13:05 11 июня

Первый день безвизового режима для граждан Украины

Ожидается, что пассажиропоток на границе Украины с ЕС вырастет на 30 %. Украинские пользователи могут теперь следить за ситуацией на некоторых пунктах пропуска в онлайн режиме – трансляция запущена телеканалом «112 Украина».



«Предлагаем посмотреть, что происходит на некоторых автомобильных пунктах пропуска», – приводит сообщение телеканала УНИАН .


Перед запуском безвиза украинские пограничники заявили, что все пункты пропуска готовы, а увеличение пассажиропотока прогнозируется в пределах 30%.

«Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. За ними, в 1:01 мск 11 июня, еще 24 страны ввели безвизовый режим для украинцев», – говорится в публикации.



В 2:01 по киевскому времени безвизовый режим открылся с Португалией, добавляет издание.

Агентство напоминает, что 11 июня, вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.


Использованы фотографии: https://www.unian.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:08
    Ого себе табуны народа смотреть Париж прут! Судя по онлайн камерам laughing wassat
    laughing В Словатчину тётка полосатые сумки тянет.Наверное очень большой набор вечерних платьев взяла feel
    Наблюдатель2014
    1. Зяблицев Сегодня, 10:10
      Я про Украину в целом выражусь литературной метафорой: "– Самая лживая в мире гуманистическая легенда состоит в том, что женщину делают проституткой социальные условия. Это так же нелепо, как сказать, что некоторые умирают от обжорства, потому что нет общественного контроля за питанием людей. Женщину делает проституткой именно желание быть проституткой." (Фазиль Искандер "Чегемская Кармен")
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
        Привет , Женя ! hi drinks Хорошая метафора . А в 404-ой , поди , с ночи не просыхают - "перемогу" празднуют .
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 10:17
          Привет Паша! hi Харант всяко на кочерге! Он сегодня опять стихи читал:"Прощай немытая Россия...!" - эко же его штырит по пьяне...Любитель поэзии хренов! laughing
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
            Цитата: Зяблицев
            Харант всяко на кочерге!

            Так он с неё и не слазит . Синячит по-взрослому - ради самого процесса . wassat
            bouncyhunter
            1. Зяблицев Сегодня, 10:26
              "Пьянство не рождает пороков: оно их обнаруживает." - мысль приписываемая Сократу в случае с Пецей верна на 100% !
              Зяблицев
              1. Чёрный Сегодня, 10:34
                Сплошная заказуха и показуха. Через месяц на границе будут разворачивать пачками и целыми автобусами. Ибо Европе нужны туристы с ДЕНЬГАМИ в кармане, которые они смогут потратить и оставить там. А пешие нищеброды с рюкзаками на плечах и с верой, что можно где-то зацепиться и перебиваться случайными заработками поедут обратно, так и не переехав через границу. В Украине 60% населения находятся за чертой бедности, то есть нищие. Те кто мог себе позволить поездки в Европу до безвиза ездить будут и дальше, а остальному населению быстро покажут их место.
                Чёрный
                1. Stena Сегодня, 10:50
                  Цитата: Чёрный
                  Сплошная заказуха и показуха. Через месяц на границе будут разворачивать пачками и целыми автобусами. Ибо Европе нужны туристы с ДЕНЬГАМИ в кармане, которые они смогут потратить и оставить там. А пешие нищеброды с рюкзаками на плечах и с верой, что можно где-то зацепиться и перебиваться случайными заработками поедут обратно, так и не переехав через границу.

                  Пусть едут! Зато меньше останется желающих к нам пробраться со своими гераклам-сала и пр.
                  Stena
                  1. Монос Сегодня, 11:03
                    Цитата: Stena
                    Пусть едут! Зато меньше останется желающих к нам пробраться со своими гераклам-сала и пр.

                    Монос
              2. рич Сегодня, 11:55
                Зяблицев : "Пьянство не рождает пороков: оно их обнаруживает." - мысль приписываемая Сократу в случае с Пецей верна на 100% !

                "С точки зрения христианства -пьянство не является смертным грехом, но и не является добродетелью. Пьянство не более, чем порок, который человечество добровольно наложило на себя. Это не от Бога" - Патриарх РПЦ Алексий II hi
                рич
            2. Тралл Сегодня, 10:27
              Петя свою печень на БезВиз положил. Он мученик. Около каждого вытрезвителя памятники ему поставить желто-синие. smile
              Тралл
              1. Зяблицев Сегодня, 10:42
                Ага! В образе святого Вонифатия Римского - покровителя
                страдающих алкоголизмом...В желто-блакидном плаще с кровавым подбоем...
                Зяблицев
        2. Александр романов Сегодня, 10:38
          Цитата: bouncyhunter
          . А в 404-ой , поди , с ночи не просыхают - "перемогу" празднуют .

