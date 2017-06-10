11:31 10 июня

Чем могут закончиться бои под Желобком?

Аппарат уполномоченного ДНР по правам человека сообщает о том, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса продолжаются задержания тех граждан Украины, которые выступают против продолжения гражданской войны. В аппарат ДНР поступили несколько заявлений о такого рода задержаниях. Данные опубликованы порталом «Донецкое агентство новостей» :
На КПП «Майорское» 6 июня 2017 года сотрудниками СБУ была задержана женщина 1956 года рождения. В городе Краматорске 1 июня 2017 года был арестован сотрудниками СБУ мужчина 1951 года, а в Мариуполе 31 мая 2017 года была задержана женщина 1994 года рождения.

Заявлено, что в общей сложности СБУ удерживает в застенках 736 граждан, которые открыто высказывались за прекращение боевых действий в Донбассе. Это людей обвиняют в «пособничестве сепаратизму». Получается, что призывы к прекращению братоубийственной войны сегодня в Киеве тоже причисляют к сепаратизму.

Минувшей ночью украинские силовики продолжили обстрелы территории ДНР и ЛНР. Так, в Луганской народной республике, по сообщениям командования НМ, зафиксировано не менее семи обстрелов. Украинские силовики продолжают проявлять активность в районе Бахмутской трассы. Военнослужащие ВСУ явно получили приказ организовать на линии соприкосновения новую «горячую точку» перед очередным этапом заседания Контактной группы, которое, надо полагать, как и все предыдущие ни к чему действенному не приведёт.


При этом целью украинских силовиков помимо поэтапного продвижения в "серой зоне" является провоцирование сил ЛНР на жёсткий ответ. Если такой ответ в ближайшее время от НМ ЛНР будет, то это даст повод Киеву снова говорить о «нарушении минских соглашений противоположной стороной» - как раз перед заседанием по вопросу выполнения Минских договорённостей.

Чем могут закончиться бои под Желобком?


Другой вопрос состоит в том, что если НМ ЛНР никак не ответит на украинскую провокацию, то ВСУ и в дальнейшем будут продолжать свои «жабьи прыжки», занимая всё большие площади в так называемой «серой полосе» - территории разграничения силы ВСУ и Народной милиции.

Судя по всему, НМ ЛНР занимает "выжидательную" позицию и, если контакты по Минским соглашениям не увенчаются успехом, вполне могут отправить ВСУ на те же 100 м назад от Желобка и занятой у Бахмутки высоты.

Использованы фотографии: http://odnarodyna.org
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Комментарии 44

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:37
    Не надоело "занемать выжидательную позицию "?Может быть, просто изменить тактику на "каждый день по три километра , и именно столько забирать своей территории назад-возьмете больше, будет еще лучше вам же самим! !!Кстати, о птичках -как там Захарченко -киевский режим уже небось похоронил? ??Если мужик, так пускай ответит за свои слова.
    Изгоняющий либероидов
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:40
      Нельзя, у нас всё ещё "хитрый план" не готов.
      DIVAN SOLDIER
      1. сибиралт Сегодня, 10:13
        Более 1 миллиона украинцев в очереди за российским гражданством. Чего еще добивается Порошенко? Занять пустую территорию?
        сибиралт
        1. Кот Всапогах Сегодня, 10:19
          так ему полупустая территория изначально нужна была, они же прямо заявляли что для Украины 5-7 мил. населения это предел!
          Кот Всапогах
        2. Ken71 Сегодня, 10:35
          Выскажу крамольное мысль . Сам Донбас нам на фиг не нужен а вот славяне там живущие могут пополнить наше уменьшененное за реформы население.
          Ken71
          1. vpk72 Сегодня, 11:28
            выражу правильную мысль -нужен и донбасс и люди живущие там
            vpk72
        3. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 09:41
      НМ ЛНР занимает "выжидательную" позицию и, если контакты по Минским соглашениям не увенчаются успехом, вполне могут отправить ВСУ на те же 100 м назад от Желобка и занятой у Бахмутки высоты.
      Не увенчаются,хватит выжидать у моря погоды,отвечать нужно. yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
        Цитата: vovanpain
        Не увенчаются,хватит выжидать у моря погоды,отвечать нужно.

