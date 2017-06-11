18:45 11 июня

Минск отправит на Украину гуманитарную помощь на $ 63 тысячи

МЧС Беларуси подготовило для отправки на Украину гуманитарный груз, стоимость которого составила более 60-ти тысяч долларов, передает РИА Новости сообщение белорусского ведомства.

Минск отправит на Украину гуманитарную помощь на $ 63 тысячи


Гуманитарная помощь Украине готова к отправке. Гуманитарная помощь будет передана миссии Международного Красного Креста на Украине,
говорится в релизе.


Груз должен быть отправлен в ближайшее время. Он будет доставлен в сопредельное государство автомобильным транспортом.

«В качестве гуманитарной помощи будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов), рассказали в пресс-службе.

Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.

Решение о доставке на Украину гуманитарной помощи было принято правительством Беларуси в мае.

Использованы фотографии: FreeKaliningrad.ru
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Комментарии 34

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:54
    бацька подкармливает воинафсвета-воинафбабра
    Толстоевский
    1. Владимирец Сегодня, 16:57
      Цитата: Толстоевский
      бацька подкармливает воинафсвета-воинафбабра

      Солдаты АТО будут довольны.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 17:03
        Будет чем закусить , а вообще новость немножко провокационная.
        cniza
        1. рич Сегодня, 17:23
          Минск отправит на Украину гуманитарную помощь на $ 63 тысячи

          Сразу скажем провокационное название статьи. На самом деле это - помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения,
          рич
          1. Владимирец Сегодня, 17:43
            Цитата: рич
            На самом деле это - помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения,

            Цитата: prosto_rgb
            груз поставляется по линии международного красного креста на склады в киевской области, дальше распределяет красный крест.

            Зайдите по ссылочке http://redcross.org.ua/principles/, это официальный сайт украинского отделения МКК. Внизу есть ссылки, ткните на Донецкую область и на Луганскую. Посмотрите новости по деятельности МКК, где они проводят свои акции, это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО территории подконтрольные Киеву. Я не говорю, что там людям помогать не надо, но почему они в ДНР и ЛНР не ездят? Ничего не настораживает? А вы "про обе стороны на линии соприкосновения". request
            Владимирец
      2. электроОлег Сегодня, 18:40
        Цитата: Владимирец
        Солдаты АТО будут довольны.


        Да кто увидит из солдат эти консервы? Тут и петюне в однохариус будет мало. 60 каких-то тыщ, подумаешь масштаб. Сожрёт один за неделю под беленькую.
        электроОлег
    2. Pirogov Сегодня, 16:58
      Цитата: Толстоевский
      бацька подкармливает воинафсвета-воинафбабра

      Заявлено ,что помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения . Ну а там распределят конечно ,,,,,честно,,,, и ,,,,,справедливо,,,,,,..........
      Pirogov
      1. prosto_rgb Сегодня, 17:23
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Толстоевский
        бацька подкармливает воинафсвета-воинафбабра

        Заявлено ,что помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения . Ну а там распределят конечно ,,,,,честно,,,, и ,,,,,справедливо,,,,,,..........

        Вообще то заявлено, что груз поставляется по линии международного красного креста на склады в киевской области, дальше распределяет красный крест.
        prosto_rgb
        1. Pirogov Сегодня, 17:51
          Цитата: prosto_rgb
          Вообще то заявлено, что груз поставляется по линии международного красного креста на склады в киевской области, дальше распределяет красный крест.

          Ну если красный крест киевского отделения ,то точно дальше Киева гум. помощь не уедет . Или Вы думаете ,что её немцы с французами приедут распределять ?
          Pirogov
          1. prosto_rgb Сегодня, 18:14
            Цитата: Pirogov
            Ну если красный крест киевского отделения ,то точно дальше Киева гум. помощь не уедет . Или Вы думаете ,что её немцы с французами приедут распределять ?

            Если честно - Я совершенно не знаю как именно красный крест распределяет гуманитарную помощь.
            У нас по новостям сказали так.
            А какой то иностранец, естественно на иностранном, дал комментарий мол участие Беларуси в красном кресте есть хорошо.
            prosto_rgb
          2. Dr. David Livesey Сегодня, 18:45
            Ждем эту помощь в объявлениях по продаже на Авито, надеюсь у них хватит ума подать объявления от частного лица! Сейчас от них можно ждать всего...
            Dr. David Livesey
    3. ЛукичЪ Сегодня, 17:18
      Цитата: Толстоевский
      бацька подкармливает воинафсвета-воинафбабра

