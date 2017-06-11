13:06 11 июня

Савченко: подготовка к службе в армии должна начинаться с шестилетнего возраста

Готовить украинских детей к войне и обучать их обращению с оружием надо с шести лет. Такая подготовка должна стать краеугольным камнем в школьной программе, передает ФАН заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Савченко: подготовка к службе в армии должна начинаться с шестилетнего возраста


Каждый гражданин Украины в будущем должен овладеть какой-либо военной специальностью и знать, сем географические особенности его родной местности могут помочь в ходе боевых действий, сказала Саченко в эфире львовского телеканала ZIK.


Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек,
– обрисовала она перспективы развития школьного образования на Украине.

Постепенно к выпуску каждый ребенок, мальчик или девочка, получает военную специальность. Доступную,
сказала депутат.

По ее словам, «в школе нельзя научить летчика или подводника, но можно обучить вплоть до минометчика».

Использованы фотографии: azov.org.ua
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Комментарии 41

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  1. Александр романов Сегодня, 12:18
    А с начиная с 5 го класса,отправлять их в зону АТО не практику. Выжил-5 ка четверть.
    Александр романов
    1. Монос Сегодня, 12:23
      Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек,

      Говорит со знанием дела. sad

      Упырей будут готовить с детства.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 12:28
        Не поможет им ничего , не тот "материал" для воинов.
        cniza
        1. maxim947 Сегодня, 12:40
          Прям Сьерра-Леоне! по уровню жизни почти "догнали" осталось детям автоматы раздать...
          maxim947
      2. Офицер запаса Сегодня, 12:52
        Ну то, что армия должна начинаться с малолетства - перебор, конечно. Но вот то, что патриотическое воспитание должно начинаться, как можно раньше - я только "за".
        Офицер запаса
        1. wazza Сегодня, 13:03
          в эти года все еще прививается семейственность и правильная "ориентация", а теперь вопрос - знает ли эта лесбиянка что делает?
          wazza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:24
      Цитата: Александр романов
      А с начиная с 5 го класса,отправлять их в зону АТО не практику. Выжил-5 ка четверть.

      Нужно их сперва нарожать...! А потом уже планы строить..
      Виза с Россией , без виз с ЕС...Вся молодежь рванет в Польшу унитазы чистить и яблони окучивать ..Лишь бы их не убили в АТО! ПЕРЕМОГА очередная Надюха..
      Уверен скоро фронт оголится в ДНР ! И из России начнется высылка "братьев и сестер массовая"....Вот весело то будет! laughing
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 12:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нужно их сперва нарожать...!

        Ну.....давай ,черкани ей wassat
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 12:44
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Нужно их сперва нарожать...!

          Ну.....давай ,черкани ей wassat

          А сам уже не смогёшь? laughing
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 12:45
            Цитата: sabakina
            А сам уже не смогёшь?

            Мне по душе Собакина Марфа Васильевна. Лови Солнце love
            Александр романов
            1. sabakina Сегодня, 12:49
              романов, иди ты...к Екатерине II...
              sabakina
              1. Александр романов Сегодня, 12:51
                Цитата: sabakina
                романов, иди ты...к Екатерине II.

                Ревнуешь заика?
                Александр романов
                1. sabakina Сегодня, 12:53
                  Было бы что ревновать!
                  sabakina
                  1. Александр романов Сегодня, 12:55
                    Цитата: sabakina
                    Было бы что ревновать!

                    Оооо,да ты не так доступна,как хочешь показаться wink
                    Александр романов
        2. vovanpain Сегодня, 12:45
          Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать

          Жги Надюха wink Чего мелочиться то,в 6 лет укровоины должны уже освоить звезду Смерти,а обучение начинать в роддоме.Тихо шифером шурша,сьехала в Ростовском СИЗО у Надюхи крыша не спеша. yes
          vovanpain
          1. Александр романов Сегодня, 12:47
            Цитата: vovanpain
            Тихо шифером шурша,сьехала в Ростовском СИЗО у Надюхи крыша не спеша

            Там вся Украина со сдвигом.
            Александр романов
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
        ОТДЕЛ
        Уверен скоро фронт оголится в ДНР !

