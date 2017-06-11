16:06 11 июня

Морозов: Вашингтон готовит мощный удар по Сирии

США готовят крупномасштабную операцию по силовому свержению президента САР Башара Асада и установлению в стране подконтрольного Белому дому режима, передают Вести. Экономика заявление члена Совета Федерации, ветерана разведки Игоря Морозова.

Морозов: Вашингтон готовит мощный удар по Сирии


Американцы устраивают провокации, обстреливая сирийские проправительственные силы. Коалиция во главе с США сообщила в четверг о сбитом сирийском беспилотнике, который якобы попытался нанести удар по войскам коалиции.


США стремятся перехватить стратегическую инициативу в Сирии, устроив "цветную революцию" с использованием вооруженных сил, готовят штурм Дамаска, с тем чтобы устранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада и поставить во главе страны подконтрольное себе руководство,
сказал Морозов.

По его словам, США «продолжают раскачивать ситуацию в Сирии и стараются сломать договоренности по мирному урегулированию, которые достигнуты в Астане и Женеве». Морозов считает, что США наносили удары по проправительственным именно в те моменты, когда достигались соглашения по мирному урегулированию в САР. Он полагает, что ситуация с беспилотником спровоцирована американскими агентами из числа оппозиции.

США пристрелялись, и следующий удар будет очень мощный. После этого США объявят операцию по штурму Дамаска. Для этого мобилизуются, концентрируются боевые части, в том числе и американских вооруженных сил в Иордании. В зоне американского информационного центра формируются боевые подразделения вооруженной оппозиции,
сказал сенатор.

По его мнению, США готовят новый вариант «цветной революции» – комбинацию военной операции, которая включает и наземные боевые действия, и поддержку с воздуха.

Российский Генштаб, я думаю, учитывает все эти обстоятельства и до начала этой провокации должен предупредить американцев и коалицию, что мы не можем допустить такого развертывания событий. Стратегическую инициативу России упускать нельзя, американцы стремятся ее перехватить,
заключил Морозов.

Использованы фотографии: https://news-front.info
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:46
    Будет жуткая провокация ! Типо это Ассад против США сделал.. Готовимся мужики!
    Если Сирию сдадим ,то все..Нас начнут жестко со всех границ убивать..
    ОТДЕЛ
    1. Deniska999 Сегодня, 14:04
      Прекращай истерики закатывать. Выпей успокоительного и выйди из сети.
      Deniska999
      1. Pirogov Сегодня, 14:10
        Цитата: Deniska999
        Прекращай истерики закатывать. Выпей успокоительного и выйди из сети.

        Какая это истерика по моему всё правильно, Отдел написал. Стоит западу развязать руки на востоке и чем это всё закончится , ясно всем,для России не чем хорошим.
        Pirogov
    2. Кот Всапогах Сегодня, 14:07
      а кишка то у них не лопнет? такую провокацию провести не до ветру сходить laughing
      Кот Всапогах
      1. 97110 Сегодня, 15:41
        Цитата: Кот Всапогах
        не до ветру сходить

        В памперсе до ветру? Никогда такого не было...
        97110
    3. Комментарий был удален.
      1. Incvizitor Сегодня, 14:36
        всему цивилизационному миру?

        Это вы так про ИГИЛ? request
        Incvizitor
    4. Саша Крымский Сегодня, 14:09
      Цитата: ОТДЕЛ
      Будет жуткая провокация ! Типо это Ассад против США сделал.. Готовимся мужики!
      Если Сирию сдадим ,то все..Нас начнут жестко со всех границ убивать..

      Отдел. Ты уже пыль с Военного билета сдул?
      Какими видами стрелкового оружия владеешь?
      Кто по военной специальности ?
      Кто по гражданской?
      Давай на защиту Асада .
      Надеюсь в Дамаске поближе познакомимся в мирной обстановке.
      Саша Крымский
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:12
        Цитата: Саша Крымский
        Цитата: ОТДЕЛ
        Будет жуткая провокация ! Типо это Ассад против США сделал.. Готовимся мужики!
        Если Сирию сдадим ,то все..Нас начнут жестко со всех границ убивать..

