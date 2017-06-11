18:39 11 июня

Стоун: так, как Путин, не работал ни один американский лидер

Американский режиссер Оливер Стоун впечатлен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы своей страны, передает РИА Новости .

Стоун: так, как Путин, не работал ни один американский лидер


Он впечатлил меня своими лидерскими качествами. Он впечатлил меня тем, как он отстаивает интересы России. Он – истинный сын России. Что касается моих личных ощущений, то я восхищаюсь его дисциплинированностью, способностью выполнять его работу на протяжении 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Насколько мне известно, ни один американский президент никогда так не работал,
заявил Стоун в интервью газете The New York Times.


По мнению режиссера, Владимир Путин в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего Америкой 1977-го по 1981 год.

Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен появиться в эфире 12-15 июня.

Режиссер известен в США и за их пределами своими фильмами на острые политические темы. Героями его работ были американские президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.



Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 39

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  1. Владимирец Сегодня, 17:21
    Купленый Кремлем, однозначно, ни один демократичный и свободный человек так считать не может, это нам, демократам, точно известно. И другое мнение не принимается. yes
    Владимирец
    1. Глядя Петрович Сегодня, 17:24
      Все перепуталось на этом сайте. Эту статью - в раздел мнения. Какое это сообщение имеет к теме новости?
      Глядя Петрович
    2. RASKAT Сегодня, 17:31
      Ну завтра мы посмотрим, что он там наснимал.
      Прошлые его фильма про американские войны "Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна" мне очень понравилось, просто шедевр. 50 войн на 50 лет (примерно). Надеюсь что эти будут примерно такими же.
      RASKAT
    3. Монос Сегодня, 17:33
      Может это паранойя, но я как-то комфортнее себя чувствую, когда ВВП, Россию и всех нас только ругают и боятся. Не к добру эти дифирамбы, ой не к добру...
      Монос
      1. NordUral Сегодня, 18:00
        Согласен с вами. Особенно, когда хвалят и пугаются американские многозвездные вояки.
        NordUral
      2. К-612-О Сегодня, 18:35
        Стоун четкий парень, он один из немногих кто заставляет амеров думать и посмотреть на себя со стороны
        К-612-О
    4. Кот Всапогах Сегодня, 17:35
      есть у нас уже целая страна по соседству , где тоже другие мнения не принимаются wink
      Кот Всапогах
    5. сибиралт Сегодня, 17:42
      Прошла инфа, что ведущий "Итоги недели", позиционирующий себя противником гомосексуалистов Дм. Киселёв, уехал с семьей в отпуск в Амстердам - центр тех самых, против кого как бы сам. laughing
      сибиралт
      1. Горный стрелок Сегодня, 17:52
        Так Киселев же под санкциями, разве нет? wassat
        Горный стрелок
        1. vorobey Сегодня, 18:30
          Цитата: Горный стрелок
          Так Киселев же под санкциями, разве нет? wassat



          главное не это.. главное - прошла инфа.. laughing
          vorobey
      2. Pirogov Сегодня, 17:54
        Цитата: сибиралт
        Прошла инфа, что ведущий "Итоги недели", позиционирующий себя противником гомосексуалистов Дм. Киселёв, уехал с семьей в отпуск в Амстердам - центр тех самых, против кого как бы сам.

        Поехал приобщится так сказать к западной цивилизации и западным ценностям. ))))
        Pirogov
    6. megajob Сегодня, 18:26
      Висис агент Путина. Путинферштее!! Его взломали русские хакеры. laughing
      megajob
  2. APASUS Сегодня, 17:28
    Американский режиссер Оливер Стоун не является большим почитателем России ,все проклятая привычка пиариться ,не важно как ,главное скандал! Сомневаюсь что этот фильм изменит мнение рядового американца или политика США по отношению к Путину,а вот то что Стоун срубит бабла даже сомнений нет.
    APASUS
    1. Вас Влад Сегодня, 17:34
      Цитата: APASUS
      Американский режиссер Оливер Стоун не является большим почитателем России

      Оливер Стоун поднимает те темы, которые кроме него не кому поднимать в США!Одни куплены, другие боятся!
      Вас Влад
      1. APASUS Сегодня, 17:38
        Цитата: Вас Влад
        Оливер Стоун поднимает те темы, которые кроме него не кому поднимать в США!Одни куплены, другие боятся!