          При чем перемогу празднуют те,кто поехать туда не может,по причине отсутствия у панов золову запасу laughing
          Александр романов
          1. Тралл Сегодня, 10:57
            БезВиз в кармане. Куда дальше?
            Тралл
            1. Александр романов Сегодня, 11:23
              Цитата: Тралл
              Куда дальше?

              Теперь новая морковка-НАТО
              Александр романов
            2. Лелёк Сегодня, 11:28
              Цитата: Тралл
              Куда дальше?


              hi
              А дальше - в НАТО (правда само НАТО об этом узнаёт из реляций СМИ Руины и оченно этому удивляется). Так-что повод продолжить пьянку "по-чёрному" у пана гетьмана Вальцмана имеется и осуществляется уже сегодня.
              Лелёк
        3. pvv113 Сегодня, 10:59
          Паша привет! Про празднование перемоги не сомневаюсь ни сколько. Но, например, в Чехии в связи с притоком укротуристов силовики находятся в состоянии повышенного бдения. Есть подозрение, что и в других странах ЕС аналогичная ситуация
          pvv113
        4. opus Сегодня, 11:19
          Я вчера тоже, допустим, за безвиз накатил, апослЯ бани.

          Надеюсь соседнюю Финляндию не накроет волна контрабаса сигарет?
          opus
        5. Лелёк Сегодня, 11:20
          Цитата: bouncyhunter
          Хорошая метафора . А в 404-ой , поди , с ночи не просыхают - "перемогу" празднуют .


          Привет, Павел. Встряну в вашу дискуссию с Зяблицевым. Можно?
          В 404 эту "перемогу" не только обсасывают и празднуют (есесьссно те, у кого под матрацем заначено десяток тонн гривен), но околовластные скакуны предлагают ввести "виз" со своим северным соседом, радетелем и вспомоганцем - с Беларусью. Вот и дождался ЛАГ благодарности от "дружбана" Вальцмана.
          Лелёк
          1. Зяблицев Сегодня, 11:35
            Так это совершенно естественно - тут даже не в любви Бацьки к Пеце! Ввод визы в отношении России, на автомате следует ввод визы и с Белоруссией, причем так же как и ответка - Россия вводит визу с Украиной и, хочешь не хочешь, Белоруссия вводит визу с Украиной! Так складывается дипломатическая конъюнктура обусловленная договорами - они в Европе, а мы в Таможенном союзе! При этом я не думаю о на самом делешней дружбе Бацьки с Пецей - скорее всего это сближение осуществлялось по личной просьбе ВВП! Просто белорусский лидер все обставил в своей манере....,этого сельского наивного простачка!Надурив и Пецу и западных политиков... laughing
            Зяблицев
            1. Лелёк Сегодня, 11:52
              Цитата: Зяблицев
              При этом я не думаю о на самом делешней дружбе Бацьки с Пецей - скорее всего это сближение осуществлялось по личной просьбе ВВП!


              hi , Евгений.
              Как-то с этого ракурса ситуацию не рассматривал. Очень сомнительно, что затеял это ВВП. А вот с точки зрения болезненной "независимости" "агронома" - весьма реалистично. yes
              Лелёк
      2. INVESTOR Сегодня, 11:21
        Вот начерта им (простым гражданам) этот безвиз? Жрать нечего, на какие деньги туда ехать?
        INVESTOR
      3. рич Сегодня, 11:48
        Задвижку отвинтили. Поток пойдет в одну сторону
        рич
    2. soroKING Сегодня, 10:12
      чего его смотреть...его пользвать надо crying
      soroKING
    3. Pirogov Сегодня, 10:15
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ого себе табуны народа смотреть Париж прут! Судя по онлайн камерам

      Кто там прёт, приграничные мелкие барыги . Остальным только хуже стало ,денежный счёт увеличили бо в европах без грошей робыты ни чёго,а где их взять , паспорт менять нужно и т.д. . Итог кроме приграничных областей не кто не выиграл .
      Pirogov
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:18
        Pirogov hi
        Кто там прёт, приграничные мелкие барыги .
        Дык сразу это и было понятно!Что так и будет.
        Наблюдатель2014
        1. sabakina Сегодня, 10:28
          Для Пирогова. Это был сарказм Наблюдателя2014, я тоже ожидал чуть-чуть большего...
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 10:39
            Цитата: sabakina
            sabakina

            Мадам ,это вам
            Александр романов
            1. sabakina Сегодня, 10:47
              О, Саша выполз из тайги, бросается на всё, что движется....Ладно, коровке отнеси.
              sabakina
              1. Александр романов Сегодня, 10:57
                Цитата: sabakina
                .Ладно, коровке отнеси.

