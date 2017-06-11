13:05 11 июня

Иранские власти направили в Катар 5 самолетов с продовольствием

отношения, 5 транспортных самолетов с продовольствием, передает РИА Новости сообщение агентство «Франс Пресс».



Ранее Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.


На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами, были направлены в Катар, каждый перевозит около 90 тонн груза, еще один самолет вылетит сегодня,
сообщил агентству официальный представитель компании Iran Air Шахрош Ноушабади.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Впоследствии еще несколько стран объявили о приостановке отношений с Дохой.

Использованы фотографии: http://azertag.az
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Комментарии 57

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:57
    Иранские власти направили в Катар 5 самолетов с продовольствием
    "В Африке не доедают! Ну всё что не доедают ,пусть присылают назад"
    Где-то это уже было feel bully
    Наблюдатель2014
    1. Тралл Сегодня, 11:00
      Тот самый случай, когда нефтью и газом не прокормиться smile
      Тралл
      1. Farid05 Сегодня, 11:07
        строить надо было экономику, а не террористов взращивать расшатывая соседей.
        Хочешь влияние на соседа - накорми его, а не убивай его дитя.
        Farid05
        1. Чёрный Сегодня, 11:12
          Согласен с тобой полностью....да вот только оппоненты катара - саудиты ничем не лучше....вобщем то как под копирку...
          Чёрный
          1. Farid05 Сегодня, 11:16
            так в саудии официально правят вахабиты, и к власти их род пришел совсем не мирным путем. Нефть с одной стороны их кормит, с другой их же губит, есть куча ошибок которые являются примером для нас того чего не надо делать.
            Farid05
        2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:20
          В 2022 в Катаре ЧМ по футболу должен быть. Я так думаю, что в случае тотальной дестабилизации в стране англичане или американцы его отберут.
          ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          1. staviator Сегодня, 13:03
            Тут бы с ЧМ2018 определиться до конца.
            staviator
      2. Александр романов Сегодня, 11:14
        Цитата: Тралл
        Тот самый случай, когда нефтью и газом не прокормиться

        Как в СССР,деньги есть,а колбасы нет laughing
        Александр романов
        1. злой партизан Сегодня, 11:32
          Цитата: Александр романов
          Как в СССР,деньги есть,а колбасы нет

          Ну нет знаю...В нашей семье во времена СССР и деньги были и колбаса. yes Может быть Вы, Коллега, что-то тогда не правильно делали feel ?
          Привет, подсудимый! drinks
          злой партизан
          1. Александр романов Сегодня, 12:15
            Цитата: злой партизан
            Ну нет знаю...В нашей семье во времена СССР и деньги были и колбаса.

            Ах да,но вам то проще было,колбасные электрички из Москвы. До нас доходил,только запах колбасы.
            Александр романов
        2. Stas157 Сегодня, 12:39
          Цитата: Александр романов
          Как в СССР,деньги есть,а колбасы нет

          Но, холодильники при этом забиты под завязку!
          Это в РСФСР с колбасой туго было, чего не скажешь про республики! Сей час же колбасы полно кругом, но есть ее считается моветон.
          Тогда люди ценность жизни не колбасой мерили, а страной же гордились. Никто страну брезгливо "рашкой" и "совком" не называл.
          Stas157
          1. Александр романов Сегодня, 12:40
            Цитата: Stas157
            Но, холодильники при этом забиты под завязку!

            Мы видно с вами в разных СССР жили.
            Александр романов
            1. vovanpain Сегодня, 12:57
              Цитата: Александр романов
              Мы видно с вами в разных СССР жили

              Саня не знаю в каком СССР ты жил,но у меня так и было,холодильник забит под завязку,еще из форточек зимой авоськи с продуктами вешались,но в магазинах колбасы не было,но на рынке можно было купить,ну и естественно из Москвы тащили,Но ту колбасу можно было есть,современную у меня кот закапывает словно в туалете.
              vovanpain
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
        Цитата: Тралл
        Тот самый случай, когда нефтью и газом не прокормиться smile

        Венесуэла тому пример... hi Катар в беде не оставим и не дадим разграбить и разбомбить (но с условием естественно) Я рад и в Сирии сразу полегче стало , черти разбегаться начали..(кто успел..) А главное турки на защиту встали (член НАТО..) Так что США теперь пусть нос утрут с саудами..(Израиль явно нервничает..)))
        ОТДЕЛ
        1. Pirogov Сегодня, 11:18
          Цитата: ОТДЕЛ
          Венесуэла тому пример... hi Катар в беде не оставим и не дадим разграбить и разбомбить (но с условием естественно) Я рад и в Сирии сразу полегче стало , черти разбегаться начали..(кто успел..) А главное турки на защиту встали (член НАТО..) Так что США теперь пусть нос утрут с саудами..(Израиль явно нервничает..)))

