Трое солдат армии США были убиты на востоке Афганистана. Ещё один солдат получил ранение и был эвакуирован в госпиталь.

Американское военное ведомство опубликовало подтверждение гибели троих военнослужащих из состава американского контингента в Афганистане. Первоначально появлялись сводки, в которых утверждалось, что американские военнослужащие погибли в результате террористической атаки талибов (представители движения, запрещённого в РФ), однако на самом деле выясняется иное.В официальной сводке Пентагоне говорится о том, что военнослужащих ВС США расстрелял афганский солдат. Из материала:Стрельба произошла в районе Ачин афганской провинции Нангархар. Известно о том, что афганский солдат, открывший стрельбу по американцам, убит.Афганское информационное агентство «Пажвок» сообщает о боестолкновениях в той же провинции Нангархар афганских сил безопасности с талибами. Заявлено, что в результате операции в разных уездах провинции были ликвидированы 11 боевиков.Можно констатировать, что сегодняшняя афганская армия, которая «выстраивалась» долгое время американскими инструкторами представляет собой разношёрстную массу, в которой хватает и тех, кто открыто симпатизирует талибам, чем и пользуется эта группировка при осуществлении нападений на военные объекты.