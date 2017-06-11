Захарова: Западу пора прекратить смотреть на Крым «закрытыми глазами»

Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма. Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных – именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть,

Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия,

Намеренное нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма. Это прямой террористический акт по всем международным конвенциям. Никакого осуждения, ни одного слова хоть в какой тональности мы не слышали,

Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример,