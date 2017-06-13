Пеппербокс Роббинса и Лоуренса

В конце XVIII века появился новый вид короткоствольного оружия, который очень быстро набрал популярность благодаря своим компактным габаритам и высокой скорострельности – пеппербокс. Новое оружие хоть и требовало длительной перезарядки, но зато было многозарядным, что позволяло сделать несколько выстрелов за короткий промежуток времени.Разумеется, у подобного оружия были и свои минусы: вес, низкая точность, долгое время перезарядки, сложность конструкции, а соответственно и высокая цена, но все это перечеркивало возможность произвести еще один выстрел после промаха или осечки в более короткое время в сравнении с одноствольными дульнозарядными пистолетами того времени.Благодаря этому плюсу, такое оружие как пеппербокс стало очень популярным среди гражданского населения в качестве средства самообороны, а также среди офицерского состава в армии, как личное оружие.Несмотря на то, что пепперокс стал достаточно популярным и мог похвастаться более высокой скорострельностью, он имел все недостатки, присущие оружию с колесцовым замком. Большинство вариантов такого оружия хоть и имели вращающийся блок стволов, но стволы приходилось поворачивать вручную после каждого выстрела. Сам же замок, как и полка для пороховой затравки были в количестве одна штука, то есть после каждого выстрела нужно было сыпать порох на полку и только после этого производить выстрел.Толчок в развитии пеппербоксов произошел с появлением капсюля, но именно изобретение капсюля стало причиной того, что подобное оружие стало неактуальным, хотя еще и оставалось долгое время в производстве, и даже было более популярным, чем первые револьверы. Конструкция первого пеппербокса с использованием капсюлей принадлежит Этану Аллену оружейнику из штата Массачусетс. Примечательно, что его патент был получен в тот же год, что и патент на конструкцию первого револьвера Кольта.Если говорить о конструкции пеппербокса Аллена, то она мало чем отличалась от револьвера Кольта. Как и в револьвере, нажатие на спусковой крючок взводило курок и поворачивало блок стволов вместо барабана, что порождает массу споров, кто является истинным автором конструкции первого револьвера. Оружие производилось в самых различных вариантах от .31 до .38 калибра с различным количеством стволов, чаще 5 или 6. Для перезарядки оружия можно было снять весь блок стволов, который просто вывинчивался, однако большой вес ствольного блока и ничем не фиксирующиеся капсюли не позволили распространиться практике ношения дополнительных снаряженных ствольных блоков. Такая конструкция позволила существенно ускорить скорострельность пеппербоксов, но она не превосходила скорострельности револьверов, которые понемногу вытесняли своих конкурентов с рынка.Если говорить о популярности подобного оружия, то из кинематографа мы привыкли видеть людей, колонизирующих Дикий Запад именно с револьверами. На самом же деле пеппербоксы были до определенного момента более популярны, и долгое время шли «ноздря в ноздрю» с револьверами. Видимо многие предпочитали рассчитывать на количество стволов, и не думали о том, что стрелять можно только из одного.В Европе пеппербоксы также имели популярность, но они отличались по своей конструкции от американских. Так европейские пеппербоксы имеют французские корни, которые делались по патенту Мариетта. Главной отличительной чертой европейского оружия было большое количество стволов, если же говорить конкретно о пеппербоксах Мариетта, то они были схожи по конструкции с Алленовскими, но для перезарядки каждый ствол выкручивался отдельно, что делало такое оружие не таким популярным как в США. Разумеется, копии пеппербоксов конструкции Аллена производились и в Европе (в частности в Великобритании), помимо этого европейские конструкторы пустились во все тяжкие, производя оружие с огромным количеством стволов, один из вариантов имел 24 ствола и это не предел. Для увеличения эффективности попадания, а также на случай осечки многие конструкторы делали возможным стрельбу из стволов попарно, дуплетом. Некоторые даже делали блок стволов не вращающимся, а передвигающимся в горизонтальной или вертикальной плоскости. Тем не менее, абсолютное большинство пеппербоксов имело именно вращающийся блок стволов.