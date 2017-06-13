Саудовской Аравии предложили укрепиться в роли религиозного и регионального лидера Ближнего Востока

Конфликт, разразившийся вокруг Катара, изрядно поднапряг ведущих мировых игроков. В воскресенье министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что изоляция Катара со стороны Саудовской Аравии и её союзников может привести к новой войне в Персидском заливе. В течение недели Габриэль лично встречался с главами МИД Саудовской Аравии, Катара и Турции и говорил по телефону с руководителями внешнеполитических ведомств Ирана и Кувейта. «После тех консультаций, которые я провел на этой неделе, — делится с газетой своим выводом Зигмар Габриэль, — я понимаю, насколько ситуация серьезна».Озабочена не только Германия. Уже 5 июня, в день разрыва дипломатических отношений с Катаром, на который разом пошли Саудовская Аравия и семь её верных союзников, глава катарского МИДа Мухаммед Аль Тани звонил российскому министру Сергею Лаврову. Обсуждали возможности выхода из этого кризиса. (Некоторые наблюдатели отметили, что Аль Тани просил у России защиты.) На следующий день эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани позвонил президент России Владимир Путин. В субботу Мухаммед Аль Тани срочно прилетел для консультаций в Москву.Активны были и американцы. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабские страны преодолеть разногласия с Катаром через диалог и переговоры. С ним согласился Сергей Лавров. В разговоре по телефону «стороны выразили готовность помочь выстроить этот диалог»,- отмечается в официальном пресс-релизе.Не остался в стороне от конфликта и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он пригласил в Вашингтон эмира Катара. Однако Тамим бен Хамад Аль Тани отказал Трампу, сославшись на сложное положение в стране. Тогда президент США поручил своему госсекретарю «выполнить миссию посредника в контактах между арабскими странами по ситуации вокруг Катара». Этой информацией поделилась со СМИ официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.Дипломатическую активность американцев эксперты связывают с двумя аспектами. Во-первых, когда во время своего ближневосточного турне президент Трамп науськивал монархии Залива на противостояние с Ираном, он не предполагал, что под раздачу попадёт один из ближайших аравийских союзников Америки — Катар. Во-вторых, этот неожиданный конфликт арабов прямо затронул интересы США, ведь в тридцати километрах от столицы Катара Дохи находится крупнейшая на Ближнем Востоке военная база американцев — Эль-Удейд.На этой базе расположен Центр объединенных воздушных операций. Он обеспечивает командование и контроль воздушными силами над территорией Ирака, Сирии, Афганистана и 17 других стран. В Эль-Удейде сосредоточены 11 тысяч американских военнослужащих. Отсюда самолёты США летают на бомбёжку объектов в Сирии и Ираке. Так что нестабильность в Катаре Вашингтону совсем ни к чему.Однако конфликт случился. Его причиной назвали появление на сайте Катарского агентства новостей заявления от имени эмира Тамима бен Хамада Аль Тани о том, что необходимо налаживать отношения с Тегераном, а также поддерживать организацию «Братьев-мусульман» (запрещённую в России.) Власти Катара это сообщение опровергли. Назвали его следствием хакерской атаки.Монархии Залива опровержение катарцев не впечатлило. Спустя неделю после инцидента они перешли в атаку, устроив Дохе не только дипломатическую, но и продовольственную блокаду. Катар обвинили в сближении с Ираном и поддержке террористических группировок. Всё, как Дональд Трамп прописал.За две недели до описываемых событий американский президент под популярный у арабов танец с саблями призвал собравшихся в столице Саудовской Аравии лидеров 50 мусульманских государств решительно пресечь источники финансирования терроризма и противостоять Ирану, обвинённому Трампом в региональной экспансионистской политике. Теперь получилось, что за «красной чертой», обозначенной президентом США, оказался его партнёр по танцу и антитеррористической коалиции эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.Катар и в самом деле хорош. Нам достаточно вспомнить, как в Дохе избивали российского посла, арестовывали российских граждан, как финансировали запрещённую в России террористическую группировку ИГИЛ, отметившуюся недавними кровавыми акциями и прочими подобными пакостями. Свой счёт к Дохе и у монархий Залива.