08:31 10 июня

Замначальника штаба ВМСУ рассказал, как украинский "москитный флот" способен топить подводные лодки

Украинские эксперты задаются вопросом относительно того, по какому пути развития должны идти военно-морские силы Украины. Дискуссия набирает градус, особенно при учёте последних заявлений украинских военных о том, что, возможно, и флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» в скором времени будет списан. Одну из концепций «развития» представляет очередной украинский стратег – заместитель начальника штаба командования ВМСУ по вопросам евроатлантической интеграции, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко.

В его статье , опубликованной на одесском информационном портале «Думская», говорится о том, что развитие украинского флота, оказывается, идёт ещё с 2014 года – после потери Украиной Крыма. По заявлению без пяти минут контр-адмирала Рыженко, военно-морские силы Украины за последние годы «значительно нарастили войска береговой охраны» и «создали рубежи защиты побережья, в том числе в зоне АТО по обороне Мариуполя».

Замначальника штаба ВМСУ рассказал, как украинский "москитный флот" способен топить подводные лодки



Основной проблемой, по мнению капитана 1-го ранга Рыженко, является нехватка плавсостава ВМСУ.

Из материала:
Численность плавсостава составляет всего 6% от общего количества военнослужащих Военно-морских сил.


Украинский капитан размышляет на тему того, какие действия могли бы позволить ВМСУ развиваться.

Из материала:
Концептуальным решением этой проблемы является создание «москитного флота» — быстрых, маневренных и малозаметных катеров, которые способны действовать в ближней морской зоне, уничтожать надводные корабли и подводные лодки противника, охранять важные объекты морской инфраструктуры, базы и порты, обеспечивать рейдовые и специальные действия морской пехоты и сил специальных операций, вести противоминные действия.


Катера, уничтожающие подводные лодки противника, – сильное по современным меркам заявление.

Далее приводятся таблицы того, насколько «москитный флот» эффективнее флота обычного в условиях ограниченного финансирования ВМСУ.



Само сравнение фрегата с катером по эффективности использования на флоте без учёта их изначальных функций ставит вопрос о том, как г-н Рыженко дослужился до звания капитана 1-го ранга?

В качестве иллюстрации к заявлениям об эффективности катерного флота Рыженко прилагает фото американского торпедного катера PT-109, которым командовал Джон Кеннеди в 1943-44 годах.



Из материала:
Если говорить об операционных преимуществах — у «москитов» высокая скорость и маневренность, которые позволяют контролировать значительно большие районы. Тактическая группа из нескольких «москитов» применяется по цели с разных направлений, что затрудняет действия противника. Модульность построения и современное высокотехнологичное вооружение позволяют катерам быть многофункциональными и выполнять практически весь спектр морских операций, в первую очередь против слабых сторон противника. Ну и в конце концов, наличие значительного количества таких катеров заставляет противника принимать контрмеры и истощает его экономику.


Далее - ключевое:
Считаю, что будущее нашего флота — в тесной кооперации украинских судостроительных предприятий с иностранными компаниями.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 08:13
    Теперь для своих надувных лодок название нашли- МОСКИТНЫЙ ФЛОТ! wassat...экипажи подлодок помрут со смеха....
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 08:20
      Концепция?Каждой надувной лодке-по адмиралу! fool
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
        Цитата: 210окв
        Каждой надувной лодке-по адмиралу!

        Причём бронетанковому ! wassat
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 08:24
          Что бы в случае чего-сразу на дно..Привет,Паш hi
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: 210окв
          Каждой надувной лодке-по адмиралу!

          Причём бронетанковому ! wassat
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
            Дим , извини меня , хама невоспитанного - доброго дня , друже ! hi Я на гитаре так и не научился играть - левша я , никто не хотел учить . Но одну мелодию запомнил - "Прощай , пароход" называется . Знающие люди поймут . wink
            bouncyhunter
      2. Тралл Сегодня, 08:26
        Причем рассказал он эту удивительную историю с борта ПВХ-флагмана украинских москитных ВМС "Комарик Бздун" laughing
        Тралл
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:21
      Чёрный
      Теперь для своих надувных лодок название нашли- МОСКИТНЫЙ ФЛОТ! wassat...экипажи подлодок помрут со смеха....

      ... вот Вы смеётесь, а они как подлетят к всплывающим лодкам, как оденут чёрные мусорные мешки на перископ... и всё - лодка слепая, можно брать в плен laughing
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 08:27
        А если серьезно,то действия подводных сил в районе Одессы,Скадовска и тем паче Мариуполя фактически невозможны вследствие мелководья...Ну а москитный флот...Да ради бога!Пожалуйста-охраняйте свои порты..какие еще остались..
        210окв
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:31
        Вот украинский план подтверждающий правоты их военной концепции на море .Шах и мат вам всем кто не верит украинским флотоводцам. am feel laughing
        Наблюдатель2014
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:14
    евроатлантической интеграции, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко.

    ... ещё одно недоразумение природы... или думает получить "какловского хлоту адмирала"?!? laughing
    Из материала:
    Численность плавсостава составляет всего 6% от общего количества военнослужащих Военно-морских сил.
    ... это те, кому достался спас. круг!
    a.s.zzz888
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:16
    Так выпросите у африканцев их пироги, вооружите их салометными машинами lol -и всех победите! laughing Д,лы. .бл. ... fool
    Изгоняющий либероидов
  4. Баракуда Сегодня, 08:17
    Для кого они это все вещают ? Себя уговаривают ? " Если бы " ...но грибов во рту я пока у командования ВМ "флота" Украины не наблюдаю. fool
    Баракуда
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:25
      Валерий hi И не увидите . "Слишком много генералов - слишком мало солдат" (с)
      bouncyhunter
  5. Pashhenko Nikolay Сегодня, 08:26
    Надувной флот,надувной почти контр-адмирал-все нормально.
    Pashhenko Nikolay
  6. ded100 Сегодня, 08:29
    Топить подлодки с катеров и самолеты бить с рогаток а потом киборгов в бой никто не устоит перед могучей хохлоармией! wassat
    ded100
  7. volodya Сегодня, 08:30
    Да,да,со своих катеров будут топить наши подводные лодки и сбивать наши спутники!
    volodya
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