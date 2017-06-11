Победителями всеармейского этапа танкового биатлона стали экипажи ЮВО
Танкисты ЮВО победили во всеармейских соревнованиях по танковому биатлону, которые завершились вчера на полигоне в Прудбой в Волгоградской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного округа.
Лучшим экипажем танка Т-72Б3 признан экипаж младшего сержанта Михаила Половникова.
«По итогам конкурса "Суворовский натиск", в котором соревновались экипажи БМП-2, в общекомандном зачете первое место присуждено команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДальВОКУ), второе – команде Южного военного округа, третье – команде Московского высшего общевойскового командного училища. В индивидуальной гонке победил экипаж курсанта ДальВОКУ Андрея Эрли», – рассказали в округе.
Сообщается, что «во всеармейских соревнованиях в рамках АрМИ-2017 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне в Волгоградской области соревновались представители из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани».
Напомним, Армейские международные игры в этом году пройдут с 29-го по 12 августа на 22-х полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Соревнования в мастерстве пройдут по 28 дисциплинам.
Первое место в общекомандном зачете по танковому биатлону заняли танкисты ЮВО, на втором месте – Восточного военного округа, на третьем – команда Казанского танкового училища,сказал сотрудник пресс-службы.
Лучшим экипажем танка Т-72Б3 признан экипаж младшего сержанта Михаила Половникова.
«По итогам конкурса "Суворовский натиск", в котором соревновались экипажи БМП-2, в общекомандном зачете первое место присуждено команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДальВОКУ), второе – команде Южного военного округа, третье – команде Московского высшего общевойскового командного училища. В индивидуальной гонке победил экипаж курсанта ДальВОКУ Андрея Эрли», – рассказали в округе.
Сообщается, что «во всеармейских соревнованиях в рамках АрМИ-2017 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне в Волгоградской области соревновались представители из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани».
Напомним, Армейские международные игры в этом году пройдут с 29-го по 12 августа на 22-х полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Соревнования в мастерстве пройдут по 28 дисциплинам.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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