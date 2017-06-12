07:37 12 июня

Непраздничные мысли в День России, или Большой привет из 90-х

День России – это один из основных современных государственных праздников в нашей стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. Так страна узнала, что отныне она суверенно. Не все при этом поняли, от кого именно мы суверенны, но дело это уже не меняло.

В то время когда принимался этот документ, республики СССР одна за другой высказывались о горячем желании стать независимыми. Точнее, не столько жители республик, сколько отдельно взятые политические царьки местного разлива, которые в погоне за абсолютной властью в своей вотчине стали продвигать идею суверенитета как благо, фактически культивируя сепаратизм.


Новой вехой, как тогда сообщили с экранов телевизоров, «в укреплении государственности» стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия).

Кроме «независимости» Россия в этот день обрела и первого Президента, но это произошло уже ровно через год, в 1991 году состоялись первые в стране всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ объявил государственным праздником России.

Однако официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.

Можно сказать, что момент принятия Декларации стал началом новой российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства. Это официальные термины, которые на деле оказались безумно далёкими от реальности. О каком реальном равноправии могла идти речь в 90-е, когда растущий и крепнущий на глазах у рядовых граждан олигархат подмял под себя 99% государственных активов, получив наиболее лакомые куски. Начались тогда и войны «малиновых пиджаков» за то, кто же в нашей стране «равноправнее всех равноправных». Городские кладбища кварталами гранитных памятников в полный рост молчаливо свидетельствуют о тех «разборках», которые буквально повергли в хаос безвластия Россию. А ведь было это по историческим меркам совсем недавно – 20-25 лет назад.

Конечно, изменения в государстве не могли, не отразится в Конституции, принятой в 1993 году.

В отличие от конституций бывшего СССР, провозглашавших высшей целью построение коммунистического общества, положения действующей Конституции России (ст. 2) определяют, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Смешно, не правда ли?.. Разговор вёлся о правах человека в тот момент, когда у этого самого человека отняли, по сути, фундаментальное право – жить на своей собственной Родине.

Поднятый на конституционный уровень принцип однопартийности уступил место также возведенному в конституционное положение принципу многопартийности и политического плюрализма. Само слово «плюрализм» стало активно использоваться ещё во времена горбачёвской перестройки.

Изменились экономические и социальные параметры системы. Это выдвижение на первый план собственности индивида, предоставление ему права владеть средствами производства, и закрепление в Конституции частной собственности. Была изменена система общественно-социальных приоритетов. Если по прежним конституционным положениям труд на благо общества был критерием положения человека в обществе, теперь в Конституции провозглашается, что гражданин сам и по своему усмотрению распоряжается своими способностями к труду.

Далее в России учреждается институт Президента как главы исполнительной власти и высшего должностного лица государства. Правительство становится органом, подотчётным Президенту, который им руководит.

Проект современной Конституции РФ разрабатывался Конституционной комиссией и Конституционным Совещанием. Над ним работало более 800 разных юристов, но лидерами процесса создания Основного Закона государства являются три человека: Сергей Шахрай, Сергей Алексеев и Анатолий Собчак.

Непраздничные мысли в День России, или Большой привет из 90-х


Нужно, что создание Конституции РФ происходило в пору тяжелейших испытаний и лишений, которые переживала в то время наша страна: распад СССР, экономический кризис, уничтожение общественной и государственной идеологии, перевод страны под внешнее управление.

С приходом Б.Ельцина в Кремле и обеих палатах парламента появились помощники и советники из американской администрации, консультанты по экономике, политике, культуре и науке из различных НКО. Официально они были «учёными мужами» - профессорами из Йеля и Гарварда, а неофициально кадровыми разведчиками или агентами американских спецслужб, которые занимались вербовкой российских политиков и пользовались либо их некомпетентностью, либо банальным желанием заработать. Штатные сотрудники ЦРУ были советниками при создании многих законопроектов в Российской Федерации.

Не так давно Государственный департамент США фактически открыто признал, что в 1993 году Конституцию РФ, как и ряд ключевых законов нашей страны, писали американские советники.

Вот лишь несколько статей, из-за которых торчат, как принято говорить, полосатые уши:
Статья 13 пункт 1: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие».

Получается, что формированием идеологии в России может заниматься кто угодно. К чему такое многообразие приводит - можно видеть на попытках пропаганды ЛГБТ, по разгулу тоталитарных сект в 90-е, экстремистских организаций, НКО-иностранных агентов, ячеек террористического подполья.

Статья 13 пункт 2: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Это значит, что если мы избавились от государственной идеологии, под которой ранее подразумевались идеи коммунизма, то теперь нашему народу никакой идеологии не нужно? А как же, например, установление христианской морали, ведь в России проживают миллионы православных; право воспитывать патриотизм у молодого поколения; право на правдивую историю. Нацию формирует идеология. А русские без идеи, без веры – большая грёза «партнёров».

