В Москве задержан управляющий директор по инвестициям "Роснано"
Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков задержан в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости
Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.
Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.
В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.
Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.
В «Роснано» задержание Горькова пока не прокомментировали. Представляющий интересы компании адвокат Александр Аснис заявил «Интерфаксу», что в «Роснано» сформулируют свою точку зрения на произошедшее «по мере поступления дополнительной информации», которой пока недостаточно.
Напоминаем, что в отношении бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда ведется дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб от его действий оценивается следствием в 220 млн рублей. В конце мая Меламеда вторично отправили под домашний арест в связи с этим делом.
Также в конце прошлого года Генеральная прокуратура внесла председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу представление из-за нарушений законов о госзакупках. 22 декабря юрист Илья Ремесло рассказал, на что идут бюджетные миллиарды "Роснано" и каким образом одноименная компания Анатолия Чубайса получила контракт на управление российской наноиндустрией. Материал можно прочитать, перейдя по этой ссылке
Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.
Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.
В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.
Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.
В «Роснано» задержание Горькова пока не прокомментировали. Представляющий интересы компании адвокат Александр Аснис заявил «Интерфаксу», что в «Роснано» сформулируют свою точку зрения на произошедшее «по мере поступления дополнительной информации», которой пока недостаточно.
Напоминаем, что в отношении бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда ведется дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб от его действий оценивается следствием в 220 млн рублей. В конце мая Меламеда вторично отправили под домашний арест в связи с этим делом.
Также в конце прошлого года Генеральная прокуратура внесла председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу представление из-за нарушений законов о госзакупках. 22 декабря юрист Илья Ремесло рассказал, на что идут бюджетные миллиарды "Роснано" и каким образом одноименная компания Анатолия Чубайса получила контракт на управление российской наноиндустрией. Материал можно прочитать, перейдя по этой ссылке
Использованы фотографии: https://ruposters.ru/
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