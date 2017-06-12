Непраздничные мысли в День России, или Большой привет из 90-х

День России – это один из основных современных государственных праздников в нашей стране.12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. Так страна узнала, что отныне она суверенно. Не все при этом поняли, от кого именно мы суверенны, но дело это уже не меняло.В то время когда принимался этот документ, республики СССР одна за другой высказывались о горячем желании стать независимыми. Точнее, не столько жители республик, сколько отдельно взятые политические царьки местного разлива, которые в погоне за абсолютной властью в своей вотчине стали продвигать идею суверенитета как благо, фактически культивируя сепаратизм.Новой вехой, как тогда сообщили с экранов телевизоров, «в укреплении государственности» стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия).Кроме «независимости» Россия в этот день обрела и первого Президента, но это произошло уже ровно через год, в 1991 году состоялись первые в стране всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ объявил государственным праздником России.Однако официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.Можно сказать, что момент принятия Декларации стал началом новой российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства. Это официальные термины, которые на деле оказались безумно далёкими от реальности. О каком реальном равноправии могла идти речь в 90-е, когда растущий и крепнущий на глазах у рядовых граждан олигархат подмял под себя 99% государственных активов, получив наиболее лакомые куски. Начались тогда и войны «малиновых пиджаков» за то, кто же в нашей стране «равноправнее всех равноправных». Городские кладбища кварталами гранитных памятников в полный рост молчаливо свидетельствуют о тех «разборках», которые буквально повергли в хаос безвластия Россию. А ведь было это по историческим меркам совсем недавно – 20-25 лет назад.Конечно, изменения в государстве не могли, не отразится в Конституции, принятой в 1993 году.В отличие от конституций бывшего СССР, провозглашавших высшей целью построение коммунистического общества, положения действующей Конституции России (ст. 2) определяют, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Смешно, не правда ли?.. Разговор вёлся о правах человека в тот момент, когда у этого самого человека отняли, по сути, фундаментальное право – жить на своей собственной Родине.Поднятый на конституционный уровень принцип однопартийности уступил место также возведенному в конституционное положение принципу многопартийности и политического плюрализма. Само слово «плюрализм» стало активно использоваться ещё во времена горбачёвской перестройки.Изменились экономические и социальные параметры системы. Это выдвижение на первый план собственности индивида, предоставление ему права владеть средствами производства, и закрепление в Конституции частной собственности. Была изменена система общественно-социальных приоритетов. Если по прежним конституционным положениям труд на благо общества был критерием положения человека в обществе, теперь в Конституции провозглашается, что гражданин сам и по своему усмотрению распоряжается своими способностями к труду.Далее в России учреждается институт Президента как главы исполнительной власти и высшего должностного лица государства. Правительство становится органом, подотчётным Президенту, который им руководит.Проект современной Конституции РФ разрабатывался Конституционной комиссией и Конституционным Совещанием. Над ним работало более 800 разных юристов, но лидерами процесса создания Основного Закона государства являются три человека: Сергей Шахрай, Сергей Алексеев и Анатолий Собчак.Нужно, что создание Конституции РФ происходило в пору тяжелейших испытаний и лишений, которые переживала в то время наша страна: распад СССР, экономический кризис, уничтожение общественной и государственной идеологии, перевод страны под внешнее управление.С приходом Б.Ельцина в Кремле и обеих палатах парламента появились помощники и советники из американской администрации, консультанты по экономике, политике, культуре и науке из различных НКО. Официально они были «учёными мужами» - профессорами из Йеля и Гарварда, а неофициально кадровыми разведчиками или агентами американских спецслужб, которые занимались вербовкой российских политиков и пользовались либо их некомпетентностью, либо банальным желанием заработать. Штатные сотрудники ЦРУ были советниками при создании многих законопроектов в Российской Федерации.Не так давно Государственный департамент США фактически открыто признал, что в 1993 году Конституцию РФ, как и ряд ключевых законов нашей страны, писали американские советники.Вот лишь несколько статей, из-за которых торчат, как принято говорить, полосатые уши:Получается, что формированием идеологии в России может заниматься кто угодно. К чему такое многообразие приводит - можно видеть на попытках пропаганды ЛГБТ, по разгулу тоталитарных сект в 90-е, экстремистских организаций, НКО-иностранных агентов, ячеек террористического подполья.Это значит, что если мы избавились от государственной идеологии, под которой ранее подразумевались идеи коммунизма, то теперь нашему народу никакой идеологии не нужно? А как же, например, установление христианской морали, ведь в России проживают миллионы православных; право воспитывать патриотизм у молодого поколения; право на правдивую историю. Нацию формирует идеология. А русские без идеи, без веры – большая грёза «партнёров».Отсюда следует, что международное законодательство определенно для России превыше собственных законов. Всевозможные международные суды и арбитражи быстро ухватились за этот пункт и приступили к реализации планов продвижения западных интересов посредством правового и экономического давления. Причём давления с отсылкой к российской же Конституции.Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что всего две статьи Конституции РФ: отказ государства от защиты своих традиционных ценностей и признание приоритета международного права над внутригосударственным, вполне способны запустить механизм самоуничтожения нашего государства. И механизм, как на соседней Украине, определённые силы смогут объявить «конституционным».Несомненно, Конституция РФ, принятая в 90-е, несёт на себе печать того времени и нравов её создателей, живших в определённый момент истории нашей страны и руководствовавшихся определёнными целями и взглядами на будущее России. Но сегодня – иное время и, возможно, уже пора сделать работу над ошибками. Это не призыв к тотальному переписыванию Основного закона, это повод подумать над тем, чьи интересы до сих пор защищаются отдельными пунктами закона, писанными советниками из-за кордона.Хочется рассчитывать, что после проведённой работы над ошибками и понятие «День России» будет ассоциироваться с реальной независимостью нашего государства.