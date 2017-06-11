Глава Airbus пригрозил вывести производство из Британии из-за Brexit

Очень легко создать новый завод для новых производств где-нибудь в мире. У нас будет много предложений,

Airbus может перенести производство комплектующих для новых моделей самолетов из Великобритании, если требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Brexit, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.Эти условия были выдвинуты руководством компании за несколько дней до начала переговоров Лондона с Брюсселем об условиях выхода из ЕС. В настоящее время Airbus производит крылья для самолетов в городе Филтон неподалеку от Бристоля и в Бротоне. На обоих предприятиях в общей сложности работают 10 тыс. человек.Исполнительный директор компании Фабрис Брежье предупредил, что «текущие проекты, такие как работа над самолетами A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Британии, однако производство моделей нового поколения может переехать». По данным газеты, свою поддержку в этом деле предложила Германия.сказал Брежье.Он уточнил, что итоговая сделка по Brexit «должна предоставить свободу въезда в Британию для сотрудников компании по всему миру, обеспечить освобождение составных частей от импортных и экспортных тарифов, а также гарантировать, что сертификация британских деталей будет согласована с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA)».