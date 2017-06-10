11:33 10 июня

КРЭТ завершает работу по созданию системы РЭБ, имитирующей массированный ракетный удар

Сообщается о том, что отечественный концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) перешёл к завершающей стадии работ по созданию системы радиоэлектронной борьбы нового поколения. Система устанавливается вместо боевой части ракеты и способна создавать имитацию нанесения массированного ракетного удара, а также массированного авиационного налёта. Об это сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу КРЭТ.

КРЭТ завершает работу по созданию системы РЭБ, имитирующей массированный ракетный удар


Из заявления советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева:
Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полёте группу самолётов или крылатых ракет и имитировать ложный налёт. Такие работы находятся на завершающей стадии.



Заявлено, что новейшая российская система РЭБ может устанавливаться на различных типах ракет. Например, речь идёт о ракетах класса «воздух-воздух», а также о крылатых ракетах различного (в том числе и авиационного) базирования.

Система РЭБ, создающая имитацию массированного авианалёта или ракетного удара, способна привести к тому, что системы ПВО-ПРО потенциального противника будут не просто дезориентированы, но и перенаправлены на ту цель, которая «отвлекает» от реального вероятного удара по его объектам. Это в свою очередь может обнажать те территории противника, которые сейчас декларативно находятся под надёжной защитой систем ПВО-ПРО.

Использованы фотографии: http://kret.com
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Комментарии 17

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 10:44
    срочно испытать на прибалтах, но сначала закупиться попкорном и пивком wassat
    Кот Всапогах
    1. Диванный эксперт Сегодня, 10:46
      Ушел за пивком=)
      Диванный эксперт
    2. 210окв Сегодня, 10:47
      Проверить "тормоза" на скорость....
      Цитата: Кот Всапогах
      срочно испытать на прибалтах, но сначала закупиться попкорном и пивком wassat
      210окв
      1. Кот Всапогах Сегодня, 10:48
        на скорость массированного преодоления атлантики вплавь laughing заодно нормы ГТО сдадут drinks
        Кот Всапогах
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:51
      Она может изображать в полёте группу самолётов или крылатых ракет и имитировать ложный налёт. Такие работы находятся на завершающей стадии.

      Ну умеют наши Кулибины ,экономить....Красивая идея!
      ОТДЕЛ
      1. Басарев Сегодня, 11:07
        Очень пригодится на флоте в деле преодоления ПВО АУГ.
        Басарев
      2. dvina71 Сегодня, 11:08
        Этой идее уже несколько сот лет))) Если уж крейсер могу клонировать на экране РЛС,то уж ракеты то и подавно))
        dvina71
  2. Диванный эксперт Сегодня, 10:45
    Наши электронщики чудеса творят=)
    Диванный эксперт
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:54
      Цитата: Диванный эксперт
      Наши электронщики чудеса творят=)

      "И сколько нам открытий чудных, готовит просвещения дух..." А.С. Пушкин
      ОТДЕЛ
  3. Deadушка Сегодня, 11:03
    не просто дезориентированы, но и перенаправлены на ту цель, которая «отвлекает» от реального вероятного удара по его объектам.

    таки, даже сбой может произойти и отказ из-за избыточности целей.
    Deadушка
  4. aleksfill Сегодня, 11:06
    Спрашивается: Зачем об этом трезвонить? Как работают наши РЭБ хорошо видно по ракетным и авиаударам США и Израиля по правительственным войскам Сирии.
    В прессе сообщается о секретных переговорах США и Кремля по Сирии. Сговор
    за спиной Асада продожается.продолжается
    aleksfill
    1. voyaka uh Сегодня, 11:31
      "Как работают наши РЭБ хорошо видно по ракетным и авиаударам США и Израиля по правительственным войскам Сирии"////

      Это точно! Их нет.
      voyaka uh
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:08
    Да уж, что называется "асимметричный ответ". Вся "партнерская" АУГ героически отражает налёт "призраков", расходуя драгоценный боезапас. И не понимая, почему ракеты уходят "в молоко".
    Горный стрелок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
      Цитата: Горный стрелок
      Да уж, что называется "асимметричный ответ". Вся "партнерская" АУГ героически отражает налёт "призраков", расходуя драгоценный боезапас. И не понимая, почему ракеты уходят "в молоко".

      Сюрпризов у нас еще много , особенно в космосе....Мы русские кричать , обычно любим Ура! И все же о самом главном помалкиваем.. soldier
      ОТДЕЛ
  6. Masya Masya Сегодня, 11:11
    перешёл к завершающей стадии работ по созданию системы радиоэлектронной борьбы нового поколения.

    хочется пожелать, что бы, эта "завершающая стадия" побыстрее закончилась!
    Masya Masya
  7. лысова Сегодня, 11:14
    Система серьёзная, побаловаться ей - себе дороже. В рядовых конфликтах (типо Сирии) её возможности полностью не раскрыть , да и РЛС противника там нет (не считаю коалицию). Эта система, как и ЯО отработает своё один раз и пишите письма мелким почерком. А перспектива проекта обширна, вплоть до имитации полёта "шмеля".
    лысова
  8. iliitchitch Сегодня, 11:17
    Да , КРЭТ - это не шутки . Я не ёрничаю - 36 топоров мне подтвердят , чОрт , ну где-ж эти заразы , а ? Заблудились , а всё КРЭТ виноват , что бы там "ехперты" не пели . Инерционную систему наведения в океан запустили , да-а .... Или - где топоры ???? crying Так что работаем , жду ответа от "братух" с прозрачным флагом . Возле ваших немецкиг ПЛ там , случайно , ничего не падало ? Типа характерних метеоритов , кило по 1 ? К нам тут с НЕБА притлетал 1 штук , так в Челябинске мужики поприкалывались , как его С-700 отчебаркулил .... laughing
    iliitchitch
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