Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о желании "стать царём"
На американском телеканале ShowTime вышел очередной отрывок из интервью американского режиссёра Оливера Стоуна с российским президентом Владимир Путиным. Оливер Стоун в ходе беседы поинтересовался у президента РФ, что он думает по поводу того, что некоторые люди говорят якобы о имеющемся у Путина желании «быть царём».
Владимир Путин заметил, что для главы государства крайне важно умение распоряжаться своими полномочиями.
Президент России:
При этом многие американские зрители отметили ремарку "хотя бы" в ответе Владимира Путина, которая, по их мнению, якобы подтверждает тот факт, что нынешних полномочий президенту РФ не хватает.
Обращает на себя внимание характеристика, которую американский режиссёр дал ранее интервьюировавшей Владимира Путина журналистке NBCNews Мэгин Келли. По словам Стоуна, Келли «походила на пулёмёт, не уделяя внимания нюансам».
Оливер Стоун:
Интерфакс приводит заявление Стоуна:
Президент NBC Ной Оппенхейм на комментарий Стоуна заявил, что «никого не интересует мнение этого режиссёра ни по поводу внешности Келли, ни по поводу её журналистской манеры».
А вот судя по многочисленным комментариям в Сети американских граждан, - очень даже интересует...
Владимир Путин заметил, что для главы государства крайне важно умение распоряжаться своими полномочиями.
Президент России:
Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно.
При этом многие американские зрители отметили ремарку "хотя бы" в ответе Владимира Путина, которая, по их мнению, якобы подтверждает тот факт, что нынешних полномочий президенту РФ не хватает.
Обращает на себя внимание характеристика, которую американский режиссёр дал ранее интервьюировавшей Владимира Путина журналистке NBCNews Мэгин Келли. По словам Стоуна, Келли «походила на пулёмёт, не уделяя внимания нюансам».
Оливер Стоун:
Я пришёл к выводу, что Владимир Путин знал своё дело, а вот Мэгин Келли нет.
Интерфакс приводит заявление Стоуна:
Я думаю, что она была привлекательна, она задавала провокационные вопросы, но не была способна спорить с ним или противостоять ему, потому что она не знала многих вещей.
Президент NBC Ной Оппенхейм на комментарий Стоуна заявил, что «никого не интересует мнение этого режиссёра ни по поводу внешности Келли, ни по поводу её журналистской манеры».
А вот судя по многочисленным комментариям в Сети американских граждан, - очень даже интересует...
Использованы фотографии: ShowTime
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