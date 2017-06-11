Поток эмигрантов из России в США ослабевает

В Америке проживает по разным данным от 3 до 4 млн. соотечественников. Вести точный их подсчет практически невозможно, поскольку прибывшие из России еще в рамках старой эмиграции вообще никаким образом не становились на учет. Трудно сосчитать и тех, кто не идентифицирует себя как русский. Кроме того, сложно подвести статистику в отношении выходцев из бывших республик Советского Союза,

Дело в том, что самые первые эмигранты действительно бежали из страны по идеологическим причинам. Дальше эмиграция шла волнами – это 50-е, 60-е, 70-е годы (еще до распада Советского Союза), и многие эмигранты бежали из-за "еврейского вопроса. В 80-е годы, как ни парадоксально, в США приехало много потенциальных жен американцев,

За последние три года, думаю, приезжают уже намного меньше. Конечно, поток не прекратился, многие продолжают приезжать по работе, рабочим визам, меняют жизнь и принимают решение остаться. Много таких соотечественников принимает сейчас Нью-Йорк – самый большой конгломерат русскоязычной диаспоры в США,

В этом вопросе очень активны, например, представители латиноамериканцев или выходцев из Китая, они добиваются этой цели и довольно успешно. А вот русские, к сожалению, любят все больше поговорить за столом на кухне, громко пообсуждать, но дальше этого дело не идет – стесняются, может быть, или ленивые, но во власть не рвутся,