Такая конструкция делала пеппербоксы не самым точным оружием, да и усилие чтобы провернуть блок стволов немалой массы требовалось большое. Эта особенность мало кого смущала, однако нашлись конструкторы, которые задумались над возможностью устранения данной проблемы. Самым успешным решением данной проблемы могут похвастаться Самуэль Роббинс и Ричард Лоуренс. Именно они разработали конструкцию, в которой вращался не блок стволов, а ударно-спусковой механизм. Эту разработку можно считать последней существенной в развитии пеппербоксов, правда, очень часто ее пропускают, сразу переходя к его постепенному уходу с рынка.Так как разработку Роббинса и Лоуренса часто игнорируют, хотя это был определенно шаг вперед в развитии пеппербоксов, то на конструкции такого оружия стоит остановиться более подробно.Внешне пеппербокс конструкции Роббинса и Лоуренса мало чем отличается от аналогичного более раннего оружия. Но это только внешне. При более детальном рассмотрении понятно, что это оружие более совершенное, более удобное, надежное и простое в эксплуатации. Главным отличием пеппербоксов Самуэля Роббинса и Ричарда Лоуренса является неподвижный блок стволов оружия. Это решение позволило сделать пеппербокс не только более точным оружием, но и повысить его надежность, благодаря отсутствию открытых движущихся деталей. Нужно также помнить о том, что пеппербокс, это в первую очередь оружие самообороны, а значит применяться оно по своему прямому назначению будет на максимально коротких дистанциях, чаще всего практически в упор. На таких дистанциях быстро сориентировавшийся противник может просто схватить блок стволов, не давая ему провернуться, а, следовательно, произвести выстрел будет невозможно, новая конструкция была лишена такого момента.Сам блок стволом был разделен на две части, которые соединялись между собой при помощи длинного стержня с резьбой. Длинная часть блока представляла собой набор стволов с нарезами и патронниками под длину пули. Вперед пуля не могла выпасть благодаря нарезам, сзади же ее подпирал второй блок, в который закладывался пороховой заряд. Весь блок стволов в сборе мог переламываться вниз, относительно рукояти для удержания, таким образом открывались посадочные места для капсюлей.В принципе в подобной конструкции блоков стволов пеппербоксов ничего нового нет, она применялась достаточно часто, так как ничего более удачного и практичного изобрести просто было невозможно. У данной конструкции были свои плюсы, с которыми сложно спорить. В первую очередь стоит отметить, что благодаря размещению пули и порохового заряда в разных частях блока стволов не требовалась высокая точность соосности отверстий канала ствола и отверстий с пороховым зарядом. Главное, чтобы между ними был канал для прохода пороховых газов. Конечно, чем более точно совпадали отверстия, тем было лучше, но плюс-минус даже пары миллиметров особой роли не играло. А вот если бы пуля располагалась в той же части что и пороховой заряд, то такое несовпадение могло бы быть отразиться на оружии явно не лучшим образом, да и стрелку могло достаться. Вторым значительным плюсом является то, что в случае осечки из-за некачественного капсюля или из-за просто случайности, можно было просто заменить испорченный капсюль, оставив и пороховой заряд, и пулю как они есть. Конечно, сейчас говорить об осечке с современными качественными боеприпасами можно разве что в качестве шутки, но в то время это было существенной проблемой.Разумеется, у такой конструкции блока стволов были и свои недостатки. В первую очередь, главным недостатком была очень долгая перезарядка оружия. Достаточно только представить сколько времени занимает разборка всего этого, установка пули, закладывание порохового заряда, а потом скручивание двух частей блоков стволов между собой, при этом все это нужно делать аккуратно, чтобы то что только что было заложено не вывалилось, как начинаешь ценить современные патроны.