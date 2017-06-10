Грибаускайте в Харькове: Литва поможет Украине блокировать строительство "Северного потока-2"

Украина достаточно открыто просит помощи в блокировании различных вопросов, связанных с этим проектом, и мы, несомненно, делали это до сих пор. Мы относимся критически, и очевидно, что будем оценивать этот проект в большей степени как политический, чем как экономический.

Прибывшая накануне на Украину президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Харьковскую область. Напомним, что Литва позиционирует себя чуть ли не основным союзником в плане осуществления Киевом так называемой «АТО» на Донбассе. В Харькове состоялись переговоры Грибаускайте с Порошенко, в ходе которых, что прогнозировалось изначально, обсуждалась «российская агрессия». В ходе обсуждения была затронута тема «европейской зависимости от российского газа».Грибаускайте заявила, что «Литва поможет Украине блокировать решения по газопроводу «Северный поток-2». Это заявление сделано на фоне предстоящих контактов брюссельских чиновников с представителями «Газпрома».Заявление президента Литвы приводит прибалтийский портал Delfi При этом та же Украина не в состоянии объяснить собственную логику: заявляя на каждом шагу о том, что страна «прекрасно обходится без российского газа», Киев выступает категорически против того, чтобы появилась новая ветка «Северного потока». Если российский газ Украине не нужен, то и пустая труба не должна расстраивать...В ходе своего визита Грибаускайте передала Порошенко средства военной оптики, заявив, что «эти подарки от литовского народа помогут украинской армии». Помогут соблюдать "Минские договорённости"? Или это подарки для тех самых прибалтийских женщин-снайперов, о переброске которых в зону "АТО" "ВО" сообщало накануне?