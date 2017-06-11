Порошенко «открыл дверь в Евросоюз» на границе со Словакией

На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров, открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю,

У нас, как вы видите, есть очередь. Польская сторона не хочет принимать, очень плохо работает,