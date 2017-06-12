11:55 12 июня

Пуэрто-Рико желает войти в состав США

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер , в ходе общенародного голосования жители Пуэрто-Рико высказались за вхождение в состав США в качестве 51 штата.



При этом данный результат требует одобрения Конгресса. Министерство юстиции США не поддержало проведение голосования.
Референдум предусматривал выбор политического статуса острова: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров имеет в настоящее время.


По итогам плебисцита, свыше 97% голосовавших поддержали присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и только 1,32% проголосовали за сохранение действующего статуса "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.

Пуэрто-Рико желает войти в состав США


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Комментарии 99

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:52
    Видно на выборы пришли только те кто желает присоединиться к США .
    Spartanez300
    1. xetai9977 Сегодня, 08:13
      По любому народ этого острова был бы счастлив жить в 51-м штате США. Но захотят ли сами американцы принять новых латинос, вот в чём вопрос!
      xetai9977
      1. Чёрный Сегодня, 08:28
        США вошла в пуэрто-рико, после чего та захотела замуж.....пошло но посуществу. smile
        А вообще, если честно, мне глубоко фиолетово, кто там из них куда и в кого войдёт.
        Чёрный
        1. Zibelew Сегодня, 08:39
          Пуэрто- Рико уже лет 40 не может вылезти из нищеты. Не связывались бы с США и МВФ.
          Zibelew
          1. meGrail Сегодня, 10:06
            Пуэрто-Рико находится под управлением США. Официально.
            По ВВП на душу, ~38 тыс. USD , против ~26 тыс в России и 18 тыс в Беларуси.
            Кому не следует связываться с США и МВФ?
            meGrail
            1. Love is Сегодня, 10:20
              ВВП на душу не есть показатель достойной жизни. Как распределяется доход от ВВП, вот в чем суть. И кто его контролирует. Узнаете что нибудь новенькое сообщите нам! hi
              Love is
            2. voyaka uh Сегодня, 10:35
              Откуда Вы взяли 26,000 для России?
              В статистике фигурирует 11,000.
              voyaka uh
              1. Татьяна Сегодня, 10:59
                В Колумбии с её сырьевой экономикой очень непростая экономическая и внутриполитическая ситуация.

                В Колумбии сырьевая экономика, основанная на добычи нефти и газа, месторождения которых ИСТОЩАЮТСЯ. Это может привести к тому, что с 2021 г в Колумбии будет наблюдаться нехватка объемов производства нефти для загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
                Это будет означать КОНЕЦ 30-летнего периода САМООБЕСПЕЧЕНИЯ Колумбии по нефти.
                С учетом снижения объемов экспорта нефти, Ecopetrol потеряет возможность самообеспечения нефтью в 2019 г, а вся страна - к 2021 г. С 2022 г Колумбия вынуждена будет начать импорт топлива для удовлетворения внутренних потребностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - иначе они встанут, - что негативно скажется на торговом балансе страны.
                Для Колумбии такая ситуация очень болезненна, поскольку заменить прибыль от продажи нефти другими источниками доходов, кроме как за счет проведения налоговой реформы, не получится.
                При этом внешние обязательства Колумбии продолжат расти.
                Причиной этого является не только необходимость увеличения объемов импорта сырой нефти и нефтепродуктов, но и потребность в финансовых средствах для покрытия дефицита по текущим операциям.
                В связи с этим, при дальнейшем сохранении низких цен на нефть и снижении инвестиций в нефтедобывающую отрасль, Главное контрольное управление Колумбии (конституционный орган страны) рекомендует правительству Колумбии принять меры для стимулирования нефтяной индустрии.
                А средства потребуются немалые. Чтобы увеличить объемы геологоразведочных работ (ГРР) и избежать падения добычи нефти стране потребуется 7 млрд долл США/год в течение ближайших 10 лет.
                Власти Колумбии рассчитывают на привлечение иностранных инвесторов в поиск и добычу углеводородов в Колумбии. Однако возвращению доверия инвесторов будет способствовать завершение боевых действий между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК).
                Но тут есть одно «но» - примирение произошло лишь с РВСК, но не с другими повстанческими группировками.
                Так, Армия национального освобождения (АНО) продолжает атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры Колумбии.
                Татьяна
                1. voyaka uh Сегодня, 11:51
                  При чем тут Колумбия? belay
                  voyaka uh
            3. просто экспл Сегодня, 10:50
              и какие зарплаты в пуэрто-рико ?
              просто экспл
            4. Злой543 Сегодня, 11:01
              А не подскажете что они производят?
              Злой543
        2. Дамир Сегодня, 11:41
          Добрый день!!!! санкции надо против США вводить за присоединение Пуэрто-Рико.... санкции... может хоть на этой волне абсурда в себя приходить начнут...
          Дамир
      2. alex73s Сегодня, 11:29
        Цитата: xetai9977
        По любому народ этого острова был бы счастлив жить в 51-м штате США. Но захотят ли сами американцы принять новых латинос, вот в чём вопрос!