Статья 15 пункт 4: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Отсюда следует, что международное законодательство определенно для России превыше собственных законов. Всевозможные международные суды и арбитражи быстро ухватились за этот пункт и приступили к реализации планов продвижения западных интересов посредством правового и экономического давления. Причём давления с отсылкой к российской же Конституции.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что всего две статьи Конституции РФ: отказ государства от защиты своих традиционных ценностей и признание приоритета международного права над внутригосударственным, вполне способны запустить механизм самоуничтожения нашего государства. И механизм, как на соседней Украине, определённые силы смогут объявить «конституционным».

Несомненно, Конституция РФ, принятая в 90-е, несёт на себе печать того времени и нравов её создателей, живших в определённый момент истории нашей страны и руководствовавшихся определёнными целями и взглядами на будущее России. Но сегодня – иное время и, возможно, уже пора сделать работу над ошибками. Это не призыв к тотальному переписыванию Основного закона, это повод подумать над тем, чьи интересы до сих пор защищаются отдельными пунктами закона, писанными советниками из-за кордона.

Хочется рассчитывать, что после проведённой работы над ошибками и понятие «День России» будет ассоциироваться с реальной независимостью нашего государства.

Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Forbes.ru, Rbc.ru
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 05:50
    Конституцию РФ просто необходимо пересмотреть , это просто смехотворно , законы для России писали ее главные недруги .
    Spartanez300
    1. yuriy55 Сегодня, 06:08
      Да не недруги, а самые обыкновенные враги...Создали страну, экономика которой управляется ФРС США... belay
      Перефразируя известную частушку:
      США - партнёр родной.
      ФРС нам мать родная...
      Лучше буду сиротой,
      Не нужна родня такая... no
      yuriy55
      1. nils Сегодня, 07:00
        В 1990 - 1991 году огромная страна с 1000-летней историей совершила геополитическое самоубийство. Как бы ни называлась страна после 1917 года, она была создана нашими предками гораздо раньше. Народы сплотились под флагом российской государственности. Мы были государством-цивилизацией. Прошедшие уже больше чем четверть века убедительно показали: лучше не стало никому, мы все деградируем. Как все республики бывшего Советского Союза, так и Россия. День России? Что празднуем? Память Ельцина?
        nils
        1. 210окв Сегодня, 07:12
          Это не праздник-это трагедия..И люди,которые выйдут на улицы в этот день отмечать что то-или неумные,или враги...
          210окв
    2. nils Сегодня, 07:07
      Российская Конституция не просто говорит о существовании «общепризнанных» норм и принципов, а, в отличие от всех других конституций стран мира, вводит их в собственную законодательную систему и отдает им приоритет по отношению к национальному законодательству. В таких формулировках, как в России, положение об общепризнанных нормах и принципах представлено только в Конституции Австрии и Основном Законе Германии. Соответствующие положения появились в конституционном праве этих государств после поражения в Первой мировой войне и были воспроизведены после очередного поражения уже после завершения Второй мировой войны. Это фиксация ограниченности суверенитета потерпевших поражение государств.
      Заимствование этих прецедентных положений для Конституции РФ прямо указывает, что законодательство России производно от факта поражения.
      nils
    3. krops777 Сегодня, 07:28
      Конституцию РФ просто необходимо пересмотреть , это просто смехотворно , законы для России писали ее главные недруги .

      А еще трудовой кодекс (ТК), который пришел на замену старому КЗОТ в 2002г, уничтоживший права работников и профсоюзов в пользу капиталистов.
      krops777
  2. апро Сегодня, 05:56
    День выхода РСФСР из СССР.шабаш трупных червей.отметим траурным крепом.
    апро
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:01
    А что. Ситуация по изменению некоторых "суициидальных" статей нашей конституции вполне созрела. Задача не простая, референдум нужен, но иначе ... Нельзя же жить на бочке с порохом и надеяться, будто никто не "закурит" поблизости.
    Горный стрелок
    1. yuriy55 Сегодня, 06:12
      Цитата: Горный стрелок
      Нельзя же жить на бочке с порохом и надеяться, будто никто не "закурит" поблизости.

      Самое главное, противно осознавать, что все наши потуги "жить долго и счастливо" не могут пробить ни косность мышления депутатов ГД, ни придуманные врагами положения и законы...А президент не может набраться смелости признать это тупиковое положение уже (скоро!!!) пятый срок...
      yuriy55
  4. Ольгович Сегодня, 06:06
    Не все при этом поняли, от кого именно мы суверенны.


    В этот день 1990 г коммунистическое большинство ВС РСФСР совершило "акт национального предательства" , отказавшись от 25 млн русских за рубежом, отказавшись от Новороссии, Крыма и других исконно русских земель, которые веками собирал русский народ. Фактически повторив "акт национального предательства" (ВВ Путин) 1918 г в Бресте: сегодняшняя западная граница РФ практически совпадает с брестской линией.

