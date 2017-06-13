Порошенко и безвизовое светлое будущее

Запретный плод всегда сладок, а когда его попробуют, сразу смотрят на цену: сколько-сколько это стоит? Это к вопросу о безвизе бандеровской Украины с Европой. Завтра все скакуны в Европе поймут, чего стоит этот всего лишь туристический безвиз, однако, и он стоит денег, которых у подавляющего большинства населения нет, поэтому практически мало кому будет нужен.Чем безвиз отличается от туристической поездки в Европу, которую можно было купить и раньше? Пожалуй, дополнительной головной болью на границе. Россияне без всякого безвиза как ездили в Европу туристами, так и будут ездить. За что, спрашивается, боролись скакуны на Майдане? На то и напоролись, то есть на майданного президента Порошенко.Нетрудно предвидеть большое разочарование свидомых масс от такого безвиза. Его даже фонд Сороса предвидит, потому что чует беду неминучую, наблюдая безумный пиар безвиза Порошенко, словно он лишился ума, и предостерегает: не пейте в Европе и не вздумайте искать работу, безвиз туристический!Порошенко превратил безвиз в подобие былой коммунистической идеи, украл её напоследок и декоммунизировал, назвал европейским светлым будущим: увидим Европу, вольёмся в европейскую семью — и сразу счастливыми станем! Как Румыния станете…Никита Хрущёв был много умнее Порошенко, он отнёс свой коммунистический безвиз всё-таки на двадцать лет вперёд, чтобы самому успеть уйти до того, в лучший мир. Порошенко объявил наступление светлого будущего буквально «завтра», что же будет послезавтра? Как с хрущёвским коммунизмом всё и будет…Петро никуда не успеет уйти: за наступивший-таки безвиз без мозгов он сам назначил себя ответственным. Многие украинские политологи прогнозируют крупные события в стране этой осенью.Интересно, сколько продержится порошенковский безвиз, месяц или два? Механизм его прекращения Европой готов и ждёт только повода, чтобы опуститься гильотиной на беспечных свидомых туристов. Не секрет ведь, что укро-туристо хотят в Европе подзаработать, и уверены, что на это будут смотреть сквозь пальцы, ведь они так скакали за Европу! Ведь они теперь — одна семья! Хе-хе… Принимайте родственников!Они вознамерились обмануть саму Европу! И думают, слегка посмотрев на вековые прелести старушки, найти закуточки, где можно поштукатурить и посантехничать. Однако, хозяина обманывать нельзя, и начнёт Европа учить украинского своего холопа. И он возрадуется! Что наконец-то сбылась его вековая мечта, и Украина стала колонией Европы, сделала цивилизационный выбор. Индейцы американские хотя бы получили за такой выбор стеклянные бусы и зеркальца, Украина же взвалила на себя кредиты МВФПорошенко даёт сейчас против себя обоснованное, эмоциональное и всем понятное обвинение: обманул с безвизом, кинул как последних лохов. Три года безвиз был своего рода национальной идеей, и оказалось, что три года он водили всех за нос.День, когда Европа «приостановит» безвиз из-за многочисленных нарушений, станет чёрным днём для Петра Безвиза, судя по петарде, взорвавшейся на лужайке перед американским посольством в Киеве.Возможны новые славные зрадо-перемоги, как-то: жабьи прыжки на Донбассе, воцарение «демократической диктатуры», о которой грезит министр оккупированных территорий Тука, а другие, более приземлённые наци-умы задумываются о «ночи длинных ножей». Их поддерживают политологи, например, Андрей Ермолаев считает: «Угроза диктатуры вполне реальна». Иначе — кирдык!Однако, с нацистской диктатурой не всё легко и просто: объявить-то легко, как безвиз, а вот осуществить и удержать — нелегко. Это только кажется, что укро-Гитлером может стать любой «патриотический» вождь, вроде Билецкого…В бандеровской Украине сложилось разделение вооружённых сил на ВСУ и Нацгвардию с наци-батальонами, своего рода аналоги вермахта и войск СС в гитлеровской Германии, которые постреливают иногда друг в друга, по информации с линии фронта на Донбассе. Как они «договорятся» — предсказать невозможно.Экономика страны нацистами не контролируется, они в ней не разбираются: считают по своей патриотичности, что экономика должна работать сама собой, а они будут её только доить. Поэтому, что станет с экономикой, когда придёт к власти укро-Гитлер, предсказать также невозможно. Возможно всё, даже голодомор, которому поставили столько памятников, возможно, совсем не зря. Конечно, сколько-то населения утечёт в Европу по безвизу, но очень многие не успеют.Во всей этой грандиозной наступающей заварушке виновной окажется, конечно, Россия. Во вторжении в Европу арабских мигрантов оказалась виновата ведь Россия, по мнению свободных СМИ, что же тогда говорить о грядущем вторжении в Европу боевых укров, с опытом «АТО»? Что возмущаться Петром Безвизом, когда сама Европа так жжёт! Сначала сама себе организует арабское вторжение, а теперь — бандеровское. Хрен редьки не слаще!Россия смотрит на это европейское безумие со стороны: чем бы идиоты инакомыслящие ни тешились, лишь бы меня в покое оставили…