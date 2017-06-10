20:52 10 июня

В Москве задержан управляющий директор по инвестициям "Роснано"

Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков задержан в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости

Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.

В Москве задержан управляющий директор по инвестициям "Роснано"



Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.

В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.

В «Роснано» задержание Горькова пока не прокомментировали. Представляющий интересы компании адвокат Александр Аснис заявил «Интерфаксу», что в «Роснано» сформулируют свою точку зрения на произошедшее «по мере поступления дополнительной информации», которой пока недостаточно.

Напоминаем, что в отношении бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда ведется дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб от его действий оценивается следствием в 220 млн рублей. В конце мая Меламеда вторично отправили под домашний арест в связи с этим делом.

Также в конце прошлого года Генеральная прокуратура внесла председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу представление из-за нарушений законов о госзакупках. 22 декабря юрист Илья Ремесло рассказал, на что идут бюджетные миллиарды "Роснано" и каким образом одноименная компания Анатолия Чубайса получила контракт на управление российской наноиндустрией. Материал можно прочитать, перейдя по этой ссылке

Использованы фотографии: https://ruposters.ru/
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Комментарии 66

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 19:33
    только массовые расстрелы спасут Россию от этой нечисти am
    Кот Всапогах
    1. vovanpain Сегодня, 19:41
      Москве задержан управляющий директор по инвестициям "Роснано"

      Следующим должен быть арестован генеральный руководитель "Роснано"А.Чубайс.Без его участия такие дела мимо не проходят.
      vovanpain
      1. Pirogov Сегодня, 20:06
        Цитата: vovanpain
        Следующим должен быть арестован генеральный руководитель "Роснано"А.Чубайс.Без его участия такие дела мимо не проходят.

        Полностью поддерживаю ,сколько ещё эта сволочь Чубайс может быть не потопляема.......
        Pirogov
        1. vorobey Сегодня, 20:29
          Цитата: Pirogov
          Цитата: vovanpain
          Следующим должен быть арестован генеральный руководитель "Роснано"А.Чубайс.Без его участия такие дела мимо не проходят.

          Полностью поддерживаю ,сколько ещё эта сволочь Чубайс может быть не потопляема.......


          предложить пока рыжему нечего... умный и хитрый.. никогда, ни водной организации шеф не светится... обратите внимание (законы физики никто не отменял если где то убыло значит где то прибыло) из Роснано вывели 730 лямов... а накануне отзыва лицензии из банка вывели 400 лямов... где.. самка собаки ложечки? куда 300 лямов четким строевым ушли?
          vorobey
        2. Банный Сегодня, 20:35
          долгая посадка и каждодневные анальные кары данного гражданина твердо поставят на путь исправления прям на четыре кости
          Банный
        3. Великанов Сегодня, 20:45
          Цитата: Pirogov
          сколько ещё эта сволочь Чубайс может быть не потопляема.

          Сколько будет у власти В.В.Путин, столько и будет непотопляемым.
          Великанов
      2. moskowit Сегодня, 20:11
        Цитата: vovanpain
        Москве задержан управляющий директор по инвестициям "Роснано"

        Следующим должен быть арестован генеральный руководитель "Роснано"А.Чубайс.

        Слово генеральный я бы заменил бы на "гениальный".... Всё прошёл, "огонь и воду". Кто "послабее" уже сдёрнул зарубеж, а этот "кадык" настолько уверенно себя чувствует, что диву даёшься... Заслуженный ветеран ЕлБоНинского катаклизма...
        moskowit
        1. vorobey Сегодня, 20:30
          Цитата: moskowit
          Слово генеральный я бы заменил бы на "гениальный".... Всё прошёл, "огонь и воду". Кто "послабее" уже сдёрнул зарубеж, а этот "кадык" настолько уверенно себя чувствует, что диву даёшься... Заслуженный ветеран ЕлБоНинского катаклизма...


          и на старуху бывает проруха..
          vorobey
    2. 0255 Сегодня, 19:42
      Цитата: Кот Всапогах
      только массовые расстрелы спасут Россию от этой нечисти am

      сами-то готовы попасть под расстрел в случае исполнения вашей мечты? Идейные коммунисты в 1937 году под него ещё как попадали, и им это не нравилось
      0255
      1. sabakina Сегодня, 19:58
        Идейные попадали по доносам соседей, сослуживцев, которым дорогу перешел, кому то жена или невеста чужая понравилась. Кто то из зависти. Думаете, люди сейчас другие? Ага, щас!
        sabakina
        1. DenZ Сегодня, 20:17
          Цитата: sabakina
          Думаете, люди сейчас другие? Ага, щас!