        Вот теперь попробуйте ответить на вопрос ,для кого эту тему он подымает в США? Что есть проблема Путина,? Он изменит политическое зрение американцев,очередной скандал для собственного имиджа!
        APASUS
        1. Вас Влад Сегодня, 17:43
          Цитата: APASUS
          Вот теперь попробуйте ответить на вопрос ,для кого эту тему он подымает в США? Что есть проблема Путина,?

          Человек не хочет третей мировой войны,я его понимаю,а вы нет?
          Вас Влад
          1. APASUS Сегодня, 17:50
            Цитата: Вас Влад
            Человек не хочет третей мировой войны,я его понимаю,а вы нет?

            Когда американец говорит что не хочет войны,как это понимать?
            Может не стоит ничего говорить,просто не начать ее и все..............................
            APASUS
            1. Вас Влад Сегодня, 17:55
              Цитата: APASUS
              Когда американец говорит что не хочет войны,как это понимать?
              Может не стоит ничего говорить,просто не начать ее и все..............................

              Вы хотите чтобы я вам на это ответил или вы просто так написали...?
              Вас Влад
            2. NordUral Сегодня, 18:03
              Промолчать? Вот мы все и все молчим, а крысы из правящей ОПГ догрызают Россию.
              NordUral
        2. болот Сегодня, 17:47
          Цитата: APASUS
          Он изменит политическое зрение американцев,очередной скандал для собственного имиджа!

          С еврейскими корнями он в Голивуде считается социалистом,чуть раньше свою карьеру бы начал ,так вообще коммунистом нарекли да еще и срок бы заработал.
          А так хипарь бабки заколотит.
          болот
        3. Вас Влад Сегодня, 17:47
          «Это критически важно для США — понять иную точку зрения», — проинформировал Стоун. А для Вашингтона это «жизненно важно».
          Известный режиссер-документалист Оливер Стоун сказал почему снял фильм о Владимире Путине, и выразил опасение об отношениях между США и Россией. При всем этом Стоун подчеркнул, что Вашингтону крайне важно научиться вслушиваться к чужому мнению. Он считает, что для США важно знать точку зрения русской стороны.
          Премьера фильма Стоуна о Путине состоится 12 июня.
          Кинематографист добавил, что основательно расспросил Владимира Путина об отношениях между США и Россией.
          После выхода фрагментов фильма Стоуна подвергли критике американские репортеры. Об этом объявил сам кинорежиссер ленты Оливер Стоун. До этого такую же реакцию вызвали его фильмы о конфликте в Украинском государстве, о лидере Кубы Фиделе Кастро и об Уго Чавесе — руководителя Венесуэлы. Объясняя вопросы, которые задавала российскому лидеру журналистка Мегин Келли, Стоун подчеркнул, что собеседница Владимира Путина оказалась неспособна с ним спорить и попросту плохо подготовилась к встрече.[media=http://tvoygorodpskov.ru/2017/06/5
          75478-oliver-stoun-povedal-o-prichinah-sozdaniya-
          filma-o.html]
          Вас Влад
        4. Вас Влад Сегодня, 17:51
          Цитата: APASUS
          очередной скандал для собственного имиджа!

          Вы так то поинтересуйтесь кто такой Оливер Стоун и бобла и имиджа у него хоть отбавляй!
          Вас Влад
          1. APASUS Сегодня, 17:56
            Цитата: Вас Влад
            Вы так то поинтересуйтесь кто такой Оливер Стоун и бобла и имиджа у него хоть отбавляй!

