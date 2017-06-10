08:39 10 июня

Грибаускайте в Харькове: Литва поможет Украине блокировать строительство "Северного потока-2"

Прибывшая накануне на Украину президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Харьковскую область. Напомним, что Литва позиционирует себя чуть ли не основным союзником в плане осуществления Киевом так называемой «АТО» на Донбассе. В Харькове состоялись переговоры Грибаускайте с Порошенко, в ходе которых, что прогнозировалось изначально, обсуждалась «российская агрессия». В ходе обсуждения была затронута тема «европейской зависимости от российского газа».

Грибаускайте заявила, что «Литва поможет Украине блокировать решения по газопроводу «Северный поток-2». Это заявление сделано на фоне предстоящих контактов брюссельских чиновников с представителями «Газпрома».

Заявление президента Литвы приводит прибалтийский портал Delfi :
Украина достаточно открыто просит помощи в блокировании различных вопросов, связанных с этим проектом, и мы, несомненно, делали это до сих пор. Мы относимся критически, и очевидно, что будем оценивать этот проект в большей степени как политический, чем как экономический.



При этом та же Украина не в состоянии объяснить собственную логику: заявляя на каждом шагу о том, что страна «прекрасно обходится без российского газа», Киев выступает категорически против того, чтобы появилась новая ветка «Северного потока». Если российский газ Украине не нужен, то и пустая труба не должна расстраивать...

Грибаускайте в Харькове: Литва поможет Украине блокировать строительство "Северного потока-2"


В ходе своего визита Грибаускайте передала Порошенко средства военной оптики, заявив, что «эти подарки от литовского народа помогут украинской армии». Помогут соблюдать "Минские договорённости"? Или это подарки для тех самых прибалтийских женщин-снайперов, о переброске которых в зону "АТО" "ВО" сообщало накануне?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
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Комментарии 56

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  1. Тралл Сегодня, 07:24
    Далю грибы отпускайте.
    Судя по довольному выражению лица Порошенко, Даля ему дала... мини-самогонный аппарат smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 07:26
      Далька предложила Пецюндеру стать её сутенером? laughing ...или партнёром.... laughing
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 07:30
        Цитата: Чёрный
        Далька предложила Пецюндеру стать её сутенером? laughing ...или партнёром.... laughing

        Не та кондиция уже у девахи - наша недостроенная АЭС плохо на здоровье влияет laughing
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:34
          Цитата: Тралл
          наша недостроенная АЭС плохо на здоровье влияет

          Угу , амфибийно-торакальный синдром (жаба душит) - свою-то Игналинскую профукали ... yes
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 07:44
            Литовского посла за Далин длинный язык в МИД уже вызывали.
            Тралл
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:49
              "Даля , я жэншчын не бью" .

              Но для тебя сделаю исключение . good
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 08:15
                bouncyhunter: К.Лукашенко: - "Даля , я жэншчын не бью" .

                а чего, Паша, фразу дал не полностью? "Даля , я жэншчын не бью. Мне нельга - я прэзідэнт. Загадаю паб'юць"
                рич
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
                  Ну зачем ты Бацьку палишь , Дима ?
                  bouncyhunter
                  1. рич Сегодня, 08:29
                    Замучаешся палить вашего Бацьку lol Он у вас тугоплавкий yes
                    рич
          2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:54
            Павел hi день добрый drinks -жаба не душит, жаба любит до смерти lol причем такую же жабу в лице Дули или дали, или пеДали belay
            Изгоняющий либероидов
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:56
              Добрый , Витальевич ! hi drinks Её как не назови - хрен васаби не слаще . lol
              bouncyhunter
              1. Тралл Сегодня, 08:07
                Союз валютной прости..тки и интуриста на одну русофобскую ночь. smile
                Тралл
              2. Владимир16 Сегодня, 08:10
                Какие отвратительные рожи.
                Победа демократии. Только при демократии две эти хари смогли стать руководителями миллионов людей. Какой потрясающий обман и низость вся эта демократия. Демократия позволяющая убивать население собственной страны. Гореть им в аду, и этим двум и всему окружению этих чертей.
                Владимир16
      2. рич Сегодня, 07:32
        Коллегой, Слава. Даля предлагает Пете работать на пару. wink
        рич
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:33
        Чёрный
        Далька предложила Пецюндеру стать её сутенером? laughing ...или партнёром....
        Нет.Коллегой по этому бизнесу с низкой соц. ответственностью bully laughing
        Наблюдатель2014
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:36
          Сергей hi
          Цитата: рич
          Коллегой, Слава. Даля предлагает Пете работать на пару.

          Цитата: Наблюдатель2014
          Нет.Коллегой по этому бизнесу

          Синхронно мыслите , коллеги ! good
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 08:31
            А мы один и тот же бот laughing
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
              Цитата: рич
              А мы один и тот же бот laughing

              Как Станиславский говорил ? Не верю !!! drinks
              bouncyhunter
      4. Василенко Владимир Сегодня, 07:37
        Цитата: Чёрный
        Пецюндеру стать её сутенером?

