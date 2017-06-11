13:10 11 июня

Ситуация в Сирии

ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию, боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) наступают на сирийскую правительственную армию в Даръа, сообщает ФАН со ссылкой на свой источник в Сирии.

Ситуация в Сирии


Сообщается, что правительственная армия покинула буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа в Алеппо. Армия САР захватила возвышенности к северо-востоку от Пальмиры, а также пункты на западных и юго-западных окраинах месторождений Арак. В провинции Хомс военные потеряли «Шилку» во время боев с террористами.


Группировка ИГ несет потери в боях под Пальмирой, им не удалось прорвать позиции сирийских войск.

По данным источника, в районе населенного пункта Аль-Арима на трассе между Аль-Бабом и Манбиджем (провинция Алеппо) начались бои между курдским формированиями (YPG) и протурецкими боевиками. По некоторым данным, прортурецкие силы используют танки и артиллерию. Одновременно артиллерия ВС Турции ведет обстрел населенного пункта Аун аль-Дадат.

В Даръа террористы захватили танк Т-72 правительственной армии, и еще один подбили на востоке города. Сообщается, что к обороне города от сирийской армии присоединились «множество группировок и формирований боевиков». В итоге наступление было остановлено. Каждая из сторон потеряла до двух десятков бойцов.

На востоке провинции Эс-Сувейда в районе Тель Мусайтиба возросла интенсивность авиаударов ВВС САР по объектам террористов.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 11:43
    Сложно всё....сирийская армия очень слаба, боеспособность низкая, потери. Возможности для передышки и обучения л.с нет...
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 11:54
      Скоро карта боев в Сирии значительно изменится не в пользу коалиции. Мы не все еще знаем.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:57
        Цитата: сибиралт
        Скоро карта боев в Сирии значительно изменится не в пользу коалиции. Мы не все еще знаем.

        Именно так! Мы выдержали и переходим в наступление...Катар нам в помощь! soldier
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 12:32
          Цитата: сибиралт
          Скоро карта боев в Сирии значительно изменится не в пользу коалиции. Мы не все еще знаем.


          Поделитесь если есть информация , а вообще пора , пора кардинально менять ситуацию.
          cniza
  2. Pirogov Сегодня, 11:43
    ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию, боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) наступают на сирийскую правительственную армию в Даръа, сообщает ФАН со ссылкой на свой источник в Сирии............................................
    .................................................
    . Да богато живут бармалеи это сколько денег нужно,чтобы ещё и наступления вести ,видно родитель с за океана подбросил ,,,сердешным,,, деньжат........
    Pirogov
  3. рич Сегодня, 11:45
    Ситуация в Сирии
    рич
    1. Вадим237 Сегодня, 11:49
      С уничтожением ИГИЛ, война в Сирии не закончится.
      Вадим237
      1. Чёрный Сегодня, 12:07
        Всё верно. ИГИЛ - это ведь всего лишь инструмент . Война идет между катаром, саудитами , и т.д и т.п....в общем между самыми богатыми и (или) крупными странами БВ
        Чёрный
      2. APASUS Сегодня, 12:18
        Цитата: Вадим237
        С уничтожением ИГИЛ, война в Сирии не закончится.

        Она скорее всего только начнется,сменяться фазы с горячей на вялотекущую.Надо не просто победить ,а удержать власть,восстановить экономику,провести реформы и как хоть в одной части государство даст сбой , горячая война начнется с вновь.Еще немаловажной проблемой является позиция спонсоров ИГИЛ,может получиться как в Афгане.
        APASUS
      3. dorz Сегодня, 12:53
        Цитата: Вадим237
        С уничтожением ИГИЛ, война в Сирии не закончится.

        Поэтому войну в Сирии нужно заканчивать, далее будет Иран и следующий Северный Кавказ.
        dorz
  4. злой партизан Сегодня, 11:46
    Вот вычитал:
    Российские военные в очередной раз проявили недюжинную смекалку и фантазию. Пока американцы сдерживали армию Асада и его союзников со стороны Аль-Танфа и даже выставили там своих спецназовцев, они просто обошли американские позиции, и скорее всего сделали они это через Ирак. Просто и гениально.

