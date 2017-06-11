09:49 11 июня

Солдат армии Афганистана расстрелял американских военнослужащих

Американское военное ведомство опубликовало подтверждение гибели троих военнослужащих из состава американского контингента в Афганистане. Первоначально появлялись сводки, в которых утверждалось, что американские военнослужащие погибли в результате террористической атаки талибов (представители движения, запрещённого в РФ), однако на самом деле выясняется иное.

В официальной сводке Пентагоне говорится о том, что военнослужащих ВС США расстрелял афганский солдат. Из материала:
Трое солдат армии США были убиты на востоке Афганистана. Ещё один солдат получил ранение и был эвакуирован в госпиталь.


Стрельба произошла в районе Ачин афганской провинции Нангархар. Известно о том, что афганский солдат, открывший стрельбу по американцам, убит.


Солдат армии Афганистана расстрелял американских военнослужащих


Афганское информационное агентство «Пажвок» сообщает о боестолкновениях в той же провинции Нангархар афганских сил безопасности с талибами. Заявлено, что в результате операции в разных уездах провинции были ликвидированы 11 боевиков.

Можно констатировать, что сегодняшняя афганская армия, которая «выстраивалась» долгое время американскими инструкторами представляет собой разношёрстную массу, в которой хватает и тех, кто открыто симпатизирует талибам, чем и пользуется эта группировка при осуществлении нападений на военные объекты.

Использованы фотографии: http://www.cbsnews.com
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Комментарии 20

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  1. изя топ Сегодня, 06:22
    рое солдат армии США были убиты на востоке Афганистана
    и ни чуточки не жалко request
    изя топ
    1. Logall Сегодня, 06:30
      А кого там жалеть? Все видят, что творят солдаты матрасии по всему миру. Пленных мужиков насилуют-это ужас. Светло-синий ужас. Убивают местных жителей, при чем даже в странах союзников. Вот нервишки и не выдержали.
      Может эти гомосолдаты до араба домагивались...
      Logall
    2. Котище Сегодня, 06:37
      М..да! Вначале тоже внутри резануло злорадство "допрыгались черти"! Пускай погибли "пинд...сы". Но у их ведь тоже есть свои семьи, родители, жены, дети. Есть ли вина простых солдат волей правительства оказавшихся на чужбине и там погибших? И мое внутреннее я подвисло! Ребят...., того же авганца - жалко. Мы н знаем всех обстоятельств, имеем только общую картину и все.
      А США, как государственную машину, которая создала множество очагов напряженности не капли не жалко! Даже надеюсь, что родственники погибших ее подоют на бабло (пару лямов).
      Вот где-то, так.
      Котище
      1. изя топ Сегодня, 06:47
        Цитата: Котище
        Но у их ведь тоже есть свои семьи, родители, жены, дети.

        которые на ура принимают любые бомбёжки любых стран,если это делают их бравые вояки.исключительные же...
        изя топ
        1. рич Сегодня, 07:40
          Это вызвано презрительным отношением натовцев к местному населению, к ценности человеческой жизни. Для примера, за поврежденный натовцами автомобиль альянс выплачивает афганцам $4000, в то время как за убитого ребенка - $1000. Выплаты (денежные соболезнования) семьям афганцев, убитых или раненых в результате бомбежек под руководством США, переданы на уровень командиров подразделений и часто просто разворовываются. А многие погибшие и пострадавшие афганцы имеют родственников, служащих в афганской армии. Естественно и они и их семьи автоматически попадают под местные племенные обычия мести со стороны родственников погибших. Подобных обид Восток не прощает. Вот проправительственные "аскеры" таким образом, ценой собственной гибели избавляют свои семьи от бесчестья и кровничества со стороны родственников погибших
          рич
          1. Кот Всапогах Сегодня, 07:45
            абсолютно нечего добавить hi
            Кот Всапогах
      2. zulusuluz Сегодня, 07:13
        Но у их ведь тоже есть свои семьи, родители, жены, дети.
        Имея за спиной семью и вытворяя в чужой стране то, что они вытворяют - да это не люди, оборотни!
        zulusuluz
      3. vovanpain Сегодня, 07:49
        Цитата: Котище
        Но у их ведь тоже есть свои семьи, родители, жены, дети. Е

        Они ваших детей,родителей не пожалеют,так что соболезнований им не будет,скорее соболезную афганцу,на его землю пришли без приглашения,а кого не звали тот агрессор,а поотив агрессора все средства хороши. hi
        vovanpain
      4. behemot Сегодня, 08:15
        их кто то звал в Афганистан? Ну сдохли да и хрен с ними! А их семьи, да и хрен с ними!
        behemot
    3. Skif83 Сегодня, 08:33
      И это только начало!
      Матрасников нужно гасить везде, нехрен по миру нести свою дерьмовую демократию... angry
      Skif83
  2. Банный Сегодня, 06:22
    От це дило))) браво бис афганец красава понял кто шайтан в этой жизни
    Банный
  3. Баракуда Сегодня, 06:29
    Виват и гурий погибшему афганцу. Матрасники еще не знают, кто такой Павлик Матросов ,и с кем в случае "заварухи" конкретной им придется столкнуться.
    А по поводу афганской армии молчу, действительно разношерстный сброд.
    Баракуда
    1. Володин Сегодня, 06:39
      Цитата: Баракуда
      Матрасники еще не знают, кто такой Павлик Матросов

      Павлик Матросов?..
      Похоже, напутали. Такого человека не только американцы не знают))
      Володин
      1. Баракуда Сегодня, 09:21
        Ну лохонулся с утра, простите, бывает...Эмоции прут.
        Баракуда
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
      Баракуда Сегодня, 06:29 Новый
      Виват и гурий погибшему афганцу. Матрасники еще не знают, кто такой Павлик Матросов

      ... так Павлик Морозов, или Александр Матросов?... по крайней мере Героя Советского Союза А.Матросова не рекомендовал бы, и не советовал вам приводить в пример в данном случае, кстати не совсем удачном...
      a.s.zzz888
  4. LÄRZ Сегодня, 06:38
    Значит эти американцы уже афганцев "достали", сами со своей наглостью и высокомерием допросились. Ехайте вы уже к себе, на родину кока-колы...
    LÄRZ
    1. Арарат Сегодня, 07:32
      Это не первый раз когда Талибы входят в состав Армии иои полиции чтоб из нутри убить врага. По американски это называется insider attack.
      Арарат
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Если каждый афганской солдат будет ежедневно мочить как минимум пять америкосовских вояк, то янки к концу года свалят из Афгана, ибо своя то шкура дороже. ....
    Изгоняющий либероидов
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    Армия США - это наемники. Которые добровольно пошли в солдаты, "за печеньки" и будущую пенсию. Родственники получат страховку не малую. Ну, такая работа am опасная и не предсказуемая. Не доберутся талибы до истинных виновников. А надо бы...
    Горный стрелок
  7. Толстоевский Сегодня, 09:30
    от народной любви не спрятаться, не скрыться
    Толстоевский
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