        да кто же её из борделя отпустит
        Василенко Владимир
        1. Тралл Сегодня, 07:46
          Из евро-борделя, там все теперь только за евро laughing
          Тралл
    2. Злой543 Сегодня, 07:30
      Интересно что и как сделают за это, этой комсомолке её европейские партнеры. А грибы её не отпустят, новый сезон начинается hi
      Злой543
      1. Лопатов Сегодня, 07:36
        Можно посмотреть на примере Польши... Те тоже решили блокировать решение, предварительно одобренное ведущими странами- донорами Евросоюза. Результат- мощный удар по гордости...им жёстко указали место в строящейся Европе.
        Лопатов
        1. МПК105 Сегодня, 07:53
          Зря вы так все на Далю-она всё может,с таким буйным прошлым своим советским...Не удивлюсь,если она-
          Такая всё сможет...И "Северный поток-1" заморозить,чоб газ застыл в трубе...Тьфу-тьфу-тьфу...
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:58
            Лёха , приветос ! hi drinks Ну вот всё тебе на пальцах объяснять надо - ну боятся что через трубу "вежливые люди" полезут . wink
            bouncyhunter
          2. Тралл Сегодня, 07:59
            Ведьма с алкашом бодяжат русофобский отвар в виде пробки для газопровода smile
            Тралл
          3. Лопатов Сегодня, 08:19
            Цитата: МПК105
            Зря вы так все на Далю

            Дама, мягко говоря, не особо умная...
            Получать нехилые деньги от транзита калийных солей из Белоруссии и при этом регулярно делать заявления, вызывающие конфронтацию с этой страной... кое-кого мне такие действия напоминают... Украинцев, наверное 8)))))

            Ладно бы эти заявления действительно были нужны и важны. Но ведь большинство произносятся просто для того, чтобы потешить своё эго.
            Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 07:47
      Встретились двое поберушек и обсудили, как нагадить соседу в огороде. laughing
      сибиралт
  2. Путинец Сегодня, 07:28
    Разве мнение валютной девочки с пониженной ответственностью кого-то интересует?
    Путинец
  3. рич Сегодня, 07:28
    А как Литва может блокировать это строительство? Для реализации этого проекта необходимы разрешения лишь от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:32
      Дим , просто у наших соседей тоже Ымперские амбиции проснулись . История Великого Княжества Литовского покоя не даёт . wink
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 07:38
        Так великое княжество литовское на 80% состояло из предков современных белорусов. И было если мне не изменяет память православным. В наследство от этого княжества и у Беларуси и у Литвы похожие гербы. Да только Даля то тут причем?
        рич
      2. Василенко Владимир Сегодня, 07:38
        Цитата: bouncyhunter
        История Великого Княжества Литовского покоя не даёт .

        а какое отношение к этому государству имеет литва?!
        Василенко Владимир
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:42
          Цитата: рич
          Так великое княжество литовское на 80% состояло из предков современных белорусов. И было если мне не изменяет память православным. В наследство от этого княжества и у Беларуси и у Литвы похожие гербы. Да только Даля то тут причем?

          Цитата: Василенко Владимир
          а какое отношение к этому государству имеет литва?!

          Я-то Историю знаю , потому ВКЛ и упомянул . wink А вот Дале не мешало бы почитать . Но она предпочитает читать "мудрое забугорное книжко" . Кстати , Дима , "Погоня" уже давно не наш герб .
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 07:50
            Цитата: bouncyhunter
            "Погоня" уже давно не наш герб

            И негатив австрийского флага, тоже не наш флаг. А Поздняк давно получает пенсию в США.
            Тралл
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
              У меня был паспорт и с "Погоней" , и с негативом . В 2005 когда менять пришлось , просил у паспортистки оставить как историческую реликвию . Посмотрела и шёпотом посоветовала больше так не говорить - чревато . Зато теперь мой пачпорт в обложке с гербом СССР и обложка эта старше меня на семь лет .
              bouncyhunter
    2. Злой543 Сегодня, 07:32
      Какие разрешения, главное вякнуть
      Злой543
    3. антивирус Сегодня, 07:40
      зато есть определенность с кого репарации брать будем
      антивирус
    4. Serg Koma Сегодня, 07:53
      Цитата: рич
      А как Литва может блокировать это строительство?

      Совет государств Балтийского моря — международная организация, учреждённая 5—6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Комиссия европейских сообществ. В 1995 году к организации присоединилась Исландия.

      Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком", он пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.

      Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и Эстония.