          Главное ,чтобы этот раздор побольше оставался ,а ещё лучше пусть бы и повоевали арабы .не жалко.........
          Pirogov
        2. Александр романов Сегодня, 11:22
          Цитата: ОТДЕЛ
          Катар в беде не оставим и не дадим разграбить и разбомбить

          Отдел уже забыл,что Катар нападал на нашего посла.Что Катар финансирует терроризм(это знали все,без всяких саудитов) Теперь Катар друг Отдела.
          Михан,на диване напиши-Катар,мы с тобой
          Александр романов
          1. Чёрный Сегодня, 11:29
            Так может он свою пенсию решил катару переводить...шо б было на шо хлебушка купить....его дело wassat
            Чёрный
            1. Александр романов Сегодня, 11:44
              Цитата: Чёрный
              Так может он свою пенсию решил катару переводить.

              Судя по коментам,Михан свою пенсию переводит в водку
              Александр романов
              1. Чёрный Сегодня, 11:54
                Причём палённую laughing
                Чёрный
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:53
            Цитата: Александр романов
            Цитата: ОТДЕЛ
            Катар в беде не оставим и не дадим разграбить и разбомбить

            Отдел уже забыл,что Катар нападал на нашего посла.Что Катар финансирует терроризм(это знали все,без всяких саудитов) Теперь Катар друг Отдела.
            Михан,на диване напиши-Катар,мы с тобой

            Романов Катар далеко от Владивостока! За кого переживаешь теперь..? wink
            Катар мы с тобой ! Мы приняли правила игры запада и все.... hi Пока шах...
            ОТДЕЛ
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:59
              Катар мы с тобой !Михан.Извини,но ты рулишь не туда.Пионерские лозунги не в теме.Модераторы-присвойте ему Маршала из конца-то в конец.
              ВЕРЕСК
              1. Александр романов Сегодня, 12:13
                Цитата: ВЕРЕСК
                Модераторы-присвойте ему Маршала из конца-то в конец.

                Месяц будет обмывать laughing
                Александр романов
                1. aleks700 Сегодня, 12:19
                  А вот за это плюс. Однозначно.
                  aleks700
                2. Саша Крымский Сегодня, 12:36
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Модераторы-присвойте ему Маршала из конца-то в конец.

                  Месяц будет обмывать laughing

                  Привет Саня!
                  Отдел по ходу лично хочет заняться обеспечением гуманитарной помощи голодающему, братскому Катару.
                  Саша Крымский
                  1. Александр романов Сегодня, 12:39
                    Цитата: Саша Крымский
                    Отдел по ходу лично хочет заняться обеспечением гуманитарной помощи голодающему, братскому Катару.

                    Здорова Саша! Меня пугает другое,если завтра Саудиты и США,объявят врагами боевиков в Дагестане............
                    ......Отдел их запишет в свои друзья wassat
                    Кстати интересно,Отдел ислам еще принял?
                    Александр романов
                3. Burbon Сегодня, 12:42
                  Цитата: Александр романов
                  Месяц будет обмывать

                  маловато будет....газельку ему надобно)))....и вагон колбасы на закусь....
                  Burbon
          3. Комментарий был удален.
          4. Stas157 Сегодня, 12:49
            Цитата: Александр романов
            Отдел уже забыл,что Катар нападал на нашего посла.Что Катар финансирует терроризм

            В истории со взрывом самолета в Египте, катарский след нашли.
            Stas157
        3. Deniska999 Сегодня, 11:24
          Террористы разбегаются именно из-за кризиса в Катаре? Не несите чушь.
          Deniska999
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:49
            Цитата: Deniska999
            Террористы разбегаются именно из-за кризиса в Катаре? Не несите чушь.

            Ну почему же мы их мочим просто ! А "общественное мнение" просто переключилось на Катар! И нам не мешают с сирийцами и ВСЕ!
            ОТДЕЛ
            1. Burbon Сегодня, 12:43
              Цитата: ОТДЕЛ
              мы их мочим просто

              сколько намочил из горла?....выдыхай виталя
              Burbon
        4. Комментарий был удален.
      4. рич Сегодня, 11:47
        Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.

