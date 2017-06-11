Сирийский марш-бросок: Россия обходит США в арабской республике Сегодня, 19:05 Все самое интересно их жизни российской армии в программе "Служу России". 1 Служу России! Выпуск от 13.11.2016 Служу России! Выпуск от 30 октября 2016 г. Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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