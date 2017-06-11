ЛНР: Киев готовит операцию по заброске в Донбасс наркотиков
Киевские силовики готовят операцию по заброске в ЛНР крупной партии кокаина, ранее изъятого в одесском порту, передает канал RT сообщение пресс-службы МВД республики.
По его словам, речь идет «сотнях тысяч разовых доз» опасного наркотика.
Он напомнил, что курирует поставки наркотиков в ЛНР заместитель начальника управления СБУ в Луганской области полковник Сергей Коморный.
Была получена информация о том, что в одесском порту СБУ с некоторыми офицерами МВД провели операцию по задержанию крупной партии кокаина. Было задержано порядка 1775 кг кокаина, но на самом деле в трюмах этих кораблей, которые пришли с Южной Америки, было на 225 кг больше. Та недостающая часть – 225 кг – сейчас переправляется на временно оккупированную территорию нашей республики с целью переброски в саму ЛНР для уничтожения и наркотизации нашего населения,цитирует пресс-служба министра внутренних дел Луганской республики Игоря Корнета.
По его словам, речь идет «сотнях тысяч разовых доз» опасного наркотика.
Если им не получится ввезти на нашу территорию, то они всё это направят на внутренний рынок, и мне искренне жаль людей, которые попадут под этот молот наркотической зависимости,добавил Корнет.
Он напомнил, что курирует поставки наркотиков в ЛНР заместитель начальника управления СБУ в Луганской области полковник Сергей Коморный.
Использованы фотографии: https://rus.azattyq.org
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