        Отдел. Ты уже пыль с Военного билета сдул?
        Какими видами стрелкового оружия владеешь?
        Кто по военной специальности ?
        Кто по гражданской?
        Давай на защиту Асада .
        Надеюсь в Дамаске поближе познакомимся.

        Вы уже допрос начали? Значит я все же прав...Готовьтесь , они скоро начнут!
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 14:33
          Цитата: ОТДЕЛ
          ..Готовьтесь , они скоро начнут!

          Мы готовы
          Александр романов
          1. Саша Крымский Сегодня, 14:58
            Цитата: Александр романов
            Цитата: ОТДЕЛ
            ..Готовьтесь , они скоро начнут!

            Мы готовы

            Где закзать такой?
            Хочу.
            Меняю на машину. good
            Саша Крымский
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:04
              Саша Крымский
              Где закзать такой?
              Хочу.
              Заработать.
              Наблюдатель2014
            2. Александр романов Сегодня, 15:04
              Цитата: Саша Крымский
              Меняю на машину.

              Саша,что бы ты без меня делал laughing
              Подъезжаи ,решим твои вопросы winked
              Александр романов
            3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:01
              Цитата: Саша Крымский
              Цитата: Александр романов
              Цитата: ОТДЕЛ
              ..Готовьтесь , они скоро начнут!

              Мы готовы

              Где закзать такой?
              Хочу.
              Меняю на машину. good

              Романов мне уже подарил комплект (вместе с ковром..))))...Так что отдыхайте все!
              ОТДЕЛ
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:59
            Александр романов
            Мы готовы
            Не комплект!!! К мультемидийному дивану laughing
            Наблюдатель2014
            1. sabakina Сегодня, 15:32
              Хрен вам! романов диван вместе с моим телефоном спёр! диван мой и телефон ! Он сам признался, что ходил к корове!
              sabakina
              1. Александр романов Сегодня, 15:47
                Цитата: sabakina
                романов диван вместе с моим телефоном спёр! диван мой и телефон !
                И она предоставила доказательства
                Цитата: sabakina
                Он сам признался, что ходил к корове!

                laughing laughing laughing
                Александр романов
              2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:04
                sabakina
                , Александр романов
                Друзья мои ,вы успокоитесь сегодня?! Или Мочилово по полной? wassat Тоды вам двом, песню для разрядки ! Однму и второму! hi
                Наблюдатель2014
          3. Дамир Сегодня, 15:07
            очень!!!!! good good good good good
            Дамир
    5. Комментарий был удален.
      1. Саша Крымский Сегодня, 14:15
        Цитата: LexLuger
        Бгг, да кому вы нужны, чтоб вас убивать. Вернете что взяли и все.

        Если вы насчет Крыма? То это не по адресу.
        Саша Крымский
        1. sabakina Сегодня, 15:35
          Слышь, почему Саша я понимаю, почему Крымский? Ностальгия по...(далее допишите сами).
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 15:47
            Цитата: sabakina
            Слышь, почему Саша я понимаю, почему Крымский?

