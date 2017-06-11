Стоун: так, как Путин, не работал ни один американский лидер

Он впечатлил меня своими лидерскими качествами. Он впечатлил меня тем, как он отстаивает интересы России. Он – истинный сын России. Что касается моих личных ощущений, то я восхищаюсь его дисциплинированностью, способностью выполнять его работу на протяжении 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Насколько мне известно, ни один американский президент никогда так не работал,

Американский режиссер Оливер Стоун впечатлен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы своей страны, передает РИА Новости заявил Стоун в интервью газете The New York Times.По мнению режиссера, Владимир Путин в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего Америкой 1977-го по 1981 год.Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен появиться в эфире 12-15 июня.Режиссер известен в США и за их пределами своими фильмами на острые политические темы. Героями его работ были американские президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.