                Урождённая Собакина - третья жена Ивана Грозного, бывшая его супругой лишь 15 дней, дочь коломенского дворянина.
                Нда,даже Грозный ,только 15 днеи с тобои смог выдержать
                Александр романов
                1. sabakina Сегодня, 11:05
                  романов, я не понял, ты к корове ходил или википедию читал?
                  sabakina
                  1. Александр романов Сегодня, 11:07
                    Цитата: sabakina
                    романов, я не понял, ты к корове ходил или википедию читал?

                    А это разве не одно и тоже
                    Александр романов
                    1. sabakina Сегодня, 11:08
                      Ну и сиди без молока!
                      sabakina
                      1. Александр романов Сегодня, 11:08
                        Цитата: sabakina
                        Ну и сиди без молока!

                        Ты что родила недавно?
                        Александр романов
                2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:14
                  "Девочки"не ссорьтесь !Мы все очень красивые wassat laughing
                  Наблюдатель2014
                  1. Александр романов Сегодня, 11:15
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    "Девочки"не ссорьтесь !

                    Не мешаи,Марфа Васильевна в Европу собирается .Молоком торговать будет laughing
                    Александр романов
                    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:18
                      Упаси Господи ,встать между молоком и Европой! laughing
                      Наблюдатель2014
                      1. sabakina Сегодня, 11:45
                        Серёга, у романова вечная весна, не обращай внимания.
                        sabakina
      2. art030765 Сегодня, 11:07
        от безвиза выигрывают предприниматели, ученые, представители шоу бизнесса ну и жители приграничных районов для большенства это не так важно но достижение украины важное с чем и поздравляем
        art030765
        1. Александр романов Сегодня, 11:35
          Цитата: art030765
          от безвиза выигрывают предприниматели, ученые, представители шоу бизнесса ну и жители приграничных районов для большенства это не так важно но достижение украины важное с чем и поздравляем

          И ради выигрыша 35 евро ,стоило разнести свою страну ? Особенно предприниматели благодарны разорившиеся wassat
          Александр романов
          1. Лелёк Сегодня, 12:07
            Цитата: Александр романов
            И ради выигрыша 35 евро ,стоило разнести свою страну ?


            Привет, Саша.
            Так ведь перемога.
            Лелёк
  2. Анд123 Сегодня, 10:12
    Скоро обмельчают ряды ВСУ))) Пора начинать компанию по возвращению исконно русских земель)))
    Анд123
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
    ... надолго-ли кастрюлеголовым такая лафа? laughing
    a.s.zzz888
  4. sabakina Сегодня, 10:19
    А хде толпы то? Почему давки нет? И вообще, за шо боролись?
    sabakina
    1. INVESTOR Сегодня, 11:18
      Цитата: sabakina
      А хде толпы то? Почему давки нет? И вообще, за шо боролись?


      А вы мужчина? извиняюсь спросить, почему ник и аватарка женская!?1? У вас с приводом все в порядке? Комменты вроде разумные такие...
      INVESTOR
      1. sabakina Сегодня, 12:23
        Профиль посмотреть религия не позволяет? Я тут вчера свой военник на обозрение выкладывал, жаль, что редко здесь бываете.
        sabakina
      2. Александр романов Сегодня, 12:28
        Цитата: INVESTOR
        А вы мужчина?
        Марфа Васильевна она
        Александр романов
    2. Hammerlock Сегодня, 12:28
      при объяве очередной могилизации будет давка по всем ККП
      Hammerlock
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 10:19
    Данное событие достойно уважения хотя бы за то, что люди достигли четко поставленной цели. Можно ерничать о табунах, гастробайтерах, проститутках и геях. Можно глубокомысленно рассуждать о целях и средствах, но украинцы доказали, что для них безвиз не стал той морковкой на веревочке, которую у властьстоящие закидывают перед народом. По своему - уважуха, говорю честно.
    Вождь краснокожих
    1. Тралл Сегодня, 10:33
      Цитата: Вождь краснокожих
      люди достигли четко поставленной цели

      Теперь язык подучить чуток и вперёд! smile
      Тралл
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:03
        Вы же сами знаете насколько украинцам и белоруссам просто общаться с поляками и словаками. главное, что бы говорили помедленнее, тогда и спикать, как мутко, не нужно laughing
        Вождь краснокожих
    2. sabakina Сегодня, 10:43
      Тралл примите телеграмму. "Большой Змей просит Вождя краснокожих сказать попроще зпт ибо не понятно зпт зачем расфигачили свое поселение ради свободного посещения чужого фигвама зпт если никто не спешит посетить оный тчк"
      sabakina
    3. Васян1971 Сегодня, 10:46
      Цитата: Вождь краснокожих
      но украинцы доказали, что для них безвиз не стал той морковкой на веревочке, которую у властьстоящие закидывают перед народом

      Точняк! Догнали морковку и зъiлы, а оказалось, что это не морковка, а вовсе что-то другое и к тому же не такое вкусное, как ожидалось. Короче, кидалово по-любому. request
      Но отпраздновать надо! Назло маскалям же...
      Васян1971
      1. Лелёк Сегодня, 11:43
        Цитата: Васян1971
        Назло маскалям же...


