Из жизни ударных дронов

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.ga.com

www.northropgrumman.com

www.dassault-aviation.com

www.nniirt.ru

www.hongdu.com.cn

www.boeing.com

www.baesystems.com

www.wikipedia.org

По сути, рассматриваемые в качестве средства выведения экипажей из-под опасности в зонах с плотной ПВО, где шансы выжить не так уж велики, ударные беспилотные летательные аппараты (УБЛА), по существу, являются детищем стран с сильной оборонной промышленностью и солидными ежегодными бюджетами и зачастую с высокими моральными нормами касательно цены жизни ее солдат. В последние несколько лет США, Европа и Россия активно занимаются разработкой дозвуковых малозаметных УБЛА, за ними по пятам следует Китай, всегда готовый скопировать и адаптировать всё, что изобретают в мире. Эти новые системы вооружения очень сильно отличаются от дронов категории MALE (средневысотный, большой продолжительности полёта), которые все видят круглосуточно на своих телеэкранах и которые строят известные израильские и американские компании, например IAI и General Atomics, являющиеся на сегодняшний день превосходными экспертами в сфере, хорошо изученной компанией Ryan Aero со своим реактивным дистанционно управляемый летательным аппаратом BQM-34 Firebee... еще 60 лет назад.УБЛА - это не просто «вооруженные» беспилотники, как это может показаться, даже если сегодня принято относить БЛА, подобные вооруженным MQ-1 Predator или MQ-9 Reaper, например, к ударным системам. Это совершенно неправильно употребляемый термин. Ведь кроме участия в наступательных действиях в безопасном или контролируемом союзными силами воздушном пространстве, БЛА совершенно неспособны пройти сквозь боевые порядки должным образом пилотируемых систем оппонента. Визит в Авиакосмический музей в Белграде действует как реальное откровение в этой сфере. В 1999 году при проведении операций НАТО в Югославии не менее 17 американских беспилотников RQ-1 Predators было сбито либо истребителями МиГ, либо ракетами ПЗРК «Стрела». Даже несмотря на свою осмотрительность, после обнаружения беспилотники MALE обречены и не проживут и часа. Стоит напомнить, что в той же кампании югославская армия уничтожила американский самолет-невидимку F-117 Nighthawk. Впервые в истории боевой авиации не обнаруживаемый радарами и считавшийся неуязвимым самолет был сбит. Единственный раз за всю свою боевую службу F-117 был обнаружен и сбит, причем в безлунную ночь (всего три таких ночи было в пятинедельной войне) ракетой антикварного ЗРК С-125 советского производства. Но югославы не были сбродом маргиналов с примитивными представлениями о военном искусстве подобно Исламскому государству (ИГ, запрещено в России) или Талибану, они были хорошо обученными и хитрыми профессиональными солдатами, способными адаптироваться к новым угрозам. И они доказали это.Военной авиации всего сто лет, но она уже изобилует эффектными изобретениями, к новейшим можно отнести ударные беспилотные летательные аппараты или боевые дроны. За столетний период представление о воздушном бое в корне изменилось, особенно с момента окончания Вьетнамской войны. Воздушные бои Первой и Второй мировых войн с использованием пулеметов для уничтожения противника в настоящее время превратились в страницу истории, а появление ракет класса «воздух-воздух» второго поколения превратило и пушки в довольно устаревшее для этой задачи средство, и теперь они полезны только в качестве вспомогательного вооружения для обстрела земли с воздуха. Сегодня эта тенденция подкрепляется появлением гиперзвуковых маневренных ракет для поражения целей за пределами дальности визуальной видимости, которые при пуске в больших количествах и в тандеме с ракетами ведомого самолета, например, практически не оставляют шансов для маневра уклонения любому противнику, летящему на большой высоте. Такая же ситуация и с современным вооружением «земля-воздух», контролируемым мгновенно реагирующей сетецентрической компьютерной системой ПВО. Действительно, уровень боевой эффективности современных ракет, которые с легкостью входят в хорошо защищенное воздушное пространство, стал в наши дни как никогда высоким. Возможно единственная панацея от этого - самолеты и крылатые ракеты с уменьшенной эффективной площадью отражения (ЭПО) или низколетящие атакующие средства с режимом облёта и огибания местности на предельно малой высоте.