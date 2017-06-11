Морозов: Вашингтон готовит мощный удар по Сирии

США стремятся перехватить стратегическую инициативу в Сирии, устроив "цветную революцию" с использованием вооруженных сил, готовят штурм Дамаска, с тем чтобы устранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада и поставить во главе страны подконтрольное себе руководство,

США пристрелялись, и следующий удар будет очень мощный. После этого США объявят операцию по штурму Дамаска. Для этого мобилизуются, концентрируются боевые части, в том числе и американских вооруженных сил в Иордании. В зоне американского информационного центра формируются боевые подразделения вооруженной оппозиции,

Российский Генштаб, я думаю, учитывает все эти обстоятельства и до начала этой провокации должен предупредить американцев и коалицию, что мы не можем допустить такого развертывания событий. Стратегическую инициативу России упускать нельзя, американцы стремятся ее перехватить,