        ... великий диванный стратег.. laughing не надоело ещё урякать?!? bully
        a.s.zzz888
        1. VALERIK_097 Сегодня, 12:56
          Буду удивлён однако.ЕСЛИ отдела ,куда нибудь не уделают.Статей УК РФ насобирал,не меряно.
          ОТДЕЛ,ребят тебе в дом))))
          VALERIK_097
    3. рич Сегодня, 12:30
      Александр романов: А с начиная с 5 го класса,отправлять их в зону АТО не практику. Выжил-5 ка четверть.

      good
      рич
    4. sabakina Сегодня, 12:40
      Цитата: Александр романов
      А с начиная с 5 го класса,отправлять их в зону АТО не практику. Выжил-5 ка четверть.

      Саш, ну ты у нас вааще родился с гранатой в руке без чеки.
      sabakina
      1. Александр романов Сегодня, 12:44
        Цитата: sabakina
        Саш, ну ты у нас вааще родился

        Ты я смотрю,вообще клонированная.
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 12:47
          А ты как думал? Тему для фильма "Обитель зла" думаешь кто дал? bully
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 12:49
            Цитата: sabakina
            Тему для фильма "Обитель зла" думаешь кто дал?

            Ха,так это ты была в главной роли? То то я смотрю ,знакомое лицо
            Александр романов
            1. sabakina Сегодня, 12:51
              Твой пёсик что ль? Какой милый! На тебя похож...
              sabakina
              1. Александр романов Сегодня, 12:52
                Цитата: sabakina
                Твой пёсик что ль?

                Не,селфи с твоего телефона
                Александр романов
    5. Burbon Сегодня, 12:48
      Цитата: Александр романов
      А с начиная с 5 го класса,отправлять их в зону АТО не практику

      подготовка должна начинаться в момент зачатия!! - родила киборга получи пенсию!
      Burbon
    6. Чёрный Сегодня, 12:50
      Выпускники детских садов напряглись....Замаячила перспектива попасть под призыв laughing
      Чёрный
  2. Logall Сегодня, 12:20
    [/quote]Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек,[quote]

    Это слова миролюбивой Украины? И инвалидов под ружьё! Нечего за счёт государства прохлождаться.
    Позор Украине! Майдану позор...
    Logall
    1. sabakina Сегодня, 13:05
      Инвалиды самые страшные. У них есть клюшка, она же клюка, она же посох, она же трость...Вообщем, страшное орудие!
      sabakina
  3. Детинец Сегодня, 12:20
    А че не с грудничков! У вас там во власти точно все упоранты!
    Детинец
    1. soroKING Сегодня, 12:37
      в грудное молоко озверин добавлять wassat
      soroKING
  4. Б.Т.В. Сегодня, 12:26
    А почему не с " внутриутробного периода"?!

    Неужели авария на ЧАЭС так повлияла на население, или всё же, это- чудовищный эксперимент над населением отдельно взятого государства?
    Б.Т.В.
    1. Детинец Сегодня, 12:29
      Почитайте историю 1 раз в 100 лет на Украине постоянно происходят предательства России.
      Детинец
      1. Б.Т.В. Сегодня, 12:33
        Я не о предательстве России, а об отсутствии адекватности.
        Б.Т.В.
        1. Детинец Сегодня, 12:34
          Одно другому не мешает.
          Детинец
      2. Екатерина II Сегодня, 12:45
        Цитата: Детинец
        1 раз в 100 лет на Украине постоянно происходят предательства России

        ух, это теперь вот так называется..
        Екатерина II
        1. Детинец Сегодня, 12:48
          А как это еще можно назвать? Подскажите .
          Детинец
  5. APASUS Сегодня, 12:27
    В сущности она копирует коммунистический опыт по патриотическому воспитанию молодежи. Октябрята,пионеры,комсомольцы,коммунисты только уклон делают на военную подготовку,но это перебор в одну сторону ,военного воспитания.
    Перебор ,может закончиться печально для такой страны.
    APASUS
  6. samarin1969 Сегодня, 12:35
    В одном она права: военная подготовка должна начинаться с "азов" с детского возраста. ...Государства опирающиеся на наёмные армии всегда проигрывают "народу на войне"....
    samarin1969
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:39
    У этих деток только одно будущее - стать удобрением в результате попадания под "Ураган" или "Смерч".
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  8. Екатерина II Сегодня, 12:47
    в общем то подготовка не помешает... еще бы опыт Швейцарии (не только бы в военном но и языковом дабы не было яблока раздоров)
    тогда бы можно было многое чего избежать...
    Екатерина II
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