    Этот праздник надо наполнять другим смыслом, не привязываясь к декларации о суверенитете.
    Ольгович
    1. апро Сегодня, 06:19
      Цитата: Ольгович
      Этот праздник надо наполнять другим смыслом, не привязываясь к декларации о суверенитете.

      Каким,если не секрет?
      Вы уважаемый Ольговичь,всё сваливаете на красных,или нет на членов партии,но ничего не предлагаете в замен,Ваши монархические замашки пусты и не продуктивны,и ничего кроме громкой фразы не несут.
      Коммунисты должны признать свою ответственность за развал партии,за развал государства,указать причины приведшие к этим последствиям,никто с них ответственность не снимет.
      апро
      1. Ольгович Сегодня, 06:35
        Цитата: апро
        Цитата: Ольгович
        Этот праздник надо наполнять другим смыслом, не привязываясь к декларации о суверенитете.
        Каким,если не секрет?


        Автор сказал же и я согласен:
        Хочется рассчитывать, что после проведённой работы над ошибками и понятие «День России» будет ассоциироваться с реальной независимостью нашего государства.
        , без упоминаний декларации.
        Цитата: апро
        Вы уважаемый Ольговичь,всё сваливаете на красных,или нет на членов партии,но ничего не предлагаете в замен

        А что взамен этого неоспоримого ФАКТА может быть? Или не коммунисты приняли декларацию? belay
        Цитата: апро
        Ваши монархические замашки.

        belay lol
        Цитата: апро
        Коммунисты должны признать свою ответственность за развал партии,за развал государства,указать причины приведшие к этим последствиям,никто с них ответственность не снимет.

        Согласен: пусть и ответят: что там положено за развал СССР (декларация о суверенитете) т.е. за измену Родине?
        Ольгович
        1. Мар.Тира Сегодня, 06:52
          Путин тоже должен ответить?Ведь он в интервью Стоуну,так прямо и сказал, в знак не согласия сохранения СССР с помощью ГКЧП,я увольняюсь из КГБ,и перехожу как я понимаю его слова, на сторону Ельцина?Так что если изменения и будут ,то не при этом президенте,и правительстве крупного буржуазного капитала.
          Мар.Тира
        2. апро Сегодня, 07:01
          Цитата: Ольгович
          Автор сказал же и я согласен:
          Хочется рассчитывать, что после проведённой работы над ошибками и понятие «День России» будет ассоциироваться с реальной независимостью нашего государства.
          , без упоминаний декларации.

          Не совсем понял слова -реальная независимость,что это означает?что не стоит упоминать в декларации?
          апро
    2. 34 регион Сегодня, 07:08
      06.06. Ольгович! Ну допустим коммунисты совершили акт предательства. А либералы это исправили? Собрали русские земли, дали русским гражданство, признали наличие национальности-русский? Чем славен этот день независимости от зависимости? Каким смыслом надо наполнить этот день? Я фигею с Ольговича! Коммунисты были плохие и всё делали неправильно! Допустим это так. Сегодняшняя власть всё исправляет и делает правильно?
      ,
      34 регион
  5. лысова Сегодня, 06:24
    В принципе и сейчас, мало что изменилось. Один за другим, попадаются оборзевшие олигархи и им подобные " законопослушники". Законы и наказания - ни к чёрту, "всё для народа!". Вообще то статья не в тему. --- С ПРАЗДНИКОМ РОССИИ всех нас!!!
    лысова
    1. wazza Сегодня, 06:27
      Почему он празднуется именно в этот день?
      wazza
      1. лысова Сегодня, 06:42
        Часть статьи из истории: " В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ дата 12 июня была утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Этот государственный праздник был объявлен выходным днем.

        Людям было сложно запомнить название праздника, поэтому в 2002 году его решили переименовать в День России. 12 июня жители страны вывешивают на окнах государственные флаги, посещают патриотические концерты. Сегодняшнее значение праздника – это день гражданского мира и единения россиян. --- Честно говоря - просто ткнули пальцем (если всё обобщить).
        лысова
      2. Spartanez300 Сегодня, 06:44
        12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. 12 июня 1998 года Борис Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
        Spartanez300
  6. Masya Masya Сегодня, 06:37

    у кого то выходной... а я, блин, на работе... Всех с праздником! love
    отдохните заодно и за меня! love
    Masya Masya
  7. parusnik Сегодня, 06:59
    С этого дня начался массовый падеж..эээээ парад суверенитетов...
    parusnik
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
    . Но сегодня – иное время и, возможно, уже пора сделать работу над ошибками.

    Очень хотелось бы "сделать работу над ошибками"!!!
    И переписать без указания всяких фашингтонов...
    a.s.zzz888
  9. vladimirvn Сегодня, 07:06
    Да ладно, на советников кивать. Что хотела наша верхушка, то и получила. Право грабить свой народ,право не отвечать за судьбу своей страны, право стать в очередь на вхождение в мировую элиту.
    vladimirvn
Картина дня