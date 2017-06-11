09:45 11 июня

ЛНР: Киев готовит операцию по заброске в Донбасс наркотиков

Киевские силовики готовят операцию по заброске в ЛНР крупной партии кокаина, ранее изъятого в одесском порту, передает канал RT сообщение пресс-службы МВД республики.



Была получена информация о том, что в одесском порту СБУ с некоторыми офицерами МВД провели операцию по задержанию крупной партии кокаина. Было задержано порядка 1775 кг кокаина, но на самом деле в трюмах этих кораблей, которые пришли с Южной Америки, было на 225 кг больше. Та недостающая часть – 225 кг – сейчас переправляется на временно оккупированную территорию нашей республики с целью переброски в саму ЛНР для уничтожения и наркотизации нашего населения,
цитирует пресс-служба министра внутренних дел Луганской республики Игоря Корнета.


По его словам, речь идет «сотнях тысяч разовых доз» опасного наркотика.

Если им не получится ввезти на нашу территорию, то они всё это направят на внутренний рынок, и мне искренне жаль людей, которые попадут под этот молот наркотической зависимости,
добавил Корнет.

Он напомнил, что курирует поставки наркотиков в ЛНР заместитель начальника управления СБУ в Луганской области полковник Сергей Коморный.

Использованы фотографии: https://rus.azattyq.org
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Комментарии 26

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  1. Банный Сегодня, 08:19
    если наркотик сало то это конечно удар в самое сердце а что кокс подбрасывают так это шото сказочное сами вынюхают справятся небось зачем в ДНРу ташшить
    Банный
    1. сибиралт Сегодня, 09:01
      Да пусть забрасывают. Будет что ВСУшникам нюхать.
      сибиралт
  2. AID.S Сегодня, 08:24
    Слабо верится.
    AID.S
  3. Farid05 Сегодня, 08:24
    ну это вранье явное, делать нечего украм, наркоту подбрасывать...
    вообще на войне фиг разберешь где правда а где ложь.
    Farid05
    1. Logall Сегодня, 09:06
      Учитывая умственные способности киевской власти, они могут и порнуху забросить​. Чтобы расслабить.
      Зато будет пособие: "как поступать с фашистами"!
      Logall
  4. Саша Крымский Сегодня, 08:29
    Красота! Укропское правительство решило стать диллером по поставке дури, на равне с Афганистаном и Колумбией.
    Травка на Украине растет в каждом колхозе.
    Це перемога!
    Только не понял! Они хотят пополнить казну наркодолларами или использовать напрямую , типа химоружия.
    Д.Б.
    Саша Крымский
    1. san4es Сегодня, 08:45
      ...Хотят списать уже снюханый недостаток в 225 кг wassat
      san4es
      1. Саша Крымский Сегодня, 09:01
        Цитата: san4es
        ...Хотят списать уже снюханый недостаток в 225 кг wassat

        По дозам расфосовывают на фабриках Рошен?
        Те ещё сладости с маком и тёртыми кокосами. wassat
        Саша Крымский
        1. san4es Сегодня, 09:05
          ...Конфетки с кокосовой начинкой yes
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
            Привет , Саша ! hi
            Цитата: san4es
            Конфетки с кокосовой начинкой

            Вкусные и смешные . wassat
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 09:12
              ...И дорогие fellow ...Привет Паша.
              1 кг такой начинки стоит 27000 $ (оптом)...
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
                Цитата: san4es
                1 кг такой начинки стоит 27000 $ (оптом)...

                О как ! Откуда такие познания ? wink
                bouncyhunter
                1. san4es Сегодня, 09:17
                  ...Из I-Neta...
                  san4es
                2. Саша Крымский Сегодня, 09:24
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: san4es
                  1 кг такой начинки стоит 27000 $ (оптом)...

                  О как ! Откуда такие познания ? wink

                  Рука на пульсе событий. Народ готовится к изменениям на Украинской финансовой бирже скоро на равне с газом, нефтью , углем и зерном , должна появиться новая позиция.
                  Украина цеж Европа?
                  Саша Крымский
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
                    Цитата: Саша Крымский
                    Украина цеж Европа?