      63 т. $. да это всё равно, что нищему в переходе бросить в коробку 10 копеек. унизил батька петьку
      ЛукичЪ
      1. Комментарий был удален.
    4. Владыка Ситх Сегодня, 17:22
      Вот лучше посмотрите, кого батька подкармливает?
      Владыка Ситх
    5. сибиралт Сегодня, 17:47
      ВСУ недоедает, Лукашенко обеспокоен! belay
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 16:55
    63 тыщщи?..аватарам на закуску штоль? laughing
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 17:04
      Цитата: Чёрный
      63 тыщщи?..аватарам на закуску штоль? laughing


      Который они продадут или обменяют на выпивку.
      cniza
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:01
    Исходя из цены простого патрона7,62 в 30 рублей за штуку,не знаю сколько стоит выстрел РПГ,думаю-не дешевле.Логически представить-"батька" туда не хлеб отправил.Не верю я ему.Слишком наглеет в последнее время.Или ему ЕС чего-то предложил.
    ВЕРЕСК
  4. Приговор Сегодня, 17:04
    Ну, Александр Григорьевич славится своим человеколюбием. Надеюсь, бандеровский режим в Киеве по заслугам оценит его старания.
    Приговор
    1. sgazeev Сегодня, 18:36
      Цитата: Приговор
      Ну, Александр Григорьевич славится своим человеколюбием. Надеюсь, бандеровский режим в Киеве по заслугам оценит его старания.

      Ради сохранения спокойствия в стране, я готов пожертвовать собственным разумом! Батька А.Г. wassat
      sgazeev
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:04
    Ну хоть красному кресту, а не в Нацбаты. А то бы вообще...
    Горный стрелок
  6. Кот Всапогах Сегодня, 17:05
    батька стремиться в спонсоры терроризма?
    Кот Всапогах
    1. prosto_rgb Сегодня, 17:27
      Цитата: Кот Всапогах
      батька стремиться в спонсоры терроризма?

      Вообще то заявлено, что груз поставляется по линии международного красного креста на склады в киевской области, дальше распределяет красный крест.
      И давно у Вас Международный Красный Крест стал террористической организацией?
      prosto_rgb
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:41
        склады в киевской областиСами и нашли ответ.Снарядики,патрончики-и Батька с молоком.Красный крест!И давно у Вас Международный Красный Крест стал террористической организацией?Впервые.Как батька затесался-так и попёрло.
        ВЕРЕСК
        1. prosto_rgb Сегодня, 18:23
          Цитата: ВЕРЕСК
          Снарядики,патрончики-и Батька с молоком.Красный крест!

          Вы там это... Закусывайте что ли.
          Беларусь не производит ни патроны ни снаряды ещё с советских времён.
          А если надо сама закупает.
          Потому если там очень понадобятся патроны-снаряды их привезут их тех мест, где эти производства есть.
          prosto_rgb
      2. Владимирец Сегодня, 17:49
        Цитата: prosto_rgb
        И давно у Вас Международный Красный Крест стал террористической организацией?

        Террористической нет, но независимой явно не является.
        Владимирец
  7. roskot Сегодня, 17:08
    Мутит батька. Петруха уговорил атошников накормить.
    roskot
    1. prosto_rgb Сегодня, 17:29
      Цитата: roskot
      Мутит батька. Петруха уговорил атошников накормить.

      И давно Международный Красный Крест кормит атошников?
      prosto_rgb
  8. Masya Masya Сегодня, 17:20
    задабривает? что бы украина визы с Белоруссией не ввела? recourse
    Masya Masya
    1. сибиралт Сегодня, 17:54
      Янукович "напятлялся" и остался вне Украины. А многовекторный Лука так ничего и не понял. bully Шибко упертый, однако.
      сибиралт
  9. voron770247 Сегодня, 17:28
    мы кормим батька, а тот - хохлов... Браво.
    voron770247
  10. APASUS Сегодня, 17:41
    Хотел бы помочь страдающему народу,так бы не поступил.Как бы помог только на половину.Вот ЕС и США тоже помогают целой стране ,а у них ВВП упал за три года на треть
    APASUS
  11. sgazeev Сегодня, 18:31
    Гуманитарная помощь - это бесплатно, это для народа, в том числе для учёных, для чиновников. Царь Лука Первый.
    А для белорусов я обещаю, что к Новому Году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца. lol
    sgazeev
  12. Нас Много Сегодня, 18:36
    А в Донецк, слабо было послать?
    Нас Много
  13. anjey Сегодня, 18:39
    кому? , атошникам и добробатам ? Тогда батька чудак! на какую букву все знают...
    anjey
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