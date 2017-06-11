Савченко: подготовка к службе в армии должна начинаться с шестилетнего возраста
Готовить украинских детей к войне и обучать их обращению с оружием надо с шести лет. Такая подготовка должна стать краеугольным камнем в школьной программе, передает ФАН заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Каждый гражданин Украины в будущем должен овладеть какой-либо военной специальностью и знать, сем географические особенности его родной местности могут помочь в ходе боевых действий, сказала Саченко в эфире львовского телеканала ZIK.
По ее словам, «в школе нельзя научить летчика или подводника, но можно обучить вплоть до минометчика».
Каждый гражданин Украины в будущем должен овладеть какой-либо военной специальностью и знать, сем географические особенности его родной местности могут помочь в ходе боевых действий, сказала Саченко в эфире львовского телеканала ZIK.
Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек,– обрисовала она перспективы развития школьного образования на Украине.
Постепенно к выпуску каждый ребенок, мальчик или девочка, получает военную специальность. Доступную,сказала депутат.
По ее словам, «в школе нельзя научить летчика или подводника, но можно обучить вплоть до минометчика».
Использованы фотографии: azov.org.ua
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