09:47 11 июня

Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о желании "стать царём"

На американском телеканале ShowTime вышел очередной отрывок из интервью американского режиссёра Оливера Стоуна с российским президентом Владимир Путиным. Оливер Стоун в ходе беседы поинтересовался у президента РФ, что он думает по поводу того, что некоторые люди говорят якобы о имеющемся у Путина желании «быть царём».

Владимир Путин заметил, что для главы государства крайне важно умение распоряжаться своими полномочиями.

Президент России:
Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно.



При этом многие американские зрители отметили ремарку "хотя бы" в ответе Владимира Путина, которая, по их мнению, якобы подтверждает тот факт, что нынешних полномочий президенту РФ не хватает.

Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о желании "стать царём"


Обращает на себя внимание характеристика, которую американский режиссёр дал ранее интервьюировавшей Владимира Путина журналистке NBCNews Мэгин Келли. По словам Стоуна, Келли «походила на пулёмёт, не уделяя внимания нюансам».

Оливер Стоун:
Я пришёл к выводу, что Владимир Путин знал своё дело, а вот Мэгин Келли нет.


Интерфакс приводит заявление Стоуна:
Я думаю, что она была привлекательна, она задавала провокационные вопросы, но не была способна спорить с ним или противостоять ему, потому что она не знала многих вещей.


Президент NBC Ной Оппенхейм на комментарий Стоуна заявил, что «никого не интересует мнение этого режиссёра ни по поводу внешности Келли, ни по поводу её журналистской манеры».

А вот судя по многочисленным комментариям в Сети американских граждан, - очень даже интересует...

Использованы фотографии: ShowTime
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Комментарии 49

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  1. Диванный эксперт Сегодня, 06:40
    Ваше Темнейшество=) классно звучит
    Диванный эксперт
    1. Банный Сегодня, 06:52
      Эх ВВП становись уже падишахом можно будет давать боярам сапоги облизывать))) и выход по их тушкам из палат устраивать а народишко у тебя верный а ежели заартачится то опричнина имеется ежели и она крамолу сеять начнет то хана чеченского можа на него спустить живи и радуйся)))
      Банный
      1. Zibelew Сегодня, 07:01
        Если посмотреть внимательно, Путин уже три раза выигрывал выборы, что нехарактерно для царей. Он раб на галерах вместе с олигархами всея Руси. Царем ежели что будет Айфон, он на Коленьку II сильно похож.
        Zibelew
        1. Банный Сегодня, 07:04
          Тем более с такой поддержкой заниматься какими то формальностями только деньги профукивать
          Банный
        2. активатор Сегодня, 07:55
          Цитата: Zibelew
          Он раб на галерах вместе с олигархами всея Руси.

          belay А где у вас в такие рабы набирают? торжественно обещаю русскому народу, буду греБсти не покладая рук laughing
          активатор
        3. Stas157 Сегодня, 08:01
          Цитата: Zibelew
          Путин уже три раза выигрывал выборы

          У нас выборы словно тендеры, всегда на своих условиях победить можно. Взять хотя бы последние. Белых размен на губернатора предложил, а Рогозина вообще с дистанции снял не допустил до выборов! Так что выборы в России это спектакль для электората.
          А зачем ВВП царем? Как тут недавно заметили он и так побольше многих царей будет править. По срокам 4+4+6+6=20. Двадцать лет, Карл!
          Stas157
        4. polev66 Сегодня, 08:14
          упаси боже не до премьера царем ставить
          polev66
    2. vovanpain Сегодня, 08:01
      Я пришёл к выводу, что Владимир Путин знал своё дело, а вот Мэгин Келли нет.

      А кто то сомневался. what
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:17
        Привет , братишка ! hi drinks drinks drinks Вот она , старая школа - вербанул в два счёта . Интересно , на чём он её подловил ? lol
        bouncyhunter
        1. Околоточный Сегодня, 08:59
          На "сладкую ловушку" lol
          Околоточный
      2. Монос Сегодня, 08:23
        Восхищаюсь работой наших пропагандистов! Разве есть сомнения, что два этих интервью (Келли и Спилберга) вышли вместе не случайно. Профурсетка и пустышка Келли со своими штампами и мелкотой и Спилберг - режиссёр, человек совсем другой школы и другим (более серьёзным и глубоким) отношением к материалу.
        Монос
        1. bulvas Сегодня, 08:43
          Цитата: Монос
          Келли и Спилберга)


          *и Оливера Стоуна
          hi
          bulvas
          1. Монос Сегодня, 08:48
            Цитата: bulvas
            *и Оливера Стоуна

            Спасибо, Василий. Что-то я какой-то рассеянный с утра. smile hi
            Монос
            1. bulvas Сегодня, 08:55
              Цитата: Монос
              Спасибо, Василий. Что-то я какой-то рассеянный с утра.

