Война в эфире. Часть 4

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ЗРК С-400, который по данным из открытых источников имеет дальность перехвата ракетами 40Н6 400 км, позволяет прикрывать значительные площади, что делает его мощным оружием блокирования зоны. На общеевропейской конференции-выставке по радиоэлектронному противоборству, прошедшей в Роттердаме в 2016 году, отраслевые эксперты и военные из стран НАТО дали оценку тому, как альянс собирается наращивать в будущем свои возможности в сфере подавления средств ПВО противника (англ.терм. SEAD - Suppression of Enemy Air Defence).Саммит глав правительств в Уэльсе в 2014 году определил, что с 2025 года европейские члены НАТО и Канада должны обеспечивать 50 процентов возможностей альянса в сфере SEAD. На данный момент подавляющее большинство кинетических и электронных средств SEAD в блоке НАТО обеспечивают военно-воздушные и военно-морские силы США. В первую очередь это противорадиолокационные ракеты AGM-88E/F HARM от компаний Raytheon/Orbital ATK, которыми вооружены самолеты ВВС США F-16CJ Wild Weasel и семейство истребителей-бомбардировщиков ВМС США F/A-18. Тем не менее, европейские члены располагают некоторыми возможностями SEAD в виде самолета борьбы с ПВО Panavia Tornado-ECR, стоящем на вооружении немецких и итальянских ВВС.В выступлениях прозвучала мысль, что альянс в будущем будет иметь дело с оперативным пространством, в котором радиолокационные станции смогут обнаруживать приближающиеся самолеты на дальностях около 1000 км, а радиус действия ракет класса «земля-воздух» вполне может увеличиться до 500 км. Кроме того, частоты обнаружения радаров смещаются вниз по спектру к диапазонам очень высоких частот (от 30 до 300 МГц), поскольку подобные системы могут упростить обнаружение летательных аппаратов с небольшой эффективной площадью отражения (ЭПР). Обнаружение и определение местоположения существующими воздушными системами РЭБ таких сравнительно низкочастотных радаров может быть затруднительным. Во-вторых, активные радары, которые обнаруживают сигналы коммуникационных систем самолета, например, радиостанций, каналов передачи данных и излучения бортового радара, могут быть определены с помощью так называемого «пассивного радара», который обнаруживает эти передаваемые сигналы и определяет местоположение самолета.Также на конференции было отмечено, что НАТО предвидит три подхода в качестве оптимального пути нейтрализации этих угроз, задействуя проверенную и испытанную методику РЭБ, которая включает уничтожение, выведение из строя, введение в заблуждение, прекращение работы и снижение эффективности работы. В НАТО говорят, что уничтожение может быть достигнуто за счет применения таких традиционных кинетических средств, как например, противорадиолокационные ракеты, традиционное оружие, средства РЭБ и операции специальных сил. Выведение из строя электронных систем противника, на которые полагаются интегрированные системы ПВО, то есть радары, средства радиосвязи и компьютерные системы, может быть достигнуто за счет применения противорадиолокационных ракет и средств РЭБ, тогда как кибератаки могут вступить в игру для введения в заблуждение, прекращения работы и снижения эффективности работы этих электронных элементов.Подход НАТО реализуется за счет тесного сотрудничества промышленности с военными и гражданскими научно-исследовательскими институтами. Например, по некоторым сообщениям, в прошлом году компания MBDA получила задание на проведение оценки целесообразности разработки ракеты Meteor класса «воздух-воздух» для поражения целей за пределами дальности визуальной видимости в качестве возможной перспективной противорадиолокационной ракеты (ПРР). Касательно этой инициативы больше никакой информации не имеется, но если это оружие будет разработано в качестве ПРР, то оно может потенциально войти в комплект вооружения платформ, способных нести подобную ракету, например истребителей Eurofighter Typhoon, Saab JAS-39C/D/E Gripen и Dassault Rafale-F3B/C/D, в качестве необходимого средства для выполнения типичных задач SEAD (в противоположность уничтожению вражеской ПВО с использованием традиционного оружия). За исключением самолета Tornado-ECR, стоящего на вооружении Германии и Италии, европейские члены НАТО не имеют специализированного вооружения для SEAD.