В начале наступившего тысячелетия американские летчики задумались, что можно было бы сделать нового с дистанционно пилотируемой авиацией, которая стала довольно модной темой после ее расширенного применения в военных операциях. Поскольку вход в хорошо защищенное воздушное пространство становился все более и более опасным и был связан с огромным риском для боевых пилотов, даже тех, кто летал на новейших реактивных истребителях-бомбардировщиках, единственным способом решения этой проблемы стало использование вооружения, применяемого вне досягаемости средств поражения противника, и/или создание малозаметных ударных дронов с большой дозвуковой скоростью, способных исчезнуть в воздухе за счет использования особых технологий избежания радаров, включая радиопоглощающие материалы и продвинутые режимы постановки помех. Дистанционно управляемые ударные дроны нового типа, использующие каналы передачи данных с усиленным шифрованием со скачкообразной перестройки частоты, должны быть способны входить в защищаемую «сферу» и задавать работы системам ПВО без риска для жизней летных экипажей. Их превосходная маневренность с повышенными перегрузками (до +/-15 g!) позволяет им оставаться в какой-то степени неуязвимыми перед пилотируемыми перехватчиками...Создав два продвинутых стелс-самолета F-117 Nighthawk и В-2 Spirit, представленных с большой помпой и пусканием пыли в глаза, - первый в 1988 году, а второй десятилетием позже - Управление перспективных оборонных исследований DARPA и ВВС США сыграли важную роль в том, чтобы эта новая технология успешно была внедрена и продемонстрировала свои преимущества в боевых условиях. Хотя малозаметный тактический ударный самолет F-117 теперь уже снят с вооружения, часть технологических наработок, полученных при разработке этого необычного самолета (периодически становившегося объектом возмущений ревностных приверженцев эстетики), были применены в новых проектах, например F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а в еще большей степени в перспективном бомбардировщике В-21 (LRS-B). Одна из самых засекреченных программ, которые реализуют Соединенные Штаты, связана с дальнейшими разработками семейства УБЛА с использованием радиопоглощающих материалов и современных технологий активного обеспечения крайне малой заметности.Основываясь на программах демонстрации технологий УБЛА, Boeing X-45 и Northrop Grumman Х-47, чьи достижения и результаты остаются по большей части засекреченными, подразделение компании Boeing «Phantom Works» и секретное подразделение Northrop Grumman продолжают сегодня разработку ударных беспилотников. Особой тайной окутан проект по УБЛА RQ-180, по всей видимости, разрабатываемый Northrop Grumman. Предполагается, что эта платформа будет входить в закрытое воздушное пространство и вести постоянную разведку и наблюдение, одновременно выполняя задачи активного радиоэлектронного подавления вражеской пилотируемой авиации. Схожий проект реализует подразделение Skunks Works компании Lockheed Martin. В процессе разработки гиперзвукового аппарата SR-72 решаются вопросы безопасной работы разведывательного БЛА в защищаемом воздушном пространстве, как за счет использования собственной скорости, так и за счет продвинутых радиопоглощающих материалов. Перспективные БЛА, созданные для прорыва современных (российских) интегрированных систем противовоздушной обороны, также разрабатываются компанией General Atomics; ее новый дрон Avenger, также известный как Predator С, включает множество инновационных стелс-элементов. По сути, для Пентагона сегодня, как и прежде, жизненно важно опережать то, что Россия создает, с целью поддержания нынешнего военного дисбаланса в пользу Вашингтона. И для Соединенных Штатов ударный дрон становится одним из средств обеспечения этого процесса.