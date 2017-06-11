Захарова: Западу пора прекратить смотреть на Крым «закрытыми глазами»
Запад упорно не желает открывать глаза на Крым, держа на плаву выдвинутые им ранее проблемы, якобы существующие в регионе, передает ТАСС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, «наблюдается маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная». Представитель ведомства отметила, что «за короткий период налицо большое количество достижений», аналоги которым мало где можно найти в мире.
Захарова напомнила, что Москва не услышала от стран Запада ни одного слова осуждения энергетической блокады Крымского полуострова, хотя с точки зрения международных конвенций нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма.
Она добавила, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, так как журналисты в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове.
Форум «Открытый Крым: своими глазами» открылся в Алуште на площадке курортного комплекса «Море». Для участия в нем приехали политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. В списках участников – общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии.
Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма. Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных – именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть,сказала Захарова в рамках форума «Открытый Крым: своими глазами», который проходит в Алуште 11-12 июня.
По ее словам, «наблюдается маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная». Представитель ведомства отметила, что «за короткий период налицо большое количество достижений», аналоги которым мало где можно найти в мире.
Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия,заявила она.
Захарова напомнила, что Москва не услышала от стран Запада ни одного слова осуждения энергетической блокады Крымского полуострова, хотя с точки зрения международных конвенций нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма.
Намеренное нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма. Это прямой террористический акт по всем международным конвенциям. Никакого осуждения, ни одного слова хоть в какой тональности мы не слышали,сказала представитель ведомства.
Она добавила, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, так как журналисты в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове.
Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример,сказала Захарова.
Форум «Открытый Крым: своими глазами» открылся в Алуште на площадке курортного комплекса «Море». Для участия в нем приехали политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. В списках участников – общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии.
Использованы фотографии: РИА Новости / Василий Батанов
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