Альянс в настоящее время составляет дорожную карту касательно того, как достичь целей SEAD, определенных на упомянутом ранее саммите в Уэльсе. Кроме того, было подчеркнуто, что для членов альянса необходимо гарантировать, что национальные возможности SEAD, которые на данный момент они имеют или которые могли бы достичь в будущем, будут соответствовать общей стратегии НАТО по SEAD, а также аналогичным национальным доктринам. Было выработано общее мнение, состоящее в том, что европейские члены НАТО должны быть готовы примерно к 2030 году обеспечить 50 процентов всех возможностей альянса в области SEAD.Промышленность убеждена, что призвана помочь НАТО достичь названных в предыдущем параграфе целей. Помимо долгосрочных потребностей альянса компании, работающие в области воздушных средств РЭБ, ожидают роста в ближайшем будущем. В компании Elettronica заявили, что «геополитическая ситуация повышает спрос на возможности РЭБ», что показывают события в Сирии и Ираке, описанные в предыдущих частях цикла. Технологии также играют здесь свою роль, например, когнитивная РЭБ позволяет повысить возможности нынешних и перспективных воздушных средств РЭБ. В письменном заявлении компания Raytheon соглашается с оценками Elettronica, заметив при этом, что «угроза продолжает стимулировать развитие воздушных средств РЭБ и это развитие идет как никогда быстрыми темпами». Кроме того, в компании считают, что воздушные средства РЭБ не рассматриваются более в качестве «роскошного компонента» военной авиации. «Было время, когда РЭБ считалась опциональной возможностью, но в связи с ростом угроз наши заказчики признают необходимость этих возможностей на всех платформах. Для повышения уровня ситуационной осведомленности и контроля электромагнитного спектра не покидайте дом без средств РЭБ».В компании Raytheon также признали необходимость в бортовых (воздушных) системах РЭБ, поскольку необходимо быстрее реагировать на меняющуюся природу угрозы радиоэлектронного противодействия. «Развитие угроз происходит в таких временных рамках, что делает традиционные методы идентификации неподходящими для реализации функций в реальном или даже почти реальном времени, например самозащиты. Они всё более динамичны, постоянно меняют свой облик, адаптируясь на ходу. И здесь свой вклад внесут когнитивные технологии. Пользователи требуют, чтобы мы предоставили систему идентификации угроз, не требующую библиотеки данных полета (содержит детализацию радиочастотных угроз, с которыми самолет может встретиться при выполнении конкретной задачи) и способную идентифицировать радиолокационные угрозы; таким образом, на изменение характеристик этих угроз система гибко реагирует. Самолету больше нет необходимости приземляться и ждать перепрограммирования библиотек для следующего боевого вылета».Компания активно разрабатывает подобные технологии, указывая на то, что «мы создаем лучшие алгоритмы и быструю электронику, которая реагирует в реальном или почти реальном времени».В своем письменном заявлении компания Harris также указала на важность архитектуры когнитивной РЭБ. «Тип сегодняшнего ландшафта РЭБ требует технологий с возможностями быстрого реагирования, которые могут раскрыть когнитивные представления об условиях, в которых она (технология) работает с целью адаптации к будущим угрозам почти в реальном масштабе времени». Создание воздушных систем РЭБ следующего поколения, функционально гибких и реагирующих на нынешние и возникающие угрозы, жизненно необходимо. Как заметил директор по развитию бизнеса в компании Lockheed Martin: «В оборудование необходимо будет включать усовершенствования, которые улучшают частотный диапазон, а также полосу пропускания системы наряду с высокоскоростной цифровой обработкой данных. Большие объемы цифровых данных будут генерироваться этими системами, требующими продвинутой обработки, а также памяти». Также он отметил когнитивный тренд: «Продвинутые алгоритмы будут смещаться, используя небольшие наборы параметров, к более гибким, даже когнитивным процессам, которые смогут оценивать информацию, предоставляемую самыми разными потенциальными угрозами, с тем, чтобы идентифицировать их и соответствующим образом реагировать».