      Согласно заявлениям премьер-министров стран Балтии и Польши, проект «Северный поток-2» – это в большей мере политический проект, а не экономический. В понедельник, 8 мая, в Таллине состоялась встреча премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Она проходила в рамках заседания Балтийского совета министров, где обсуждались вопросы внешней политики, безопасности, энергетики и транспорта. Политики уверены, что проект «Северный поток-2» может отрицательно повлиять на газовый рынок Европы

      Вот как то так получается. "Демократия" однако belay
      Serg Koma
  4. Logall Сегодня, 07:29
    Особенно ценны подарки от столь мощной военной державы, как Литва:
    Logall
  5. AID.S Сегодня, 07:30
    А что за предмет они держат в руках? Там явно что-то не спилено.
    AID.S
    1. Лопатов Сегодня, 07:55
      Что-то типа "трубки разведчика". Намёк на то, что им ещё долго в окопах сидеть, стараясь не высовываться.
      Лопатов
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
    ... чем мельче собачонка, тем дольше и громче лает... а ногой топнуть исчезнет, поджав обгаЖЕнный хвост... wassat
    a.s.zzz888
  7. Василенко Владимир Сегодня, 07:36
    как же достала эта бывшая проститутка, хотя может и не очень бывшая, только хозяина сменила
    Василенко Владимир
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:38
      Цитата: Василенко Владимир
      как же достала эта бывшая проститутка

      Она себя "честной давалкой" считает .
      bouncyhunter
  8. Василенко Владимир Сегодня, 07:41
    Поликарпас Владович Грибаускас, много лет служил в НКВД. Сама Даля с юности была комсомольской активисткой. После школы около года, с 1975 по 1976 год, работала в Государственной филармонии ЛССР инспектором отдела кадров. Затем поступила на вечернее отделение Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова и одновременно работала лаборантом на ленинградской меховой фабрике № 1 (ныне ООО «Рот-фронт-на-Смоленке»). Университет по специальности политэкономия окончила в 1983 году. В том же году вступила в КПСС.

    Вернувшись в 1983 году в Вильнюс, Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей партийной школе, где до 1990 года вела курс политэкономии. В 1988 году в аспирантуре при Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва) защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук и работала в партийной «вышке» преподавателем.

    Партбилет сохраняла буквально до самого обретения Литвой независимости и из Компартии никогда не выходила.

    Пару лет назад в соцсети «Фейсбук» появился документ, по которому можно сделать вывод, что президент Литвы во времена проживания в Ленинграде и будучи 25-летней студенткой ЛГУ, являлась... валютной проституткой и «стучала» КГБ! Это протокол 1981 года о милицейском задержании нынешнего лидера Литвы в гостинице «Прибалтийская» и ещё ряд документов.

    Как следует из них, Грибаускайте задержали милиционеры в компании ещё двух проституток и трёх граждан Финляндии. При этом, оказывается, Грибаускайте уже не раз до этого не раз привлекала своим аморальным поведением внимание сотрудников МВД СССР. Милиционеры даже писали на имя ректора Ленинградского Государственного Университета с просьбой принять в отношении прибалтийской «красотки» профилактические меры. Однако, судя по приписке, «по указанию куратора от КГБ разбирательство прекращено».

    Таким образом, Даля «засветилась» именно как агент КГБ, пусть и на весьма специфическом поприще!
    Василенко Владимир
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:45
      будучи 25-летней студенткой ЛГУ, являлась... валютной проституткой и «стучала» КГБ!

      ... одно другому не мешает - проститутка и президент литвы laughing bully laughing
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
        Цитата: a.s.zzz888
        проститутка и президент литвы

        Какая страна - такой и президент . Есть у меня хороший знакомый в Витебске , литовец . При одном упоминании его этнической Родины "пилюётся слюнями" .
        bouncyhunter
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:59
          bouncyhunter
          Какая страна - такой и президент . Есть у меня хороший знакомый в Витебске , литовец . При одном упоминании его этнической Родины "пилюётся слюнями" .

          ... походу не от хорошей жизни"пилюётся"...
          a.s.zzz888
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:09
            У него в Каунасе родня живёт , осенью к нам в Беларусь переезжать будут . Этнические литовцы , Карл !
            bouncyhunter
    2. рич Сегодня, 08:23
      Василенко Владимир: ...Занималась проституцией и одновременно работала лаборантом на ленинградской меховой фабрике № 1

      И там, и там значит по "меховому бизнесу" работала. Однако она узкий специалист именно по этому профилю. laughing Да и имя то какое то безотказное - Даля". это случаем не "профессиональный" псевдоним?
      рич
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:28
        рич
        Даля". это случаем не "профессиональный" псевдоним?

        ... походу, это её подпольное погоняло...причём "заслуженное" laughing
        a.s.zzz888
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:47
    А чем Даля может помочь Пете? Полаять погромче? Одна - шавка подзаборная, второй - недоевропеец с туристическим безвизом...
    Горный стрелок
  10. vladimirvn Сегодня, 07:51
    Всех обиженных в петушинный угол.
    vladimirvn
  11. БАРХАН Сегодня, 08:10
    Это к вопросу о полумерах.Если недобиты и не выженны полностью враги ...бандеровцы,лесные братья,игиловцы ...то они потом всё равно вернутся и отыграются на ваших детях.Надеюсь,что подобной ошибки больше не будет.
    БАРХАН
  12. AlSi Сегодня, 08:12
    =Грибаускайте заявила, что «Литва поможет Украине блокировать решения по газопроводу «Северный поток-2».=
    )))) Кто эти лимитрофы в ЕС слушать будет? Эти нищеброды нужны только как буферная зона, мясо для пушек.
    AlSi
  13. volodya Сегодня, 08:24
    Придётся скоро пете трубу в металлолом сдавать и никакая даля с грибами не поможет!
    volodya
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