Из первого вытекает второй недостаток, из-за сложности и длительности снаряжения оружия, снаряженный единожды пеппербокс мог очень долго путешествовать со своим хозяином, а значит за это время пороховой заряд мог элементарно напитать влагу. В результате достаточно пары недель сырой погоды, чтобы пеппербокс стал бесполезным как огнестрельное оружие, благо для оружия самообороны он имел достаточно прочную конструкцию и значительный вес. Иначе говоря, такое оружие требовало определенной дисциплины от владельца и внимания.Немаловажным недостатком была и защелка, которая удерживала собранный блок стволов, не давая переломиться им вниз. Представляла она собой просто подпружиненную «качельку» с выступом с одной стороны, который цеплялся за паз в блоке стволов. Эта деталь ничем не фиксировалась и при достаточном износе могла допустить открытие блока стволов при выстреле. Этот момент, в первую очередь, неприятен тем, что капсюли просто разлетятся в разные стороны, сделав оружие бесполезным, даже если защелкнуть блок стволов обратно. С другой же стороны, если оружие не дергать лишний раз, то при условии «медленного» пороха того времени, такая неприятность маловероятна.Но перейдем к главной особенности данного оружия – его ударно-спусковому механизму.Ударно-спусковой механизм пеппербокса Роббинса и Лоуренса представляет собой конструкцию действительно очень простую с минимальным количеством деталей. Поворот блока УСМ вокруг свой оси осуществляется благодаря зигзагообразным проточкам на боковой стороне несущей детали механизма. При этом при повороте происходит сдвиг ударника и взвод боевой пружины. Для более простого понимания как это все вращается и работает можно обратить внимание на револьверы братьев Mauser ZigZag в которых поворот барабана осуществляется схожим образом. Технически подобное решение простое и надежное, что и делает его жизнеспособным.Куда больший интерес вызывает реализация элементов управления оружием. Как многие знают, многие первые револьверы не имели ударно-спускового механизма двойного действия, то есть перед каждым выстрелом курок приходилось взводить вручную и только после этого нажимать на спусковой крючок. В последующем УСМ усложнили и револьвер стал оружием, которое всегда оставалось в полной боевой готовности и не требовало никаких предварительным манипуляций перед выстрелом, только ход спускового крючка был более тугим при стрельбе самовзводом. Это сказывалось на точности, поэтому для более точного выстрела все-таки требовалось взвести курок, что отнимало определенное время из-за того, что элементы револьвера были разнесены в разных местах оружия.Решением этого вопроса, к которому уже все привыкли и не считают за проблему занялись американские конструкторы и успешно реализовали это решение в своем пеппербоксе. Элементы управления оружием состоят из двух частей – кольца для отдельного взвода механизма и скобы для спуска. Таким образом можно сначала предварительно взвести УСМ и после этого произвести выстрел, а можно сразу нажимать на спусковую скобу, которая надавит на взводное кольцо и выстрел произойдет самовзводом. Впрочем, при невысокой точности оружия, которая обуславливается больше отсутствием боеприпаса, а не конструкцией пеппербокса, такое решение не было чем то важным, и в то время на него не обратили должного внимания. Хотя получи оно распространение, элементы управления современным оружием могли бы выглядеть несколько иначе.Как итог всему вышеизложенному можно повторить уже всем известный факт – пеппербокс был полностью вытеснен револьверами, хотя и достаточно долгое время существовал с ними бок о бок. Разумеется, этот процесс не был моментальным, даже сейчас отдельные производители нет-нет да сваяют что-то схожее по конструкции с этим многоствольным оружием, однако его популярность постепенно падала, пока не сошла на нет.Даже те оружейники, которые рьяно и до последнего считали пеппербокс более совершенным и перспективным оружием в сравнении с револьвером отказались от своих идей и перешли на производство револьверов, которые приносили хорошую прибыль.