        Ну с нами-москалями у гетьманов Руины всё проще - закрыли "дверцу-Инет" и - ладушки, ввели визовый режим - опять перемога. Ну, а то, что это выстрелы в свои коленки, так ведь назло москалям же. bully
        Лелёк
    4. Николай Фёдоров Сегодня, 11:02
      Цитата: Вождь краснокожих
      Данное событие достойно уважения хотя бы за то, что люди достигли четко поставленной цели. Можно ерничать о табунах, гастробайтерах, проститутках и геях. Можно глубокомысленно рассуждать о целях и средствах, но украинцы доказали, что для них безвиз не стал той морковкой на веревочке, которую у властьстоящие закидывают перед народом. По своему - уважуха, говорю честно.

      Логика примерно та же: пацан поставил перед собой задачу - стать пи-расом. Пацан достиг поставленной цели. Уважуха!
      Николай Фёдоров
    5. Одиссей Сегодня, 11:12
      Цитата: Вождь краснокожих
      Данное событие достойно уважения хотя бы за то, что люди достигли четко поставленной цели.

      А вот и поскакунчик нарисовался. Да уж,уничтожение собственного государства ради возможности
      уехать       из своей страны это мощная цель.
      P.S. Как всегда умиляет интеллектуальная мощь майдаунов. Персонаж с ником "вождь краснокожих" решил,что если он напялит на себя Советский флаг,и будет изображать из себя "объективность"то тупая "вата" ничего не поймет и его могучая майданная пропаганда будет пользоваться большой популярностью.
      Одиссей
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:20
    Нужно этот день отметить укроинцам новыми "свершениями "-снести на фиг все полицейские кордоны на границе, и всей укроиной сбежать массово в Европу "на пэмэжююю " lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Злодей Сегодня, 11:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      сбежать массово в Европу "на пэмэжююю "

      Так и представляю себе диалог на границе:
      Перезрадник - " Яквамна пэмэжююю"
      Француз - " АНАКУА???"
      Итальянец - "АСКУАЛИ???"
      А бюргер скажет - " Дранг НАХ!!!"
      Злодей
    2. Лелёк Сегодня, 11:36
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      снести на фиг все полицейские кордоны на границе, и всей укроиной сбежать массово в Европу "на пэмэжююю "


      Привет, Сергей.
      Если случится, как Вы описали, то кто будет отвоёвывать "оккупированные противной Россией" земли Руины? Нестыковочка, однако. bully
      Лелёк
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:23
    Я своим девочкам ( жене и дочери) как то устроил Европейские каникулы. Без ограничений особых, по месту и средствам. Париж, Брюссель, Амстердам, Кёльн, Лихтенштейн, Прага, Бонн. Вернулись через три недели, и сказали хором. В эту грязную Европу - ни ногой! Умные у меня девочки. Не только смотрели, но и ВИДЕЛИ. От Парижа осталось впечатление - Елисейские поля, Рождество, стойкий запах МОЧИ, и толпы арабов и негров, парижане жмутся "по стеночкам". Метро - заплёванное, загаженное ... В Германии - гораздо чище, больше порядка, но ... Лиц "не титульной" национальности тоже как бы многовато, и ведут они себя ... развязно. Лучше всего было в Люксембурге - мигрантов нам ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.
    Это было ещё ДО массового наплыва мигрантов в Европу. Что же там СЕЙЧАС творится? Страшно подумать.
    Горный стрелок
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:37
      Они ТОЧНО в Европе отдыхали? Боюсь или вас обманули, или они, специально посетили помойки и социальнонеблагополучные кварталы. Это я вам говорю, как человек в начале марта вернувшийся из Германии. Уверен, к моему мнению присоединятся и те форумчане, которые постоянно проживают в Европе. В любом уголке мира можно найти невовремя убранную урну и начать трезвонить, что здесь "сплошная свалка..." Это выбор индивидуальный. Очень жаль, что ваши девочки не стали посещать соборы, музеи и выставки.
      Вождь краснокожих
      1. Scoun Сегодня, 11:14
        Цитата: Вождь краснокожих
        1 Вождь краснокожих Новый  ↑  
        Сегодня, 10:37
        Они ТОЧНО в Европе отдыхали? Боюсь или вас обманули, или они, специально посетили помойки и социальнонеблагополучные кварталы

        Если в вашем первом я плюсанул, то жаль что тут не могу минусануть.
        В Париже, в 30 метрах от "триумфальной арки" такая вонь! Даже в центре Парижа, в улочки, мало кто из французов заходит.
        Scoun
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 11:27
        Цитата: Вождь краснокожих
        Они ТОЧНО в Европе отдыхали? Боюсь или вас обманули, или они, специально посетили помойки и социальнонеблагополучные кварталы. Это я вам говорю, как человек в начале марта вернувшийся из Германии. Уверен, к моему мнению присоединятся и те форумчане, которые постоянно проживают в Европе. В любом уголке мира можно найти невовремя убранную урну и начать трезвонить, что здесь "сплошная свалка..." Это выбор индивидуальный. Очень жаль, что ваши девочки не стали посещать соборы, музеи и выставки.