                    А як же ! И безвиз с сегодняшнего дня работает . yes
                    bouncyhunter
                    1. Саша Крымский Сегодня, 09:39
                      Цитата: bouncyhunter
                      Цитата: Саша Крымский
                      Украина цеж Европа?

                      А як же ! И безвиз с сегодняшнего дня работает . yes

                      Украинский Моисей(по кличке Петя), сегодня повел свой народ в сороколетние путешествие по европейской пустыне. Подальше от пирамид Путинопса? lol
                      Саша Крымский
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
                        Ну , в общих чертах похоже . lol
                        «Это будет окончательное “прощай” Российской империи и слова “back in the USSR” мы будем слышать, только слушая Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная нация, возвращаемся в семью европейских народов», — сказал Порошенко.

                        Источник : https://news.mail.ru/politics/30040978/?frommail=
                        1
                        bouncyhunter
            2. Подрезчик Сегодня, 09:29
              Паша, приветствую! А может там парни сами понюхали, а сейчас свалить пытаются на ЛНР?
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                Привет , Саня ! hi
                Цитата: Подрезчик
                А может там парни сами понюхали, а сейчас свалить пытаются на ЛНР?

                Подозрительно это . Почему на ЛНР , а не на Кремль ? what
                bouncyhunter
    2. igor67 Сегодня, 09:41
      Цитата: Саша Крымский
      Красота! Укропское правительство решило стать диллером по поставке дури, на равне с Афганистаном и Колумбией.
      Травка на Украине растет в каждом колхозе.
      Це перемога!
      Только не понял! Они хотят пополнить казну наркодолларами или использовать напрямую , типа химоружия.
      Д.Б.

      не просто в каждом колхозе,а на Донбассе ее ище больше, там теплее и от туда ее наоборот поставляли, рядом Ростовская обл,думаю та те же проблемы,
      igor67
  5. Александр 3 Сегодня, 08:32
    Бандерлоги что точку откроют?Может посреди улицы мешок с кокаином оставят с запиской.Я если бы нашёл такое тут же бы облил бензином и поджёг.Утка какая то мне кажется.
    Александр 3
  6. ЯрГа Сегодня, 08:43
    На Донбассе итак наркоты валом. Особенно ЛНР. И тут не Украина виновата. Менты те же что и раньше. От войны сбежали, а тока затихло на своих местах. Вояк садить, наркотой барыжить, контрабас курировать.
    ЯрГа
    1. vch Сегодня, 09:31
      Контрабанда на границе РФ с ДНР и ЛНР процветает. Фактически границы нет как таковой. Иногда она проходит чуть ли не по улицам сел. Да, наши погранцы периодически ловят контрабандистов, их сажают, но все это капля в море. Недавно был в Донецке РФ. Наслушался и насмотрелся......
      vch
  7. Ferdinant Сегодня, 08:51
    Украли наверняка
    Ferdinant
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:51
    Во время первой мировой немцы закинули в Гельсингфорс чуть ли не тонну кокаина. Матросов русского флота им угощали БЕСПЛАТНО. Прямо в кабаках. Да и в Петербург изрядно закинули. Кто знает, насколько зверства матросни были обусловлены этим? Столица Империи была просто ЗАВАЛЕНА дешевым Перуанским кокаином. Своеобразное химоружие. Может, майдауны все таки читают историю? Хотя бы иногда.
    Горный стрелок
  9. лысова Сегодня, 09:17
    --- " Киевские силовики готовят операцию по заброске в ЛНР крупной партии кокаина" - а можно, с этого момента по подробней ! belay laughing Ну теперь держитесь все, в ЛНР паломничество однозначно начнётся. Главное направить их в нужное русло! Создать Армию кокаинщиков!!! По дозе и на укров, психической атакой. (самая сильная психическая атака - когда матросы в тельняшках, атакуют противника, верхом на зебрах!!!). Применить. good
    лысова
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