        Никогда их 51 штатом не возьмут, причин тут несколько. Во первых это долг около 80 миллиардов, но это не самое главное, самым главным является то что Пуэрто-Рико испаноговорящая страна, вхождение ее в состав США повлечет за собой в будущем признания испанским вторым государственным языком в США, на это не пошел даже демократ Обама, а республиканцы на такой шаг точно не пойдут
        alex73s
    2. Deniska999 Сегодня, 08:25
      Это далеко не первый референдум. В 2012 году Пуэрто-Рико также голосовало за присоединение, но США их не взяли.
      Deniska999
      1. Чёрный Сегодня, 08:31
        Цитата: Deniska999
        Это далеко не первый референдум. В 2012 году Пуэрто-Рико также голосовало за присоединение, но США их не взяли.

        Точно. Они это решение почти каждый год принимают.... Пуэрториканцы всеми правдами и неправдами лезут в США, а их гонют назад пинками laughing
        Чёрный
        1. Azim77 Сегодня, 09:46
          Потому что неправильно челобитную подают. Нужно с подарками - нефть там или газ, может золото или еще что. Тогда примут. Может быть. А может просто демократизируют. Как повезет.
          Azim77
          1. Tusv Сегодня, 09:57
            Цитата: Azim77
            А может просто демократизируют.

            Так давно уже демократизировали, потому там нищета. Колония
            Tusv
        2. weksha50 Сегодня, 10:16
          Цитата: Чёрный
          Точно. Они это решение почти каждый год принимают.... Пуэрториканцы всеми правдами и неправдами лезут в США, а их гонют назад пинками



          Гм... Чёрт с ними, с Пуэрто-Рико и США... Сами разберутся...
          Только вот навеяло... ЛНР-ДНР открыто просятся в Россию... Не беремс-с... По неким политическим мотивам.... А по этим мотивам эта "вялотекущая" война выгодна... "Вялотекущая", в ходе которой каждый день гибнут люди...
          Вот где НАМ надо голову ломать и что-то делать, а не о волеизъявлении жителей Пуэрто-Рико судачить-переживать...
          weksha50
          1. Чёрный Сегодня, 10:18
            Только вот навеяло... ЛНР-ДНР открыто просятся в Россию... Не беремс-с... По неким политическим мотивам.... А по этим мотивам эта "вялотекущая" война выгодна... "Вялотекущая", в ходе которой каждый день гибнут люди...

            Согласен.
            Чёрный
    3. сибиралт Сегодня, 08:28
      На остров свозили американских негров, потомков привезенных из Африки рабов для очистки американской нации от черных, и сделали из них государство - резервацию. Теперь они домой в Африку не хотят, потому что в США привычнее.
      сибиралт
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
      Цитата: Spartanez300
      Видно на выборы пришли только те кто желает присоединиться к США .

      Что то мне кажется , что на Украине такой же "референдум" проведут в скором времени... wassat
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 09:08
        Цитата: ОТДЕЛ
        Что то мне кажется , что на Украине такой же "референдум" проведут в скором времени...

        ...разве что по вопросу воссоединения с Пуэрто-рико laughing ... Пецюндер парасенко с табличкой-" же суи пуэрториканец!" wassat
        Чёрный
    5. Зяблицев Сегодня, 09:03
      Это Путин! Что бы создать прецедент в понимание Крымского сценария он завербовал пуэрториканцев... laughing
      Зяблицев
    6. g1v2 Сегодня, 09:19
      Там достаточно бедно живут. Сам остров постоянно под угрозой дефолта жил. Чего бы им не хотеть присоединиться к США и смотаться оттуда?
      g1v2
  2. bouncyhunter Сегодня, 07:58
    Процент явки составил всего 23%.

