Пуэрто-Рико желает войти в состав США
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер , в ходе общенародного голосования жители Пуэрто-Рико высказались за вхождение в состав США в качестве 51 штата.
При этом данный результат требует одобрения Конгресса. Министерство юстиции США не поддержало проведение голосования.
Референдум предусматривал выбор политического статуса острова: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров имеет в настоящее время.
По итогам плебисцита, свыше 97% голосовавших поддержали присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и только 1,32% проголосовали за сохранение действующего статуса "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.
При этом данный результат требует одобрения Конгресса. Министерство юстиции США не поддержало проведение голосования.
Референдум предусматривал выбор политического статуса острова: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров имеет в настоящее время.
По итогам плебисцита, свыше 97% голосовавших поддержали присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и только 1,32% проголосовали за сохранение действующего статуса "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.
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