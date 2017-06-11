США нанесли авиаудар по «Аш-Шабаб» в Сомали

США провели эту операцию при координации (действий) со своими региональными партнерами в качестве прямого ответа на вылазки "Аш-Шабаб", включая недавние нападения на сомалийские силы... Мы сохраняем приверженность работе со своими сомалийскими партнерами и союзниками в целях систематического нанесения ударов по (сети) "Аш-Шабаб" и содействия обеспечению стабильности и безопасности в регионе,

ВВС США впервые нанесли удар по объектам группировки «Аш-Шабаб» в рамках расширенных полномочий американской миссии в Сомали, передает ТАСС сообщение Пентагона.Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб» в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.По данным американского военного ведомства, операция прошла в 298 км к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо примерно в 02:20 по времени восточного побережья страны (09:00 мск).говорится в релизе.Никаких деталей пресс-служба Пентагона не приводит. Результаты операции также не уточняются.«Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») – радикальная исламская группировка, образованна в 2004 году на территории Сомали, действует в районе Африканского Рога. С 2008-го она регулярно совершает террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется сетью "Аль-Каида" (организация запрещена в РФ), а также сомалийскими предпринимателями, придерживающимися радикальных взглядов. Кроме того, средства пополняются сбора «налогов»" с населения на подконтрольных территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.Декламируемая цель группировки – освобождение Самали от иностранных войск и создание исламского государства на принципах салафизма с неукоснительным соблюдением законов шариата.