        Идёшь себе в европейский театр или музей по европейской улице по центру города и вдруг feel

        Ты отвернулся, детям закрыл глаза ладошками, чтобы срам не видели, свернул на другую улицу, а там:

        Ты сел в автобус и поехал с семьёй прочь из этого гадюшника. И вот он, долгожданный Париж! Увидел Париж, и теперь, как говорится, можно и умереть:

        Решил, что умирать не от чего, и поехал через пролив к англичанам. А там:

        Но самое главное даже не это... Что мы разве боимся грязи?! В таком путешествии больше запоминается не грязь и зловоние, а радостные одухотворённые лица новых жителей Европы:
        Николай Фёдоров
      3. Горный стрелок Сегодня, 11:38
        Какие "дешевые бутики"? Не было, я сказал, особых ограничений в средствах. Просто Москва "на контрасте" показалась настолько милей и ЧИЩЕ, что больше даже НЕ ХОТЯТ в Европу. Ну курорты Испании - не в счёт. Хотя этим летом в Крым. Хочу вспомнить молодость... laughing
        Горный стрелок
      4. Горный стрелок Сегодня, 11:55
        Точно, мой свидомый друг. А вот вы, похоже, в Европах никогда и не были. Я что, писал, что "сплошная свалка"? Я написал, что им не понравилось, что картинки - красивые, но когда подходишь поближе - ... Сам везде бывал, и по работе, и на конференциях. Нравится Финляндия, Германия, Австрия. В США - не был.
        Горный стрелок
      5. Ken71 Сегодня, 12:05
        Вождь. Недавно из Вены. Черных действительно многовато. Но не слишком грязно хотя даже в центре грязные чем в Питере. По Парижу три года назад сложилось впечатление что очень грязно очень много черных. И арабов. Но ведут себя в центре прилично. Заметьте мы очень много евро оставили имен в музеях и в основном были в культурных центрах а не магазинах. Про Амстердам скажу тоже самое. Вот Осло это да оазис.
        Ken71
      6. Kurasava Сегодня, 12:18
        Хау! Могучий Мониту! Вынужден буду вас огорчить в Берлине горы мусора по центральным улицам конечно не валяуться но есть раёны куда даже полиция без особой нужды не заглядывает, преступность растёт как на дрожжах, метро грязное, моя станция постоянно зассана и замусорена. Конечно трущёбы и мусор можно найти везде, есть города почище есть погаже, центр Франфурта на Майне в районе Центрального вокзала просто помойка а к вечеру преврощаеться в "район номер13" (если помните такое кино) и это посреди города. И вот я тот форумчанин который тут постоянно живёт. Ещё раз повоторюсь что мусора хватает и конкретно про Германию что тут всё идеально чисто и красиво и никто на красный свет не ходит не правда с большим знаком минус.
        Kurasava
        1. Ken71 Сегодня, 12:24
          Самый чистый центр в Питере. Самый крутой дворцовопарковый комплекс в Петергофе. Вена и Версаль максимум на четверку.
          Ken71
    2. art030765 Сегодня, 11:12
      по дешовым будикам бегали вот и все впечатления девочек
      art030765
      1. sabakina Сегодня, 12:03
        Однажды мне рассказал чел, который был на Octoberfest в Германии. "Что мне запомнилось на том фестивале, так это стойкий запах пива и мочи."
        sabakina
        1. Kurasava Сегодня, 12:20
          И заблёванные в усмерть декольте у дамм. Всё верно, когда мне немцы пытаються рассказать чего то там о русском национальном аллкоголизме я им показываю прекрастную подборку с Октоберфеста .........уберменьши мать их так lol
          Kurasava
        2. Nikoha.2010 Сегодня, 12:54
          Да ладно! Слава, ну есть же и позитив wink drinks
          Nikoha.2010
    3. certero Сегодня, 11:57
      трындеть - не мешки ворочать.
      certero
  8. FirstNormann Сегодня, 10:26
    счастливые люди живут в кнх_из за всякой хирни радуются как дети
    FirstNormann
  9. ded100 Сегодня, 10:28