    …Вчера вечером на брифинге, как гром среди ясного неба командующий группировкой ВС РФ на территории Сирийской Арабской Республики генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что сирийские части, пройдя с боями по пустыни почти 200 км смогли выйти к границе с Ираком и таким образом отрезать путь для соединения двух проамериканских анклавов в Сирии: иорданского и курдского.
    Представители российского оборонного ведомства сообщили, что в результате успешной операции на юго-востоке провинции Хомс проправительственные войска смогли зачистить от террористов ИГИЛ и различного рода военизированных формирований обширные районы Восточного Каламуна. Кроме того, они заявили о продвижении на 184 километра по направлению на Аль-Букамаль.
    В ходе данной операции сирийскими войсками был занят населенный пункт Аль-Буда. Из этого района проправительственные силы продолжили наступление и вышли к границе с Ираком в 40 километрах к югу от него. Участок границы, к которому подошли сирийские военные, находится северо-восточнее КПП Ат-Танф, занятого боевиками вооруженной оппозиции и поддерживающими их частями сил коалиции во главе с США.
    Я даже растерялся. А потом посмотрел на карту, еще раз внимательно прочел сообщение Суровикина и все понял. Как гениально и просто российское командование провело американцев. Это было даже красивее асимметричного ответа на бомбардировки.
    Я не верю в бросок через пустыню на сотни километров в такой короткий промежуток времени, по чуждой территории минимум батальонной группой (это если идти, как было нарисовано на карте). С боями и под надзором американских разведывательных систем. А еще надо с собой везти кучу всего: топливо, боеприпасы и т.д. Это противоречит элементарным логистическим расчетам и здравому смыслу (и повторяю, все на виду у американцев, которые могли ее задержать и подготовить встречу). Уверен, что и американские военные тоже в это не верили, а потому и прошляпили. А еще они, уверен, и сейчас грызут ногти, понимая как просто русские их перехитрили.
    Прорыв к границе
    С точки зрения шаблонной военной науки американцы действовали безукоризненно. Они произвели подготовку частей оппозиции в лагерях стран Персидского залива, объявили учения в Иордании, подтянули силы, собственного спецназа, совершили быстрый бросок на сирийскую территорию (в начале мая). Затем укрепили свои позиции и даже почти смогли отбить первый натиск войск сирийской армии. Они завели в Сирию свой спецназ и показали решимость стоять до конца на занятых рубежах. А в это время на той стороне сирийско-иракской границы, почти под их самым их носом шла колонна иракских добровольцев на северо-восток, там, где нет американского спецназа, где по всем правилам военной науки не может быть никакой опасности для проамериканских повстанцев.
    Они ударили им в тыл и сразу обратили в бегство второсортное «оппозиционное» воинство, которое к тому же не ждало атаки. Это было неожиданно, красиво и … по-суворовски. А затем наступило время генерала Суровикина, который сообщил обескураженным американцам, что их … «сделали».
    Как-то мне рассказывал по молодости один из советских конструкторов, участник программы «Союз-Апполон». На вопрос американцев, как русские решили проблему шариковой ручки пишущей в невесомости, они просто показали им обычный простой карандаш. Те смотрели на карандаш и удивлялись находчивости русских. Точно также, вероятно, как удивляются сегодня американские военные такому простому и красивому решению русских в Сирии.
    Yurasumy

    Кто-нибудь сможет прокомментировать?
    злой партизан
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:37
      Как-то так....
      Соломон Кейн
    2. Простой Сегодня, 12:59
      Цитата: злой партизан
      Кто-нибудь сможет прокомментировать?



      Скорее всего русские и американцы договорились по этому рейду.
      Простой
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 11:46
    Мрачнее и мрачнее.Про наших в последнее время что-то не слышно. как русские решили проблему шариковой ручки пишущей в невесомостиАмериканцы обьявили тендер на ручку.Какой-то русский сказал-"А карандаш не пробовали?" И проблема решилась.Русские-они такие.Если свечки в машине заменить-все валят в автосервис,а русский,почему то-сам меняет.Как и резину в сезон.И ещё может многое.
    ВЕРЕСК
    1. BlackMokona Сегодня, 12:48
      Это был миф, ручку разработал американский предприниматель по своему желанию. Ей потом и наши космонавты пользоваться стали. SpacePen.
      НАСА не выделяло никаких средств Фишеру и не субсидировало изготовление им специального пишущего инструмента. Он изобрёл его самостоятельно, а затем предложил НАСА его опробовать. После этого AG7 Space Pen была принята американским и советским (впоследствии и российским) космическими агентствами для дальнейшего использования. Средняя стоимость одной ручки для проекта Apollo составила 6 долларов
      BlackMokona
    2. grm Сегодня, 12:50
      Цитата: ВЕРЕСК
      как русские решили проблему шариковой ручки пишущей в невесомости


      Это известный миф. Изучайте мат часть hi
      grm
  6. Logall Сегодня, 11:49
    Двоякое чувство:
    Где-то​ взяли, где-то потеряли. Но, как говорят наши воины: "сирийцы вояки не какие". Игил воюют без авторизации, а всё равно атакуют.
    САА наверное ждут пока наши специалисты разбираться...
    Logall
    1. Саша Крымский Сегодня, 12:09
      Цитата: Logall
      Двоякое чувство:
      Где-то​ взяли, где-то потеряли. Но, как говорят наши воины: "сирийцы вояки не какие". Игил воюют без авторизации, а всё равно атакуют.
      САА наверное ждут пока наши специалисты разбираться...

      Как и во всех остальных войнах на БВ с участием русских специалистов.
      У вас нормальное чувство- это и есть минталитет БВ .
      Арабов , из за их минталитета , некоторые евреи даже не любят. negative
      Саша Крымский
      1. Вас Влад Сегодня, 12:32
        Цитата: Саша Крымский
        Арабов , из за их минталитета , некоторые евреи даже не любят.

        А Евреи разве не Арабы?
        Вас Влад
  7. parusnik Сегодня, 12:28
    Мдаааа....не скоро наступит мир на сирийской земле...Игиловщину прихлопнут..с умеренными брамлеями что-то делать надо..тут не просто будет... этот вопрос решат..курды..а здесь еще сложнее...
    parusnik
  8. жидоатлантист Сегодня, 12:46
    Отдел! А что вы станете делать, когда Катар и поддерживаемые им "бармалеи" придут в Ваш дом? "Мама" будете кричать?
    жидоатлантист
  9. Простой Сегодня, 12:48
    Эксклюзив ANNA-NEWS: Лива аль-Кудс на пути к Дейр-эз-Зору:




    Следующее видео уже затёрли:
    Сирийская хроника ANNA NEWS : группа «Щит»:

    http://anna-news.info/vojna-na-blizhnem-vostoke/
    Простой
  10. 72jora72 Сегодня, 13:01
    Цитата: Саша Крымский
    Арабов , из за их минталитета , некоторые евреи даже не любят. negative

    Нормальные евреи кроме себя вообще ни кого не любят......
    72jora72
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