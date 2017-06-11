SDF сообщили о взятии первого района в западной части Ракки
Поддерживаемые Соединенными Штатами формирования SDF («Сирийских демократических сил»), основу которых составляют курды, заявили об освобождении от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) первого района на западе города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».
«Оппозиция заявила об освобождении от боевиков террористической группировки ИГ района Ар-Романия на западном фронте Ракки после двухдневных боев», – говорится в сообщении.
Другое агентство – Daily Mail – сообщило со ссылкой на сирийское телевидение о возможной ликвидации в Ракке главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Предполагается, что он погиб в результате авиаудара западной коалиции.
При этом агентство отмечает, что связанный с джихадистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения.
Аль-Багдади, настоящее имя которого – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014-го. Тогда он выступил в мечети в захваченном боевиками иракском Мосуле и провозгласил создание на Ближнем Востоке "исламского халифата". С тех пор различные издания не раз публиковали информацию о его гибели, однако она не находила подтверждения.
«Оппозиция заявила об освобождении от боевиков террористической группировки ИГ района Ар-Романия на западном фронте Ракки после двухдневных боев», – говорится в сообщении.
Другое агентство – Daily Mail – сообщило со ссылкой на сирийское телевидение о возможной ликвидации в Ракке главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Предполагается, что он погиб в результате авиаудара западной коалиции.
При этом агентство отмечает, что связанный с джихадистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения.
Аль-Багдади, настоящее имя которого – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014-го. Тогда он выступил в мечети в захваченном боевиками иракском Мосуле и провозгласил создание на Ближнем Востоке "исламского халифата". С тех пор различные издания не раз публиковали информацию о его гибели, однако она не находила подтверждения.
Использованы фотографии: AP Photo / Aamaq News Agency, AP Photo / Militant video, File
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