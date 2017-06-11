Клинцевич посоветовал украинскому президенту не упоминать русских классиков всуе
Петру Порошенко лучше не вспоминать всуе имена великих классиков, в частности Михаила Лермонтова, сравнившего еще в XIX веке Европу с «умирающим гладиатором», передает РИА Новости заявление первого зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франца Клинцевича.
Вчера вечером украинский президент поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом и процитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Также он привел отрывок стихотворения Александра Пушкина «Чаадаеву»: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».
Он отметил, что прощание с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось у Порошенко довольно «странным».
Вчера вечером украинский президент поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом и процитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Также он привел отрывок стихотворения Александра Пушкина «Чаадаеву»: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».
У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором: "Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд – игралище детей, осмеянный ликующей толпою,сказал агентству Клинцевич.
Он отметил, что прощание с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось у Порошенко довольно «странным».
Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе,добавил Клинцевич.
Использованы фотографии: Администрация президента Украины
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