            Потому что он из Крыма
            Александр романов
      2. МПК105 Сегодня, 14:16
        Крым вам вернуть,уважаемый-
        МПК105
        1. рич Сегодня, 14:31
          Доброго дня, Алексей Юрьевич hi
          Честно говоря первый раз вижу, что бы фиги левой рукой показывали. wink Хотя политически все верно yes
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 14:52
            Дык в правой шашка...ОЧЕНЬ тебе рад!!!!!!!!!!!!!Отпиши,как мне обращаться к тебе-А ЕЖЕЛИ ПОЖЕЛАЕШЬ,так я и не знаю,как РОДИТЕЛЯ твоего Величать...................
            МПК105
            1. рич Сегодня, 14:54
              Петровичи мы hi
              рич
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:38
          МПК105 hi
          Крым вам вернуть,уважаемый-
          Алексей ,можно и по круче не палец ,а руку закрутить feel Во,каккая рыба ловится! feel bully
          Наблюдатель2014
      3. cariperpaint Сегодня, 14:20
        сгущенку любите?
        cariperpaint
      4. Александр романов Сегодня, 14:27
        Цитата: LexLuger
        Вернете что взяли и все.

        Я не понял,виз нету,ты почему еще не в Париже?
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 15:37
          Цитата: Александр романов
          Цитата: LexLuger
          Вернете что взяли и все.

          Я не понял,виз нету,ты почему еще не в Париже?

          Потому что ты не в море.
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 15:49
            Цитата: sabakina
            Потому что ты не в море.

            Да ,слабовата ты юмор заика.Имей ввиду.ты уже почти исчерпала свои словарный лимит.Может вина?
            Александр романов
      5. Incvizitor Сегодня, 14:37
        Вернете что взяли и все.

        Вот вы всё России вернёте, что в 91м взяли.
        Incvizitor
    6. Александр романов Сегодня, 14:20
      Цитата: ОТДЕЛ
      Будет жуткая провокация !

      Как будто прогноз погоды прочитал
      Цитата: ОТДЕЛ
      Готовимся мужики!

      Перевожу-Покупаем новые диваны.
      Цитата: ОТДЕЛ
      Если Сирию сдадим ,то все

      Придется еще один диван покупать?
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нас начнут жестко со всех границ убивать..

      Ничего,Катар нам поможет laughing
      Александр романов
      1. Deadушка Сегодня, 14:25
        Цитата: Александр романов
        Придется еще один диван покупать?

        Проще обивку поменять на "с антипригарным покрытием" laughing
        Deadушка
        1. sabakina Сегодня, 15:44
          Не, ну просто интересно, 50 рокив прожил-нифига не панимаю, романов нарисовался-межгалактический император, усё знаёт!
          sabakina
    7. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:28
      ОТДЕЛ hi Дядька ! Спецом тебе и под твой коммент песню ставлю. hi
      Наблюдатель2014
      1. sabakina Сегодня, 15:57
        Серёга, не рви душу! Если бы Виктор знал, что его песни будут петь на войне...
        sabakina
        1. bulvas Сегодня, 15:59
          Цитата: Наблюдатель2014
          ... песню ставлю


          И от меня спасибо!

          Не хватает нам сейчас таких... Шнур, он конечно прикольный, но не более, не хватает
          bulvas
    8. INVESTOR Сегодня, 14:37
      А может правда матрасники чего готовят, не может де это продолжатся вечно, нервы могут подвести, angry тогда ванга права окажется soldier
      INVESTOR
      1. Александр романов Сегодня, 14:51
        Цитата: INVESTOR
        тогда ванга права окажется

        Есть хорошее место на кладбище,в хорошем солнечном месте,недорого. Будете брать?
        Александр романов
        1. INVESTOR Сегодня, 14:59
          Да буду, только надо несколько марасов настелить что бы мягче лежалось fellow
          INVESTOR
          1. Александр романов Сегодня, 15:00
            Цитата: INVESTOR
            Да буду,

            Прекрасно,Прекрасно.Еще клиентов наиди и в долю возьму
            Александр романов
    9. Роман 11 Сегодня, 15:24
      Цитата: ОТДЕЛ
      Готовимся мужики!

      Сушить сухари и копать землянки в лесах? Чуть конкретнее?

