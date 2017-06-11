16:09 11 июня

Порошенко «открыл дверь в Евросоюз» на границе со Словакией

Президент Украины Петр Порошенко открыл сегодня символическую «дверь в ЕС» на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом, передает РИА Новости .



В церемонии принял участие президент Словакии Андрей Киска. Порошенко открыл на пропускном пункте «Ужгород» символическую «дверь в ЕС» символическим ключом, и навстречу ему со стороны Словакии вышел Киска.


На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров, открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю,
сказал Порошенко.



Украинские журналисты побывали также на украино-польской границе. Там образовалась очередь.

У нас, как вы видите, есть очередь. Польская сторона не хочет принимать, очень плохо работает,
сказала представитель украинской погранслужбы.

По ее словам, «многие люди "по старинке" едут через границу с визами, в основном, на работу».

Напомним, с сегодняшнего дня граждане Украины получили право безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Свободный доступ предоставляется на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. По данным пограничников, в первые часы действия безвизового режима, границу пересекли около 600 жителей Украины.

Использованы фотографии: news112ua
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Комментарии 13

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  1. KAPITANUS Сегодня, 15:49
    Начало массовой эмиграции с Украины открыто, Ура !
    KAPITANUS
    1. Pirogov Сегодня, 15:53
      Цитата: KAPITANUS
      Начало массовой эмиграции с Украины открыто, Ура !

      Да конечно там уже полицаи ждут не дождутся мигрантов. Это клоунада для упоротых зомби.
      Pirogov
      1. Детинец Сегодня, 15:57
        Ждем видео от Шария на эту комедию )))))
        Детинец
        1. Чёрный Сегодня, 16:06
          За 35 евро развалить страну, потерять Крым и Донбасс - это круто, это безусловно перемога laughing
          Чёрный
        2. Shurik70 Сегодня, 16:09
          Гугл уже начал прикалываться
          Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 16:01
      А то до этого их в Словакию не пускали. Цирк, да и только. laughing Въехать стало проще, а развернуть назад без объяснений еще проще.
      сибиралт
    3. INVESTOR Сегодня, 16:06
      Андрей Киска bully feel belay fellow
      INVESTOR
  2. Детинец Сегодня, 15:54
    Де,+.лы Бл-=ь Лавров
    Детинец
  3. Incvizitor Сегодня, 15:55
    Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну

    Incvizitor
  4. Masya Masya Сегодня, 16:00
    сбылась мечта идиота... с чем я их и поздравляю! ещё бы визы с РФ ввели и все чики пуки... lol
    Masya Masya
  5. мичман Сегодня, 16:03
    Подождем итогов этой комедии через 9 месяцев. Эстония, Литва, Латвия уменьшили население в два раза, это ждет и хохлов. Да еще и распродажа земли, только не дай Бог второго Чернобыля. Честь имею.
    мичман
  6. инженерный Сегодня, 16:04
    Пётр Порошенко: «Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным „русским миром“. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».
    Зря ты петюня так о России.
    Нельзя сначала убивать,
    Потом шептать: "Я не нарочно!"
    Нельзя все время предавать,
    Потом молить: "Исправлюсь, точно!"
    Нельзя сначала унижать,
    Потом просить: "Прости за шутку!"
    Нельзя трусливо убегать,
    Сказав, что вышел на минутку.
    Нельзя, вернувшись, сделать вид,
    Что всё как прежде остаётся,
    Ведь жизнь на месте не стоит!
    ЗА ВСЁ ВСЕГДА ВСЕМ ВОЗДАЁТСЯ!
    (Ольга Климчук)
    инженерный
  7. Кот Всапогах Сегодня, 16:05
    а они границу как вприпрыжку пересекают? laughing
    Кот Всапогах
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