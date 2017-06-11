16:03 11 июня

Президент Филиппин: я не обращался к Вашингтону за помощью

Глава Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не просил США о предоставлении помощи филиппинским военным в освобождении города Марави, захваченного боевиками, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».

Президент Филиппин: я не обращался к Вашингтону за помощью


Ранее посольство США на Филиппинах сообщило, что по запросу Манилы «американский спецназ помогает филиппинским вооруженным силам (AFP) в текущих операциях в Марави и поддерживает командиров AFP на земле». Филиппинские военные впоследствии подтвердили, что американцы помогают им освобождать Марави от террористов.


Президент Дутерте между тем подчеркнул, что «никогда не обращался к Америке за помощью».

Мне не было ничего известно, до того, как они приехали,
добавил он.

Президент Филиппин ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с бандформированием, поддерживающим группировку ИГ (запрещена в РФ). Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армейскими подразделениями, продолжавшимися больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 военнослужащих и 19 мирных граждан.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский
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Комментарии 11

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  1. Pirogov Сегодня, 15:15
    Дутерте мужик со своим мнением молодец.
    Pirogov
    1. сибиралт Сегодня, 15:23
      На то он и Вашингтон, который сам знает когда, как, чем и кому помочь. laughing Тут так - бери или плати, и без базара, не то хуже будет!
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 15:34
        В ходе столкновений с армейскими подразделениями, продолжавшимися больше недели, ликвидированы 95 боевиков..

        Интересно, а куда делись остальные 405?
        Мне не было ничего известно, до того, как они приехали,

        Интересные дела! А Дутерте, вообще, контролирует ситуацию в стране?
        Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:36
      я не обращался к Вашингтону за помощью

      Эти обращение не нужно...Уверен скоро объявят , что они там мочили террористов , а Родриго сидел и трясся )))) Ожидая морпехов США!
      ОТДЕЛ
    3. кг пв Сегодня, 15:54
      Ну мужик то он может и классный, но когда президент страны заявляет что ему неизвестно что делают в его стране силовые структуры другого государства, то это как минимум странно... what
      Вы хоть представить можете что (не дай Бог) во время проведения КТО где нибудь у нас на Сев.Кавказе, окажутся представители "партнёров" а Путин скажет примерно то же самое что Дутерте, мол я и не знаю чего они там делали, их не звал никто.
      кг пв
  2. poquello Сегодня, 15:15
    нормально так, "в огороде бузина.."
    Мне не было ничего известно, до того, как они приехали,
    poquello
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:18
    Дутэртэ не позавидовать.Тяжело ему приходится.Но с его опытом борьбы с наркотрафиком-возможно выиграет.Что-то не только ближний,но и дальний восток разгорается.
    ВЕРЕСК
  4. Кот Всапогах Сегодня, 15:20
    а с какого вообще он должен был к ним обращаться? ведь ни для кого не секрет в этом бренном мире, кто этот ИГИЛ спонсирует и на поводке держит!
    Кот Всапогах
  5. Vladimir71 Сегодня, 15:36
    Такого бы президента к чванливым эвро-пейсам глядишь в людей бы превратились...
    Vladimir71
  6. Masya Masya Сегодня, 15:45
    Мне не было ничего известно, до того, как они приехали,

    так они по велению сердца... чип и дейл спешат на помощь... lol
    Masya Masya
  7. samarin1969 Сегодня, 15:56
    То есть маску "независимости" Дутерте одевает только когда есть перспектива получить бесплатно оружие от "партнёра" Владимира....А так, там реальные хозяева всё те же.
    samarin1969
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