      А в Сирии и так есть наши спецы всех мастей, будем за них молиться, если что.... понадобится придём поможем. Если Морозов говорит, то такой вариант возможен, трепаться он вряд ли будет. Думается у нас в Генштабе такую версию давно изучили, и если завтра война, если завтра в поход..... то наших бы точно сейчас там не было. Посмотрим, когда психика всего мира нарушена - ничего исключать нельзя, многое напоминает конец 30-х, начало 40-х. Трамп под сильным прессингом, могёт того, сорваться.
      Роман 11
    10. сибиралт Сегодня, 15:28
      Если только 30% долетят, то сколько же им "топоров" понадобится на всю Сирию? laughing
      сибиралт
  2. Принц_Пенсии Сегодня, 13:50
    Американцы устраивают провокации, обстреливая сирийские проправительственные силы.
    Прощупали проверили и дальше больше будет?
    Принц_Пенсии
    1. Logall Сегодня, 14:16
      "Американцы устраивают провокации, обстреливая сирийские проправительственные силы. Прощупали проверили и дальше больше будет?"
      Будут стягивать силы РФ. Дальше будет стоять только один вопрос:
      Пойдут ли США на прямую конфронтацию с РФ? Как далеко они решат зайти? России отступать некуда!
      Судьба мира зависит от благоразумия политиков!
      Logall
    2. Вежливый Лось Сегодня, 14:21
      Цитата: Принц_Пенсии
      Прощупали проверили и дальше больше будет?

      В качестве версии такой вариант: в ответ на очередной 110-й удар по своим силам сирийская армия наносит ответный удар, в результате которого гибнут в/с армии США, или сбивает самолет, в общем наносит серьезный урон п-сам. Они (п-сы) меняют местами причину и следствие (возможностей сделать это в медиапространстве у них более чем достаточно) и в результате получается, что подлый Асад вероломно нанес предательский удар по голубям мира. И конгресс голосует единогласно за грандиозную поддержку вооруженной оппозиции оружием, ракетными и авиаударами, и пр. пр. пр.
      Вежливый Лось
      1. BlackMokona Сегодня, 14:48
        И конгресс голосует единогласно за грандиозную поддержку вооруженной оппозиции оружием, ракетными и авиаударами, и пр. пр. пр.

        Они так всё это делают. В чём разница?
        BlackMokona
  3. Incvizitor Сегодня, 13:50
    Надо уничтожать эту западную гниль, как во Вьетнаме, чтобы их всех там в крови утопить.
    Incvizitor
  4. Комментарий был удален.
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 14:14
      Цитата: art030765
      параноик этот морозов наверно по ночам вскакивает пистолет из тумбочки именной достает и с криком нато в мытищах бежит на улицу.

      Куда уж ему до Вас... feel Был бы он отставной ботаник, как Вы, наверное, то он тогда по ночам вскакивал бы, хватал именной сачок и кидался бы к холодильнику с жутким криком: "Бабочки в морозильнике!!!" wassat
      Николай Фёдоров
  5. samarin1969 Сегодня, 13:54
    [quote=ОТДЕЛ"Если ЕЩЁ и Сирию сдадим ,то все..Нас начнут жестко со всех границ убивать..[/quote]
    samarin1969
  6. voyaka uh Сегодня, 13:57
    Время идет. Проверим Морозова, ветерана разведки.
    voyaka uh
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:14
      Цитата: voyaka uh
      Время идет. Проверим Морозова, ветерана разведки.

      Проверим...
      ОТДЕЛ
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 13:57
    ... на провокации мерикатосы великие мастера...
    a.s.zzz888
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 14:05
    Если действительно матрасы готовят крупную операцию в Сирии,то-это уже война с нами.Мало никому не покажется.Хреновато в мире становится.Действительно,как тут кричали некоторые-Вашингтон должен быть уничтожен.Чего-то я начинаю склоняться к их мнению.
    ВЕРЕСК
    1. sgazeev Сегодня, 14:25
      Цитата: ВЕРЕСК
      Если действительно матрасы готовят крупную операцию в Сирии,то-это уже война с нами.Мало никому не покажется.Хреновато в мире становится.Действительно,как тут кричали некоторые-Вашингтон должен быть уничтожен.Чего-то я начинаю склоняться к их мнению.

