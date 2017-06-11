Ситуация в Сирии
ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию, боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) наступают на сирийскую правительственную армию в Даръа, сообщает ФАН со ссылкой на свой источник в Сирии.
Сообщается, что правительственная армия покинула буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа в Алеппо. Армия САР захватила возвышенности к северо-востоку от Пальмиры, а также пункты на западных и юго-западных окраинах месторождений Арак. В провинции Хомс военные потеряли «Шилку» во время боев с террористами.
Группировка ИГ несет потери в боях под Пальмирой, им не удалось прорвать позиции сирийских войск.
По данным источника, в районе населенного пункта Аль-Арима на трассе между Аль-Бабом и Манбиджем (провинция Алеппо) начались бои между курдским формированиями (YPG) и протурецкими боевиками. По некоторым данным, прортурецкие силы используют танки и артиллерию. Одновременно артиллерия ВС Турции ведет обстрел населенного пункта Аун аль-Дадат.
В Даръа террористы захватили танк Т-72 правительственной армии, и еще один подбили на востоке города. Сообщается, что к обороне города от сирийской армии присоединились «множество группировок и формирований боевиков». В итоге наступление было остановлено. Каждая из сторон потеряла до двух десятков бойцов.
На востоке провинции Эс-Сувейда в районе Тель Мусайтиба возросла интенсивность авиаударов ВВС САР по объектам террористов.
Сообщается, что правительственная армия покинула буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа в Алеппо. Армия САР захватила возвышенности к северо-востоку от Пальмиры, а также пункты на западных и юго-западных окраинах месторождений Арак. В провинции Хомс военные потеряли «Шилку» во время боев с террористами.
Группировка ИГ несет потери в боях под Пальмирой, им не удалось прорвать позиции сирийских войск.
По данным источника, в районе населенного пункта Аль-Арима на трассе между Аль-Бабом и Манбиджем (провинция Алеппо) начались бои между курдским формированиями (YPG) и протурецкими боевиками. По некоторым данным, прортурецкие силы используют танки и артиллерию. Одновременно артиллерия ВС Турции ведет обстрел населенного пункта Аун аль-Дадат.
В Даръа террористы захватили танк Т-72 правительственной армии, и еще один подбили на востоке города. Сообщается, что к обороне города от сирийской армии присоединились «множество группировок и формирований боевиков». В итоге наступление было остановлено. Каждая из сторон потеряла до двух десятков бойцов.
На востоке провинции Эс-Сувейда в районе Тель Мусайтиба возросла интенсивность авиаударов ВВС САР по объектам террористов.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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