        Не слышат этого ...
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 10:08
          Цитата: bouncyhunter
          Не слышат этого

          Братка все они прекрасно слышат.Но играют в свои политические игры.Я вот тут соглашусь с Евгением.
          Цитата: Зяблицев
          Я думаю, что Кремль велел терпеть до встречи ВВП с Трампом...А у хохлов другая задача, спровоцировать ополченцев на жесткий ответ, что бы устроить шумиху и сильно усложнить все возможные компромиссы на этой встречи по Украине и ситуации на Донбассе.

          hi Сейчас и в Сирии и на Донбассе идет движуха,каждая сторона прячет козырных тузов в рукавах,что бы метнуть в нужный момент,хреново только то,что мирные страдают от игрищ. what
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
            Цитата: vovanpain
            ,хреново

            Это ты очень мягко выразился , братишка ...
            bouncyhunter
        2. 210окв Сегодня, 10:18
          Паш,это не к ним..Исполнителям..В Кремле позиция такая.. yes
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: vovanpain
          Не увенчаются,хватит выжидать у моря погоды,отвечать нужно.

          Не слышат этого ...
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
            Далёк я от Кремля , Дима ... А вот то , что мои этнические соотечественники гибнут почём зря - наполняет мою душу не просто гневом . Это ненависть ко всей укрохунте и Поросёнку , к их залужным кукловодам и всем тварям , кто на их стороне ! Извини , крик души ........
            bouncyhunter
          2. pahami Сегодня, 11:08
            а почему смайлик "самодовольно хитрая улыбка" ?
            нравится что из-за мифического хпп люди гибнут?
            pahami
    3. Владимир 38 Сегодня, 09:42
      Все зависит от мудрейшего, если будет держать слово и защищать русских от фашистов, то все закончится быстро, а коли будет мычать или молчать, то все будет тянутся долго и фашисты своего в итоге добьются
      Владимир 38
      1. dorz Сегодня, 10:05
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Не надоело "занемать выжидательную позицию "?

        Связали себя и "партнеров" Минскими соглашениями, лет через 100 будут результаты. sad
        dorz
        1. Pirogov Сегодня, 10:10
          Цитата: dorz
          Связали себя и "партнеров" Минскими соглашениями, лет через 100 будут результаты.

          Вы оптимист батенька , думаю этот пожар теперь можно будет только притушить ,а вдруг малейшая искорка и всё начнётся заново. Война возле границ России ,уж очень интересна западу .........
          Pirogov
        2. 210окв Сегодня, 10:20
          Насчет результатов..А они могут быть и в течение пару недель..Только не в пользу ЛДНР,если наше руководство озабочено сохранением морды лица и "неприкосновенностью"окружения(кстати прикрытое "заботой о собственных гражданах")
          Цитата: dorz
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Не надоело "занемать выжидательную позицию "?

          Связали себя и "партнеров" Минскими соглашениями, лет через 100 будут результаты. sad
          210окв
    4. Зяблицев Сегодня, 09:43
      Я думаю, что Кремль велел терпеть до встречи ВВП с Трампом...А у хохлов другая задача, спровоцировать ополченцев на жесткий ответ, что бы устроить шумиху и сильно усложнить все возможные компромиссы на этой встречи по Украине и ситуации на Донбассе.
      Зяблицев
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:10
        Цитата: Зяблицев
        Я думаю, что Кремль велел терпеть до встречи ВВП с Трампом...А у хохлов другая задача, спровоцировать ополченцев на жесткий ответ, что бы устроить шумиху и сильно усложнить все возможные компромиссы на этой встречи по Украине и ситуации на Донбассе.

        Беда в том, что сейчас в омерике двоевластие и Трамп ни чего не решит.
        Владимир 38
        1. Зяблицев Сегодня, 10:17
          Я не думаю, что все так плохо - да есть серьезные разногласия между позицией Трампа и демократическим крылом конгресса, но все таки фигура Президента в США не настолько номинальная - и может достаточно много, особенно на международной арене!
          Зяблицев
        2. karish Сегодня, 10:30
          Цитата: Владимир 38
          Беда в том, что сейчас в омерике двоевластие и Трамп ни чего не решит.

          belay
          Ой бяда - бяда.
          karish
      2. Sharky Сегодня, 10:41
        Я думаю, что Кремль велел терпеть до встречи ВВП с Трампом...

