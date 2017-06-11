Поток эмигрантов из России в США ослабевает
В настоящее время в США проживают около 4 миллионов российских соотечественников, передает ТАСС сообщение председателя Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) Наталии Сабельник.
В то же время, по ее словам, на территории США может проживать до 7 млн. русскоязычных граждан – как соотечественников, так и выходцев из Украины, Белоруссии, других территорий, где русский является одним из основных языков».
В последние три года поток эмиграции из России ослабевает.
Социальный оттенок эмиграции поменялся лет 10-15 назад. По словам Сабельник, «в это время в Америку прибыло большое число представителей технической отрасли – как правило, это молодые ребята, ученые, состоявшиеся специалисты, которые направлялись на работу в Кремниевую долину, на другие предприятия, но позже оставались, продолжали работу, обзаводились семьями».
Сабельник отметила также, что осевшие в США россияне во власть не стремятся.
Глава совета пояснила, что «КСОРС – совершенно не политическая структура», она лишь стремится способствовать консолидации русской общины в США.
В Америке проживает по разным данным от 3 до 4 млн. соотечественников. Вести точный их подсчет практически невозможно, поскольку прибывшие из России еще в рамках старой эмиграции вообще никаким образом не становились на учет. Трудно сосчитать и тех, кто не идентифицирует себя как русский. Кроме того, сложно подвести статистику в отношении выходцев из бывших республик Советского Союза,сказала Сабельник.
В то же время, по ее словам, на территории США может проживать до 7 млн. русскоязычных граждан – как соотечественников, так и выходцев из Украины, Белоруссии, других территорий, где русский является одним из основных языков».
В последние три года поток эмиграции из России ослабевает.
Дело в том, что самые первые эмигранты действительно бежали из страны по идеологическим причинам. Дальше эмиграция шла волнами – это 50-е, 60-е, 70-е годы (еще до распада Советского Союза), и многие эмигранты бежали из-за "еврейского вопроса. В 80-е годы, как ни парадоксально, в США приехало много потенциальных жен американцев,рассказала глава Координационного совета.
Социальный оттенок эмиграции поменялся лет 10-15 назад. По словам Сабельник, «в это время в Америку прибыло большое число представителей технической отрасли – как правило, это молодые ребята, ученые, состоявшиеся специалисты, которые направлялись на работу в Кремниевую долину, на другие предприятия, но позже оставались, продолжали работу, обзаводились семьями».
За последние три года, думаю, приезжают уже намного меньше. Конечно, поток не прекратился, многие продолжают приезжать по работе, рабочим визам, меняют жизнь и принимают решение остаться. Много таких соотечественников принимает сейчас Нью-Йорк – самый большой конгломерат русскоязычной диаспоры в США,сказала она.
Сабельник отметила также, что осевшие в США россияне во власть не стремятся.
В этом вопросе очень активны, например, представители латиноамериканцев или выходцев из Китая, они добиваются этой цели и довольно успешно. А вот русские, к сожалению, любят все больше поговорить за столом на кухне, громко пообсуждать, но дальше этого дело не идет – стесняются, может быть, или ленивые, но во власть не рвутся,рассказала она.
Глава совета пояснила, что «КСОРС – совершенно не политическая структура», она лишь стремится способствовать консолидации русской общины в США.
Использованы фотографии: http://kupitedom.com
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