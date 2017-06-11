Радиотехнические войска РФ зафиксировали в прошлом году более 800 разведывательных полетов

В 2016 году дежурными силами радиотехнических войск было обнаружено и сопровождено боле 600 тыс. объектов, более 2 тыс. – боевые иностранные самолеты, из них – более 800 самолетов-разведчиков,

В 2016 году российские военные специалисты обнаружили свыше 2 тысяч иностранных самолетов, в том числе более 800 разведывательных, передает ТАСС сообщение начальника радиотехнических войск ВКС Андрея Кобана.сказал Кобан в эфире радио «Эхо Москвы».По его словам, в результате войска приводились в готовность номер один за прошлый год более 4 тысяч раз.При этом «число нарушений порядка использования воздушного пространства уменьшилось до 16 в 2016 году с нескольких сотен в предыдущие годы», отметил он.На сегодняшний день мы достаточно эффективно работаем по пересечениям государственной границы, и я вам скажу, что нарушителей государственной границы по сравнению с предыдущими годами стало значительно меньше, добавил генерал.Этому, в частности, способствовало то, что «в прошлом году под руководством главкома ВКС было проведено порядка 40 внезапных проверок».