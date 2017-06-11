Порошенко «открыл дверь в Евросоюз» на границе со Словакией
Президент Украины Петр Порошенко открыл сегодня символическую «дверь в ЕС» на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом, передает РИА Новости .
В церемонии принял участие президент Словакии Андрей Киска. Порошенко открыл на пропускном пункте «Ужгород» символическую «дверь в ЕС» символическим ключом, и навстречу ему со стороны Словакии вышел Киска.
Украинские журналисты побывали также на украино-польской границе. Там образовалась очередь.
По ее словам, «многие люди "по старинке" едут через границу с визами, в основном, на работу».
Напомним, с сегодняшнего дня граждане Украины получили право безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Свободный доступ предоставляется на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. По данным пограничников, в первые часы действия безвизового режима, границу пересекли около 600 жителей Украины.
В церемонии принял участие президент Словакии Андрей Киска. Порошенко открыл на пропускном пункте «Ужгород» символическую «дверь в ЕС» символическим ключом, и навстречу ему со стороны Словакии вышел Киска.
На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров, открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю,сказал Порошенко.
Украинские журналисты побывали также на украино-польской границе. Там образовалась очередь.
У нас, как вы видите, есть очередь. Польская сторона не хочет принимать, очень плохо работает,сказала представитель украинской погранслужбы.
По ее словам, «многие люди "по старинке" едут через границу с визами, в основном, на работу».
Напомним, с сегодняшнего дня граждане Украины получили право безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Свободный доступ предоставляется на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. По данным пограничников, в первые часы действия безвизового режима, границу пересекли около 600 жителей Украины.
Использованы фотографии: news112ua
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