        Настоящий друг познается в беде hi
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:06
          Цитата: рич
          Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.

          Настоящий друг познается в беде hi

          Все правильно Рич! А то тут шавки лай подняли... bully
          ОТДЕЛ
          1. Саша Крымский Сегодня, 12:40
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: рич
            Тегеран заявил о готовности поставлять в Катар все виды продовольственных товаров на фоне прекращения поставок из стран региона в связи с дипломатическим скандалом.

            Настоящий друг познается в беде hi

            Все правильно Рич! А то тут шавки лай подняли... bully

            Отдел . В Катар ехать то решил? За белет я плачу, но только в одну сторону.
            Саша Крымский
            1. Александр романов Сегодня, 12:42
              Цитата: Саша Крымский
              За белет я плачу, но только в одну сторону.

              Сторонники незалежного Катара ВНИМАНИЕ! Тут билеты в один конец,поддержите КАТАР!!!!!! Аллах Акбар
              Александр романов
              1. Саша Крымский Сегодня, 12:48
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Саша Крымский
                За белет я плачу, но только в одну сторону.

                Сторонники незалежного Катара ВНИМАНИЕ! Тут билеты в один конец,поддержите КАТАР!!!!!! Аллах Акбар

                Во истину Акбар.
                Если кто решится захватите с собой пару палок докторской колбасы для голодных кошек.
                Саша Крымский
                1. Александр романов Сегодня, 12:54
                  Цитата: Саша Крымский
                  пару палок докторской колбасы для голодных кошек.

                  Если что ,кто нибудь захватите с собои пару кошек,для голодных катарцев laughing
                  Александр романов
                  1. Саша Крымский Сегодня, 13:01
                    Я догадался , почему отдел не хочет ехать на помощь ни в сирию ни катар. Не потому что боится или у него нет сретств.
                    Там никто за его славные подвиги ему не нальёт -запрет однако.
                    Саша Крымский
        2. фигвам Сегодня, 12:07
          Я так понимаю многие ещё не поняли что политика это грязное дело, вчерашний враг, сегодня становится союзником и наоборот, но не другом. У государства есть долгосрочные интересы, а есть временные и каждый ищет выгоду только для себя.
          фигвам
        3. Александр романов Сегодня, 12:43
          Цитата: рич
          Настоящий друг познается в беде

          Слава Хамас
          Александр романов
      5. APASUS Сегодня, 12:36
        Цитата: Тралл
        Тот самый случай, когда нефтью и газом не прокормиться smile

        Ну это чисто условно.Да Ирана по заливу км 500 будут от туда завозить морским путем.При этом у Ирана и Катара в руках ключи от возможностей влиять на рынок энергоносителей.Это Украине надо выпрашивать деньги у ЕС и США ,а Катар все спокойно купит,просто смениться логистика за пару месяцев
        APASUS
        1. Екатерина II Сегодня, 12:52
          Цитата: APASUS
          Это Украине надо выпрашивать деньги у ЕС и США ,а Катар все спокойно купит,просто смениться логистика за пару месяцев

          у нас поесть всегда есть, земля очень плодородная(как писал Толстой-плюнь дерево вырастет)
          У нас денег нет(и настроения) "бiдни бо дурни-дурни бо бiдни"
          Екатерина II
    2. сибиралт Сегодня, 12:07
      В Кувейте проблема с пресной водой, а тут жрать стало нечего. А пусть берут на американских военных базах. Какой теперь от них толк?
      сибиралт
  2. Farid05 Сегодня, 11:06
    - "На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами" -
    очень смешно, как делить будете?
    Махмуд - тебе два банана, Ахмед - тебе три киви, а Усману - арбуз))
    Farid05
    1. Чёрный Сегодня, 11:14
      Цитата: Farid05
      - "На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами" -
      очень смешно, как делить будете?
      Махмуд - тебе два банана, Ахмед - тебе три киви, а Усману - арбуз))

      Раз бабло есть - с голодухи не помрут....и турки и иранцы да и многие другие с удовольствием будут поставлять туда продукты....так что за Ахмеда , Усмана и Махмуда можно не переживать smile
      Чёрный
  3. protoss Сегодня, 11:34
    туда уже турки экстренно курятину, яйца и молочные продукты завезли. видимо тоже самолетами. а дальше по морю в рабочем порядке что из ирана, что из турции навезут все, что угодно. платежеспособный спрос без предложения не останется. жаль нам нечего туда отправить (с халяльными продуктами у нас никак, хотя на внутреннем рынке даже спрос есть) - рынок не большой, но с хорошим ценником.
    protoss
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 11:55
    Катар оголодал?Да никогда не поверю.Прав был Саддам.
    ВЕРЕСК
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
      ВЕРЕСК Сегодня, 11:55 Новый
      Катар оголодал?Да никогда не поверю.Прав был Саддам.

