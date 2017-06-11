18:40 11 июня

SDF сообщили о взятии первого района в западной части Ракки

Поддерживаемые Соединенными Штатами формирования SDF («Сирийских демократических сил»), основу которых составляют курды, заявили об освобождении от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) первого района на западе города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».



«Оппозиция заявила об освобождении от боевиков террористической группировки ИГ района Ар-Романия на западном фронте Ракки после двухдневных боев», – говорится в сообщении.


Другое агентство – Daily Mail – сообщило со ссылкой на сирийское телевидение о возможной ликвидации в Ракке главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Предполагается, что он погиб в результате авиаудара западной коалиции.

При этом агентство отмечает, что связанный с джихадистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения.

SDF сообщили о взятии первого района в западной части Ракки


Аль-Багдади, настоящее имя которого – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014-го. Тогда он выступил в мечети в захваченном боевиками иракском Мосуле и провозгласил создание на Ближнем Востоке "исламского халифата". С тех пор различные издания не раз публиковали информацию о его гибели, однако она не находила подтверждения.

Использованы фотографии: AP Photo / Aamaq News Agency, AP Photo / Militant video, File
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 16:18
    Опять аль-Багдади убили? smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 16:23
      Аль багдади такой же главарь игил, как я настоятель буддистского дацана laughing ....главари игил живут в саудовской аравии , катаре и сша.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 16:25
        Он "пехота" и знамя для фанатиков.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 16:30
          Цитата: cniza
          Он "пехота" и знамя для фанатиков.

          Совершенно верно.....что то типо яроша для правосеков.....фигура медийная , но абсолютно ничего из себя не представляющая....шавка...
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 16:47
            Да , а настоящие руководители далеко от места событий и в США тоже.
            cniza
    2. cniza Сегодня, 16:23
      Рано или поздно , но это случится , на него охотятся со всех сторон.
      cniza
    3. g1v2 Сегодня, 16:23
      Ничего у Маккейна наверняка уже есть замена.

      Наверное тут Багдади еще не знал, что скоро станет злобным халифом. lol
      g1v2
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:51
      Опять аль-Багдади убили?И чего страшного?Как обычно-раз в месяц.Рекламу никто не отменял.Он "пехота" и знамя для фанатиков. Сколько спецов!Аж жуть берёт.Все всё знают.
      ВЕРЕСК
    5. сибиралт Сегодня, 18:22
      Возможно убили, а возможно и нет. А сколько реально погибло мирных ни гу-гу. А коль захватили первый район, то неплохо бы сказать сколько там всего районов. В Мосуле первый район еще в прошлом году захватили, а город стоит.
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 16:19
    Аль багдади становится опасным свидетелем. Его безусловно будут сстараться убрать. Живым он своим хозяевам не нужен.
    Чёрный
    1. Pirogov Сегодня, 16:29
      Цитата: Чёрный
      Аль багдади становится опасным свидетелем. Его безусловно будут сстараться убрать. Живым он своим хозяевам не нужен.

      Отработанный материал ,сделал дело можешь ,,,спокойно,,. умереть во славу америки...
      Pirogov
    2. Masya Masya Сегодня, 16:44
      Аль багдади становится опасным свидетелем.

      Masya Masya
  3. Кот Всапогах Сегодня, 16:21
    в который раз его уже убивают , а он как Ленин - живее всех живых laughing
    Кот Всапогах
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:24
    Дожмут, конечно, куда бармалеям деваться. Но вот не станет ли эта Ракка столицей оппозиции? Не для этого ли полосатоухие поссорились с турками? Ничего личного, просто бизнес. wassat
    Горный стрелок
  5. Роман 11 Сегодня, 16:51
    Насчёт этого Халифа - вдруг правда убили года 3 как, а продолжают охотится?

    Лихо курды воюют, того гляди скоро иглоидам кирдык. Если так дальше, месяц - другой и нет каннибалов. Уйдут как Алькаида в подполье.
    Роман 11
  6. APASUS Сегодня, 17:46
    Убили аль-Багдади или нет еще не понятно,но вот то что его прибьют в ближайшее время уже стало понятно.Кому нужен такой свидетель,а вдруг в руки к русским попадет
    APASUS
  7. Малый Сегодня, 17:49
    Что то из под флага ов нет комментаторов....я хотел выразить этой ( собака женского пола) что нибудь....
    Малый
  8. kuz363 Сегодня, 18:14
    Ну прямо невозможно жить без новостей из Ракки! Даже аппетит падает.
    kuz363
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