То, что разработчики американских УБЛА называют сегодня «защищаемое воздушное пространство» является одной из составляющих концепции «запрет доступа/блокирование зоны» или единой (интегрированной) системой противовоздушной обороны, с успехом развернутой сегодня российским вооруженными силами, как в самой России, так и за ее границами с целью обеспечения прикрытия экспедиционных сил. Не менее умные и смекалистые чем американские военные разработчики, хотя и с существенно меньшими деньгами, российские исследователи из Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ) создали подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора метрового диапазона (от 30 МГц до 1 ГГц) П-18 (1РЛ131) «Терек». Новейшие варианты этой станции со своими специфическими диапазонами частот могут засечь бомбардировщики F-117 и В-2 с нескольких сотен километров, и это не остается загадкой для пентагоновских экспертов!Начиная с 1975 года, ННИИРТ разработал первую трехкоординатную радиолокационную станцию, способную замерить высоту, дальность и азимут цели. В результате появилась обзорная РЛС 55Ж6 «Небо» метрового диапазона, поставки которой в вооруженные силы СССР начались в 1986 году. Позднее, после кончины Варшавского договора, ННИИРТ спроектировал радар 55Ж6 «Небо-У», который вошел в состав ЗКР большой дальности С-400 «Триумф», в настоящее время развернутый вокруг Москвы. В 2013 году ННИИРТ объявил о следующей модели 55Ж6М Небо-М, в которой в едином модуле объединены радары метрового и дециметрового диапазонов. Обладая огромным опытом разработки высококлассных систем обнаружения малозаметных целей, российская промышленность в настоящее время очень активна и предлагает новые цифровые варианты радара П-18 своим союзникам, которые зачастую могут одновременно выполнять функции радара управления воздушным движением. Также российские инженеры создали на современной элементной базе новые цифровые мобильные радиолокационные комплексы «Небо УЕ» и «Небо СВУ», все с возможностью обнаружения малозаметных целей. Подобные комплексы для формирования единых систем ПВО позднее были проданы в Китай, при этом Пекин получил в свое распоряжение хороший раздражитель для американских военных. Как ожидается, радиолокационные комплексы будут развернуты в Иране для защиты от любых израильских атак на его молодую атомную промышленность. Все новые российские радары являются полупроводниковыми активными фазированными антенными решетками, способными работать в режиме быстрого сканирования секторов/трасс или в традиционном режиме кругового сканирования с механически вращающимися антеннами. Российская идея интеграции трех радаров, каждый из которых работает в отдельном диапазоне (метровый, дециметровый, сантиметровый), является, несомненно, прорывной и направлена на получение возможности обнаружения объектов с крайне малыми признаками заметности.Сам по себе радиолокационный комплекс «Небо-М» радикально отличается от предыдущих российских систем, поскольку обладает хорошей мобильностью. Его конструкция изначально рассчитана на то, чтобы избежать неожиданного блиц-уничтожения американскими истребителями F-22A Raptor (вооруженными бомбами GBU-39/B SDB или крылатыми ракетами JASSM), наипервейшая задача которых уничтожение комплексов низкочастотного обнаружения российской системы ПВО в первые минуты конфликта. В состав мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М «Небо-М» входят три разных радиолокационных модуля и одна машина обработки сигналов и управления. Три радиолокационных модуля комплекса «Небо М» это: РДМ-М метрового диапазона, модификация РЛС «Небо-СВУ»; РЛМ-Д дециметрового диапазона, модификация РЛС «Противник-Г»; РЛМ-С сантиметрового диапазона, модификация РЛС «Гамма-С1». В системе используются современный цифровой индикатор движущихся целей и технологии цифрового импульсного доплеровского радара, а также метод обработки данных с пространственно-временной обработкой, что обеспечивает такие ЗРК, как С-300, С-400 и С-500, потрясающе быстрой ответной реакцией, точностью и могуществом действия по всем целям, кроме малозаметных, летящих на предельно малых высотах. Как напоминание, один комплекс С-400, развернутый российскими войсками в Сирии, смог закрыть для доступа союзной авиации круговую зону вокруг Алеппо радиусом примерно 400 км. Комплекс, имея на вооружении комбинацию не менее чем из 48 ракет (от 40Н6 большой дальности до 9М96 средней дальности), способен справляться с 80 целями одновременно... Кроме того, он держит в тонусе турецкие истребители F-16 и удерживает их от опрометчивых поступков в виде атаки на Су-24 в декабре 2015 года, поскольку зона, контролируемая ЗРК С-400, частично захватывает южную границу Турции.