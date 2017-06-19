Тенденции развития дистанционно управляемых модулей вооружения









По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.rafael.co.il

www.valhalla-turrets.com

www.cmigroupe.com

www.kongsberg.com

www.leonardocompany.com

www.moog.com

www.otokar.com.tr

Дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ) подкрепляют оборонительные возможности бронетранспортеров и легко защищенных разведывательных машин, а с правильным вооружением добавляют еще и высокоточные наступательные возможности. ДУМВ позволяют БМП обеспечить гораздо более эффективную огневую поддержку спешенным подразделениям, а танки обеспечивают реагирующей системой легкого вооружения, что делает их более живучими и более смертоносными в ближнем городском бою. И наконец, они дают машинам боевого и тылового обеспечения эффективное средство самозащиты, минимизируя незащищенность экипажа.Эффективность модулей вооружения зависит от ряда ключевых технологий, включая электрические сервоприводы, компактные и точные инерциальные датчики угловых скоростей, мультисенсорные оптико-электронные системы, высокоточные подшипниковые узлы и упроченные компьютеры с обрабатывающими программами, включая алгоритмы, которые могут вырабатывать баллистические поправки в зависимости от вооружения и боеприпасов, учитывая многочисленные факторы, влияющие на точность выстрела. Эти компоненты становятся всё более доступными, надежными и недорогими. Редко какая программа по созданию новой бронированной машины или модернизации уже имеющейся не включает ДУМВ. Более крупные экземпляры становятся основным вооружением расширяющегося спектра машин и, как следствие, с какого-то момента концептуальная разделительная линия между ДУМВ и необитаемой башней начинает размываться.Это неминуемо делает мировой рынок очень конкурентным. В настоящее время имеется, по крайней мере, 17 крупных оборонных компаний, предлагающих модули вооружения и соперничающих за право предоставить самую привлекательную комбинацию желаемых свойств, например, способность принять широкую линейку вооружения, будь то одиночная система или комплекс вооружения, модульность, быстрая реконфигурируемость, простота установки и простота работы и обучения. К нынешним фаворитам в этой сфере можно отнести компании Aselsan, BAE Systems, CMI Defence, DETRAC, Elbit Systems, EOS, FN Herstal, Kongsberg, Leonardo, Moog, Rafael, Rheinmetall, Raytheon, Saab, ST Kinetics и Valhalla и Концерн «Калашников».Количество вариантов вооружения увеличилось: от легких пулеметов до среднекалиберных пушек и автоматических гранатометов. Все чаще к комплексу вооружения добавляются управляемые ракеты, а за ними в ближайшем будущем, вероятно, добавятся высокоэнергетические лазеры. Предлагаются даже «нелетальные» варианты некоторых ДУМВ.Если какое-то время назад для ДУМВ предлагались противотанковые ракеты, то теперь все чаще устанавливаются другие типы ракетных систем, включая ракеты класса «земля-воздух». Например, компания Saab находится в процессе интеграции ракеты малой дальности RBS 70 NG в свой ДУМВ TRACKFIRE, первоначально предназначенный для установки на военные защищенные машины PMV (Protected Military Vehicle), например, Thales HAWKEI австралийской армии.По имеющимся данным, новая прицельная система для RBS 70 NG со встроенным тепловизором весит около 50 кг, включая дополнительное крепимое устройство ночного видения. Первый работоспособный прототип модуля с ракетой RBS 70 NG, разрабатываемый в настоящее время, как ожидается, появится в 2017 году. При установке на бронемашину HAWKEI PMV, способную держаться в одних боевых порядках с быстро маневрирующими силами, он должен обеспечивать ближнюю противовоздушную оборону - ключевое требование австралийской программы Land 19 Phase 7B. Модуль TRACKFIRE проектировался под самое разное вооружение, от легких пулеметов до пушек среднего калибра и автоматических гранатометов, для использования на самых разных типах платформ, включая наземные транспортные средства, суда и стационарные установки. Этот один из самых продвинутых ДУМВ предлагает то, что компания Saab называет истинной стабилизированной независимой линией визирования. У него сенсорный блок отсоединен от осей вооружения, позволяя прицелу и лазерному дальномеру оставаться на цели пока вырабатываются поправки по азимуту и углу места. Кроме того, такое решение позволило изолировать прицел от вибрации и отдачи вооружения.