    Вот это и есть реальное число желающих присоединиться к Матрасии .
    bouncyhunter
    1. KondratKo Сегодня, 08:07
      Ещё минус 2,82% к тем 23. Что-то в статье про минимальный порог явки на голосование ничегошеньки не сказано, а если придёт пять человек и проголосует ЗА - "голосование считаем состоявшимся"?
      В Пуэрто-Рико население 2100 млн., в нашем Новосибирске на пол миллиона меньше проживает... )
      Пусть присоединяются, а то вымрут начисто.
      KondratKo
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:09
        Зато вот это есть :
        Министерство юстиции США не поддержало проведение голосования.

        Ждём-с переобувания в воздухе ?
        bouncyhunter
        1. KondratKo Сегодня, 08:21
          "США не поддержало проведение голосования.
          Ждём-с переобувания..."
          Ну тогда, по правилам жанра (методичке), следует устроить многомиллионные шествия пуэрториканцев под Капитолием, рыжую "панду Хеть!!!", "Пуэрто-Рико це пuндocы!". )
          KondratKo
        2. Злодей Сегодня, 08:30
          Цитата: bouncyhunter
          Ждём-с переобувания в воздухе ?

          Ага, сейчас присоединят и скажут, что это в противодействие России, за Крым, с них станется wassat wassat wassat
          Злодей
      2. рич Сегодня, 08:41
        KondratKo: В Пуэрто-Рико население 2100 млн., в нашем Новосибирске на пол миллиона меньше проживает..

        Спасибо, не знал, что население Пуэрто-Рико больше населения Китая. И что в Новосибирске проживает больше 2 миллиардов человек. Век живи, век учись - всегда услышишь, что нибудь новенькое laughing
        рич
        1. KondratKo Сегодня, 08:45
          К слову, 2100 млн., это и есть 2100000, потому как стоит приписочка "млн." wink
          Пример можно посмотреть здесь: http://naseleniye.population.city/puerto-riko/
          KondratKo
          1. рич Сегодня, 08:47
            Тут как не верти, а 2100 млн. = 2,1 млрд. Математика, Сэр hi
            рич
      3. Владимирец Сегодня, 08:44
        Цитата: KondratKo
        В Пуэрто-Рико население 2100 млн.

        Вики говорит, что 3,7млн.
        Владимирец
      4. shkiper83 Сегодня, 08:49
        Пуэрто Рико де-факто США. Каких то видимых отличий от штатов не замечал. Органы власти: coast guard, police похожи на филиалы с материка . Магазины да и сама жизнь как в штатах. Это мои наблюдения как моряка в 2008 году
        shkiper83
  3. krops777 Сегодня, 08:01
    Пуэрто-Рико желает войти в состав США


    Резервацию из страны сделают и все, индейского опыта США не занимать.
    krops777
    1. Владимирец Сегодня, 08:13
      Цитата: krops777
      Резервацию из страны сделают и все

      Это и есть резервация, на 110% контролируемая США, верховная власть принадлежит конгрессу США, гражданство двойное, только без права голоса на выборах.
      Владимирец
      1. krops777 Сегодня, 08:16
        Это и есть резервация, на 110% контролируемая США, верховная власть принадлежит конгрессу США, гражданство двойное, только без права голоса на выборах.


        Не соглашусь с вами, это хотя бы страна, пусть под оккупацией, но со своим народом и культурой, а так как с индейцами ни родины ни флага ни равных прав а почти полное уничтожение как этноса.
        krops777
        1. Владимирец Сегодня, 08:24
          Цитата: krops777
          это хотя бы страна

          Это не страна, официально это «неинкорпорированная организованная территория», прямая аналогия с резервацией.
          Цитата: krops777
          со своим народом и культурой

          Как и индейцы.
          Цитата: krops777
          так как с индейцами ни родины ни флага ни равных прав

          Так и у пуэрториканцев нет права участия в выборах, основного права демократического общества.
          Владимирец
          1. krops777 Сегодня, 08:27
            Так и у пуэрториканцев нет права участия в выборах, основного права демократического общества.


