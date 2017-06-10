Активист Майдана: Стрельбу по протестующим вели не сторонники Януковича

Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза… а со стороны гостиницы "Украина"

Я подошел к группе майдановцев, которые находились на передовых позициях. Мы увидели как в окнах и на балконах гостиницы "Украина" стоят операторы, несколько человек было, были окна открыты, в которых были какие-то люди и мы почувствовали, что ведется огонь в спину с той стороны. Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"