          Люди сейчас такие же. Главное чтобы следственные органы были не такие же как в конце 30-х годов где жалобы соседей (голословной) хватало чтобы человеку как минимум жизнь сильно испортить.
          DenZ
          1. sabakina Сегодня, 20:40
            Денис, вот именно, что органы, а не сотрудники. Раньше в МВД направляли лучших по комсомольской путевке, а щас?
            _ ты почему за зарплатой не приходишь?
            - а что?.Тут ещё и платят? А я думал оружие выдали и крутись как хочешь!
            После некоторых событий стараюсь не пересекаться с ППСниками, просто боюсь в словах не сдержаться и загреметь на 15 суток.
            sabakina
      2. osoboye_mneniye Сегодня, 20:32
        Цитата: 0255
        Цитата: Кот Всапогах
        только массовые расстрелы спасут Россию от этой нечисти am

        сами-то готовы попасть под расстрел в случае исполнения вашей мечты? Идейные коммунисты в 1937 году под него ещё как попадали, и им это не нравилось

        Идейные коммунисты знали, что их подставили. Но поскольку они были идейные, то не роптали на власть, а принимали судьбу. И продолжали бороться. Потом, те, кто выходили, продолжали трудиться на благо Родины.
        osoboye_mneniye
        1. 0255 Сегодня, 20:50
          Цитата: osoboye_mneniye
          Идейные коммунисты знали, что их подставили. Но поскольку они были идейные, то не роптали на власть, а принимали судьбу.

          или писали жалобы по поводу несправедливого приговора наверх, не добившись правды "ломались".
          Цитата: osoboye_mneniye
          Потом, те, кто выходили, продолжали трудиться на благо Родины.

          Выходили живыми не все, кого-то расстреливали
          0255
    3. Монос Сегодня, 19:44
      Народ с нетерпением ждёт когда придут за Толиком.
      Монос
      1. Дамир Сегодня, 20:02
        Народ с нетерпением ждёт когда придут за Толиком

        good
        Дамир
      2. samoletil18 Сегодня, 20:02
        Цитата: Монос
        Народ с нетерпением ждёт когда придут за Толиком.

        Не придут. Можно не ждать.
        samoletil18
        1. Монос Сегодня, 20:23
          Цитата: samoletil18
          Не придут. Можно не ждать.

          А я хочу помечтать. smile
          Монос
      3. Басарев Сегодня, 20:03
        А Толик укажет на Володю как на верховного крышевателя и конечного бенефициара. Или вы правда верите, что он с ними не в одной лодке?
        Басарев
        1. osoboye_mneniye Сегодня, 20:34
          Цитата: Басарев
          А Толик укажет на Володю как на верховного крышевателя и конечного бенефициара. Или вы правда верите, что он с ними не в одной лодке?

          Покрывать, и быть в одной лодке, это не одно и то же.
          Причин для покрытия может быть масса. Конечно, плохо, что эти причины есть. Но не стоит принимать мягкое за тёплое.
          osoboye_mneniye
      4. iliitchitch Сегодня, 20:03
        Цитата: Монос
        Народ с нетерпением ждёт когда придут за Толиком.


        А за ним всё не идут и не идут . Не слышно шагов Командора . В тв эфире будут орать до хрипоты , надо ли выносить Ильича из Мавзолея , что сказала какая-то овца про свою маму 5 лет назад и проч. чушь , но вот чтобы ну хоть 1 , гм , независимый журналюга тупо спросил : "Когда сядет наглая рыжая морда ?" ... Лет на 100500 по совокупности .
        Ну что вы , ей-Богу , это ж неприлично . Вы ж за столом не пердите , вы ж культурны , да . Где моя "Волга" за ваучер , а ? Это так , ещё не Вопрос , вопросик один ИЗ ...Я те его на лобешник на эпоксидку эту хреновину хоть сейчас прихреначу , наноневидимыя сцу.. , гм , ну , вы поняли , кто она , и с удовольствием подержу , пока в рога не врастёт . Если не помрёшь - считай меня тупым добряком .
        iliitchitch
      5. Дирижер Сегодня, 20:06
        Да не сдадут Чубайса , Толики они такие)))
        Дирижер
    4. сибиралт Сегодня, 20:06
      Может хоть этот сдаст своего рыжего подельника? winked
      сибиралт
  2. Shurik70 Сегодня, 19:34
    Блин, я поначалу подумал, что Чубайса задержали :(((
    Shurik70
    1. Кот Всапогах Сегодня, 19:35
      я тоже , обидно sad
      Кот Всапогах
    2. Владимирец Сегодня, 19:41
      Цитата: Shurik70
      Чубайса задержали

      "Фантастика в соседнем отделе..."
      Владимирец
      1. sabakina Сегодня, 20:00
        Есть фантастика научная, околонаучная и фантастическая. laughing
        sabakina
  3. bouncyhunter Сегодня, 19:35
    Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков задержан в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями

    А с Чубайса опять как с гуся вода . Непотопляемый наноавианосец , тля ! am
    bouncyhunter
    1. КОСМОС Сегодня, 19:47
      Цитата: bouncyhunter
      А с Чубайса опять как с гуся вода. !

