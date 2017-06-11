Стоун: так, как Путин, не работал ни один американский лидер
Американский режиссер Оливер Стоун впечатлен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы своей страны, передает РИА Новости .
По мнению режиссера, Владимир Путин в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего Америкой 1977-го по 1981 год.
Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен появиться в эфире 12-15 июня.
Режиссер известен в США и за их пределами своими фильмами на острые политические темы. Героями его работ были американские президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
Он впечатлил меня своими лидерскими качествами. Он впечатлил меня тем, как он отстаивает интересы России. Он – истинный сын России. Что касается моих личных ощущений, то я восхищаюсь его дисциплинированностью, способностью выполнять его работу на протяжении 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Насколько мне известно, ни один американский президент никогда так не работал,заявил Стоун в интервью газете The New York Times.
По мнению режиссера, Владимир Путин в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего Америкой 1977-го по 1981 год.
Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен появиться в эфире 12-15 июня.
Режиссер известен в США и за их пределами своими фильмами на острые политические темы. Героями его работ были американские президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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