      sgazeev
    2. Вас Влад Сегодня, 14:26
      Цитата: ВЕРЕСК
      Если действительно матрасы готовят крупную операцию в Сирии,то-это уже война с нами

      Ну они же не сами вперёд пойдут,у них впереди, типо повстанцы в атаку попрут,а они их обеспечат разведкой и оружием!На прямой конфликт с Россией, США не пойдут.
      Вас Влад
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:00
        Ну они же не сами вперёд пойдут,у них впереди, типо повстанцы в атаку попрут Нам это уже пофигу.Остаётся 2 ракурса.Либо со щитом,либо на щите,хотя его нести уже некому будет.Надеюсь,Генштаб сработает.Не надо титьку мять.
        ВЕРЕСК
  9. Горный стрелок Сегодня, 14:06
    А в Катаре тогда что произошло? Бить надо не только по бармалеям, но и по источникам их финансирования. Катар приложили отчетливо. Ну не матрасники же его приложили wassat так что, вангую - не будет ничего особенно крутого. Серьёзная операция требует СЕРЬЁЗНЫХ денег. А их, похоже, не будет laughing
    Горный стрелок
  10. Комментарий был удален.
    1. cariperpaint Сегодня, 14:20
      вот чего вы сюда лезете/ скачки на цензоре уже перестали быть интересными?)))
      cariperpaint
    2. Incvizitor Сегодня, 14:33
      Пусть амерские террористы вокруг своего детища ИГИЛ живой щит строят а мы этих всех бешеных собак отстреливать будем руками сирийцев и калибрами добавим.
      Incvizitor
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 14:18
    Сша нужна войнушка небольшая на отдаленной территории с русскими! Это однозначно проверить опять наши возможности и ответы! Путин , Россия с тобой ..Урал точно! Провоцировать будут падлы .
    ОТДЕЛ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:21
      Сша нужна войнушка небольшая на отдаленной территории с русскимиМихан. hi Небольшая "войнушка" с нами неполучится.! Будет идти практика на уничтожение американцев.Наши ребята посильнее.
      ВЕРЕСК
      1. vch Сегодня, 14:30
        Вопрос не в том, кто сильней, вопрос в том, сколько крови прольется..... И маленькой войнушкой не обойдется. А Морозов не просто так выступил. Скорее всего есть неофициальная информация, по которой МИД не может делать официальных заявлений. А Морозов может иметь свое "частное" мнение. Но посыл амерам понятен - мы все знаем и готовимся......
        vch
    2. сибиралт Сегодня, 15:30
      А если русские на войну не придут и что тогда? Опять санкции? laughing
      сибиралт
  12. Комментарий был удален.
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:27
      sgazeev Уточняй иногда, кому ответ. drinks hi
      ВЕРЕСК
  13. cariperpaint Сегодня, 14:21
    эта шизофрения должна когда то закончится уже...такой баланс на острие ножа хорошим не закончится...
    cariperpaint
  14. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  15. samarin1969 Сегодня, 14:40
    [quote=Вас Влад][quote=ВЕРЕСК]!На прямой конфликт с Россией, США не пойдут.[/quote]

