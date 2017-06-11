09:53 11 июня

На свободу вышел сын полковника Каддафи

Из Ливии поступает информация о том, что сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам вышел из ливийской тюрьмы, в которой провёл около шести лет. В тюрьму сын зверски убитого лидера Ливийской Джамахирии попал после совершённого в стране прозападными силами государственного переворота, поддержанного странами НАТО.

На свободу вышел сын полковника Каддафи


Все последние годы Сейф аль-Ислам Каддафи отбывал заключение, а точнее насильно удерживался боевиками, в тюрьме города Зинтан. О его освобождении сообщили лидеры одной из местных ливийских группировок. Речь идёт о группировке «Абубакр ас-Сиддик» - одна из многочисленных вооружённых группировок, которая контролирует достаточно большие по площади территории на северо-западе Ливии. Группировка преимущественно состоит из этнических берберов.


После своего освобождения Сейф аль-Ислам прибыл в город Аль-Байда, расположенный в восточной части Ливии.

Ранее сообщалось, что за Сейфа аль-Ислама готова внести выкуп одна из зарубежных держав. О том, какая именно это могла быть держава, - не сообщается. Как не сообщается и того, был ли сын полковника Каддафи освобождён на основании выкупа.

Теперь у прозападных сил в Ливии может прибавиться головной боли, так как Каддафи-младший пользуется существенной популярностью у тех, кто прекрасно помнит о Ливии, как одной из успешных стран Африки – во времена правления Муаммара Каддафи. А таких в Ливии большинство, ещё и при учёте того, что народ насытился "западной демократией".

Сейф аль-Ислам имеет высшее образование и является доктором философских наук. Учился не только в Ливии, но и в Швейцарии. В своё время создал и возглавил фонд помощи населению Сектора Газа.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:54
    Хоть его и выпустили но все равно остается на мушке .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 08:58
      Саркози мог бы давно выкупить Сейфа, но зажал денежки его отца. Жаднее французов только украинцы.
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 07:57
    Из Ливии поступает информация о том, что сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам вышел из литовской тюрьмы, в которой провёл около шести лет.

    ??? Автор вчера продуктивно провёл вечер ? drinks
    Ливия раздроблена на несколько практически самостоятельных частей , контролируемых различными вооружёнными группировками , каждая из которых считает себя самой главной и единственной , заслуживающей права устанавливать свои законы и порядки на территории страны . Освобождение Сейфа аль-Ислама Каддафи одной группировкой вовсе не означает , что у какой-либо другой не возникнет намерений захватить его снова . Так что лучше бы ему "сделать ноги" из Ливии - бережёного Аллах бережёт . Ну или возглавить одну из ливийских группировок .
    bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:58
    Есть у него два варианта -бежать из страны, или попытаться собрать вокруг себя тех, кто был верен его отцу, и совершить контрпереворот, ведя попутно войну против игила и прочих террорестических движений и организаций.
    Изгоняющий либероидов
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:14
      память о его отце ещё жива в Ливии, вполне вероятно , что он выберет второй вариант и в этом случае нам просто необходимо ему помогать(моё мнение) hi
      Кот Всапогах
    2. Vita VKO Сегодня, 08:16
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      вершить контрпереворот, ведя попутно войну против игила

      Наверняка уже проводится кастинг зарубежных спонсоров и советников. Интуиция подсказывает, что без внимания России это не останется.
      Vita VKO
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 08:05
    "Сын за отца не в ответе..." И. В. Сталин.
    Вождь краснокожих
    1. Farid05 Сегодня, 08:19
      Дети Сталина, в отличии от Кадафи - на фронте были, и не главнокомандующими а простыми.
      Farid05
    2. Александр романов Сегодня, 09:25
      Цитата: Вождь краснокожих
      "Сын за отца не в ответе..." И. В. Сталин.

      Сын врага народа-это не при сталине было?
      Александр романов
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 08:10
    Если его правильно воспитали, он должен до конца своей жизни посвятить себя тому, чтобы поквитаться с мерзавцами разваливших его страну и за страшную смерть его отца и многих жителей этой когда-то цветущей страны!
    Ретвизан 8
    1. Logall Сегодня, 08:17
      Цитата: Ретвизан 8
      Если его правильно воспитали, он должен до конца своей жизни посвятить себя тому, чтобы поквитаться с мерзавцами разваливших его страну и за страшную смерть его отца и многих жителей этой когда-то цветущей страны!

      Поквитаться как? Взрывать дома америкосов? Это терроризм! Нужно страну восстановить, а не воевать. Там и так всё в крови...
      Logall
  6. К-50 Сегодня, 08:16
    Ну можно пожелать только успехов в мирном устройстве Ливии, если он конечно возьмётся за это. Всё таки как поступили с его отцом может охладить такое желание до полной заморозки.
    К-50
  7. Farid05 Сегодня, 08:17
    страна парадоксов.
    1) - "Учился не только в Ливии, но и в Швейцарии" - что мне нравится у тиранов, так это то что обливая запад с его ценностями грязью, их дети непременно должны учиться на этом же западе, а не в своей "прекрасно" отстроенной стране, как они нам твердят (до сих пор помню воинственные заявления Кадафи против Швейцарии когда те запретили строить минареты, а сын то там учился))
    2) Ливия учит нас, что хорошая социалка - не единственная потребность человека, и что свобода (которую кстати они так и не получили) одна из базовых потребностей личности. Даже сытые звери не любят жить в зоопарке, куда уж человеку... Вот тебя и предали рабы твои, которых ты кормил, это хороший нам урок, так как пост человек должен занимать не по праву рождения, а по праву профессионализма.
    3) все таки не такие звери оказываются эти ливийцы, впервые вообще слышу чтобы выпустили сына тирана, в ираке/сирии давно бы повесили. Значит что то нам не договаривают нам, и договороспособен там не только генерал Халиф.
    Farid05
    1. ohtandur Сегодня, 09:28
      Свободу чего? Какой свободы не хватало "рабам "?
      ohtandur
  8. FirstNormann Сегодня, 08:53
    может поняли ливийские повстанцы что запад то их и весь ливийский народ скажем мягко на..ал_ и каддафи не был таким уж чудовищем и негодяем как их убеждали_вот решили немного вину свою искупить отпустить джуниора
    FirstNormann
  9. лысова Сегодня, 08:59
    Отличная новость. А для народа Ливии и слов нет ( искл. прозаподников ). Ему есть за что бороться, есть цель. А России надо исправлять свои ошибки совершённые при Медведеве : " Почему президент Медведев активно солидаризировался с позицией агрессора объявив Каддафи «нерукопожатным», признав поддерживаемых Западом противников Джамахирии «борцами за свободу», хотя в числе них находились в том числе и такие известные «борцы», как «Аль-Каида», которая сейчас активно воюет против поддерживаемой Россией Сирии и на Северном Кавказе." Б. Рожин
    лысова
  10. Горный стрелок Сегодня, 09:23
    В Ливии появился ЛИДЕР. Молодой, злой( после тюряги то) и, надеюсь, амбициозный. Удастся ему победить в Гражданской войне - Ливия получит нового диктатора. Так сказать, по наследству. Для Ливии - это хорошо. А вот для закулисья - не уверен. Этот не простит смерти отца под ударами НАТОВСкой авиации. Надеюсь.
    Горный стрелок
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