В августе 2016 года компания Rafael подтвердила, что поставит Литве свой ДУМВ SAMSON Mk II с пусковыми установками ракет SPIKE, вооруженный также пушкой и пулеметом. Поставки модуля будут осуществляться в рамках поставки этой балтийской стране к концу 2017 года 88 бронемашин BOXER.ARTEC, совместное предприятие Kraus-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, разработало четыре варианта БМП машины BOXER для литовской армии, где они получат название VIKLAS. Все четыре варианта будут иметь башни SAMSON Mk II с 30-мм пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом, двумя пусковыми установками ракет SPIKE LR (Long Range - дальнего действия) и 8 пусковыми установками дымовых гранат.Компания описывает SAMSON Mk II как гиростабилизированный в двух плоскостях, со сдвоенной прицельной системой (для стрелка-оператора и командира) модуль, способный принять самое разное вооружение. Вариант Mk II отличается низким силуэтом, дополнительным бронированием и лучшей точностью. Он также повышает уровень живучести экипажа, поскольку перезаряжание происходит внутри машины под защитой брони. Кроме вооружения, устанавливаемого для Литвы, варианты установки оружия включают 5,56-мм, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, 40-мм автоматические гранатометы, блоки с устройствами наблюдения и нелетальные системы.Компания Valhalla вышла с новым взглядом на концепцию ДУМВ, разработав новый модуль ODIN 570. ODIN 570, анонсированный в июле 2016 года, предназначен для замены башни танка Т-72 необитаемой башней, вооруженной 57-мм пушкой Bofors L/70 от BAE Systems, спаренным с ней 5,56-мм пулеметом, «сонаправленной» 25-мм пушкой с цепным приводом LW25 BUSHMASTER от Orbital-ATK и независимым ДУМВ с 7,62-мм пулеметом. Эта система трансформирует старые танки в то, что Valhalla называет тяжелой боевой машиной HFV (Heavy Fighting Vehicle), которая может составить конкуренцию боевой машине поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2» производства Концерна «Уралвагонзавод».Необходимо отметить, что модуль ODIN 570 представляет собой крупный ДУМВ, размеры которого составляют 3,05x2,6x1 метр (без пушки) без модуля на крыше, или 1,48 метра с установленным независимым модулем. Боекомплект башни составляет 100 снарядов 57x438 мм, 700 выстрелов 25x59 мм для пушки LW25 BUSHMASTER и по 2000 патронов калибров 7,62 мм и 5,56 мм для независимого ДУМВ и спаренного пулемета. Пушка BUSHMASTER определяется компанией как «сонаправленное» оружие, поскольку она вращается вместе с основной пушкой, но может иметь разные с ней вертикальные углы наведения. Установлена она справа от основной пушки.Во время Eurosatory 2016 компания Cockerill (CMI Defence) объявила о том, что в январе 2016 года американская армия выбрала ее для участия в разработке среднекалиберных систем нового поколения. Компания будет работать с НИЦ вооружений (ARDEC) в рамках соглашения о совместной научно-исследовательской работе и конструкторских разработках, которая должна завершиться к концу 2017 года. По данным CMI Defence, эти работы включают «общую концепцию» новой необитаемой башни с пушкой среднего калибра, которая будет выбрана из портфолио компании.Основным вооружением станет 30-мм пушка ХМ318 с беззвеньевой системой питания. Оператор будет наводить пушку посредством новой системы управления огнем с интерфейсом, позволяющим быстрее открывать более точный огонь по целям. Первая башня будет поставлена ARDEC в середине 2017 года.Президент компании CMI Defence Жан Моранж указал на важность этого проекта. «Он позволяет нам идеально позиционировать себя в рамках будущей американской программы модернизации парка бронемашин STRYKER».Текущее предложение Cockerill по ДУМВ базируется на системе CPWS 20-25-30. CPWS. Впервые показанная на выставке Eurosatory 2014, система предназначена для установки пушек калибра 20-30 мм при массе базового варианта менее 1000 кг, что позволяет устанавливать ее на легкие бронированные машины.На выставке Eurosatory 2016 компания Kongsberg представила новейший вариант своего ДУМВ PROTECTOR (фото внизу), которые подтвердил свою способность стрелять противотанковыми ракетами JAVELIN в серии испытаний, проведенных на полигоне Солсбери совместно британской Группой разработки и испытаний бронетанковой техники и группой Javelin Joint Venture, созданной компаниями Lockheed Martin и Raytheon. По данным компании Kongsberg, конфигурация модуля включает в качестве основного вооружения либо 12,7-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет, а в качестве вспомогательного вооружения пулемет калибра 7,62 мм или ракеты JAVELIN. Пять ракет JAVELIN в двух вариантах, выпущенные бронемашиной SPARTAN, поразили неподвижные наземные цели на дальностях 1,2-4,3 км. Три ракеты JAVELIN Block 0 были выпущены на дистанции 1,5 км, 2,5 км и 3,2 км и две ракеты Block 1 на дистанции 3,5 км и 4,3 км; последняя дистанция на сегодняшний день стала одной из самых больших дистанций поражения ракетой JAVELIN.«Мы видим повышенный спрос на дополнительные системы и решения, подобные установке JAVELIN, мы удовлетворены превосходными результатами испытаний», - прокомментировал президент компании Kongsberg Protech Systems.