    А вы уверены,что "не пойдут"?...США при следующем "Шайрате" могут и сократить время на "предупреждение"....Трамп взял курс на БЫСТРОЕ разрешение конфликтов в пользу США.
    Ну наш суперХППшный МИД придумает что-нибудь вроде: "Это не сами американцы напали, а всего-лишь американские ракеты".
    samarin1969
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:14
      А вы уверены,что "не пойдут"Уверен.Пока в чём-то они от нас зависят.И со всей своей боевой мощью политики штатов понимают-что есть Русский,а кто американец. hi
      ВЕРЕСК
      1. samarin1969 Сегодня, 15:49
        При всем уважении... hi ...А в чем США от нас зависят?...
        samarin1969
  16. anjey Сегодня, 14:41
    Сирия рубеж наших возможностей и желаний,если отступимся ,так уже и будем катиться назад,никакие хитрые планы не помогут ,хочешь не хочешь -зубы показывать нужно!
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:42
      и Рабиновичей ставить на место
      anjey
      1. Саша Крымский Сегодня, 15:05
        Цитата: anjey
        и Рабиновичей ставить на место

        Рабинович вроде бы уже на месте, недавно с Белоруссии вернулся , судя по флагу.
        Зря вы нервничаете - все на боевых местах.
        Саша Крымский
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:06
        и Рабиновичей ставить на местоЧем-же они Вас так допекли?Нормальные ребята.Размножаются на сайте методом отпочкования.По Высоцкому.И мысли у них здравые.Никого "шапками" не закидывают.В отличии от нас.Претензии есть?Не надо тупо быть кретином в теме,в какой не понимаешь.Иногда книжки читать надо.Про Карлсона,например,чтоб добрее быть.
        ВЕРЕСК
  17. roskot Сегодня, 14:42
    Мало никому не покажется. американцы давно нарываются, это видно и без всяких аналитиков. А нам отступать некуда.Хотя войны мы не хотим.
    roskot
  18. zvezdo4et Сегодня, 14:43
    степень напряженности в мире такова, что избежать локальной, но достаточно напряженной мировой не удастся. есть мнение, что в этом году это случится. и тут то бешеной американской собаке и сломают хребет. это станет ихним началом конца. а остановиться сами они уже не смогут. так всегда было.
    zvezdo4et
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:30
      Цитата: zvezdo4et
      есть мнение, что в этом году это случится. и тут то бешеной американской собаке и сломают хребет. это станет ихним началом конца.

      А случится это, позвольте поинтересоваться, до краха доллара?
      Молодой_Коммунист
  19. roskot Сегодня, 14:51
    Напросятся они на второй Арден. Забыли кто спасал. Напомним.
    roskot
  20. UZBEK TASHKENT Сегодня, 15:28
    Расклад простой: есть Сирия (то что от нее осталось) и есть соседи все кроме Ирана на стороне иг. Цель №1 там естественно Иран, в этой операции кнопка пуск уже нажата, поэтому остановить убийство Сирии можно лишь ликвидировав добрых соседей или купив их попросту. Понятно, что купить их нечем. Но и ликвидировать у светлейшего духа не хватает (калибры показать показали, а больно не сделали). Получается мы залезли в драку без полной решимости победить, это как-то глупо получается. Сбивают наш Су - помидоры, гражданский на Синае - отказ от туризма... это может конечно продолжаться вечно, но к сожалению нет никакого желания видеть еще одну разделенную страну. В этой ситуации Катар со своим газом для европы конечно ситуативный пособник и спонсор матрасовской операции, но очень богатый, намного богаче России. Так, что надо ответить себе 1 - что мы там хотим, 2 - на что мы готовы ради этого.
    UZBEK TASHKENT
  21. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:28
    Вашингтон готовит мощный удар по Сирии

    Ничего страшного - наши С400 прикроют Асада с воздуха.
    Молодой_Коммунист
    1. samarin1969 Сегодня, 15:52
      После "Шайрата" звучит как "Я дам вам парабеллум"... wink
      samarin1969
  22. Циркуль Сегодня, 15:51
    Цитата: ОТДЕЛ
    Будет жуткая провокация ! Типо это Ассад против США сделал.. Готовимся мужики!
    Если Сирию сдадим ,то все..Нас начнут жестко со всех границ убивать..

    К чему готовимся?Разминаем пальцы чтобы по клавиатуре долбить интенсивнее?!
    Циркуль
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