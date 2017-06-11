18:41 11 июня

Клинцевич посоветовал украинскому президенту не упоминать русских классиков всуе

Петру Порошенко лучше не вспоминать всуе имена великих классиков, в частности Михаила Лермонтова, сравнившего еще в XIX веке Европу с «умирающим гладиатором», передает РИА Новости заявление первого зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франца Клинцевича.



Вчера вечером украинский президент поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом и процитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Также он привел отрывок стихотворения Александра Пушкина «Чаадаеву»: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».


У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором: "Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд – игралище детей, осмеянный ликующей толпою,
сказал агентству Клинцевич.

Он отметил, что прощание с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось у Порошенко довольно «странным».

Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе,
добавил Клинцевич.

Использованы фотографии: Администрация президента Украины
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 18:02
    Прощай хохлостан!Попутного ветра!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 18:09
      Хороший совет! А в чем тогда будет смысл вукрязыка? Разве что только в форме СМС. laughing
      сибиралт
      1. электроОлег Сегодня, 18:35
        Зачем они только фото этого кучерявого опять прилепили к статье. Лучше б фотку Адамыча приклеили.
        электроОлег
        1. Чёрный Сегодня, 18:36
          Жаль, что он не Пиноккио.....иначе его нос бы уже давно в ЕС торочал, и какая нибудь престарелая сеньорита сушила бы на нем свои рейтузы laughing
          Чёрный
      2. Shurik70 Сегодня, 18:35
        Прошай, умытый украинец,
        В страну гейропы уходя,
        Готовься беженцев любить ты,
        Не толерантно голося.
        laughing
        Shurik70
  2. Pirogov Сегодня, 18:02
    Шизофреникам закон не писан ,хорошо ,что себя за Пушкина и Лермонтова не выдал.
    Pirogov
    1. сибиралт Сегодня, 18:16
      Не упоминать всуе - это о Боге. Если Клинцевич приравнивает русских классиков к божествам для украинцев, то понимает ли он смысл своего высказывания?
      сибиралт
      1. vorobey Сегодня, 18:36
        Цитата: сибиралт
        Не упоминать всуе - это о Боге. Если Клинцевич приравнивает русских классиков к божествам для украинцев, то понимает ли он смысл своего высказывания?


        милостивый государь уж Вам бы следовало бы знать что значение в суе не означает упоминание бога... "в суе" (в-суе) -- нет в словарях, но повсеместно используют в значении "в суете", "в беспорядке", "в суете беспорядочного движения"; устаревшее "всуе" -- без надобности (как указано на том же Грамота.ру), огульно, просто так беспокоя используется редко. "Не произноси имя моё всуе".
        vorobey
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:09
    Прощай, немытый паросенкин! !! lol Точнее -вали немытая свино-та lol Русский язык велик и могуч-любой свинье ее место покажет!!! lol
    Изгоняющий либероидов
  4. Владимирец Сегодня, 18:11
    Пеця, а нельзя идти не оборачиваясь? request А то задолбали уже прощаться, никак не уйдут, так и хочется пендаля наладить.
    Владимирец
  5. Masya Masya Сегодня, 18:15
    народное творчество...
    " Прощай немытая Россия, Привет немытый унитаз". lol
    Masya Masya
  6. FirstNormann Сегодня, 18:16
    прощай немытая россия_привет умытый евростан
    FirstNormann
    1. FirstNormann Сегодня, 18:25
      бандеры кровь заголосила и петя счастлив как баран
      FirstNormann
  7. anjey Сегодня, 18:17
    умные украинцы поймут что это понты и игра на публику
    anjey
    1. anjey Сегодня, 18:21
      да и актеришка второсортный ,еще и любитель горилки
      anjey
  8. ded100 Сегодня, 18:23

    прощание с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось у Порошенко довольно странным
    ded100
  9. IS-80_RVGK2 Сегодня, 18:29
    Интересно, а чего ж не незалежнего и самостийного Шевченко, а клятых кац апов, ватников Пушкина и Лермонтова? laughing Тяжелое наследие советского режима не отпускает? laughing
    IS-80_RVGK2
  10. ТОР2 Сегодня, 18:29
    Вчера вечером украинский президент поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом и процитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые

    Ох и устроят ему взбучку голубые мундиры, благо в НАТО их предостаточно. Как то не толерантно получилось. Попрощался получается со всеми, и с Россией и с голубыми мундирами.
    ТОР2
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