      Гусь который несет золотые нано яйца laughing Главный вопрос кому несет, патриоты и либералы догадаються еще не скоро wassat
      КОСМОС
    2. sabakina Сегодня, 20:02
      Паша, он же памятник! Кто ж его посадит? Вот увидишь, после смерти будет стоять с ебн-центре!
      sabakina
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
        Будь моя воля , друже , я бы этого дрисча реально в бетон упаковал и памятником сделал .
        bouncyhunter
        1. Кот Всапогах Сегодня, 20:10
          его надо при задержании, не нарушая традиций laughing
          Кот Всапогах
        2. sabakina Сегодня, 20:11
          Ну, на дне Марианской впадины будет шикарно смотреться!
          sabakina
  4. Masya Masya Сегодня, 19:37
    Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте

    что то мне подсказывает, арест то домашний будет...
    Masya Masya
    1. мордвин 3 Сегодня, 19:46
      Цитата: Masya Masya
      что то мне подсказывает, арест то домашний будет...

      А вот как покажет Маркин тысячи сворованных нанолампочек по телевизору, так ещё и наноошейник могут на него одеть. crying
      мордвин 3
      1. Masya Masya Сегодня, 19:57
        наноошейник могут на него одеть. crying

        не знаю нано, не нано, но предпочтительно строгий... wink
        Masya Masya
        1. мордвин 3 Сегодня, 20:00
          Цитата: Masya Masya
          нано, не нано, но предпочтительно строгий...

          Строгий нанорежим? Не издевайтесь на до мною, Марина... crying
          мордвин 3
          1. Masya Masya Сегодня, 20:06
            Не издевайтесь на до мною, Марина...

            Владимир, в мыслях не было... feel Вы, сами про ошейник заговорили... love а у меня такие личности, только со строгим ошейником ассоциируются...
            Masya Masya
            1. мордвин 3 Сегодня, 20:16
              Цитата: Masya Masya
              только со строгим ошейником ассоциируются..

              Так я за, всеми руками и ногами. Хуть и не балерин. Только вот, сдается мне, что строгий ошейник этому типусу заменят на условный, и штраф в пару сотен рублей. angry
              мордвин 3
        2. Владимирец Сегодня, 20:05
          Цитата: Masya Masya
          но предпочтительно строгий

          Какая Вы, сударыня, кровожадная. hi Не миллиард ведь украл.
          Владимирец
          1. Masya Masya Сегодня, 20:09
            Не миллиард ведь украл.

            Лиха беда начало! wink
            Masya Masya
          2. vovanpain Сегодня, 20:44
            Цитата: Владимирец
            Не миллиард ведь украл.

            Евгений.а если взять его деятельность с 1990 года? what Одна ваучеризация и залоговоя прихватизация чего стоят,а дробление на куски РАО"ЕЭС"" request Тут триллионами уже пахнет. hi С уважением Коллеги.
            vovanpain
            1. Владимирец Сегодня, 20:47
              Цитата: vovanpain
              Одна ваучеризация и залоговоя прихватизация чего стоят,а дробление на куски РАО"ЕЭС""

              Владимир, мы пока Горькова разбираем. hi
              Владимирец
      2. sabakina Сегодня, 20:05
        Володя, я бы ядро чугунное, весом в пару пудов к ноге прикандалил бы, пущай гуляет!
        sabakina
        1. мордвин 3 Сегодня, 20:10
          Цитата: sabakina
          я бы ядро чугунное, весом в пару пудов к ноге прикандалил бы,

          Это будет нарушением прав человека. Прибегут всякие-разные сэры графства Лондонского и будут вопить на весь мир. Кто же их пошлёт за угол, туда, где помидоры продают? what
          мордвин 3
  5. Jovanni Сегодня, 19:41
    Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.

    От так вот! Вопрос решается. Человек упёр 400 лямов из наших карманов, а вопрос решается. Сразу возникают крамольные мысли что решается он исходя из того, как распределил казнокрад уворованное. И ещё, а как там чубик? Или с ним вопрос ни при каком раскладе не решится?...
    Jovanni
    1. LÄRZ Сегодня, 20:27
      Цитата: Jovanni
      И ещё, а как там чубик? Или с ним вопрос ни при каком раскладе не решится?...

