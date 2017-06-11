Власти Пакистана отправляют в Катар 20 тысяч солдат
После того, как парламент Турции принял закон о размещении в Катаре войск, Исламабад принял аналогичное решение – направить в Катар 20 тысяч пакистанских военнослужащих, передает турецкий ресурс YeniSafak .
Напомним, Анкара начала выдвигать дипломатические инициативы после того, как девять стран, включая Саудовскую Аравию и Египет, прервали с Катаром отношения и попытались изолировать эмират от остального мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел беседу с лидерами стран региона и призвал их к диалогу по урегулированию проблемы. Вдобавок турецкий парламент узаконил решение о направлении войск в Катар в рамках базового военного соглашения 2015-го года между двумя странами.
Теперь правительству Катара поможет и Пакистан, разместив в стране 20 тысяч своих элитных бойцов. Отмечается, что этот шаг Исламабада призван «ещё более разрядить напряженность в регионе».
Напомним, Анкара начала выдвигать дипломатические инициативы после того, как девять стран, включая Саудовскую Аравию и Египет, прервали с Катаром отношения и попытались изолировать эмират от остального мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел беседу с лидерами стран региона и призвал их к диалогу по урегулированию проблемы. Вдобавок турецкий парламент узаконил решение о направлении войск в Катар в рамках базового военного соглашения 2015-го года между двумя странами.
Теперь правительству Катара поможет и Пакистан, разместив в стране 20 тысяч своих элитных бойцов. Отмечается, что этот шаг Исламабада призван «ещё более разрядить напряженность в регионе».
Использованы фотографии: http://www.yenisafak.com
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