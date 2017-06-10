Замначальника штаба ВМСУ рассказал, как украинский "москитный флот" способен топить подводные лодки
Украинские эксперты задаются вопросом относительно того, по какому пути развития должны идти военно-морские силы Украины. Дискуссия набирает градус, особенно при учёте последних заявлений украинских военных о том, что, возможно, и флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» в скором времени будет списан. Одну из концепций «развития» представляет очередной украинский стратег – заместитель начальника штаба командования ВМСУ по вопросам евроатлантической интеграции, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко.
В его статье , опубликованной на одесском информационном портале «Думская», говорится о том, что развитие украинского флота, оказывается, идёт ещё с 2014 года – после потери Украиной Крыма. По заявлению без пяти минут контр-адмирала Рыженко, военно-морские силы Украины за последние годы «значительно нарастили войска береговой охраны» и «создали рубежи защиты побережья, в том числе в зоне АТО по обороне Мариуполя».
Основной проблемой, по мнению капитана 1-го ранга Рыженко, является нехватка плавсостава ВМСУ.
Из материала:
Украинский капитан размышляет на тему того, какие действия могли бы позволить ВМСУ развиваться.
Из материала:
Катера, уничтожающие подводные лодки противника, – сильное по современным меркам заявление.
Далее приводятся таблицы того, насколько «москитный флот» эффективнее флота обычного в условиях ограниченного финансирования ВМСУ.
Само сравнение фрегата с катером по эффективности использования на флоте без учёта их изначальных функций ставит вопрос о том, как г-н Рыженко дослужился до звания капитана 1-го ранга?
В качестве иллюстрации к заявлениям об эффективности катерного флота Рыженко прилагает фото американского торпедного катера PT-109, которым командовал Джон Кеннеди в 1943-44 годах.
Из материала:
Далее - ключевое:
В его статье , опубликованной на одесском информационном портале «Думская», говорится о том, что развитие украинского флота, оказывается, идёт ещё с 2014 года – после потери Украиной Крыма. По заявлению без пяти минут контр-адмирала Рыженко, военно-морские силы Украины за последние годы «значительно нарастили войска береговой охраны» и «создали рубежи защиты побережья, в том числе в зоне АТО по обороне Мариуполя».
Основной проблемой, по мнению капитана 1-го ранга Рыженко, является нехватка плавсостава ВМСУ.
Из материала:
Численность плавсостава составляет всего 6% от общего количества военнослужащих Военно-морских сил.
Украинский капитан размышляет на тему того, какие действия могли бы позволить ВМСУ развиваться.
Из материала:
Концептуальным решением этой проблемы является создание «москитного флота» — быстрых, маневренных и малозаметных катеров, которые способны действовать в ближней морской зоне, уничтожать надводные корабли и подводные лодки противника, охранять важные объекты морской инфраструктуры, базы и порты, обеспечивать рейдовые и специальные действия морской пехоты и сил специальных операций, вести противоминные действия.
Катера, уничтожающие подводные лодки противника, – сильное по современным меркам заявление.
Далее приводятся таблицы того, насколько «москитный флот» эффективнее флота обычного в условиях ограниченного финансирования ВМСУ.
Само сравнение фрегата с катером по эффективности использования на флоте без учёта их изначальных функций ставит вопрос о том, как г-н Рыженко дослужился до звания капитана 1-го ранга?
В качестве иллюстрации к заявлениям об эффективности катерного флота Рыженко прилагает фото американского торпедного катера PT-109, которым командовал Джон Кеннеди в 1943-44 годах.
Из материала:
Если говорить об операционных преимуществах — у «москитов» высокая скорость и маневренность, которые позволяют контролировать значительно большие районы. Тактическая группа из нескольких «москитов» применяется по цели с разных направлений, что затрудняет действия противника. Модульность построения и современное высокотехнологичное вооружение позволяют катерам быть многофункциональными и выполнять практически весь спектр морских операций, в первую очередь против слабых сторон противника. Ну и в конце концов, наличие значительного количества таких катеров заставляет противника принимать контрмеры и истощает его экономику.
Далее - ключевое:
Считаю, что будущее нашего флота — в тесной кооперации украинских судостроительных предприятий с иностранными компаниями.
Использованы фотографии: http://dumskaya.net
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