О выборе компании Kongsberg для программы британской машины SCOUT SV (в настоящее время AJAX) было объявлено в феврале 2015 года, а в мае Австралия заявила о выборе модуля PROTECTOR для своих новых патрульных машин Supacat JACKAL 6x6. В результате, General Dynamics Land Systems объявила компании Kongsberg о том, что ее модуль PROTECTOR Medium Caliber Remote Weapon Station (MCRWS), вооруженный 30-мм пушкой, был выбран для установки на бронемашины STRYKER американской армии.В январе компания объявила о заказе американской армии на разработку и подготовку к производству модуля CROWS LP (Low Profile), конфигурацию которого связывают с танком М1 ABRAMS.В июне 2016 года итальянский консорциум Iveco-Oto Melara (в настоящее время Leonardo) представил машину CENTAURO II, новейшего члена известного семейства противотанковых установок в конфигурации 8x8. В компании Leonardo подчеркнули, что башня CENTAURO II может быть оборудована ДУМВ HITROLE Light, который в свою очередь может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом, стабилизированными по азимуту и углу места.Система управления огнем HITROLE LIGHT включает оптико-электронную станцию с дневной телекамерой, инфракрасной камерой и лазерным дальномером наряду с программным обеспечением автоматического сопровождения целей и компьютером управления огнем, который вырабатывает баллистические поправки и направляет башню при помощи цифровой системы сервоприводов, базирующейся на технологии цифровой обработки сигналов. Наряду с обычными боевыми задачами модуль HITROLE LIGHT может выполнять и другие задачи, например наблюдение, патрулирование в населенных пунктах, охрана границ, а с соответствующими сенсорами определения местоположения стрелка и противоснайперские задачи.Также на выставке была представлена еще одна машина из этого семейства, CENTAURO AIFV/OWS 30 FRECCIA, в которой совмещены ходовая часть CENTAURO и новый корпус, рассчитанный на максимальное повышение уровня живучести экипажа. Как видно из названия, он оборудован ДУМВ Leonardo HITFIST, вооруженным 30-мм пушкой, в данном конкретном случае пушкой с цепным приводом Orbital-ATK Mk44, которая стабилизирована наряду со спаренным пулеметом 7,62-мм; имеется возможность установки двух пусковых установок ПТУР SPIKE, Корнет или INGWE. Система управления огнем включает традиционные дневные, ночные и лазерные сенсоры с добавлением метеорологической станции и устройства для отсчета вертикальных перемещений. Башня управляется одним оператором посредством джойстиков и многофункционального цветного дисплея.Впрочем, если оператор встанет на своем месте, то сможет получить прямой круговой обзор окружающей обстановки через эпископы башни, перезаряжать вооружение и проводить базовое обслуживание через люк на днище башни. Хотя все системы модуля электрические, сбой в подаче энергии не выведет HITFIST из строя, поскольку имеется резервная ручная ветвь с резервным оптоволоконным кабелем для прямого наведения.Компании Aselsan и Defensetech подписали в апреле 2016 года меморандум об учреждении совместного предприятия по производству ДУМВ в Малайзии. Малазийская компания получит от турецкой Aselsan технологии производства различных ДУМВ, включая конфигурации с вооружением 12,7 мм, 25 мм и 30 мм. Совместное предприятие изначально будет сосредоточено на сборке корабельной стабилизированной дистанционно управляемой 30-мм установки SMASH, которая будет устанавливаться на малазийские патрульные катера береговой охраны.На выставке SOFEX 2016 иорданское предприятие KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) представило новейший бронетранспортер AL-WAHSH 4x4, оборудованный пусковой установкой противотанковых ракет Anti-Tank Missile Launching System разработки Aselsan с макетами четырех ракет в готовом к пуску положении плюс 7,62-мм пулемет.На выставке ADEX 2016 турецкая компания Otokar показал новый стабилизированный ДУМВ UCOK на бронемашине COBRA II LAV. ДУМВ UCOK может приинять различное вооружение, в том числе 12,7 мм, 7,62 мм или 40-мм гранатомет. В боевой модуль интегрирован независимый стабилизированный в двух плоскостях прицельный комплекс, включающий тепловизионную камеру с двумя полями зрения, ПЗС-камеру и лазерный дальномер. Независимый прицел позволяет держать прицельную марку на цели при наведении системы вооружения с углами упреждения. В модуле размещается 400 патронов 12,7 мм, 1000 патронов 7,62 мм или 100 гранат для гранатомета. Модуль UCOK также имеет 76-мм пусковые установки дымовых гранат.ДУМВ никуда не денутся, и для того, чтобы не отстать от развивающихся угроз в перспективных системах упор, скорее всего, будет сделан на возможности быстрой реконфигурации, как это реализовано, например, в системах последнего времени, Reconfigurable Integrated Weapons Platform (RIWP) от Moog/DRS Technologies и BATTLEGUARD от Raytheon.