Здесь Катар считают «выскочкой». Как известно, финансовые возможности семьи Аль Тани позволяют ей проводить достаточно независимую от лидеров Аравии политику. Вследствие этого интересы катарцев и саудитов стали пересекаться в Египте, Турции, Сирии, других странах. Эксперты считают, что после очевидного сближения Эр-Рияда и Вашингтона, случившегося в ходе ближневосточного турне Дональда Трампа, Саудовская Аравия просто решила поставить Катар на место, соответствующее его «политической, популяционной и военной весовой категории», и, по возможности, сменить власть в Дохе.В этой связи совсем в ином ключе видится ближневосточное турне Дональда Трампа. Ещё задолго до него, в феврале, газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительственных кругах государств Ближнего Востока, писала, что новая американская администрация ведет переговоры с арабскими союзниками о формировании военного альянса («Ближневосточного НАТО»), направленного против Ирана, косвенно угрожающего России и обеспечивающего Израиль разведывательными данными.Как помним, в ходе визита Дональда Трампа в Эр-Рияд были согласованы поставки вооружения на 110 миллиардов американских долларов. Этот факт явно свидетельствует о том, что Соединённые Штаты видят Саудовскую Аравию в качестве лидера пока ещё не оформленного ближневосточного военного альянса. Не исключено, что об этом было прямо заявлено садовскому королю Сальману Аль Сауду, а саудиты заторопились зачищать вокруг себя поляну, убирая претендентов на лидерство в регионе или тех, кто мог бы помешать новым планам Эр-Рияда.На сей счёт есть и иная точка зрения. Она связана с завершившейся недавно 65-й сессией Бильдербергского клуба, позиционируемого политологами в качестве «мирового правительства». В заседаниях клуба приняла участие большая группа высокопоставленных сотрудников вашингтонской администрации — советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр торговли США Уилбур Росс-ладший, помощник президента США и директор Центра стратегических инициатив Кристофер Лидделл и заместитель помощника президента США и член Совета национальной безопасности, ответственная за разработку стратегии национальной безопасности Надя Шадлоу.На сессии говорили о многом, в частности, о «постмусульманском» мире, в котором вместо разнообразия религиозных направлений и течений останется единая духовная ветвь, единый основной исламский центр. Эта тема, как утверждает ИА REGNUM, рассматривалась в повестке под номером 10, вместе со всей ближневосточной проблематикой. «Основой будущего исламского мира, — пишет Дмитрий Ефимов, ссылающийся на мнение членов клуба, — станет умеренный ваххабизм — основная ветвь ислама, культивируемая в Королевстве Саудовская Аравия. Его умеренность определяется тем, что члены королевской семьи Саудов — хранители святынь, истинные верующие».В планах бильдербергских стратегов — сделать КСА идейным борцом с международным исламским терроризмом. Задача, надо признать, крайне сложная и в чём-то деликатная. Ведь известно, что королевская семья Суадов прямо причастна к финансированию исламского терроризма. Их так и называют — «спонсорами ИГИЛ, Аль-Каиды и аналогов». Теперь надо от этой замаранной репутации избавиться, переложив ответственность за поддержку террористических группировок на другой спонсорский кошелёк исламистов — Катар.Бонусом для Саудовской Аравии станет её неоспоримое политическое, военное, религиозное и в чём-то административное верховенство на всём большом Ближнем Востоке. За этот бонус надо побороться, а, может быть, и повоевать. О чём в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung прямо беспокоится германский министр Зигмар Габриэль.Меж тем, новые идеологические ужимки (вроде создания «постмусульманских» или «постхристианских» мировых центров), случившиеся на сессии Бильдербергского клуба, имеют вполне прикладное значение. Его пояснил заинтересованным слушателям патриарх американской политики Генри Киссинджер. Как пишет ИА REGNUM, глобальный мир в ХХI веке, по мнению Киссинджера, переформатируется в «трансамериканизм», при котором на центры преобразованных («пост-») католической (христианской), иудейской и исламской традиций будет возложена задача обслуживания глобального капитала.В борьбу за право занять привилегированную позицию в этом новом мире XXI века и включилось Королевство Саудовская Аравия. В Эр-Рияде верят, что он будет строиться по лекалам, составленным в Вашингтоне.