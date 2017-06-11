Под обстрел ВСУ попали представители СЦКК и руководство «Воды Донбасса»
Российские офицеры, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), и руководство предприятия «Вода Донбасса» попали сегодня под обстрел ВСУ под Ясиноватой в районе Южнодонбасского водовода, передает ТАСС сообщение представителя СЦКК.
Он добавил, что «жертв удалось избежать – члены делегации укрылись в бомбоубежище».
Напомним, из-за ночных обстрелов ВСУ с субботы на воскресенье была вновь остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По словам представителя предприятия «Вода Донбасса», в результате обстрела поврежден трансформатор.
Сегодня около 9:30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов,рассказал представитель центра.
Он добавил, что «жертв удалось избежать – члены делегации укрылись в бомбоубежище».
Напомним, из-за ночных обстрелов ВСУ с субботы на воскресенье была вновь остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По словам представителя предприятия «Вода Донбасса», в результате обстрела поврежден трансформатор.
Использованы фотографии: https://slavdelo.dn.ua
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