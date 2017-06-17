285 лет Волгскому войску казачьему

13 июня 1723 г. было образовано Волгское войско казачье. Оно было образовано в связи с созданием Царицынской пограничной укрепленной линии, с центром в Дубовке, на правом берегу Волги, севернее Царицына (ныне Волгограда). Создавалось оно в основном из переселенных на Волгу донских (520 семей) и днепровских черкасов (537 семей). Черкасами называли в то время малороссийских казаков, прибывших в Россию и проживавших на территории Войска Донского и на Слабожанщине.В войско были зачислены небольшое количество городовых казаков, находившихся в городах Царицынской линии, и волжских вольных или "воровских" казаков - так тогда их называли царские сановники. Оставшиеся верными правительству, эти казаки были включены в состав Волгского войска.Переселение донских казаков было задачей трудной для правительства. Переселяться они не хотели. Казачьи атаманы обещали выставлять на охрану Царицынской линии до 2-х тысяч человек, только чтобы их не переселяли. Правительство понимало, что это может вызвать бунт, но резонно решило, что лучше иметь постоянное войско, чем прибывающих на время. Первоначально желающих набрали около десятка, а нужно было не менее 1000. Опасаясь бунта казаков, было принято решение материально заинтересовать переселение и выделить для этого довольно большие по тем временам суммы денег на первоначальное обустройство. Удалось переселить около 1200 семей. Войсковым атаманом был назначен Донской старшина Макар Персидский, который и занялся устройством нового Войска. Для походов против кочевников и обороны Волгскому Войску были выданы из Астраханского арсенала 28 пушек.Правительство определило Волгскому казачьему Войску содержать на постоянной службе 1 070 казаков, но обыкновенно содержалось всего 300 конных казаков, которые служили в разных командах по Волге. Кроме того, на Волгских казаков была возложена обязанность по почтовой гоньбе вдоль Волги, что сильно изнуряло лошадей и людей. В 1743 г. повелено было селить в Волгские казачьи городки выходцев и пленников салтан-ульских и кабардинских, принимающих крещение. В 1752 г. отдельные команды Волгских казаков, живших ниже Царицына, соединены были в Астраханский казачий полк. Кроме отвода земель, волгским казакам за их службу были разрешены беспошлинная торговля внутри войска и вольная продажа вина; сверх того, им отпускались порох, денежное жалованье и пособия на постройку домов. В последствии Волгское войско по своим правам было приравнено к Донскому.Войско занималось сторожевой службой на линии Царицын-Камышин, отражало набеги татар, калмыков и киргизов. Войско неоднократно привлекалось к службе на Кавказе. По мере укрепления государственной власти в Оренбургском крае и низовьях Волги, а также в связи с укреплением Оренбурского и Астраханского войск казачьих, необходимость в Волгском казачьем войске отпала. Правительство приняло решение переселить в 1771 году 517 семей Волгских казаков на Северный Кавказ. У казаков это вызвало резкое неприятие. Многие из них бежали с Моздокской оборонительной линии назад, на Волгу. Как результат, большинство Волгских казаков поддержали бунт Пугачева 1773-75 гг. После подавления восстания было принято решение в 1777 г. переселить большинство Волгских казаков на Северный Кавказ. Из них были организованы Моздокский и Волгский полки. Управление велось полковыми командирами и войско таким образом было упразднено.В 1832 году Моздокский и Волгский полки вошли в состав вновь образованного Кавказского линейного войска, в 1860г — Терского. Оставшиеся на Волге казаки в 1802 году образовали две станицы: Александровскую (ныне Суводская Волгоградской области) и Краснолинскую (ныне Пичужинская Волгоградской области), вошли в состав Астраханского казачьего войска. Но это уже другая история.Войско просуществовало 45 лет. За свою службу государству войско было награждено следующими знаками отличия:10.03.1732 - при образовании Волгского войска пожалованы знамена, бунчук и насека;10.06.1738 - Волгским казакам пожалованы 2 медные 2-фунтовые пушки с надписью "казакам Волгского войска за верныя их службы";в 1762 г. - Волгскому войску пожалованы 14 знамен с надписью "никого не устрашаюсь".Так закончило свою небольшую, но очень яркую историю Волгское казачье войско. А существовавшие до создания Волгского войска казачьего, Волжские вольные (или как их нарекли царские чиновники - "воровские" казаки) казаки - это очень интересная, яркая, но, все же, другая история.