Первый день безвизового режима для граждан Украины
Ожидается, что пассажиропоток на границе Украины с ЕС вырастет на 30 %. Украинские пользователи могут теперь следить за ситуацией на некоторых пунктах пропуска в онлайн режиме – трансляция запущена телеканалом «112 Украина».
«Предлагаем посмотреть, что происходит на некоторых автомобильных пунктах пропуска», – приводит сообщение телеканала УНИАН .
Перед запуском безвиза украинские пограничники заявили, что все пункты пропуска готовы, а увеличение пассажиропотока прогнозируется в пределах 30%.
«Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. За ними, в 1:01 мск 11 июня, еще 24 страны ввели безвизовый режим для украинцев», – говорится в публикации.
В 2:01 по киевскому времени безвизовый режим открылся с Португалией, добавляет издание.
Агентство напоминает, что 11 июня, вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
«Предлагаем посмотреть, что происходит на некоторых автомобильных пунктах пропуска», – приводит сообщение телеканала УНИАН .
Перед запуском безвиза украинские пограничники заявили, что все пункты пропуска готовы, а увеличение пассажиропотока прогнозируется в пределах 30%.
«Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. За ними, в 1:01 мск 11 июня, еще 24 страны ввели безвизовый режим для украинцев», – говорится в публикации.
В 2:01 по киевскому времени безвизовый режим открылся с Португалией, добавляет издание.
Агентство напоминает, что 11 июня, вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
Использованы фотографии: https://www.unian.net
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