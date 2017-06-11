09:54 11 июня

Победителями всеармейского этапа танкового биатлона стали экипажи ЮВО

Танкисты ЮВО победили во всеармейских соревнованиях по танковому биатлону, которые завершились вчера на полигоне в Прудбой в Волгоградской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного округа.



Первое место в общекомандном зачете по танковому биатлону заняли танкисты ЮВО, на втором месте – Восточного военного округа, на третьем – команда Казанского танкового училища,
сказал сотрудник пресс-службы.


Лучшим экипажем танка Т-72Б3 признан экипаж младшего сержанта Михаила Половникова.

«По итогам конкурса "Суворовский натиск", в котором соревновались экипажи БМП-2, в общекомандном зачете первое место присуждено команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДальВОКУ), второе – команде Южного военного округа, третье – команде Московского высшего общевойскового командного училища. В индивидуальной гонке победил экипаж курсанта ДальВОКУ Андрея Эрли», – рассказали в округе.

Сообщается, что «во всеармейских соревнованиях в рамках АрМИ-2017 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне в Волгоградской области соревновались представители из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани».

Напомним, Армейские международные игры в этом году пройдут с 29-го по 12 августа на 22-х полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Соревнования в мастерстве пройдут по 28 дисциплинам.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. сибиралт Сегодня, 08:55
    Сержант Полковников - звучит гордо!
    сибиралт
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
      Цитата: сибиралт
      Сержант Полковников - звучит гордо!

      Вообще-то в статье упомянули
      младшего сержанта Михаила Половникова.

      Если Вы пошутили - тогда понятно . Если нет - повнимательнее , коллега . wink С уважением hi
      bouncyhunter
  2. Кот Всапогах Сегодня, 09:00
    что то ЗВО в этом году подкачал soldier
    Кот Всапогах
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:05
    Поздравления экипажам победителям!Им и надо будет выступать от имени России,на международных соревнованиях.Ждём !!!!!
    Мар.Тира
  4. FirstNormann Сегодня, 09:18
    да хир с ними с натовцами если уж заманить их не можете_прикупите пару леопардов поновее и таки абрамсов(иль в аренду)_обучите посадите бодрые экипажи_и покажите без _ураков на что способны наши танки против западных или наоборот_ато одни срачи пустопорожние танковых патриотов с танковыми "предателями"
    FirstNormann
    1. VALERIK_097 Сегодня, 09:33
      Таки -да,но сама затея с биатлоном не плоха.
      VALERIK_097
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