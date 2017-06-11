Минск отправит на Украину гуманитарную помощь на $ 63 тысячи
МЧС Беларуси подготовило для отправки на Украину гуманитарный груз, стоимость которого составила более 60-ти тысяч долларов, передает РИА Новости сообщение белорусского ведомства.
Груз должен быть отправлен в ближайшее время. Он будет доставлен в сопредельное государство автомобильным транспортом.
«В качестве гуманитарной помощи будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов), рассказали в пресс-службе.
Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.
Решение о доставке на Украину гуманитарной помощи было принято правительством Беларуси в мае.
Гуманитарная помощь Украине готова к отправке. Гуманитарная помощь будет передана миссии Международного Красного Креста на Украине,говорится в релизе.
Груз должен быть отправлен в ближайшее время. Он будет доставлен в сопредельное государство автомобильным транспортом.
«В качестве гуманитарной помощи будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов), рассказали в пресс-службе.
Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.
Решение о доставке на Украину гуманитарной помощи было принято правительством Беларуси в мае.
Использованы фотографии: FreeKaliningrad.ru
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