            Да ну, значит у нас разные источники информации, вот с википедии "Пуэрто-Рико имеет свою собственную конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти." чего нет у индейцев.
            krops777
            1. Владимирец Сегодня, 08:38
              Цитата: krops777
              чего нет у индейцев.

              Ну понятно, что аналогия не прямая, но невозможность голосовать при наличии гражданства несколько странно, не находите?
              Владимирец
              1. krops777 Сегодня, 08:57
                Ну понятно, что аналогия не прямая, но невозможность голосовать при наличии гражданства несколько странно, не находите?


                Оккупация что еще можно тут сказать.
                krops777
            2. wazza Сегодня, 08:47
              Пуэрториканцы не могут свободно перемещаться по территории США и работать там, это оккупированная территория.
              Почитайте про грустные истории Дженнифер Лопес.
              wazza
              1. Александр романов Сегодня, 09:51
                Цитата: wazza
                Почитайте про грустные истории Дженнифер Лопес.

                Её состояние оценивается,примерно в 300 миллионов долларов. Очень грустная история,слезы наворачиваются
                Александр романов
                1. мордвин 3 Сегодня, 09:57
                  Цитата: Александр романов
                  Её состояние оценивается,примерно в 300 миллионов долларов. Очень грустная история,слезы наворачиваются

                  А задница во скоко застрахована? "Абрамович выстрелил в задницу Лопес и с ухмылкой выплатил деньгу"
                  мордвин 3
                2. wazza Сегодня, 10:04
                  Было про притеснение и выбивание права на работу.
                  Кто и как их оценивает? Главное - для кого эти сказки про "звезд"? Все эти деньги у менеджера, который дает по рублю на пластику, и показывает в какую сторону крутить попой... ей на самом деле даже ее платья не принадлежат.
                  wazza
                  1. Александр романов Сегодня, 10:06
                    Цитата: wazza
                    Кто и как их оценивает?

                    гугл в помощь
                    Александр романов
                    1. wazza Сегодня, 10:29
                      В гугле такого нет... тот же кто этим звездам выдает деньги по рублю, за исключением может быть только каббалистки Луизы Чикконе.
                      wazza
              2. Чёрный Сегодня, 10:19
                Цитата: wazza
                Почитайте про грустные истории Дженнифер Лопес.

                Хочу грустить вместе с Дженифер Лопес....да простит меня жена laughing
                Чёрный
                1. Александр романов Сегодня, 10:59
                  Цитата: Чёрный
                  Хочу грустить вместе с Дженифер Лопес

                  В очередь laughing
                  Цитата: Чёрный
                  .да простит меня жена

                  С козыреи заходи
                  Александр романов
          2. spech Сегодня, 09:38
            Это не страна, официально это «неинкорпорированная организованная территория», прямая аналогия с резервацией.

            Вроде как украдина и ЕС laughing
            spech
  4. soroKING Сегодня, 08:04
    от Украины заразились recourse
    soroKING
    1. Злодей Сегодня, 08:40
      Цитата: soroKING
      от Украины заразились

      Нет, заразись они от Украины - в евросоюз бы просились wassat
      Злодей
  5. Баракуда Сегодня, 08:09
    Да ради бога. Пусть подавятся ,бюджет распыляют. Какой нибудь "Тополь" явно туда не запрограмирован.
    Рано или поздно Донбасс Российским будет, мне это главное, хоть в данном виде и не подарок.
    Баракуда
  6. anjey Сегодня, 08:19
    никак штаты рай на земле,пора переименовать в соединенные штаты мира
    anjey
    1. Баракуда Сегодня, 08:24
      Надеюсь дожить, что станут "задворками" мира. Я там был как-то, если кредитов нет - можно жить. Афигенная земля . Но "Одноэтажная америка" Ильфа и Петрова - копия через век. Почитайте , кто не успел.
      Баракуда
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:22
    Ситуация забавная. Прецедент создаётся. Очень значительный. Есть повод объявить санкци Матрасии за незаконную аннексию острова. wassat И референдум нелегитимный, и вообще ...
    Горный стрелок
  8. МВГ Сегодня, 08:26
    Я тоже за вхождение Пуэрто-Рико в состав США, а так же Замбии, Ганы, Сомали и Украины )))))
    МВГ
    1. Баракуда Сегодня, 08:37
      Украину пока просьба не трогать ! Мы еще тут повоюем. Может даже и пострелять. благо уже есть чем.
      Ну а список какие виллы-дома сжечь уже есть, для начала.
      И таких "дебилоидов" как я ,умеющих держать оружие, поверьте хватает, которым нечего терять и все достало.
      Когда Ватутина хотят переиминовать в Шухевича, простите , но я в бешенстве. am
      Может Медведчук Кум Путина подмогнет ? Денежных знаков не хватает иногда.
      Баракуда
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
        Цитата: Баракуда
        Когда Ватутина хотят переиминовать в Шухевича, простите , но я в бешенстве.

