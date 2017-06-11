13:08 11 июня

Глава Airbus пригрозил вывести производство из Британии из-за Brexit

Airbus может перенести производство комплектующих для новых моделей самолетов из Великобритании, если требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Brexit, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.

Глава Airbus пригрозил вывести производство из Британии из-за Brexit


Эти условия были выдвинуты руководством компании за несколько дней до начала переговоров Лондона с Брюсселем об условиях выхода из ЕС. В настоящее время Airbus производит крылья для самолетов в городе Филтон неподалеку от Бристоля и в Бротоне. На обоих предприятиях в общей сложности работают 10 тыс. человек.


Исполнительный директор компании Фабрис Брежье предупредил, что «текущие проекты, такие как работа над самолетами A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Британии, однако производство моделей нового поколения может переехать». По данным газеты, свою поддержку в этом деле предложила Германия.

Очень легко создать новый завод для новых производств где-нибудь в мире. У нас будет много предложений,
сказал Брежье.

Он уточнил, что итоговая сделка по Brexit «должна предоставить свободу въезда в Британию для сотрудников компании по всему миру, обеспечить освобождение составных частей от импортных и экспортных тарифов, а также гарантировать, что сертификация британских деталей будет согласована с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA)».

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 23

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:35
    Если в эрбасе мазохисты, так пускай производство переносят на в укроину-если прогматики, то пока оставят все как есть.
    Изгоняющий либероидов
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:36
    Ну вот давить начинают...А англичане чуют, что валить пора (там у них евреев юристов много, те знают..) Шотландия из Англии хочет свалить..А Киев рвется в ЕС (наивные )))
    ОТДЕЛ
    1. Чёрный Сегодня, 10:40
      Процесс распада ЕС запущен...пусть не завтра , но это рано или поздно пороизойдёт
      Чёрный
    2. Зяблицев Сегодня, 10:52
      Англосаксы при выходе из ЕС все просчитали - это сейчас глава компании думает, что он перец, но, если сильно будет выдрючиваться, ему позвонят из Вашингтонского обкома и намекнут вопросом - а не насиловал ли он в недалеком будущем чернокожую горничную в отеле, где останавливался или не связан ли с русскими хакерами, которые вмешивались в выборы в США...А в довесок по почте придет открытка с видами Гуантанамо в кроваво красном закате! И все - он сам у станка встанет рядовым фрезеровщиком лишь бы его не трогали... laughing
      Зяблицев
      1. Васян1971 Сегодня, 11:07
        Цитата: Зяблицев
        а не насиловал ли он в недалеком будущем чернокожую горничную в отеле

        Этот перл я, пожалуй, запишу в книжечку и при случае обязательно сплагиачу, ибо сочно сказано! good
        Васян1971
        1. Зяблицев Сегодня, 11:13
          Плагиате на здоровье! drinks hi
          Зяблицев
        2. Монос Сегодня, 11:23
          Цитата: Васян1971
          Этот перл я, пожалуй, запишу в книжечку и при случае обязательно сплагиачу, ибо сочно сказано!

          Мне тоже понравилось. Буду в соавторах плагиата. laughing
          Монос
          1. рич Сегодня, 12:04
            Хитринькие вы, Виктор и Василий. Только ничего у вас не выйдет - это выражение обещает стать общенародным good yes
            Автору Евгению - особый респект good drinks hi
            рич
            1. Монос Сегодня, 12:11
              Цитата: рич
              итринькие вы, Виктор и Василий.

              Дима, привет hi
              Кто первый встал, того и тапки. laughing
              Монос
              1. рич Сегодня, 12:19
                Привет, Виктор. hi
                Эту фразу Евгения надо срочно брать на вооружение нашему МИД. Универсальный и пуленепробиваемый ответ на все американские бредни про русских хакеров yes
                рич
      2. VALERIK_097 Сегодня, 11:14
        Всё намного прозаичней,давайте обрежем им поставку титановых изделий для "ихнев Бусов",на которые почему-то санкции не на "кладены".
        VALERIK_097
        1. DenZ Сегодня, 11:18
          Боюсь наши барыги на это не пойдут.
          DenZ
    3. fider Сегодня, 12:18
      ОТДЕЛ ,
      У тебя первая тёща еврейка ?Ты везде приплетаешь евреев, видать наступили тебе крепко на яйца.
      fider
  3. Чёрный Сегодня, 10:37
    Вот она - единая Европа..ждём с очередную разборку между агличанами с одной стороны и французами с немцами с другой.....
    Чёрный
  4. APASUS Сегодня, 10:44
    Да все это пустые слова.Очередной торг,ЕС пытается шантажом выдавить очередные уступки от Великобритании.Перенести производство крыльев в другую страну,так прямо раз и перенесли.Это миллиардные вложения и пару лет времени
    APASUS
  5. roskot Сегодня, 11:04
    Еще не раз чубы трещать будут.Что у одних, что у других.
    roskot
  6. Ростислав Сегодня, 11:13
    Шантаж начался. Демократия, однако.
    Ростислав
  7. Макаров Сегодня, 11:15
    Блеф...это приведет к таким убыткам и потери такого количества уникальных спецов, что это все выглядит фарсом...
    Макаров
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 11:25
    Это очень гуд ,для России! Чем больше там разборок , тем нам легче! Путин решил использовать оружие врагов наших "Разделяй и властвуй..!" И ведь получается у него...
    ОТДЕЛ
  9. voyaka uh Сегодня, 11:39
    Через неделю начутся переговоры между правительством Британии
    и руководством ЕС об условиях выхода англичан.
    Вот они и делают "пробные выстрелы" перед боем.
    По прогнозам, англичане сначала несколько лет будут терять деньги,
    но стратегически выиграют. Им надо сделать выгодный двухсторонний торговый
    договор ЕС-Британия.
    voyaka uh
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:45
      Цитата: voyaka uh
      По прогнозам, англичане сначала несколько лет будут терять деньги,
      но стратегически выиграют. Им надо сделать выгодный двухсторонний торговый
      договор ЕС-Британия.

      Ну все правильно! Орда мигрантов поглотит ЕС...
      ОТДЕЛ
      1. апро Сегодня, 13:01
        Британия лишний элемент в Европе,кроме вреда ,никогда, ничего хорошего европейцам не приносила.
        апро
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 12:05
    А чо?Есть проблемы в Иркутск перевести?Правда "арбуз" тогда будет называться по другому.Но имя сохранить можно.Для арбуза,как и для боинга планеры расчитывают наши конструктора.Состряпайте в Иркутске завод-и стройте.Хоть по тысячи в год.И нам прибыток,и вы в спокойствии.И на моём Байкале побываете.
    ВЕРЕСК
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