      Как так не решится?! Ещё как решится! Как с Сердюковым К.о.
      LÄRZ
  6. mixei Сегодня, 19:41
    Блин рыжий опять не приделах...то доллары в коробке,то непонятно за чей счёт гулянки на миллионы...сколько у него ещё жизней осталась или как у того кота...
    mixei
  7. богомданый Сегодня, 19:47
    россия же, ничего нового.
    богомданый
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:50
    Ждет его амнистия и компенсация в пару сотен миллионов рублей за "незаконный арест "!
    Изгоняющий либероидов
  9. Баракуда Сегодня, 19:56
    Я офигегеваю с Российской фемиды в конечном итоге.
    Знают, что воруют, ждут пол года - надо же " свидетельства" , типа "пасут" подозреваемых.
    Ну ума не хватило, или денег откупиться вовремя - небо в клеточку. И то не факт.
    А за полгода " разработки" хапанут мама не горюй.
    Откуда у следаков в 35-ть лет из простите Москвы и Питера Мерсы и Лексусы ? На зарплату ?
    Про хохлостан молчу., там тоже самое.
    Очень хочется стрелять....
    Баракуда
    1. sabakina Сегодня, 20:24
      Валерий, у нас не Советский суд-самый гуманный в мире, у нас теперь нет народных заседателей, есть просто судья, обыкновенный человек со всеми человеческими слабостями. Я сам пытался бороться с системой, доказывая, что я не хулюганил в общественном месте, при этом находясь в своей квартире. Суду было пофиг. В итоге чёрное пятно на репутации и штраф в 500 рэ.
      sabakina
  10. Curious Сегодня, 19:58
    Похоже не за то, его прихватили, что воровал, для этого все эти наны и холдинги и создаются. Видно на "крысе" поймали, а за это по попке больно будут шлепать.
    Curious
  11. samarin1969 Сегодня, 19:59
    "Роснанизм" сейчас к сожалению не преступление...Это государственная болезнь.
    samarin1969
  12. МПК105 Сегодня, 20:01
    Цитата: Shurik70
    Блин, я поначалу подумал, что Чубайса задержали :(((

    Вот ты меня расстроил.............................. hi
    МПК105
    1. Masya Masya Сегодня, 20:14
      Вот ты меня расстроил


      love
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 20:19

        Вот вы меня расстроили........Я думал,в степи всё плохо.......Ан нет-ВЕЗДЕ...................
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 20:26
          Вот вы меня расстроили.......

          не надо отчаиваться...
          Masya Masya
  13. APASUS Сегодня, 20:09
    Могу поспорить что парень выйдет "героем" из этой схватки с правосудием,вот если бы он бутылку коньяка попер из магаза ,треху смело бы заработал !
    APASUS
  14. Метроном Сегодня, 20:10
    Что и требовалось доказать. Проблема только в том, что даже это задержание лишь надувательство, а зрителей спектакля убедят в том, что действовал он без соучастников. Прямо как полковник Захарченко, который по счастливому стечению обстоятельств был как раз заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией МВД и в одиночку собрал восемь миллиардов денег. Странно, что последний ещё не самоубился в СИЗО пластиковым ножом, как топ-менеджер Роскосмоса.
    Метроном
  15. Goodmen Сегодня, 20:19
    Наконец-то! Кому свечку бежать ставить!!!

    Хотя может это и не преславутое "начало", а может он банально не поделился, зажал и всяко откололся от коллектива)) или просто передел внутри "весёлой компашки на царстве"....

    Поглядим, посмотрим...
    Goodmen
  16. Баракуда Сегодня, 20:21
    В "Единую Россию" положение - карать нельзя расстеливать , не входит.
    ВВП как бы уважаю, но как и Задорнов М. смеюсь над потугами липовыми, что-то исправить в механизме " царьков" на местах. Ведь все отстегивают на верх, до показательной порки .. sad некоторых.
    Баракуда
  17. Александр War Сегодня, 20:23
    http://www.rusnano.com/about/structure/gorkov вся шайка лейка из прежнего РАО ЕЭС
    Александр War
  18. Logall Сегодня, 20:23
    Цитата: 0255
    Цитата: Кот Всапогах
    только массовые расстрелы спасут Россию от этой нечисти am

    сами-то готовы попасть под расстрел в случае исполнения вашей мечты? Идейные коммунисты в 1937 году под него ещё как попадали, и им это не нравилось

    Даже не так. Сами готовы приводить приговор к исполнению? Я не либерал, но и палачом быть точно не хочу. Много кто твердит про смертную казнь, пока дело не коснется их родственников.
    Здоровья вам и вашим близким...
    Logall
  19. anjey Сегодня, 20:38
    последние десятилетия в России появились 2 новых очень ругательных слова :" чубайс" и "нано "! и резерв новых плохих слов нескончаем
    anjey
  20. roskot Сегодня, 20:42
    Не надо ждать милостей от природы, взять их наша задача. Вот по такому принципу и живут последыши Е.Б.Н.
    roskot
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