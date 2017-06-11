16:02 11 июня

Власти Пакистана отправляют в Катар 20 тысяч солдат

После того, как парламент Турции принял закон о размещении в Катаре войск, Исламабад принял аналогичное решение – направить в Катар 20 тысяч пакистанских военнослужащих, передает турецкий ресурс YeniSafak .

Турецкие и пакистанские военнослужащие на совместном учении.

Напомним, Анкара начала выдвигать дипломатические инициативы после того, как девять стран, включая Саудовскую Аравию и Египет, прервали с Катаром отношения и попытались изолировать эмират от остального мира.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел беседу с лидерами стран региона и призвал их к диалогу по урегулированию проблемы. Вдобавок турецкий парламент узаконил решение о направлении войск в Катар в рамках базового военного соглашения 2015-го года между двумя странами.

Теперь правительству Катара поможет и Пакистан, разместив в стране 20 тысяч своих элитных бойцов. Отмечается, что этот шаг Исламабада призван «ещё более разрядить напряженность в регионе».

Использованы фотографии: http://www.yenisafak.com
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Комментарии 23

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  1. Vladimir71 Сегодня, 14:54
    Защищают свои инвестиции)
    Vladimir71
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:08
      Романов и К как вам такое ..? Когда такое было , ЧТОБЫ ПРОТИВ Сша пошли эти страны? ..Русские не зря там засели..Ну посмотрим, что будет теперь..!
      Сауды , верблюдов своих дорогих эвакуировать начали в Израиль....Я помню верблюжье одеяло было очень теплым, скоро опять поступят чую в войска.!
      ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 15:12
      Вот оно и вылазит тайное Эрдогана. Турецкий поток ему нужен для поддержки штанов. Главное гнать газ и нефть из Катара через Сирию. laughing А тут облом случился.
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 15:20
        Цитата: сибиралт
        Вот оно и вылазит тайное Эрдогана. Турецкий поток ему нужен для поддержки штанов. Главное гнать газ и нефть из Катара через Сирию. laughing А тут облом случился.

        Да решил Трамп султаншу пердогашу в гарем взять вот и все дела.)))
        Pirogov
        1. Монос Сегодня, 15:31
          шаг Исламабада призван «ещё более разрядить напряженность в регионе».

          Интересные у них там на Востоке представления о том, как надо разряжать напряжённости. smile
          Монос
  2. Кот Всапогах Сегодня, 14:55
    горшочек начинает закипать, становится интересней. Пакистан вроде как на одной ноге с матрасами, без их ведома он на такой шаг пойти не мог!
    Кот Всапогах
    1. болот Сегодня, 15:00
      Цитата: Кот Всапогах
      . Пакистан вроде как на одной ноге с матрасами

      Уже с китайцами а так свою политику выстраивают.
      болот
    2. рич Сегодня, 15:05
      Интересная ситуация закручивается! Если саудиты передерутся с турками и пакистанцами, то всем надолго станет не до Сирии - что хорошо. А если после размещения в Катаре иностранных войск саудиты сделают вид, что они только попугать хотели - то так потеряют лицо, что их можно будет в расчёт уже не принимать - что тоже было бы очень неплохо. А что лучше всего, так это то, что в любом варианте Катар понты резко поумерит. А самое главное - РФ во всех этих разборках не при делах
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 15:14
        Дим...Нет...Димитрий(как Старшего моего love )ДИМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ...Вот знаешь-а как раз мы и при делах...А вот-БЕСИТ МЕНЯ,ЧТО ПРИ ДЕЛАХ..........
        МПК105
        1. рич Сегодня, 15:39
          Не понимаю, дружище, честно не понимаю. Мы то там каким образом? Объясни.
          У турок и пакистанцев с американцами и саудитами далеко не лучшие отношения. Пусть сами свой кулеш расхлебывают. Мы только со стороны ОПЕК можем неприятности ожидать в этой ситуации. Ты цены на нефть имеешь ввиду?
          рич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
    Похоже,скоро Катар переименуется в "Костёр".
    ВЕРЕСК
  4. Incvizitor Сегодня, 14:59
    Господи, хоть бы они там все передрались: и турки и сауды и катар, пусть террористы друг друга утюжат а мы будем дров в костёр подкидывать.
    Incvizitor
    1. Кот Всапогах Сегодня, 15:01
      так и самим обжечься недолго, наподкидываемся!
      Кот Всапогах
      1. Incvizitor Сегодня, 15:27
        Если что то из этих террористических государств уничтожат или в каменный век вгонят, уже отлично будет.
        Incvizitor
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:04
    Воздушное пространство - не закрыли. Самолеты продолжают летать. Продовольствие подвезут, и по воздуху, и по морю... А вот ЧУЖИЕ ВОЙСКА на своей территории - это совсем другое дело. Войти могут быстро. Уходить могут С ПРОБЛЕМАМИ. Долго, нехотя. И ведь выгнать их будет НЕЧЕМ. Нет у эмира своего войска. А деньги есть. wassat Вот и зови себе "Помощь".
    Горный стрелок
  6. samarin1969 Сегодня, 15:10
    И что 20 эти тысяч будут делать? Окапываться по береговой линии?...Сейчас Трамп примчится раздавать "красные карточки" вассалам". ...Саудовцев надо спасать laughing
    Турки вместе с иранцами, хуситами и пакистонами их "сожрут"...Жаль не дождёмся "персидского мордобоя".
    samarin1969
    1. donavi49 Сегодня, 15:38
      Ну с турками это вчетверо увеличит армию Катара. Правда с воздухом проблемы. Только Миражи2000 - которых пожрут за день.

      Да и сам Катар успел у Меркель выкупить Панцергаубицы2000 и Лео2А7 (в самом современном обвесе из вообще возможных).
      donavi49
  7. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:17
    Вот это номер: я всегда считал Пакистан коллегой саудовской Аравии, а тут такой номер- пакистанцы идут против саудовской Аравии ? Я вообще уже ничего нельзя​ понимаю : да что там у них происходит! Или все проще ,: вся Азия - это просто пауки в банке , вот и весь секрет.
    За Родину , мать вашу ))
    1. donavi49 Сегодня, 15:32
      Пакистан - в арабской коалиции, вместе с Катаром. Но деньги им давали саудиты и китайцы в последнее время в основном.

      Ну, а так да. Видно Катар предложил больше бабла, чем саудиты. Оно и понятно. Для Катара это вопрос жизни и смерти.
      donavi49
  8. Хаджи Мурат Сегодня, 15:31
    законная оккупация
    Хаджи Мурат
  9. Детинец Сегодня, 15:43
    Я не пойму что то заварушкой что ли запахло на ближнем востоке не?
    Детинец
  10. Холуай Сегодня, 15:51
    У Пакистана очень оснащённая и боеспособная армия.Саудовская Аравия попала...
    Холуай
  11. FirstNormann Сегодня, 15:54
    эээээ турки паки вы чёё эээ катар лопнет куда лезете толпой?
    FirstNormann
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