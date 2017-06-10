20:54 10 июня

США собрались обслуживать корабли Седьмого флота в портах России

На американском сайте госзакупок объявлен поиск компаний, которые будут заниматься материально-техническим обеспечением кораблей ВМС США в зоне ответственности Седьмого флота.

Как указано в техзадании, регион включает в себя военные и коммерческие порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и тихоокеанского побережья России, передает РИА Новости




Конкурс объявило командование снабжения ВМС США (Naval Supply Systems Command). Согласно приложению к заявке, речь идет о предоставлении "в установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям", а также о "постоянном контроле расходов и результатов деятельности".

Федеральный закон "О внутренних морских водах" позволяет иностранным военным кораблям заходить в российские порты только по предварительному разрешению правительства России, отметил в комментарии RT военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

Это возможно, например, если Россия согласится разместить склад, на котором будет находиться это материально-техническое обеспечение. Без согласия России такая инициатива Штатов может расцениваться как грубое вмешательство в суверенитет и будет иметь все вытекающие из этого последствия
— сказал он.

В начале мая американский конгресс одобрил законопроект об усилении санкций в отношении КНДР, который предусматривает в том числе контроль США за тремя российскими портами в Приморье: в Находке, Владивостоке и Ванино. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что реализация этого плана предполагает силовой сценарий, равносильный объявлению войны.

Использованы фотографии: http://www.abroadmag.ru/
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Комментарии 31

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  1. Владимирец Сегодня, 20:27
    "Согласно приложению к заявке, речь идет о предоставлении "в установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям"

    У нас там Васильева где?

    "постоянном контроле расходов и результатов деятельности"


    Не, на это мы несогласные. no У нас принято уважаемым людям доверять. yes
    Владимирец
    1. vorobey Сегодня, 20:33
      Цитата: Владимирец
      "Согласно приложению к заявке, речь идет о предоставлении "в установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям"
      У нас там Васильева где?
      "постоянном контроле расходов и результатов деятельности"

      Не, на это мы несогласные. no У нас принято уважаемым людям доверять. yes


      Жека.. не гони.. это наш шанс с тобой... Романову только не говори... парни помогите выиграть тендер... Хватит всем.. мало того и 7 флот избегать наши порты будет после первого посещения..
      vorobey
      1. Владимирец Сегодня, 20:36
        Цитата: vorobey
        мало того и 7 флот избегать наши порты будет после первого посещения..

        Саня, если мы выиграем тендер, не будет у них 7 флота, кто с диареей, кто сопьется, кого перекрестим. yes
        Владимирец
        1. cniza Сегодня, 20:40
          В этом что то есть , мы должны воспользоваться.
          cniza
        2. vorobey Сегодня, 20:47
          Цитата: Владимирец
          Цитата: vorobey
          мало того и 7 флот избегать наши порты будет после первого посещения..

          Саня, если мы выиграем тендер, не будет у них 7 флота, кто с диареей, кто сопьется, кого перекрестим. yes


          Молчи.. или ты героя России при жизни не хочешь? Ну кто все карты сразу открывает am laughing
          vorobey
          1. Владимирец Сегодня, 20:48
            Цитата: vorobey
            ты героя России при жизни не хочешь?

            Саня, я его посмертно не хочу. yes
            Цитата: vorobey
            Ну кто все карты сразу открывает

            Я и не все "радости" для 7 флота раскрыл. winked
            Владимирец
        3. sabakina Сегодня, 20:52
          Женя, Сашка-воробей задумал захватить 7-й флот и уйти в Карибское море! Слава Джека-воробья ему покоя не даёт, а тут такой случай...Щас команду среди нас набирать будет. wink
          sabakina
      2. мордвин 3 Сегодня, 20:42
        Цитата: vorobey
        и 7 флот избегать наши порты будет после первого посещения..

        А он останется на плаву? what
        мордвин 3
        1. vorobey Сегодня, 20:48
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: vorobey
          и 7 флот избегать наши порты будет после первого посещения..

          А он останется на плаву? what


          очтанется останется.. мы деловые люди нам можно верить.. Владимирца не слушайте он выпимши
          vorobey
          1. мордвин 3 Сегодня, 20:53
            Цитата: vorobey
            . мы деловые люди нам можно верить..

