На свободу вышел сын полковника Каддафи

Из Ливии поступает информация о том, что сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам вышел из ливийской тюрьмы, в которой провёл около шести лет. В тюрьму сын зверски убитого лидера Ливийской Джамахирии попал после совершённого в стране прозападными силами государственного переворота, поддержанного странами НАТО.Все последние годы Сейф аль-Ислам Каддафи отбывал заключение, а точнее насильно удерживался боевиками, в тюрьме города Зинтан. О его освобождении сообщили лидеры одной из местных ливийских группировок. Речь идёт о группировке «Абубакр ас-Сиддик» - одна из многочисленных вооружённых группировок, которая контролирует достаточно большие по площади территории на северо-западе Ливии. Группировка преимущественно состоит из этнических берберов.После своего освобождения Сейф аль-Ислам прибыл в город Аль-Байда, расположенный в восточной части Ливии.Ранее сообщалось, что за Сейфа аль-Ислама готова внести выкуп одна из зарубежных держав. О том, какая именно это могла быть держава, - не сообщается. Как не сообщается и того, был ли сын полковника Каддафи освобождён на основании выкупа.Теперь у прозападных сил в Ливии может прибавиться головной боли, так как Каддафи-младший пользуется существенной популярностью у тех, кто прекрасно помнит о Ливии, как одной из успешных стран Африки – во времена правления Муаммара Каддафи. А таких в Ливии большинство, ещё и при учёте того, что народ насытился "западной демократией".Сейф аль-Ислам имеет высшее образование и является доктором философских наук. Учился не только в Ливии, но и в Швейцарии. В своё время создал и возглавил фонд помощи населению Сектора Газа.