    Хохлы таки прорвались! laughing
    ded100
  10. APASUS Сегодня, 10:39
    Если бы это быа рабочая виза,а так это пустое место.Многие конечно это понимают ,но в поголовном обнищании хоть шерсти клок хотят получить.
    Мне тут понравился один коммент из Контакта
    Пётр Ильин
    В Валетте, столице Мальты, в главном дворце стоит бюст большой многовековой графа Валетты, основателя Мальты можно сказать, так вот, подпирают его рабы, с одной стороны арап, с другой хохол. Это известный факт, хохлов продавали поляки в рабство мальтийцам. Ценились за халуйство и покорность. Факт из уст самих мальтийцев.
    APASUS
  11. Пивасик Сегодня, 10:46

    Ну вот и достоялась...
    Пивасик
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 10:48
    Какой-такой безвиз?! Вообще-то, надо крепко думать, как бы и чем бы отгородиться от гей-Европы с её ценностями и мигрантами.
    Николай Фёдоров
    1. Ken71 Сегодня, 13:00
      КНДР будет вам рада.
      Ken71
  13. mahoney Сегодня, 11:09
    Могу только поздравить украинцев. drinks
    mahoney
  14. LexLuger Сегодня, 11:11
    Для тех, кто в танке. Посмотрите кого и за что завернули назад в Грузии по безвизу. А потом уж пытайтесь иронизировать над украинцами.
    Лично я вижу положительный эффект безвиза в том, что лет через 6-8 наше общество станет лучше и чище. Люди будут оттуда привозить лучшие черты европейского общества.
    LexLuger
    1. Детинец Сегодня, 11:28
      А я не вижу положительного эффекта , так как еще проще будет свалить тем умным и трудолюбивым людям из страны которая заточена только на противостояние с Россией , а не свое развитие. И не станет не надейтесь. А кто мешал получить визу за 35 ойро и привести от туда лучшие черты! Я удивляюсь наивности некоторых малороссов.
      Детинец
    2. Ken71 Сегодня, 11:30
      А отсутствие безвиза типа мешало. Тридцать долларов за визу мешало стать лучше и чище. Ну а теперь хлдопы станут ангелами . Не лопните от оптимизма.
      Ken71
    3. злой партизан Сегодня, 11:42
      Цитата: LexLuger
      что лет через 6-8 наше общество станет лучше и чище.
      И меньше yes . Миллионов на 10 минимум.
      Цитата: LexLuger
      Люди будут оттуда привозить лучшие черты европейского общества.
      ну-ну wassat . Одна молодая особа как то сделала Б. Шоу (кторому в то время было уже хорошо за 70...)предложение: она захотела родить от него ребёнка. Своё предложение она обосновала следующим образом: "Наш ребёнок будет таким же красивым, как я и таким же умным, как Вы!". На что Б.Шоу возразил: "А если наоборот??" и отказался.
      Мой многоуважаемый шароварный европеец! Классиков надо изучать. Они уже ВСЁ сказали по ВСЕМ поводам. wink
      злой партизан
      1. LexLuger Сегодня, 12:36
        Да уж, меньше нас станет. Молдован сильно меньше стало после безвиза?
        LexLuger
    4. Александр романов Сегодня, 11:43
      Цитата: LexLuger
      Лично я вижу положительный эффект безвиза в том, что лет через 6-8 наше общество станет лучше и чище.

      Народу совсем не останется на Украине да?
      Цитата: LexLuger
      Люди будут оттуда привозить лучшие черты европейского общества.

      Ага,оно так и будет.Скоро на геи парад сам побежишь с радостью
      Александр романов
    5. Одиссей Сегодня, 11:48
      Цитата: LexLuger
      Для тех, кто в танке. Посмотрите кого и за что завернули назад в Грузии по безвизу. А потом уж пытайтесь иронизировать над украинцами.

      Ооо,поскакунчик номер два.,какая прелесть.Но этот совсем тупой.Решил рассказать нам о радостях рабской жизни ведя прямую трансляцию из майданного ада.
      Цитата: LexLuger
      Люди будут оттуда привозить лучшие черты европейского общества.