        Валерий hi Вы не одиноки !
        bouncyhunter
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:44
          Павел hi лучшее средство от бешенства -старый, добрый самогон в умеренном количестве drinks lol
          Изгоняющий либероидов
          1. soroKING Сегодня, 08:50
            в неограниченно умеренном количестве drinks
            сПраздником!
            soroKING
          2. Баракуда Сегодня, 08:54
            Водки не пью к примеру лет эдак с 10-ть, пивка разве литров 2-ва. Так что нейроны и базоны хикса думаю в мозгу фунциклируют.
            А самогон, моя бы воля, при Горбатом-запретить и статья, рождаемость выросла стопудово.
            Мужики начали бы работать по "предназначению".
            Баракуда
      2. Александр романов Сегодня, 09:53
        Цитата: Баракуда
        Когда Ватутина хотят переиминовать в Шухевича, простите , но я в бешенстве.

        Если переименовывают-это означает,что к власти в стране пришли внуки тех,кто воевал на стороне Гитлера.
        Что еще нужно сделать,что бы украинцы проснулись? Скоро возродят и саму дивизию Галичина.
        Александр романов
  9. venik Сегодня, 08:29
    Ну, если конгресс и сенат вхождение этого самого Пуэрто-Рико в состав США (а они могут!) то РФ просто таки ДОЛЖНА будет ввести против "матрасов" САНКЦИИ, за "аннексию" "суверенного государства"!! Вот потеха то будет!!!!!! А что?? Вот вам прямая аналогия с Крымом! Тем более в крымском референдуме приняли участие 88% имеющих право голоса, а тут всего-то каких то 23%......
    venik
  10. kos 75 Сегодня, 08:35
    Да это анексия.Голосовали под дулами автоматов.Весь свободный мир должен ввести санкции против штатов и 23 процентов Пуэрториканцев )))
    kos 75
    1. 0255 Сегодня, 09:47
      Вот только США не хотят брать Пуэрто-Рико в свой состав, хотя те просятся уже не первый год
      0255
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:42
    С таким процентом явки, можно сказать что любой вариант победил recourse
    Изгоняющий либероидов
  12. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 08:48
    Все хотят в Америку! Посмотрите на наших звезд экрана,эстрады,у всех в Майами недвижимость. Так,как живут в Америке нам не жить,я русский и живу в России,дважды был в США,да есть и там недостатки,но кто хочет работать там живут нормально!А про их сервис вообще песня!
    А то,что мы так живем у себя наверно мы сами виноваты,напоминаем безропотное стадо,а наши пастухи,творят ,что хотят,а мы молча созерцаем,сидя у экранов и слушая очередной бред. ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ РОДИНЫ ОСЕДАЮТ В ШВЕЙЦАРСКИХ И ЛОНДОНСКИХ БАНКАХ!
    просто ПАЛЫЧ
    1. samoletil18 Сегодня, 09:37
      И что вы предлагете?
      samoletil18
      1. Александр романов Сегодня, 09:54
        Цитата: samoletil18
        И что вы предлагете?

        Революцию он предлагает,всё отнять и поделить.
        Александр романов
        1. Баракуда Сегодня, 10:11
          Отнять понятно, гравное не разрушать в попыхах. Делить будем потом.
          А мне че-то кажется так и будет. и скоро - революция без жертв - ничтожная ложь.
          Баракуда
          1. Александр романов Сегодня, 10:19
            Цитата: Баракуда
            гравное не разрушать в попыхах.

