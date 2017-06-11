На пороге экономической катастрофы. Жизнь и смерть Прибалтики Сегодня, 07:38 Давайте вспомним, с чем Латвия, Литва и Эстония пришли в СССР, с чем ушли, проанализируем, что они имеют сейчас и подумаем, почему они ВСЕГДА недовольны. 1 Германия объявила «войну» нахлебникам из Прибалтики Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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