13:08 11 июня

Захарова: Западу пора прекратить смотреть на Крым «закрытыми глазами»

Запад упорно не желает открывать глаза на Крым, держа на плаву выдвинутые им ранее проблемы, якобы существующие в регионе, передает ТАСС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова: Западу пора прекратить смотреть на Крым «закрытыми глазами»


Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма. Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных – именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть,
сказала Захарова в рамках форума «Открытый Крым: своими глазами», который проходит в Алуште 11-12 июня.


По ее словам, «наблюдается маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная». Представитель ведомства отметила, что «за короткий период налицо большое количество достижений», аналоги которым мало где можно найти в мире.

Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия,
заявила она.

Захарова напомнила, что Москва не услышала от стран Запада ни одного слова осуждения энергетической блокады Крымского полуострова, хотя с точки зрения международных конвенций нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма.

Намеренное нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма. Это прямой террористический акт по всем международным конвенциям. Никакого осуждения, ни одного слова хоть в какой тональности мы не слышали,
сказала представитель ведомства.

Она добавила, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, так как журналисты в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове.

Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример,
сказала Захарова.

Форум «Открытый Крым: своими глазами» открылся в Алуште на площадке курортного комплекса «Море». Для участия в нем приехали политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. В списках участников – общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии.

Использованы фотографии: РИА Новости / Василий Батанов
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Комментарии 9

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  1. Pirogov Сегодня, 12:48
    Америка не велит глаза открывать .
    Pirogov
    1. Чёрный Сегодня, 12:52
      Запад просо пора посылать лесом....все встречи и переговоры которые затрагивают их интересы проводит в Крыму и т. Д. laughing
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
        Чёрный Сегодня, 12:52 ↑ Новый
        Запад просо пора посылать лесом....
        good
        ... а ещё лучше непроходимой топью... и хоронить не надо... wassat
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 13:02
          Цитата: Чёрный
          Запад просо пора посылать лесом....все встречи и переговоры которые затрагивают их интересы проводит в Крыму и т. Д. laughing


          Правильное решение и по чаще.
          cniza
      2. Logall Сегодня, 13:00
        И Американское посольство! А лучше в Донецк Ростовской области, пусть из окна видят: откуда стреляют.
        Logall
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:02
      Крым - это только повод в информационной войне. Не было бы Крыма, нашелся бы другой повод.
      Пора привыкнуть, что мы давно уже находимся во вражеском окружении, отсюда и внешнюю политику строить. А то прямо со всеми дружить хотим, в нас плюют, а мы улыбаемся. Ну и, иногда озабоченность проявляем. В наших стариков-ветеранов плюют, а мы даже дипломатические отношения с фашистскими государствами не разрываем.
      "Проблема" Крыма на западе исчезнет только при понимании, что с Россией нужно считаться. А это в нынешних реалиях - жесткая внешняя политика.
      Офицер запаса
  2. soroKING Сегодня, 12:54
    поднимите им веки! am
    soroKING
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    ... обычная заказная ложь запада и Ко, в отношении Крыма...
    a.s.zzz888
  4. Spartanez300 Сегодня, 13:07
    Предлагаю всем посетителям сайта "Военное Обозрение " голосовать о присвоении " Маршала России " Шойгу Сергею Кужугетовичу . Думаю он это заслужил своими заслугами перед Российской Федерации .
    Spartanez300
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