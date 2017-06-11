Президент Филиппин: я не обращался к Вашингтону за помощью

Мне не было ничего известно, до того, как они приехали,

Глава Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не просил США о предоставлении помощи филиппинским военным в освобождении города Марави, захваченного боевиками, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».Ранее посольство США на Филиппинах сообщило, что по запросу Манилы «американский спецназ помогает филиппинским вооруженным силам (AFP) в текущих операциях в Марави и поддерживает командиров AFP на земле». Филиппинские военные впоследствии подтвердили, что американцы помогают им освобождать Марави от террористов.Президент Дутерте между тем подчеркнул, что «никогда не обращался к Америке за помощью».добавил он.Президент Филиппин ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с бандформированием, поддерживающим группировку ИГ (запрещена в РФ). Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армейскими подразделениями, продолжавшимися больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 военнослужащих и 19 мирных граждан.