        Я общался с ополченцем, говорил, что им сейчас строго-настрого запретили использовать более-менее серьёзное вооружение, только стрелковое. Типа, приказ сверху... А, что там наверху решают, нам простым смертным знать не положено.
        Sharky
    5. aleksfill Сегодня, 11:14
      Статистика подсчётов количества обстрелов, мин, снарядов, захваченных метров
      это что - отчёт, справка о проделанной работе? Кому - ОБСЕ, или нашему Гаранту?
      aleksfill
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
    Минувшей ночью украинские силовики продолжили обстрелы территории ДНР и ЛНР.

    Пьют и потом развлекаются...
    Я хочу прочитать такие новости: "Уничтожена батарея ВСУ , в ответ на обстрелы поселка ДНР" и т.д. вллоть до ультиматума Захарченко, типо "Если бандеровские мрази не прекратят обстрелы населенных пунктов, будет обстрелян Киев..!"
    ОТДЕЛ
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:43
      я представляю , какой вой поднимется на подобные заявления fellow
      Кот Всапогах
      1. pahami Сегодня, 11:16
        а сейчас воя нет?
        pahami
    2. karish Сегодня, 10:02
      Цитата: ОТДЕЛ
      вллоть до ультиматума Захарченко,

      Да , насчёт ультиматумов он слён
      karish
      1. МПК105 Сегодня, 10:17
        Он Берлин скоро возьмёт...Вся родня ржёт над его словами,когда возвращается из отпусков ...
        МПК105
    3. Василий В Сегодня, 10:39
      А почему Киев, лучше Львов
      Василий В
      1. Банный Сегодня, 11:02
        лучше сразу Тегусигальпа))собака брешет- украинцы наступают
        Банный
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:05
        Цитата: Василий В
        А почему Киев, лучше Львов

        Киев -это второй Крым будет для возрождения России! Вот что то так...
        ОТДЕЛ
  3. 3vs Сегодня, 09:55
    Пора объявлять эту власть преступной и не легитимной.
    3vs
  4. Masya Masya Сегодня, 09:55
    если контакты по Минским соглашениям не увенчаются успехом

    а они не увенчаются успехом, к бабке не ходи...
    вполне могут отправить ВСУ на те же 100 м назад от Желобка и занятой у Бахмутки высоты.

    могут или сделают, вот в чем вопрос...
    Masya Masya
  5. ded100 Сегодня, 09:57


