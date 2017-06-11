21:11 11 июня

Сирийский марш-бросок: Россия обходит США в арабской республике

Все самое интересно их жизни российской армии в программе "Служу России".




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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