Иранские власти направили в Катар 5 самолетов с продовольствием
отношения, 5 транспортных самолетов с продовольствием, передает РИА Новости сообщение агентство «Франс Пресс».
Ранее Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.
Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Впоследствии еще несколько стран объявили о приостановке отношений с Дохой.
Ранее Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.
На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами, были направлены в Катар, каждый перевозит около 90 тонн груза, еще один самолет вылетит сегодня,сообщил агентству официальный представитель компании Iran Air Шахрош Ноушабади.
Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Впоследствии еще несколько стран объявили о приостановке отношений с Дохой.
Использованы фотографии: http://azertag.az
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