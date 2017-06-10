КРЭТ завершает работу по созданию системы РЭБ, имитирующей массированный ракетный удар

Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полёте группу самолётов или крылатых ракет и имитировать ложный налёт. Такие работы находятся на завершающей стадии.

Сообщается о том, что отечественный концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) перешёл к завершающей стадии работ по созданию системы радиоэлектронной борьбы нового поколения. Система устанавливается вместо боевой части ракеты и способна создавать имитацию нанесения массированного ракетного удара, а также массированного авиационного налёта. Об это сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу КРЭТ.Из заявления советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева:Заявлено, что новейшая российская система РЭБ может устанавливаться на различных типах ракет. Например, речь идёт о ракетах класса «воздух-воздух», а также о крылатых ракетах различного (в том числе и авиационного) базирования.Система РЭБ, создающая имитацию массированного авианалёта или ракетного удара, способна привести к тому, что системы ПВО-ПРО потенциального противника будут не просто дезориентированы, но и перенаправлены на ту цель, которая «отвлекает» от реального вероятного удара по его объектам. Это в свою очередь может обнажать те территории противника, которые сейчас декларативно находятся под надёжной защитой систем ПВО-ПРО.