              Не за что, Виктор hi
              Надеюсь, тоже поправите, если что
              bulvas
  2. Logall Сегодня, 06:42
    [/quote]некоторые люди говорят якобы о имеющемся у Путина желании «быть царём».[quote]

    Каким царём? Я помню про братоубийства в начале 20го века. Правительство должно менять свой состав путем голосования.
    А иначе "Русский бунт"! А он беспощаден...
    Logall
  3. лысова Сегодня, 06:58
    Грубый, не корректный вопрос на счёт царя. Если бы Стоун понимал, изначальное понятие царь, не задал бы такой вопрос. Тем более человеку, ранее состоявшему в ком.партии.
    лысова
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:09
    Оливер Стоун:
    Я пришёл к выводу, что Владимир Путин знал своё дело, а вот Мэгин Келли нет.

    ... полагаю, что не совсем корректно сравнивать дела ВВП с журналюжкиной...
    a.s.zzz888
  5. рич Сегодня, 07:09
    ПУТИН НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ЦАРЕМ
    рич
  6. samarin1969 Сегодня, 07:11
    Для этого Стоуна приглашали и приглашают...Мониторят "электорат" на восприятие "царских" полномочий.
    samarin1969
  7. Стас Снежин Сегодня, 07:13
    американские зрители отметили ремарку "хотя бы" в ответе Владимира Путина, которая, по их мнению, якобы подтверждает тот факт, что нынешних полномочий президенту РФ не хватает.

    Ну блин, герои. Самого Путина подловили..
    Стас Снежин
  8. лысова Сегодня, 07:18
    Грубый - не корректный вопрос со стороны Стоуна. Он не понимает изначальное понятие слова - царь.
    лысова
  9. 30 вис Сегодня, 07:20
    Чем больше обливают грязью В,В . Путина ,значит всё правильно он делает . Не нравится ? Иди сам во власть ,особенно ужели такой умный и умелый ...
    30 вис
    1. свободный Сегодня, 07:30
      Цитата: 30 вис
      Чем больше обливают грязью В,В . Путина ,значит всё правильно он делает . Не нравится ? Иди сам во власть ,особенно ужели такой умный и умелый ...

      laughing кто ж тебя пустит?
      свободный
    2. Stas157 Сегодня, 07:49
      Цитата: 30 вис
      Не нравится ? Иди сам во власть ,особенно ужели такой умный и умелый ...

      А в олигархи можно?
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 09:41
        Цитата: Stas157
        А в олигархи можно?

        Кто же вам не давал,не пустили? good
        Вас Влад
  10. kig Сегодня, 07:28
    Примечательно, что этот вопрос вообще возникает, причём у совершенно разных людей ...
    kig
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    Стоун сбрендил! !!!! fool Разжаловать полубога в цари fool lol В Сибирь его за такое, тайгу тяпать пожизненно wassat
    Изгоняющий либероидов
  12. Zadayvoprosy Сегодня, 07:39
    Цитата: 30 вис
    Чем больше обливают грязью В,В . Путина ,значит всё правильно он делает . Не нравится ? Иди сам во власть ,особенно ужели такой умный и умелый ...

    По такой логике Навальный так вообще гений.
    Zadayvoprosy
  13. vodkinmotors1 Сегодня, 08:02
    Как всегда путин лицемерит. Просто заврался. Над царём был Бог. У путина безграничная власть. Конституцией РФ пожизненный срок не запрещён.
    vodkinmotors1
    1. Вас Влад Сегодня, 09:43
      Президент по конституции это скорее исполнительная должность!
      Вас Влад
  14. Doliva63 Сегодня, 08:11
    Цитата: vodkinmotors1
    Как всегда путин лицемерит. Просто заврался. Над царём был Бог. У путина безграничная власть. Конституцией РФ пожизненный срок не запрещён.


    "Над царём был Бог" - кто из этих двоих вам об этом сказал? belay
    Doliva63
  15. aleksandrs95 Сегодня, 08:21
    Путина думаю есть за что критиковать но только не за жадную и яркую любовь к власти.Типа Лукашенко.Стране необходим управляемый социализм с рыночными отношениями в той или иной степени.Постепенная национализация(раскулачивание)стратегических производств до 51% и банков.Чтобы заработал Русский реактор.
    aleksandrs95
    1. Farid05 Сегодня, 08:29
      без ведома ВВП ни кто даже близко к власти в России не подойдет, это по ТВ он красиво говорит, а вы попробуйте баллотироваться в президенты, или на главу губернии...
      Farid05
      1. Околоточный Сегодня, 09:01
        А вы пробовали?
        Околоточный
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:11
          А зачем? Сидя на диване, строчить " заумные" комменты, проще и без последствий.
          Б.Т.В.
  16. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Стоун, разумеется, провокатор... А ВВП - полномочия имеет большие. Только вот чем царь отличается от президента? Тем, что власть у него - НАСЛЕДСТВЕННАЯ! И ему не надо думать о рейтингах или конкурентах. С одной стороны - получается проводить не популярные реформы. С другой стороны - если царь "не того", то терпеть его придется до переворота, а не до выборов laughing У народа короткая память. Олигархи ( семибанкирщина, к примеру) досталась ВВП от предшественника, как и результаты грабительской приватизации и разорения страны ( даже вторую чеченскую практически в наследство получил). Так что работа у него - действительно "не сахар".
    А уже и возраст "не юный", и силы не те... А реальной альтернативы - нет.
    "Айфончик" - откровенно слабоват. Навальный - просто ворюга, на госдеповских деньгах продвигаемый к выборам. Чем то он неуловимо напоминает Чубайса. Жаль, Шойгу слишком в возрасте. А то можно было бы посмотреть, как ВЗДРОГНУЛИ бы мировые закулисны... wassat
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 09:13
      Какая разница как называется правитель в России? Царь ли Император, Генсек или Президент. Суть то одна и та же. Сам не уходит, но власть передает своему приемнику.
      сибиралт
    2. Вас Влад Сегодня, 09:47
      Цитата: Горный стрелок
      напоминает Чубайса

