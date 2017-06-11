ЛНР: Киев готовит операцию по заброске в Донбасс наркотиков

Была получена информация о том, что в одесском порту СБУ с некоторыми офицерами МВД провели операцию по задержанию крупной партии кокаина. Было задержано порядка 1775 кг кокаина, но на самом деле в трюмах этих кораблей, которые пришли с Южной Америки, было на 225 кг больше. Та недостающая часть – 225 кг – сейчас переправляется на временно оккупированную территорию нашей республики с целью переброски в саму ЛНР для уничтожения и наркотизации нашего населения,

Если им не получится ввезти на нашу территорию, то они всё это направят на внутренний рынок, и мне искренне жаль людей, которые попадут под этот молот наркотической зависимости,