Интерференция или взаимные помехи - это еще одна сложная задача инженеров бортовых средств РЭБ. По мнению руководителя подразделения по системам РЭБ в компании Saab, гражданская связь все больше вмешивается в частотные диапазоны, ранее сохраняемые за радарами. Это результат повсеместного распространения сотовой связи и запросов из гражданского мира на расширение частотного диапазона. В конечном счете, диапазон частот, в котором радар может работать, уменьшается и это означает, что гражданские средства связи могут «смешаться» в общей электромагнитной среде вместе с военными радиосигналами. Он также сказал, что эти проблемы могут быть решены «за счет применения очень избирательных сверхширокополосных цифровых приемников, которые могут разделить сигналы разного типа без снижения производительности».Компания Harris также поделились некоторыми мыслями касательно того, как будет развиваться технология воздушных средств РЭБ, Особо она настаивает на том, что повышается значение открытой архитектуры в проектах по системам РЭБ. «В то время как открытая архитектура в РЛС существует уже более десятилетия, перед промышленностью до сих пор стоят сложные задачи, связанные со стратегией разработки и принятием на вооружение». Как и открытая архитектура, программируемая архитектура (когда возможности системы могут быть улучшены за счет обновления программного обеспечения без необходимости (или минимальной) модификации ее аппаратной части, при этом экономятся значительные средства) также имеет хорошие перспективы. «Большие платформы слишком дорог постоянно модернизировать. В этой связи операторам самолетов РЭБ необходим доступ к системам, которые имеют возможность наращивать свои возможности за счет постоянного обновления программных продуктов». По мнению компании Harris, перспективный рынок воздушных средств РЭБ может серьезно подстегнуть более широкое использование коммерческих готовых технологий в перспективных системах РЭБ, что поможет снизить стоимость проектирования, производства и приобретения. Наряду с этим существует постоянная необходимость «снижения массогабаритных и энергопотребительских характеристик наших систем следующего поколения при одновременной разработке конструктивных решений, способствующих обновлению, объединению в сети и сохранению эффективной ситуационной осведомленности на электронном поле боя».Что касается рынков, то компания Elettronica видит очень большой спрос на воздушные средства РЭБ на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А вот в компании Rockwell Collins считают, что геополитические устремления России и Китая оказывают влияние на рынок воздушных средств РЭБ. Страны близкие к их границам пересматривают свое отношение к воздушным средствам РЭБ, в частности конфликт на Украине и вовлеченность в него России должен послужить мощным сигналом в этой связи. В немецкой компании Rhode and Schwarz, которая особенно активна в сфере РТР, считают, что рынок воздушных средств РЭБ станет свидетелем приема новых кандидатов в «клуб» стран, имеющих на вооружении платформы, способные собирать данные радиотехнической разведки. «Все больше стран, которые на данный момент не имеют воздушных платформ РЭБ в своем портфолио, рассматривают их покупку в качестве обязательной. Для этих стран полностью оборудованная воздушная платформа с высокими характеристиками (как например самолет РТР Boeing RC-135 V7W Rivet Joint) будет не лучшим выбором, а вот меньшие по размерам многозадачные разведывательные платформы станут более практичным приобретением.Наряду с тем, что рынки могут иметь упомянутые выше причины для роста, они могут также иметь и ограничения. В компании Elettronica считают, что проблемы с оборонными бюджетами по всему миру могут замедлить закупки новых воздушных систем РЭБ, как новых, так и по программам модернизации. Впрочем, как отметили в компании Raytheon, деньги не являются единственной проблемой. Вторая проблема - это понимание необходимости РЭБ. «РЭБ становится все более важной, но вы не сразу можете понять разумом то, что вы не видите. Существует большая необходимость помочь людям понять, что РЭБ может дать в действительности и как лучше всего ее применить; эти возможности крайне важны в современном мире». В конце концов, лучшая осведомленность, а также финансы и научные разработки помогут обеспечить соответствие средств радиоэлектронной борьбы нынешним и будущим угрозам в сложном и меняющемся мире.