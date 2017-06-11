09:52 11 июня

На пороге экономической катастрофы. Жизнь и смерть Прибалтики

Давайте вспомним, с чем Латвия, Литва и Эстония пришли в СССР, с чем ушли, проанализируем, что они имеют сейчас и подумаем, почему они ВСЕГДА недовольны.




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Комментарии 2

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  1. василий50 Сегодня, 08:26
    *Прибалтийские образования*, в прошлом веке, образовывали как *санитарный кардон* против РОССИИ. Сразу после образования русофобия стала основой существования, правительству за это приплачивали. Вот с *экономикой* были проблемы, вкладывать в них никто не хотел. Встречал публикации как в Прибалтике, не помню в каком именно анклаве, правительство на полном серьёзе пыталось приучить население к туалетам, как к самому очевидному признаку культуры. И это была ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ программа, неплохая замена развития экономики.
    В девяностые прибалты тоже начали с *культуры* когда начали массово петь. Потом распродали всё что можно было на металлолом, и сегодня почти та же ситуация, что и в 20-30 годы прошлого века. Промышленности нет, нынешние *элиты*, расплатились ею за личное благополучие и гарантии собственной безопасности. И снова вкладываться никто не хочет.
    василий50
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:46
    Предлагаю в будущем очистные сооружения там сделать.Я не шучу.Скидывать туда отходы из центрального региона России.Пусть живут только переработкой отходов.
    Наблюдатель2014
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