            Это сделают обязательно
            Цитата: Баракуда
            Делить будем потом.

            И не он laughing
            Цитата: Баракуда
            А мне че-то кажется так и будет

            Не будет,никаких предпосылок к этому нет
            Цитата: Баракуда
            революция без жертв - ничтожная ложь.

            Поэтому революционеров,нужно в зародыше уничтожать.
            Александр романов
  13. NKT Сегодня, 08:49
    А почему бы и не проголосовать...долг 70 млрд.$ на 3.5 млн. человек, за чертой бедности 50%, неработающая пенсионная система.
    NKT
  14. Curious Сегодня, 08:52
    Сайт взял еще одну ступеньку по пути вниз. Единственное обновление во всех разделах - мегановость про Пуэрто-Рико. Уже даже сил про безвиз или Порошенка что-то соорудить не хватило.
    И главное - тема четко по специфике сайта.
    Curious
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
      Цитата: Curious
      Сайт взял еще одну ступеньку по пути вниз. Единственное обновление во всех разделах - мегановость про Пуэрто-Рико. Уже даже сил про безвиз или Порошенка что-то соорудить не хватило.
      И главное - тема четко по специфике сайта.

      Сегодня выходной и редакторы тоже имеют право отдыхать! Не нравиться идите на форум и там свои темы открывайте и обсуждайте..Все им не нравится , лишь бы по ныть...(без обиды..) hi
      ОТДЕЛ
      1. Curious Сегодня, 09:21
        Где расписание работы - со скольких до скольких открыто, когда обед, когда выходной?
        Curious
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:26
          Цитата: Curious
          Где расписание работы - со скольких до скольких открыто, когда обед, когда выходной?

          Обычно в выходные статей очень мало и все ждут Итоги! Завтра уважаемый все будет завтра , замучаетесь читать и анализировать...
          ОТДЕЛ
  15. 3vs Сегодня, 09:05
    Неужели обойдут бандерштадт?!
    Скакунам надо поторопиться, а то станут 52 штатом! laughing
    3vs
  16. Machete Сегодня, 09:06
    Хах! Пуэрто-Рико наш! то есть их.
    Machete
  17. Farid05 Сегодня, 09:53
    еще бы. Вообще колонизация регионов с индейцами была конечно ужасной, но еще хуже было предоставление им свободы.
    Farid05
    1. Александр романов Сегодня, 10:20
      Цитата: Farid05
      еще бы. Вообще колонизация регионов с индейцами была конечно ужасной, но еще хуже было предоставление им свободы.

      Ты почему тут? Навальный митинг собирает.иди поддержи.Хочу увидеть твоё фото из автозака
      Александр романов
      1. Farid05 Сегодня, 11:06
        Понимаю вашу вонь с языка, ибо отлизывать причинное место ваших господ дело не легкое.
        Farid05
        1. Александр романов Сегодня, 11:08
          Цитата: Farid05
          Понимаю вашу вонь с языка

          Я там тебе в новои тепе о Навальном пару постов оставил,прокоментируи,если наидешь время и совесть.
          Александр романов
          1. Farid05 Сегодня, 11:27
            это хамло вроде вас мне про совесть говорить будет?
            Посмотрел, я не собираюсь его защищать. Но и поддакивать нынешней власти также не собираюсь. И мной правит не Навальный, а ВВП, поэтому и спрос с него, и за появление Навального и возникновения спроса на него также вина ВВП. Ибо сегодня в праздник лично я на работе, чтобы семью кормить, а этот целой страной 17 лет управляет и не может независимую экономику от нефти построить, с коррупцией ни как не боремся а наоборот приобрела нереальные масштабы, плюс полицейское го-во строит. А ведь я гордился им, действительно гордился, думал он другой.
            Farid05
  18. Вождь краснокожих Сегодня, 10:00
    Собиратели земель американских... блин.
    Вождь краснокожих
  19. APASUS Сегодня, 10:09
    Вот Зрада ! Петя не допер такой референдум провести . Это сколько денег можно освоить ,сколько магазинов "Roshen"построить на всей территории США.
    APASUS
  20. Govorun Сегодня, 10:13
    Пуэрто-Рико желает войти в состав США
    Это как у нас "соседи" желто блакитные....сами нищие,но ДЕНЕГ ДАЙТЕ...
    Govorun
  21. standan Сегодня, 10:20
    Цитата: meGrail
    Пуэрто-Рико находится под управлением США. Официально.
    По ВВП на душу, ~38 тыс. USD , против ~26 тыс в России и 18 тыс в Беларуси.
    Кому не следует связываться с США и МВФ?
    Валовой внутренний продукт (ВВП) острова в 2004 году составил $17 700 в год на душу населения[41], что демонстрирует значительный прирост по сравнению с 2002 годом ($14 412).[42] Однако если сравнивать это значение с основной территорией США, то согласно американской статистике самый бедный штат США Миссисипи в 2002—04 годах имел доход $21 587 в год на душу населения, что гораздо выше пуэрто-риканских показателей.[43] Начиная с 1952 года разница в ВВП на душу населения между Пуэрто-Рико и основной территорией США оставалась неизменной — остров имеет примерно треть от среднего значения по США.

