09:49 11 июня

Радиотехнические войска РФ зафиксировали в прошлом году более 800 разведывательных полетов

В 2016 году российские военные специалисты обнаружили свыше 2 тысяч иностранных самолетов, в том числе более 800 разведывательных, передает ТАСС сообщение начальника радиотехнических войск ВКС Андрея Кобана.



В 2016 году дежурными силами радиотехнических войск было обнаружено и сопровождено боле 600 тыс. объектов, более 2 тыс. – боевые иностранные самолеты, из них – более 800 самолетов-разведчиков,
сказал Кобан в эфире радио «Эхо Москвы».


По его словам, в результате войска приводились в готовность номер один за прошлый год более 4 тысяч раз.

При этом «число нарушений порядка использования воздушного пространства уменьшилось до 16 в 2016 году с нескольких сотен в предыдущие годы», отметил он.

На сегодняшний день мы достаточно эффективно работаем по пересечениям государственной границы, и я вам скажу, что нарушителей государственной границы по сравнению с предыдущими годами стало значительно меньше, добавил генерал.

Этому, в частности, способствовало то, что «в прошлом году под руководством главкома ВКС было проведено порядка 40 внезапных проверок».

Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков
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Комментарии 6

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  1. Burbon Сегодня, 09:21
    наверное это работа и тех и других.... мне вот интересно, а какое количество они не зафиксировали и не сопроводили? или точнее зафиксировали когда было уже поздно...
    Burbon
  2. vch Сегодня, 09:23
    Надо сделать так, что бы попыток пересечения границы вообще не было.... Так, что бы отт одного приближении к нашей границе у "наших партнеров" поджилки тряслись......
    vch
    1. рич Сегодня, 09:37
      Каким образом? Вывесить вдоль границ аэростаты ПВО?
      рич
      1. vch Сегодня, 09:47
        Вот скажите, Вы для чего глупость про аэростаты сболтнули? Просто, что бы пост разместить? Ну а если Вас действительно интересуют формы и методы действия перехватчиков и ПВО, после чего у у наших "партнеров" надолго пропадает желание даже близко подходить к нашим границам, то пошерстите интернет - найдете много примеров..... В советское время наши летчики и моряки в таких случаях действовали очень жестко. Кстати, после повреждения двигателя норвежского "Ориона" нашим перехватчиком они лет пять вообще боялись к нашим границам приближаться.
        vch
    2. Burbon Сегодня, 09:47
      Цитата: vch
      Надо сделать так

      так в чем дело? - сделай!!
      Burbon
  3. сибиралт Сегодня, 09:23
    Радиотехническим войскам не дают расслабляться и это им только на пользу в плане получения навыков и совершенствования техники.
    сибиралт
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