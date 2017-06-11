16:00 11 июня

Под обстрел ВСУ попали представители СЦКК и руководство «Воды Донбасса»

Российские офицеры, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), и руководство предприятия «Вода Донбасса» попали сегодня под обстрел ВСУ под Ясиноватой в районе Южнодонбасского водовода, передает ТАСС сообщение представителя СЦКК.



Сегодня около 9:30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов,
рассказал представитель центра.


Он добавил, что «жертв удалось избежать – члены делегации укрылись в бомбоубежище».

Напомним, из-за ночных обстрелов ВСУ с субботы на воскресенье была вновь остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По словам представителя предприятия «Вода Донбасса», в результате обстрела поврежден трансформатор.

Использованы фотографии: https://slavdelo.dn.ua
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Комментарии 4

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:31
    Где ответка ? Опять промолчим! По Киеву нужно по коттеджам жахнуть..Наглеют черти!
    ОТДЕЛ
    1. APASUS Сегодня, 14:00
      Цитата: ОТДЕЛ
      Где ответка

      Какая ответка?
      По моему надо закрепить гуманитарные принципы и передать их исполнение Европе.Сомневаюсь что это сильно поможет жителям районов Донбасса,но долбать ЕС можно будет на всех уровнях
      Пора уже делать наступление на "гарантов " Минских соглашений со стороны ЕС,а то получается не хорошо.
      APASUS
      1. Pirogov Сегодня, 14:12
        Цитата: APASUS
        Пора уже делать наступление на "гарантов " Минских соглашений со стороны ЕС,а то получается не хорошо.

        Ага сейчас рос.чиновники побежали в наступление ,а как же их МАЙНО на западе?
        Pirogov
  2. roskot Сегодня, 15:00
    Пора бы их поздравить с безвизом. А то как то нехорошо получается. Скакуны радуются, а мы все в братья навязываемся.
    roskot
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