    1 мая 2006 года бюджет Пуэрто-Рико столкнулся с резкой нехваткой денежной наличности, что привело к закрытию местного министерства образования и 42-х других правительственных учреждений. Все 1536 гос. школ были закрыты, и 95 762 человек впервые в истории острова столкнулись с частичной остановкой государственного управления.[44] 10 мая 2006 года бюджетный кризис был разрешён с заключением нового налогового соглашения, так что все госслужащие смогли вернуться на работу.

    3 августа 2015, страна должна была выплатить кредиторам $58 млн, однако перечислила им лишь $628 000, сообщает The New York Times. Таким образом страна допустила технический дефолт.

    По состоянию на август 2015 года задолженность Пуэрто-Рико перед кредиторами превышала $72 млрд. "Будущее долга вызывает опасения финансовых аналитиков и экспертов", пишет газета Ведомости со ссылкой на NewYork Times. Губернатор островного государства Алехандро Гарсия Падилья заявил, что страна не сможет расплатиться по всем своим долгам.[45]

    6 апреля 2016 года губернатор Пуэрто Рико подписал закон, по которому он может остановить выплаты по долгам.[46]

    По информации the Guardian 1 Июля правительство Пуэрто Рико, несмотря на пакет спасения, не смогло расплатиться по обязательствам на 779 миллионов долларов. Тем самым государство допустило дефолт.
    standan
  22. roskot Сегодня, 10:48
    А мне как то фиолетово. Войдет Пуэрто - Рико, не войдет. Своих дел хватает. А американцы давно там крышуют.
    roskot
    1. sgazeev Сегодня, 11:01
      Цитата: roskot
      А мне как то фиолетово. Войдет Пуэрто - Рико, не войдет. Своих дел хватает. А американцы давно там крышуют.

      У нас под боком Укрогабон,желающие лечь под матрас сц......
      sgazeev
  23. sgazeev Сегодня, 10:58
    Попробуют не войти,матрасы все пальмы увесят "гирляндами".Демократия,мать её.
    sgazeev
  24. Zomanus Сегодня, 11:03
    Обезьянкам хочется халявы. Это как украинцы рвутся в Европу.
    Zomanus
  25. баклан Сегодня, 11:12
    Я с Пуерто - Рико, дочь офицера, здесь не всё однозначно...
    баклан
  26. кайман Гена Сегодня, 11:18
    Пуэрто-рико банкрот, вхождение в состав США-выход из критической ситуации, но все долги лягут на метрополию.
    кайман Гена
  27. Туз Бубен Сегодня, 11:22
    Я почти счастлив...
    Вот вам и Армения, вот вам и Таджикистан...выбирайтте...
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:28
      Да только, , выберут не от нашегэо с Вами, мнения....
      Ну что, Вова...
      И дальше будем посасывать ?...
      Туз Бубен
  28. mahoney Сегодня, 11:23
    Как только "профессор" перестал интересные выкладывать.....сайт превратился в мусорное ведро....в которое время от времени может что-то годное упасть.
    mahoney
  29. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:44
    Вот у матрасов появился и свой Крым.
    Молодой_Коммунист
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:49
      Дай то Бог...
      Туз Бубен
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