            Сколько ?
            У него три развода и как говорят куча детей,но мне собственно по барабану. Посмотрите его фильмографию ,там полно фильмов подобного толка,он просто не изменил своей привычке быть на острие.
            APASUS
    2. рич Сегодня, 17:38
      Насколько мне известно, ни один американский президент никогда так не работал

      Путин в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего Америкой 1977-го по 1981 год

      И как между собой стыкуются эти две фразы знаменитого режиссера? belay
      рич
      1. NordUral Сегодня, 18:06
        А Картер был хорошим президентом народа Америки. Потому и не пропустили на второй срок. Это Стоун и имел ввиду, сравнивая.
        NordUral
    3. olegfbi Сегодня, 17:50
      Какой бы ни был Оливер Стоун, какими бы политическими взглядами он не обладал ...
      Невозможно игнорировать тот факт, что Стоун пытается объективно показать историю и современные реалии!
      Да он Американец, но его фильмы как минимум интересны и продуманы!
      olegfbi
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:34
    Американский режиссер Оливер Стоун впечатленТак и да.Они и наш Марш Прощания Славянки просто обожают.В той-же Норвегии,Германии,Штатах.Народу-политика не нужна.Дайте нам спокойно жить.Понимаю скептицизм.Увы.Перестрелять их-это не логично.А кто странами управлять будет?Один Путин что-ли...
    ВЕРЕСК
  4. Банный Сегодня, 17:48
    эх седня лижут смачно прям кин-дза-дза какая-то))))))а я еще больше люблю господина Пеже КУ)))
    Банный
  5. болот Сегодня, 17:56
    Не плохой фильм по мимо Взвода он снял про Дорзов,Джима Морисона.
    болот
  6. Masya Masya Сегодня, 17:57
    мне просто интересно, а у нас и в америке одну и туже версию покажут? или все таки на зрителя... разные?
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:04
      Марина love вы присоединили Америку к Минусинску belay Как вам это удалось? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 18:09
        Сергей Витальевич, а что, мой Минусинск уже не Россия, что ли? belay
        вы присоединили Америку к Минусинску

        из чего, вы, это взяли? я аж обалдела... recourse love
        Masya Masya
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:30
          Марина love но я просто хочу узнать, как вам удалось дикую Америку цивелизовать и присоединить к России? ?? lol
          Изгоняющий либероидов
        2. vorobey Сегодня, 18:31
          Цитата: Masya Masya
          из чего, вы, это взяли? я аж обалдела..


          он ответил на ваш вопрос.. love
          vorobey
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:02
    Оливки Стоун, он же Оливье Стонущеее laughing , пишет сказки со счастливым концом по заказу России и лично Путина lol lol lol
    Изгоняющий либероидов
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:02
    Оливер Стоун, он же Оливье Стонущеее laughing , пишет сказки со счастливым концом по заказу России и лично Путина lol lol lol
    Изгоняющий либероидов
  9. anjey Сегодня, 18:09
    Стоун пиарит себя на волне западного антипутинизма
    anjey
  10. olimpiada15 Сегодня, 18:30
    Нормальное высказывание. Путин действительно работоспособен и многое сделал для того, чтобы его ругал Запад, а значит он сумел нарушить их планы. И это хорошо.
    olimpiada15
  11. yuriy55 Сегодня, 18:31
    Сергей Эйзенштейн, замечательный режиссёр создал всем нам знакомые фильмы: "Броненосец Потёмкин", "Иван Грозный", "Александр Невский", "Октябрь"...Что это дало Америке? Что даст нам фильм, созданный человеком, чьё имя в Америке wassat у кого на слуху-памяти ???
    Нам фильмы про интервью стали приедаться. Хочется пощупать руками это реальное отстаивание интересов нашей страны... belay Или интересы народа: пенсионеров, тех 19 600 000 человек, чья зарплата ниже прожиточного минимума не входит в круг интересов страны? Или у нас разные понятия о стране... request
    yuriy55
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