      ... катарцы почти ВСЮ продукцию закупают за рубежом... своих производств продукции нет, потому и вляпались на продуктах, т.к. вокруг "обложили"...
      a.s.zzz888
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
    ... такая богатейшая страна, а производств продовольствия нет... такую очень быстро можно поставить на колени...
    a.s.zzz888
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:11
      Цитата: a.s.zzz888
      ... такая богатейшая страна, а производств продовольствия нет... такую очень быстро можно поставить на колени...

      Катар скорее всего отказался покупать оружие у США на огромную сумму (как сауды)..И их тут же обвинили в терроризме..! Знакомая схема...
      ОТДЕЛ
      1. Burbon Сегодня, 12:45
        Цитата: ОТДЕЛ
        Катар скорее всего отказался покупать оружие у США на огромную сумму (как сауды)..И их тут же обвинили в терроризме..!

        праздники плохо на тебя влияют.... fool ....может тебе тушняка закинуть на закусь?
        Burbon
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:12
      такая богатейшая странаБудем посмотреть.Не просто так катарцы в Москву погнали.Чего-то тут не то.Вопрос возникает.Кто там поработал?И не только там?Наши начали дробить мир.Это моё мнение.
      ВЕРЕСК
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:19
      такую очень быстро можно поставить на колени...Пытаются некоторые .Мизерная территория с офигенной ботвой по нефти-справится.Иран и Турция не только в помощь.Наши ,думаю,подгребут для себя.Очередной осколок демократии.
      ВЕРЕСК
      1. askort154 Сегодня, 12:59
        ВЕРЕСК. ...... Наши ,думаю,подгребут для себя.Очередной осколок демократии.

        На всю жизнь останется в памяти, лежащий лицом в асфальт, наш посол в Катаре. Такого не позволяла не одна страна. Эти кадры "смаковали" все западные СМИ.
        askort154
  6. Deadушка Сегодня, 12:08
    Автор, часть слов выпала из первой фразы - " с которым ряд стран Персидского залива разорвали дипломатические..."
    Deadушка
  7. Мастер Сегодня, 12:40
    Мда.. вообще куда идет сша с такой политикой. трамп не политик . лучше бы сидел занимался своим бизнесом. турция (член нато) уже открыто поддерживает катар . который поддерживает тот же иран . иран в свою очередь поддерживает башар асада. с которым не ладит эрдоган. ж.па wassat
    Мастер
  8. askort154 Сегодня, 12:42
    "Восток, дело тонкое" - ядовитые пауки на нефтегазовой трубе.
    askort154
  9. Екатерина II Сегодня, 13:02

    Накануне стало известно, что катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива. Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани заявлял, что Иран готов экспортировать все виды продуктов в Катар.
    http://www.e-news.su/in-world/175929-iran-napravi
    l-pervyy-samolet-s-prodovolstviem-v-katar.html
    Ранее стало известно, что власти эмирата ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продовольствия и воды




    Главный потребитель катарского газа — Азия. На Японию, Южную Корею, Индию и Китай приходится более половины газового экспорта страны. Второй по величине потребитель катарского газа — Европа, особенно Великобритания и Италия и в меньшей степени Испания и Бельгия. Катар недавно расширил свою портовую инфраструктуру, что позволит стране продолжить отправлять СПГ на экспорт морским путем, а также получать по морю товары, поставки которых станут невозможными из-за закрытия наземного сообщения с Саудовской Аравией.

    Тем не менее отдельные сектора катарской экономики могут пострадать, если региональный конфликт затянется на месяцы. Авиакомпания Qatar Airways понесет убытки, если отдельные туристические хабы региона аннулируют с ней соглашения о сотрудничестве, пишет Reuters. Компания может лишиться части своих маршрутов и столкнуться с необходимостью обходить воздушное пространство соседних стран, отмечают аналитики Citi.Этот кризис гораздо более серьезный, чем кризис 2014 года, когда из-за проповеди катарского богослова Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали из страны своих послов. Заморозка дипломатических отношения продлилась с марта по ноябрь 2014 года.
    Екатерина II
Картина дня