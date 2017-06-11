Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о желании "стать царём"

Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно.

Я пришёл к выводу, что Владимир Путин знал своё дело, а вот Мэгин Келли нет.

Я думаю, что она была привлекательна, она задавала провокационные вопросы, но не была способна спорить с ним или противостоять ему, потому что она не знала многих вещей.