      Неплохая попытка отлиза у Западного хозяина.Ты хороший,послушный раб.Но пока на похлебку не заработал,старайся работать языком дальше.
      Кстати,"украинец" почему еще не в зоне "ато" ? Не забывай,что смысл жизни майданного украинца стать хирургическим отходом в священной войне с "москалями" ради интересов своего Западного хозяина.
      Одиссей
      1. LexLuger Сегодня, 12:44
        Толи дело лизать у плешивого карлика, прикивая от удовольствия каждый раз, когда он шлепает тебя по спине очередным налогом или запретом. Все что может россиянин, это заплатить за очередной прожэкт Рамзанчика, извиниться, сесть на бутылку и вернуться в гробу из Украины или Сирии. Меня и еще массу людей такая перспектива не устраивает. Я лучше буду мыть ночные горшки, если припрет.
        LexLuger
        1. Kurasava Сегодня, 12:58
          Хм, это всё таки велликолепно. То есть вы признаёте что лучше развалить страну и начать ГВ что бы хоть чучелком хоть тушкой свалит из "нэзалежной" весьма патриотично. Конечно я понимаю стать атошным никому не нужным атошным инвалидом, платить тарифы в размере зарплат да ещё и за услуги которые регулярно не постовляються, запреты всего на свете, телевидения , интернета, лент, символик, рост тарифов до небес, я понимаю конечно всяко лучше мыть сортиры чем скакать на одной ноге крича СУГС.
          Kurasava
    6. Kurasava Сегодня, 12:42
      Во, во, кстате, отличное замечание посмотрите как здорово помог безвиз развиться Грузии и особенно Молдавии, какие высоты были достигнуты, а ещё лучше на Прибалтику, в частности Латвию, ЕС уже как 13 лет и ЧЁ? История "успеха" просто поразительная. Рассказываю хохлам про Прибалтику и спрашиваю у них - С чего вы решили что если этих так рят то к вам отношение будет лучше и вы запануете? Если греков которые вообще практически у истоков ЕС стоят разорили глазом не моргнув, бритты вaлят из ЕС на полном ходу, даже Польша рогом упёрлась и евро вводит отказываеться, самые богатые страны Европы, Норвегия и Щвейцария даже слышать о ЕС не хотят, вы что думаете это всё так, спроста? Дурнее вас там паны что ли? В ответ мычание пыхтение и СУГС куда ж без него.
      Kurasava
    7. sir_obs Сегодня, 12:42
      [quote]Люди будут оттуда привозить лучшие черты европейского общества.[/

      Даже не знаю засмеТься или заплакать какие такие лучшие черты? Вы на нашу либерастию посмотрите, это те во черты вы имеете ввиду?
      sir_obs
  15. roskot Сегодня, 11:18
    И кто же теперь воевать пойдет, когда можно за границу свалить.
    Неувязочка вышла.
    roskot
  16. Ken71 Сегодня, 11:26
    Никогда их особо не
    уважал Но не представлял какое они холопы
    Ken71
  17. Горный стрелок Сегодня, 11:27
    Двигается только одна колонна. Польша, Устилуг. Примерно одна машина в 30 сек. На остальных пунктах - тишина. Как то не слишком круто. Если учесть, что в машине в среднем - двое, то это тысяч пять в сутки - в "потолке". Может, там больше в поездах и самолетах? Или народ уже настолько обнищал, что "не до жиру"?
    Горный стрелок
  18. злой партизан Сегодня, 11:34
    Чё там сводки с фронтов сообщают? Никого ещё на венгерской границе не затоптали?
    злой партизан
    1. Nikoha.2010 Сегодня, 12:24
      Цитата: злой партизан
      Никого ещё на венгерской границе не затоптали?

      Юра здравия желаю! drinks Какой там, все уже уехали давно. Что за бред? Поздравляю от души украинцев! Донбасс оставьте в покое черти!
      Nikoha.2010
      1. злой партизан Сегодня, 12:59
        Цитата: Nikoha.2010
        здравия желаю!

        Привет дорогой! drinks
        Цитата: Nikoha.2010
        Поздравляю от души украинцев!

        Да я уже устал их поздравлять за 3 года: что ни день, то пэрэмога! И когда они работают? request
        злой партизан
  19. Комментарий был удален.
  20. zvezdo4et Сегодня, 11:43
    мне интересно - вот эти все злорадствующие, все ругающие украину - почему бы не посмотреть на ситуацию как она есть: украина оккупирована сша и это удар по РФ прежде всего, созданы вооруженные нациотряды для запугивания и контроля над народом, все довершает тотальная цензура СМИ и пропаганда. людям сделать нечего - хотя бы вошли войска, дали оружия и тогда все бы увидели как 80% украинцев сами уничтожили западную заразу. да было бы опереться на что-нибудь. а так - оккупировали НАШУ общую территорию. идет война против всего русского мира, а вы помогаете врагу разделять, чтобы властвовать. как минимум нехорошо
    zvezdo4et
    1. Детинец Сегодня, 11:53
      А вы (не лично вы) не помогаете? Так не мы начали , и если уже серьезно то сколько можно терпеть хатоскрайников , не ребята сами все сами , сами наскакали сами и рулите теперь в этой клоаке.
      Детинец
      1. zvezdo4et Сегодня, 12:09
        что есть оккупация? вот ситуация практически идентична ВОВ. так почему никто тогда не говорил: сами?
        zvezdo4et
        1. Детинец Сегодня, 12:15
          Вы сравниваете ситуацию ВОВ и сейчас? Тогда где партизаны ,где Ковпак? ЛНР И ДНР это фронт! Где акции против захватнического режима их нет! Так что не будет ни какой помощи помогают тем кто хочет помощи.
          Детинец
          1. zvezdo4et Сегодня, 12:21
            реальность была другой - без спутников, систем тотального контроля. немцы были глупее - убивали, а не захватывали власть. да и партизан забрасывали и средства. леса были, территории необжитые.. - повторюсь это была совсем другая реальность
            zvezdo4et
            1. Детинец Сегодня, 12:25
              Вам сколько лет, судя по вашему сообщению на вас сильно повлияла современная система образования ,особенно ржачно про глупых немцев. Неужто все образование такое.
              Детинец
        2. avt Сегодня, 12:37
          Цитата: zvezdo4et
          что есть оккупация? вот ситуация практически идентична ВОВ. так почему никто тогда не говорил: сами?