    Ну как то так могут закончится наверно
    ded100
  6. Метроном Сегодня, 10:34
    Как будто силы ЛДНР могут что-то противопоставить. Тактика Украины простая до невозможности - за счёт своего мобресурса просто шаг за шагом выдавить всех с этих территорий. ЛНДР нечем ответить, так как человеческий ресурс там истощается с каждым днём.
    Метроном
  7. anjey Сегодня, 10:34
    Цитата: сибиралт
    Более 1 миллиона украинцев в очереди за российским гражданством. Чего еще добивается Порошенко? Занять пустую территорию?
    нет несьисти так надкусати- как червяк здоровое яблоко точит
    anjey
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:36
    В Куеве не все гладко... Безвизг сейчас народ распробует, поймёт, что надули, и дальше что? Дальше то перемога где? 19-й год - безгаз, безсвет, и долги возвращать. А там ещё и выборы... Вот и вяжут свой народ кровью и мерзостью... Доворовывая все, что осталось... За пару оставшихся лет доглодают страну - до скелета. И съ...едут. В тёплые страны. Посему и выжидательная позиция у России. Разнести это ВСУ вдребезги-пополам - много ума не надо. И получить 35 миллионов нахлебников, тихо ненавидящих ВСЕ русское и вялотекущую партизанскую войну, которую с удовольствием будут поддерживать и гейропа, и прочие "шведы".
    "Подвиг разведчика" - терпение, мой друг, и ваша щетина превратится в золото...
    Горный стрелок
    1. megajob Сегодня, 11:00
      То есть правильн ли я вас понял: сейчас Укрия УЖЕ является разоренной экономикой с огромным количеством идейных фашистов и ее Россия (руководители) не хотят или не могут принять (захватить) и поэтому ждут? И шо - через "потом" укрия станет с лучшей экономикой или идейный фашисты куда то волшебным образом денутся? Напоминаю что идейные в атаку не ходят и почти не гибнут!! Еще годик другой и экономика укрии на 100% отсоединится (потеряют связи) с Россией, все вменяемые люди уедут, а несчастные, убиваемые жители Донбасса возненавидят Россию так же как и киевских фашистов!! Ибо Кремль и это прекрасно видят на Донбассе, использует войну как жупел и специально навязывает продолжение войны!! Ибо могли еще в 2014-2015 "надуть" ветром" так что вышли бы на административные границы, непонадобилось бы выкидывать огромные средства на мост в Крым и на объездную дорогу!! Да и Днепр был бе реальной преградой для "жабьих прыжков" и сидели бы укро фашисты на свое берегу смирно!! Но не стал этого делать Кремль, и жители Донбасса которых убивают каждый день это прекрасно знают!!
      Так что вижидание Кремля ведет только к еще большим проблемам России как страны. И не надо мне тут по ушам ездить -" нам бы объявили санкции", вон за Абхазию и Осетию тоже объявили, за Крым так же объявили, да больше санкций они ввести не могут ибо санкции санкциями, "торговая блокада" - может нами быть расценена как объявление Войны и когда "терять нечего" то и матрасам "будет" после прилета нашего ядерного оружия!! Да да я не псих, и ТАМ наверху это понимают. И "выдержка Путина" не есть его ХПП, а элементарная трусость. Матрасам он потомление "курска" - спустил, туркам - атаку на наш самолет и убийство наших военных, катарским бешеным пастухам -
      оплату террактов в России. Путин нигде не сделал "резкого движения", он даже суверенитет от судов Европы (что высочайший позор для России) не отменяет и подчинения ЦБ РФ руководству России он не делает!!
      megajob
      1. Комментарий был удален.
      2. vpk72 Сегодня, 11:30
        Совершенно с Вами согласен.
        Удивляет что на topwar.ru еще встречаются хппшники.
        Эта супернаивные люди или тролли на подсосе у дудаева?
        vpk72
    2. Банный Сегодня, 11:08
      а с чего вы вдруг безгаз безсвет?я про это три года ужо слышу все никак украинцы не замерзают )))и без света не сидят)))открою вам секрет безгаз у нас как раз имеется воронежская область,Краснодарский край частично на газ облизывается а топит дровами)))
      Банный
    3. Метроном Сегодня, 11:23
      Запад не даст Украине стать полным банкротом, потому что на кону стоит гораздо большее, нежели какие-то украинцы и их благополучие. Задачи улучшить жизнь для них не стоит и в случае успешной реализации американского замысла это может быть лишь косвенным последствием, а может и не быть. Вам следует исходить из этого, начиная рассуждать о будущем. На данном же этапе реализовывается долгосрочная политика по дерусификации населения. Понятное дело, что поколение 80х вряд-ли получится переплавить, разве что войной, а вот рожденные в 90х и после, и в особенности их дети, которые сейчас учатся в садах и младших классах уже не будут отождествлять себя с Россией и чувствовать хоть какую-то причастность к российской истории, а сравнивать им будет не с чем. И пока всё идет по плану. Пройдёт не один и не два года, и даже не десять, пока результат себя проявит. Разделяй и властвуй.
      Метроном
  9. Василий В Сегодня, 10:38

    Это смутно мне напоминает...
    Василий В
  10. Макаров Сегодня, 10:55
    Вопрос автору статьи: Так все-таки чем МОГУТ закончиться бои под Желобком?
    Макаров
  11. PowerStep Step Сегодня, 10:58
    Всякий мнит себя стратегом видя бой со стороны! Со сторлны то и видно, что минские соглашения и есть та "серая зона" из которой практически нет выхода, за все время их существования Киев не выполнил ни одно условие, это явный сговор, поэтому бить надо этих упырей без остановки и оглядки на Минск..
    PowerStep Step
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