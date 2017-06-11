Морозов: Вашингтон готовит мощный удар по Сирии
США готовят крупномасштабную операцию по силовому свержению президента САР Башара Асада и установлению в стране подконтрольного Белому дому режима, передают Вести. Экономика заявление члена Совета Федерации, ветерана разведки Игоря Морозова.
Американцы устраивают провокации, обстреливая сирийские проправительственные силы. Коалиция во главе с США сообщила в четверг о сбитом сирийском беспилотнике, который якобы попытался нанести удар по войскам коалиции.
По его словам, США «продолжают раскачивать ситуацию в Сирии и стараются сломать договоренности по мирному урегулированию, которые достигнуты в Астане и Женеве». Морозов считает, что США наносили удары по проправительственным именно в те моменты, когда достигались соглашения по мирному урегулированию в САР. Он полагает, что ситуация с беспилотником спровоцирована американскими агентами из числа оппозиции.
По его мнению, США готовят новый вариант «цветной революции» – комбинацию военной операции, которая включает и наземные боевые действия, и поддержку с воздуха.
Американцы устраивают провокации, обстреливая сирийские проправительственные силы. Коалиция во главе с США сообщила в четверг о сбитом сирийском беспилотнике, который якобы попытался нанести удар по войскам коалиции.
США стремятся перехватить стратегическую инициативу в Сирии, устроив "цветную революцию" с использованием вооруженных сил, готовят штурм Дамаска, с тем чтобы устранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада и поставить во главе страны подконтрольное себе руководство,сказал Морозов.
По его словам, США «продолжают раскачивать ситуацию в Сирии и стараются сломать договоренности по мирному урегулированию, которые достигнуты в Астане и Женеве». Морозов считает, что США наносили удары по проправительственным именно в те моменты, когда достигались соглашения по мирному урегулированию в САР. Он полагает, что ситуация с беспилотником спровоцирована американскими агентами из числа оппозиции.
США пристрелялись, и следующий удар будет очень мощный. После этого США объявят операцию по штурму Дамаска. Для этого мобилизуются, концентрируются боевые части, в том числе и американских вооруженных сил в Иордании. В зоне американского информационного центра формируются боевые подразделения вооруженной оппозиции,сказал сенатор.
По его мнению, США готовят новый вариант «цветной революции» – комбинацию военной операции, которая включает и наземные боевые действия, и поддержку с воздуха.
Российский Генштаб, я думаю, учитывает все эти обстоятельства и до начала этой провокации должен предупредить американцев и коалицию, что мы не можем допустить такого развертывания событий. Стратегическую инициативу России упускать нельзя, американцы стремятся ее перехватить,заключил Морозов.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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