      Мне Ельцина,рожа у них похожа lol
      Вас Влад
  17. Farid05 Сегодня, 08:27
    эх, заплатили мужику наверно, рейтинг президента поднимать, раз уже две недели трендят по всем новостям.
    А на счет царизма - так он и так царь, наследник Ельцина и его политики, так что вопрос глуповат.
    Farid05
  18. AID.S Сегодня, 08:28
    Недавно он утвердительно ответил на вопрос есть ли у него мечта. Какая- не уточнил... laughing
    AID.S
  19. FirstNormann Сегодня, 08:59
    владимир владимирович ну а вот царем могли бы?нет петька _тьфу оливер_чтобы царем это учиться много надо_языками не владею
    FirstNormann
    1. FirstNormann Сегодня, 09:04
      конституция рф это не та преграда которая остановила бы его при наличия у него желания_вон в госдуме холуев то полна горница людей_чего изволит великий государь?
      FirstNormann
  20. anjey Сегодня, 09:05
    нездоровый какой то ажиотаж вокруг путина,как будто он вчера родился,пока его шаги во внешней политике это шаги нашего сырьевого олигархата, путин он не один в поле воин
    anjey
    1. anjey Сегодня, 09:07
      ну да, западу нужен очередной "демон -зло",чтоб пилить бабло и давить неугодных-конкурентов то бишь
      anjey
    2. Gorinich Сегодня, 09:20
      Не совсем так:

      "Приезд министра иностранных дел Катара в Москву, естественно, трактуется как очередная грандиозная победа нашей дипломатии, хотя нашего участия в происходящем вокруг Катара, понятно, ровно ноль....
      Катар однозначно встроен в глобалистский проект, он способен претендовать хоть на какую-то субъектность только в его рамках....
      катарская элита в ситуации кризиса вынуждена обойти "своих"...
      В реальности путинская клика с потрохами вся в глобальном проекте, а значит - национальные интересы для нее пустой звук..." El-murid.

      Так точнее.
      Gorinich
  21. serkhan Сегодня, 09:17
    Президент России:
    Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно.
    При этом многие американские зрители отметили ремарку "хотя бы" в ответе Владимира Путина, которая, по их мнению, якобы подтверждает тот факт, что нынешних полномочий президенту РФ не хватает.

    Конечно, можно также рассматривать эту ремарку "хотя бы" в контексте - "стакан наполовину полон, либо пуст". Однако, последнее предложение "Распорядиться правильно" матрасники видимо не учли, которое смысл первого предложения ставит только в одном ключе - как бы правильно управиться с тем, что есть.
    serkhan
  22. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:26
    Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о желании "стать царём"

    Очень хочется за умного сойти. feel Промолчу и почитаю перлы коллег laughing
    Наблюдатель2014
  23. zvezdo4et Сегодня, 09:29
    знаете что страшно? страшно то, что люди глупые и необразованные, порочные и несостоятельные ни в чем, бездуховные и алчные говорят о власти. нет, не так - страшно, что они вообще говорят. Путин в данный момент времени самый великий правитель. и великий ЧЕЛОВЕК. один из немногих в мире с кем хотелось бы хоть раз встретиться и поговорить, обычно так - как человек с человеком, душа с душой. да - наверное можно быть лучше чем он, но по факту - пока нет. да - он далеко не Сталин, так этому вы все, кто открывает свой рот в критике ("ибо от избытка сердца говорят уста") - вы должны быть рады. а то бы давно делали Родину самой сильной - уже своим отсутствием в социуме, неговорением и прилежным трудом в местах, где таким место.
    zvezdo4et
  24. Rvanina Сегодня, 09:37
    Да Путин уже Царь-примерно то же было при Николаше "Дурачке" как его в народе называли: что там в России?-Как всегда :Пьют и воруют..И не устанут же заниматься своим любимым делом.
    Rvanina
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