            Да и чёрт с ним. Доплыковыляет до японских островов и потонет. Там всего то надо будильник к арсенальному погребу присобачить.
            мордвин 3
    2. vovanpain Сегодня, 20:36
      установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям",

      Кол осиновый,очень качественный в зад подойдет?Услуга будет оказана в установленные сроки. yes
      vovanpain
    3. Кот Всапогах Сегодня, 20:42
      у нас принято джентельмену верить на слово laughing
      Кот Всапогах
      1. Банный Сегодня, 20:49
        нда там будет чем поживиться джентльмену)))и не одному
        Банный
  2. Монос Сегодня, 20:28
    Как указано в техзадании, регион включает в себя военные и коммерческие порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и тихоокеанского побережья России

    Не. К нам нельзя. У нас санкции.
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:37
      Не нравятся мне такие поползновения матрасов ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 20:45
        Паша вечер д hi обрый , а кому это понравится . но почему нам этим не воспользоваться и не посмотреть на их реакцию...нам она понятна.
        cniza
        1. Кот Всапогах Сегодня, 20:50
          надо к ним что нить отправить на дозаправку, типа ту-95 или ту-160 laughing
          Кот Всапогах
  3. Irokez Сегодня, 20:28
    Санкции нас уже не напугать, а Ким и так под ними был и чё дальше то пугать. Или озабоченность и бла-бла-бла - это и есть страшные санкции.
    Мы должны дружно сказать "Боюсь, боюсь, боюсь" и продолжать жить как жили.
    Кока-Колой обеспечить не можем только квасом. Это условие и никаких уступок.
    Irokez
    1. vorobey Сегодня, 20:45
      Цитата: Монос
      Как указано в техзадании, регион включает в себя военные и коммерческие порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и тихоокеанского побережья России

      Не. К нам нельзя. У нас санкции.

      Цитата: Irokez
      Санкции нас уже не напугать, а Ким и так под ними был и чё дальше то пугать. Или озабоченность и бла-бла-бла - это и есть страшные санкции.
      Мы должны дружно сказать "Боюсь, боюсь, боюсь" и продолжать жить как жили.
      Кока-Колой обеспечить не можем только квасом. Это условие и никаких уступок.


      ну что вы за люди такие .. нет чтобы со всем радушием .. велкам гости дорогие... гоните мани .. вашу математематику.. регламент очень прост.. Выигрывая тендер я

      1. В порты куда заходят американские корабли завожу цыган.
      2.создаю рабочие места для. дяди Ашота - шашлычника из Джубги, Евдокии Петровны - она девченок на трассе выгуливает.. Анатолия Сергеевича -.. сосед венеролог, и Светка - соседка по парте она стоматологом теперь..
      3. Сборы для "Партизан" теперь проводятся только во время прибытия кораблей, правда неожиданно , но заодно проверяется мобилизационный ресурс и возможности быстрой переброски из соседних регионов

      все инфраструктура создана. Парни помогите... laughing
      vorobey
  4. МВГ Сегодня, 20:32
    Не, у нас обеспечиваться не прокатит, у нас памперсов нет
    МВГ
  5. APASUS Сегодня, 20:32
    Может сразу будут швартоваться в С Корее?Это так сказать пробный шар на реакцию.
    Нас пытаются подтянуть за деньги ,против Китая и С Кореи,заманив контрактами на обслуживание.
    APASUS
  6. МПК105 Сегодня, 20:33
    Я тоже хочу-
    И меня возьмите-
    НЕ подведу..........
    МПК105
    1. Владимирец Сегодня, 20:44
      Цитата: МПК105
      И меня возьмите

      Умеешь деньги взять, ничего не делать, а выглядело всё так, будто делал?
      Владимирец
      1. vorobey Сегодня, 20:52
        Цитата: Владимирец
        Умеешь деньги взять, ничего не делать, а выглядело всё так, будто делал?


        Жека скажи ему пусть не примазывается... ему в РОСНАНО.. у нас вакансий нет..
        vorobey
  7. Logall Сегодня, 20:33
    Хитростью решили брать? Мол мы вам денег за обслуживание, а мы присмотримся к вашим портам. Троянский конь блин. Точнее: матрас.
    Logall
  8. Шептун Сегодня, 20:34
    Лично я -против. Мы их обслуживаем, а они против нас же и мутят? Это как пилить сук на котором сидишь.
    Шептун
  9. LÄRZ Сегодня, 20:36
    Может и нам подобную заявку настрочить на район Калифорнии?
    LÄRZ
  10. Masya Masya Сегодня, 20:39
    вот, нефиг делать, пол топтать...
    Masya Masya
  11. iliitchitch Сегодня, 20:42
    Ну потряси опять пипиской , потряси , трАмпушка . Не было правоверней нациста , чем Штирлиц laughing . Прям клинт иствуд какой-то , а не дональд . Не , точно надо у этих кулиганов спички отобрать , бо как они детишкам не игрушка , а дональду ствол ещё один выдать , на случай импичмента .
    америга УЖЕ Ына испугалась , порты маккеше подай ещё . А вот Ын не застрелился со страху . А потому что прав . Пока по нему мочить не начнут - да хрен он кого тронет . Кем хочешь его называйте , но он не тупарь , не .
    iliitchitch
  12. Холуай Сегодня, 20:43
    Нормальное явление.
    Холуай
  13. roskot Сегодня, 20:49
    Вот это заявка. Раз партнеры - открывайте порты. Так что ли?
    Или у нас уже и ответить на эту наглость некому.
    roskot
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