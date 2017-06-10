Чем могут закончиться бои под Желобком?
Аппарат уполномоченного ДНР по правам человека сообщает о том, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса продолжаются задержания тех граждан Украины, которые выступают против продолжения гражданской войны. В аппарат ДНР поступили несколько заявлений о такого рода задержаниях. Данные опубликованы порталом «Донецкое агентство новостей» :
На КПП «Майорское» 6 июня 2017 года сотрудниками СБУ была задержана женщина 1956 года рождения. В городе Краматорске 1 июня 2017 года был арестован сотрудниками СБУ мужчина 1951 года, а в Мариуполе 31 мая 2017 года была задержана женщина 1994 года рождения.
Заявлено, что в общей сложности СБУ удерживает в застенках 736 граждан, которые открыто высказывались за прекращение боевых действий в Донбассе. Это людей обвиняют в «пособничестве сепаратизму». Получается, что призывы к прекращению братоубийственной войны сегодня в Киеве тоже причисляют к сепаратизму.
Минувшей ночью украинские силовики продолжили обстрелы территории ДНР и ЛНР. Так, в Луганской народной республике, по сообщениям командования НМ, зафиксировано не менее семи обстрелов. Украинские силовики продолжают проявлять активность в районе Бахмутской трассы. Военнослужащие ВСУ явно получили приказ организовать на линии соприкосновения новую «горячую точку» перед очередным этапом заседания Контактной группы, которое, надо полагать, как и все предыдущие ни к чему действенному не приведёт.
При этом целью украинских силовиков помимо поэтапного продвижения в "серой зоне" является провоцирование сил ЛНР на жёсткий ответ. Если такой ответ в ближайшее время от НМ ЛНР будет, то это даст повод Киеву снова говорить о «нарушении минских соглашений противоположной стороной» - как раз перед заседанием по вопросу выполнения Минских договорённостей.
Другой вопрос состоит в том, что если НМ ЛНР никак не ответит на украинскую провокацию, то ВСУ и в дальнейшем будут продолжать свои «жабьи прыжки», занимая всё большие площади в так называемой «серой полосе» - территории разграничения силы ВСУ и Народной милиции.
Судя по всему, НМ ЛНР занимает "выжидательную" позицию и, если контакты по Минским соглашениям не увенчаются успехом, вполне могут отправить ВСУ на те же 100 м назад от Желобка и занятой у Бахмутки высоты.
На КПП «Майорское» 6 июня 2017 года сотрудниками СБУ была задержана женщина 1956 года рождения. В городе Краматорске 1 июня 2017 года был арестован сотрудниками СБУ мужчина 1951 года, а в Мариуполе 31 мая 2017 года была задержана женщина 1994 года рождения.
Заявлено, что в общей сложности СБУ удерживает в застенках 736 граждан, которые открыто высказывались за прекращение боевых действий в Донбассе. Это людей обвиняют в «пособничестве сепаратизму». Получается, что призывы к прекращению братоубийственной войны сегодня в Киеве тоже причисляют к сепаратизму.
Минувшей ночью украинские силовики продолжили обстрелы территории ДНР и ЛНР. Так, в Луганской народной республике, по сообщениям командования НМ, зафиксировано не менее семи обстрелов. Украинские силовики продолжают проявлять активность в районе Бахмутской трассы. Военнослужащие ВСУ явно получили приказ организовать на линии соприкосновения новую «горячую точку» перед очередным этапом заседания Контактной группы, которое, надо полагать, как и все предыдущие ни к чему действенному не приведёт.
При этом целью украинских силовиков помимо поэтапного продвижения в "серой зоне" является провоцирование сил ЛНР на жёсткий ответ. Если такой ответ в ближайшее время от НМ ЛНР будет, то это даст повод Киеву снова говорить о «нарушении минских соглашений противоположной стороной» - как раз перед заседанием по вопросу выполнения Минских договорённостей.
Другой вопрос состоит в том, что если НМ ЛНР никак не ответит на украинскую провокацию, то ВСУ и в дальнейшем будут продолжать свои «жабьи прыжки», занимая всё большие площади в так называемой «серой полосе» - территории разграничения силы ВСУ и Народной милиции.
Судя по всему, НМ ЛНР занимает "выжидательную" позицию и, если контакты по Минским соглашениям не увенчаются успехом, вполне могут отправить ВСУ на те же 100 м назад от Желобка и занятой у Бахмутки высоты.
Использованы фотографии: http://odnarodyna.org
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