21:06 11 июня

США нанесли авиаудар по «Аш-Шабаб» в Сомали

ВВС США впервые нанесли удар по объектам группировки «Аш-Шабаб» в рамках расширенных полномочий американской миссии в Сомали, передает ТАСС сообщение Пентагона.

США нанесли авиаудар по «Аш-Шабаб» в Сомали


Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб» в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.


По данным американского военного ведомства, операция прошла в 298 км к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо примерно в 02:20 по времени восточного побережья страны (09:00 мск).

США провели эту операцию при координации (действий) со своими региональными партнерами в качестве прямого ответа на вылазки "Аш-Шабаб", включая недавние нападения на сомалийские силы... Мы сохраняем приверженность работе со своими сомалийскими партнерами и союзниками в целях систематического нанесения ударов по (сети) "Аш-Шабаб" и содействия обеспечению стабильности и безопасности в регионе,
говорится в релизе.

Никаких деталей пресс-служба Пентагона не приводит. Результаты операции также не уточняются.

«Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») – радикальная исламская группировка, образованна в 2004 году на территории Сомали, действует в районе Африканского Рога. С 2008-го она регулярно совершает террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется сетью "Аль-Каида" (организация запрещена в РФ), а также сомалийскими предпринимателями, придерживающимися радикальных взглядов. Кроме того, средства пополняются сбора «налогов»" с населения на подконтрольных территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.

Декламируемая цель группировки – освобождение Самали от иностранных войск и создание исламского государства на принципах салафизма с неукоснительным соблюдением законов шариата.

Использованы фотографии: AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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Комментарии 19

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  1. болот Сегодня, 19:29
    Прикольно,на фото,боевик с использованным тубусом от стрелы,с одной стороны смешно с другой а может есть.
    болот
    1. Кот Всапогах Сегодня, 19:34
      у них там много чего есть, бабки то не малые на выкупах зарабатывают wink
      Кот Всапогах
      1. cniza Сегодня, 20:30
        Мы чего хотим ? мы хотим справедливости , а они чего хотят - да , конечно денег... мы никогда не найдем общий язык.
        cniza
    2. poquello Сегодня, 19:34
      Цитата: болот
      Прикольно,на фото,боевик с использованным тубусом от стрелы,с одной стороны смешно с другой а может есть.

      он отстреливался, американский пилот в него ботинок кинул
      Никаких деталей пресс-служба Пентагона не приводит. Результаты операции также не уточняются.

      всё засекречено
      poquello
      1. Тралл Сегодня, 19:59
        Альшабабцы вообще любят попозировать

        Тралл
        1. Logall Сегодня, 20:29
          Какая странная информация. С полным отсутствием конкретики. Всё засекречено. Описание ничего.
          Вот я сегодня ходил:не могу сказать куда. Но зато у меня там получилось: не могу сказать что. И когда произошло:...............
          Пришлось снимать стресс алкоголем...
          Logall
        2. APASUS Сегодня, 20:54

          Тубусы у них есть ,это понятно.
          А что сделали американцы не понятно,опять экскаватор подбили ?
          APASUS
  2. Masya Masya Сегодня, 19:37
    Никаких деталей пресс-служба Пентагона не приводит. Результаты операции также не уточняются.

    очередное, бла , бла, бла... ну они же, типа борются...
    Masya Masya
    1. Pirogov Сегодня, 19:40
      Цитата: Masya Masya
      очередное, бла , бла, бла... ну они же, типа борются.

      больше чем тридцать лет демократии в Сомали ,а всё хуже и хуже ,зато матрасы в мутной воде рыбку ловят.
      Pirogov
      1. Masya Masya Сегодня, 19:45
        больше чем тридцать лет демократии в Сомали

        Masya Masya
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:01
          Расстреляв верблюдов и ишаков, американские летчики доложили об уничтожении техники боевиков.
          Соломон Кейн
  3. болот Сегодня, 19:45
    Декламируемая цель группировки – освобождение Самали от иностранных войск и создание исламского государства на принципах салафизма с неукоснительным соблюдением законов шариата.
    Вообще в мире все смешалось.Одни типа Катара,салафиты-исламский интернационал-социалисты-коммунисты,стали врагами вахабитов из Саудовской Аравии. -исламский,арабский национализм-фашизм-тоже мечтают халифат,империю, построить только арабы в старшенстве.
    Тфу на них. laughing
    болот
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:59
    сша раз уже получили в Самали по фейсу -мазохизм у них явно в почете fool
    Изгоняющий либероидов
    1. болот Сегодня, 20:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      сша раз уже получили в Самали по фейсу -мазохизм у них явно в почете

      Так они салафитов натягивают за вахабитские деньги.
      Все просто,вахабиты -ультра правые не поддерживают ультра-левых салафитов.Так что бомбят социалистов.
      болот
  5. Оленебой_ Сегодня, 19:59
    Простой вопрос.А зачем сейчас и именно по Сомали?
    Оленебой_
    1. Оленебой_ Сегодня, 20:01
      ОТвета не жду
      Оленебой_
    2. болот Сегодня, 20:13
      Цитата: Оленебой_
      Простой вопрос.А зачем сейчас и именно по Сомали?

      Читать выше,просто США отрабатывают деньги саудитов.Все просто.
      Если в той армии имамы арабы командовали то их не бомбили.
      болот
  6. Рабинович_007 Сегодня, 20:15
    Пираты остановитесь stop
    Рабинович_007
  7. anjey Сегодня, 20:33
    пора ставить штаты на место или сейчас или никогда,надо ломать однополярный мир и в первую очередь зачищать Россию от агентов влияния запада типа чубайса -все это конечно наивно но тем неменее
    anjey
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