Замначальника штаба ВМСУ рассказал, как украинский "москитный флот" способен топить подводные лодки

Численность плавсостава составляет всего 6% от общего количества военнослужащих Военно-морских сил.

Концептуальным решением этой проблемы является создание «москитного флота» — быстрых, маневренных и малозаметных катеров, которые способны действовать в ближней морской зоне, уничтожать надводные корабли и подводные лодки противника, охранять важные объекты морской инфраструктуры, базы и порты, обеспечивать рейдовые и специальные действия морской пехоты и сил специальных операций, вести противоминные действия.

Если говорить об операционных преимуществах — у «москитов» высокая скорость и маневренность, которые позволяют контролировать значительно большие районы. Тактическая группа из нескольких «москитов» применяется по цели с разных направлений, что затрудняет действия противника. Модульность построения и современное высокотехнологичное вооружение позволяют катерам быть многофункциональными и выполнять практически весь спектр морских операций, в первую очередь против слабых сторон противника. Ну и в конце концов, наличие значительного количества таких катеров заставляет противника принимать контрмеры и истощает его экономику.

Считаю, что будущее нашего флота — в тесной кооперации украинских судостроительных предприятий с иностранными компаниями.

