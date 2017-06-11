Иранские власти направили в Катар 5 самолетов с продовольствием

На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами, были направлены в Катар, каждый перевозит около 90 тонн груза, еще один самолет вылетит сегодня,

отношения, 5 транспортных самолетов с продовольствием, передает РИА Новости сообщение агентство «Франс Пресс».Ранее Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.сообщил агентству официальный представитель компании Iran Air Шахрош Ноушабади.Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Впоследствии еще несколько стран объявили о приостановке отношений с Дохой.