Для США стало совершенным сюрпризом исследования французской компании Onera, обнародованные в 1992 году. В них говорилось о разработке 4D (четырехкоординатного) радара RIAS (Synthetic Antenna and Impulse Radar - антенна с синтетической апертурой импульсного излучения), базирующегося на использовании передающей антенной решётки (одновременное излучение набора ортогональных сигналов) и приемной антенной решетке (формирование дискретизированного сигнала в аппаратуре обработки сигналов, обеспечивающей фильтрацию доплеровских частот, включая пространственно-временной формирование диаграммы направленности и выделение цели). Принцип 4D позволяет использовать фиксированные разреженные антенные решётки, работающие в метровом диапазоне, таким образом, обеспечивая превосходное доплеровское разделение. Большое преимущество низкочастотного радара RIAS состоит в том, что он генерирует стабильную, неснижаемую эффективную площадь отражения цели, обеспечивает большую зону охвата и лучший анализ диаграммы направленности, а также повышение точности локализации и селективности целей. Достаточно для того, чтобы бороться с малозаметными целями и с другой стороны границы...Хорошо информированный о новой эффективной системе запрета доступа, которая будет противостоять западной пилотируемой авиации в военное время, Пентагон остановился на рубеже столетий на создании нового поколения малозаметных ударных дронов типа «летающее крыло» с реактивным двигателем. Новые беспилотные аппараты с небольшой заметностью будут похожи формой на ската, бесхвостые с плавно переходящим в крылья корпусом. Они будут иметь длину примерно 10 метров, высоту один метр и размах крыльев около 15 метров (морской вариант подходит стандартным американским авианосцам). Беспилотники смогут выполнять либо задачи наблюдения продолжительностью до 12 часов, либо нести вооружение массой до двух тонн на расстояние до 650 морских миль, совершая крейсерские полеты со скоростью около 450 узлов, что идеально подходит для подавления ПВО противника или нанесения первого удара. За несколько лет до этого ВВС США блестяще проложили путь применению вооруженных дронов. Беспилотник RQ-1 Predator категории MALE с поршневым двигателем, впервые взлетевший в 1994 году, стал первой дистанционно управляемой воздушной платформой, способной с высокой точностью доставить до цели вооружение «воздух-земля». В качестве технологически продвинутого боевого дрона, вооруженного двумя противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, принятыми на вооружение ВВС в 1984 году, он успешно развертывался на Балканах, в Ираке и Йемене, а также в Афганистане. Бесспорно неусыпный дамоклов меч над головами террористов по всему миру!Если компания Boeing была первым создателем УБЛА Х-45, способным сбросить бомбу, то американский флот не занимался практическими работами по УБЛА до 2000 года. Тогда он выдал контракты компаниям Boeing и Northrop Grumman на программу по изучению этой концепции. Требования к проекту по морскому УБЛА включали работу в коррозионной среде, взлет и посадку на палубу авианосца и соответствующее обслуживание, интеграцию в системы командования и управления, а также устойчивость к высоким электромагнитным помехам, свойственным условиям эксплуатации на авианосцах. Флот был также заинтересован в закупках УБЛА для разведывательных задач, в частности для проникновения в защищенное воздушное пространство с целью идентификации целей для последующего проведения атаки на них. Экспериментальный аппарат X-47А Pegasus компании Northrop Grumman, который стал основой для разработки платформы Х-47В J-UCAS, впервые взлетел в 2003 году. ВМС и ВВС США реализовывали свои собственные программы по УБЛА. Флот выбрал платформу Northrop Grumman X-47B в качестве демонстратора беспилотной боевой системы UCAS-D. С целью проведения реалистичных испытаний компания изготовила аппарат таких же размеров и массы, что и планируемая серийная платформа, с полноразмерным отсеком вооружения, способным принять существующие ракеты. Прототип Х-47В был выкачен в декабре 2008 года, а рулежка при помощи собственного двигателя впервые состоялась в январе 2010 года. Первый полет дрона Х-47В, способного к полуавтономной работе, состоялся в 2011 году. Позднее он принимал участие в реальных морских испытаниях на борту авианосцев, выполняя задачи совместно с палубными истребителями F-18F Super Hornet и дозаправляясь в воздухе от топливозаправщика КС-707. Что говорить, успешная премьера в обеих сферах.