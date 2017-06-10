14:10 10 июня

Активист Майдана: Стрельбу по протестующим вели не сторонники Януковича

Активист Майдана Владимир Венчак заявил, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина", где находились противники тогдашнего президента страны Виктора Януковича, пишет издание "Украинские новости"

Об этом Венчак рассказал на судебном заседании по делу бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в Святошинском районном суде Киева. Активист проходит по этому делу свидетелем.

Как отмечает издание, уроженец Львовской области получил шесть ранений во время событий 20 февраля в Киеве.


Активист Майдана: Стрельбу по протестующим вели не сторонники Януковича


Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза… а со стороны гостиницы "Украина"
- заявил свидетель. –
Я подошел к группе майдановцев, которые находились на передовых позициях. Мы увидели как в окнах и на балконах гостиницы "Украина" стоят операторы, несколько человек было, были окна открыты, в которых были какие-то люди и мы почувствовали, что ведется огонь в спину с той стороны. Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"


Активист отметил, что видел, как силовики стреляли в воздух из помповых ружей. По словам Венчака, вооруженные люди были и на крыше здания консерватории. Их он принял за правоохранителей, поскольку был уверен, что гражданские лица "не имели права носить оружие".

Сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка на Майдане и в правительственном квартале в Киеве. Нынешние власти возлагают ответственность за гибель более 100 человек на экс-президента Януковича и спецподразделение "Беркут", расформированное после госпереворота. Бывший президент и сотрудники подразделения отрицают причастность к убийствам.

Использованы фотографии: http://vz.ua/
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Комментарии 11

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  1. Kot3713 Сегодня, 13:24
    На фото стрелок с воздушкой laughing
    Kot3713
    1. poquello Сегодня, 13:30
      Цитата: Kot3713
      На фото стрелок с воздушкой laughing

      на каком?
      poquello
      1. Kot3713 Сегодня, 13:40
        Заголовок к статье стрелок с воздушкой и сигаретой
        Kot3713
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:43
      Стрельбу по протестующим вели не сторонники Януковича

      Поздно уже это заявлять...Украины для нас уже не существует, а вассал США! Киев нам отдайте и все..(или сами возьмем..)
      ОТДЕЛ
  2. Кот Всапогах Сегодня, 13:24
    не долго ему осталось ,а жаль, уберут его вскоре я думаю.
    Кот Всапогах
    1. Александр романов Сегодня, 13:28
      Цитата: Кот Всапогах
      не долго ему осталось

      Признают невменяемым и всё
      Александр романов
      1. Кот Всапогах Сегодня, 13:31
        может и признают, посмертно laughing
        Кот Всапогах
    2. poquello Сегодня, 13:32
      Цитата: Кот Всапогах
      не долго ему осталось ,а жаль, уберут его вскоре я думаю.

      да там уже убирай не убирай, настолько всё очевидно, что только рожу кирпичом - как они с буржуями и делают
      poquello
    3. Pirogov Сегодня, 13:34
      Цитата: Кот Всапогах
      не долго ему осталось ,а жаль, уберут его вскоре я думаю.

      Да смелое заявление но не чего нового в этом нет все не упоротые думающие люди это всегда знали и понимали.
      Pirogov
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:31
    Да это пьяному недоеденному ежику из подмосковного леса было ясно. Они ( не ежики, а бандерлоги) даже деревья со следами от пуль спилили, чтобы баллистической экспертизы не было...простой вопрос - зачем они спилили деревья?
    Горный стрелок
  4. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 13:33
    Геббельс живее всех живых , и дело его живёт.
    Впрочем все имеет свой предел , даже технология : " сами себя сожгли ", уже не работает, всех уже тошнит с таких заявлений.
    Жаль что Геббельсы своего добились и неплохо поживут , Аваков в обнимку с ЦРУ где-нибудь в Флориде , Порошенко где-нибудь в Швейцарии , Кличко конечно в Германии - всем хорошо , кроме "умных ", которые славно попрыгали, а теперь им жить дальше посреди бардака.
    За Родину , мать вашу ))
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