          А потому что и в Белоруссии и на Украине реально САМИ на Украине под предводительством того же Ковпака , Строкача и других Героев Советского Союза воевали и с украинскими нацистами в частности . Что собственно ЛДНР на практике осуществляет , если за 3 гола не заметили.
          Цитата: zvezdo4et
          политика "сами" приведет к реальности пораженчества и утрат.

          Приведёт ! Непременно приведёт к ликвидации государственного недоразумения ,,Украина" Причём сами нацики делают всё юридически грамотно ! Например ваш Па"убий , который протащил через раду отказ от приемственности УССР bully Д.Б-ь даже не подумали над тем , что на автопилоте отлетают всё документальное подтверждение присоединения западных областей и Донецко-Криворожской республики ! fool bully Ждите реституции всходних кресов рагули ! bully А ублажать вас , как это было во времена ЕБН , когда - ,,Утром проснулся и подумай , что ты сделал для Украины" больше никто не будет , ни за какие кричалки.
          avt
      2. zvezdo4et Сегодня, 12:12
        политика "сами" приведет к реальности пораженчества и утрат.
        zvezdo4et
        1. Детинец Сегодня, 12:19
          Не приведет не надейтесь пора уже самим решать у себя в стране как жить и с кем дружить а не на кого то надеется и ждать вот придет русский ИВАН своей кровушкой нам счастье завоюет.
          Детинец
          1. zvezdo4et Сегодня, 12:32
            ситуация в Украине похожа на то как если бы автобус в котором ты едешь захватила вооруженная банда и посадила своего водителя - ты в лучшем случае можешь выпрыгнуть, пока окна еще не задраили
            zvezdo4et
            1. Детинец Сегодня, 12:37
              А водиле в грызло и самим рулить никак ,так и будем ехать пока в стену не влетим. Да жертвы неизбежны при захвате но они будут не напрасны и не говорите мне про майдан там все было за бабло и сплошное вранье и наглый популизм.
              Детинец
              1. zvezdo4et Сегодня, 12:54
                а вы все правильно говорите, только не знакомы с положением внутри. из вне - вы правы и я с вами согласен. к сожалению я "в" и отлично вижу, что такие варианты на данный момент времени не возможны без помощи из вне. поверьте
                zvezdo4et
        2. Александр романов Сегодня, 12:22
          Цитата: zvezdo4et
          политика "сами" приведет к реальности пораженчества и утрат.

          Не родной,только сами! Ждешь ,пока придут русские и поменяют твою жизнь? Да ни хрена,встам с дивана и САМИ!
          Александр романов
          1. zvezdo4et Сегодня, 12:29
            вот это вот плохо, что вы уже в сознании своем отделили. и для вас Украина не НАШЕ. это беда на самом деле. это и есть утрата. а пораженчество из этого вырастает
            zvezdo4et
            1. Детинец Сегодня, 12:33
              Это не плохо, просто надо вас воспитать ,а то вы вообще уже не знаете под кого лечь, и ждет что опять за вас кто то решит ваши проблемы. ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ!!!
              Детинец
  21. частное лицо Сегодня, 12:14
    Даёшь визовый режим с Украиной!!! Чтоб они деньги заработанные в России не могли тратить в гейроппе. НЕТ работы хохлам в России!!!
    частное лицо
  22. Nikoha.2010 Сегодня, 12:18
    Поздравляю!
    Nikoha.2010
    1. Zulu_S Сегодня, 12:35
      Цитата: Nikoha.2010
      Поздравляю

      Уже имеют, во всю.
      Zulu_S
  23. polev66 Сегодня, 12:20
    надолго ли этот "безвиз" ? 100 % свидомиты накосячат и ЕС с блегчением отменит ))) со словами - мы вас предупреждали
    polev66
  24. Zulu_S Сегодня, 12:32
    Хана польским сантехникам.
    Zulu_S
  25. Kurasava Сегодня, 12:46
    Ну и где толпы ломящихся "эуропейцов" на "родину" в цээуроппу? Комменты к видео рядом сильно достовляют конечно
    Kurasava
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