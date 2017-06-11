Русские в Сирии: база Хмеймим. Часть 2
Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. На этот раз зрители узнают о современной системе противовоздушной обороны, которая защищает российскую авиабазу и аэродром Хмеймим. Главный её элемент – зенитный ракетный комплекс С-400.
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