В то время как американская промышленность уже вовсю испытывала первые модели своих УБЛА, другие страны хотя и с десятилетней задержкой приступили к созданию подобных систем. Среди них можно назвать российское РСК «МиГ» с аппаратом «Скат» и китайскую CATIC с очень похожим «Dark Sword». В Европе британская компания ВАЕ Systems пошла своим собственным путем с проектом Taranis, а другие страны объединили усилия по разработке проекта с довольно удачным названием nEUROn. В декабре 2012 года во Франции nEUROn совершил свой первый полет. Летные испытания по наработке диапазонов режимов полёта и оценке характеристик невидимости успешно были завершены в марте 2015. За этими испытаниями последовали испытания бортовой аппаратуры в Италии, которые завершились в августе 2015 года. В конце прошлого лета в Швеции прошел последний этап летных испытаний, в рамках которого были проведены испытания по применению вооружения. Засекреченные результаты испытаний названы положительными.Контракт по проекту nEUROn стоимостью 405 миллионов евро реализуют несколько европейских стран, включая Францию, Грецию, Италию, Испанию, Швецию и Швейцарию. Это позволило европейской промышленности начать трехлетний этап уточнения концепции и проектирования системы с соответствующими исследованиями в области заметности и повышения скорости передачи данных. За этим этапом последовал этап разработки и сборки, закончившийся первым полетом в 2011 году. За два года летных испытаний было совершено около 100 вылетов, включая сброс бомбы с лазерным наведением. Начальный бюджет 400 миллионов евро в 2006 году вырос на 5 миллионов потому, что был добавлен модульный бомбовый отсек, включая целеуказатель и саму бомбу с лазерным наведением. Франция при этом оплатила половину общего бюджета.В ноябре 2014 года правительствами Франции и Великобритании было объявлено о двухлетнем исследовании возможности реализации проекта по усовершенствованному ударному дрону стоимостью 146 миллионов евро. Это может привести к реализации программы по малозаметному УБЛА, в которой будет объединен опыт проектов Taranis и nEUROn с целью создания единого перспективного ударного беспилотника. Действительно, в январе 2014 года на британской авиабазе Brize Norton Париж и Лондон подписали заявление о намерениях по перспективной ударной воздушной системе FCAS (Future Combat Air System). С 2010 года компания Dassault Aviation совместно со своими партнерами Alenia, Saab и Airbus Defence & Space работала над проектом nEUROn, а компания BAE Systems над своим собственным проектом Taranis. Оба аппарата типа «летающее крыло» имеют одинаковый турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce Turbomeca Adour. Принятое же в 2014 году решение дает новый импульс совместным исследованиям уже реализуемым в этом направлении. Оно является также важным шагом на пути к британо-французскому сотрудничеству в сфере военного самолетостроения. Не исключено, что оно может стать основой еще одного первоклассного достижения наподобие проекта самолета Concorde. Это решение, несомненно, поспособствует развитию этой стратегической сферы, так как проекты по УБЛА позволят сохранить технологический опыт в авиационной промышленности на уровне мировых стандартов.Между тем, европейская программа FCAS и аналогичные американские программы по УБЛА стоят перед определенными трудностями, поскольку оборонные бюджеты по обоим берегам Атлантики довольно напряженные. Понадобится более 10 лет, прежде чем малозаметные УБЛА начнут принимать эстафету от пилотируемой боевой авиации, выполняя связанные с высоким риском задачи. Эксперты в области военных беспилотных систем уверены, что военно-воздушные силы начнут развертывать малозаметные ударные беспилотники не ранее 2030 года.