Чарка, шкварка, иномарка

И вот случилось то, что давно (очень давно) должно было случиться и о чём так долго предупреждали белорусов. Их зарплаты и уровень жизни стали приходить в соответствие с тем уровнем, который может обеспечить непосредственно белорусская экономика. Всё то, что имело место раньше, было, так сказать, не совсем правдой. Во многом специфичный уровень жизни (на фоне ещё более специфичной экономики) объяснялся ничем иным, как вливаниями из российского бюджета. Просто это продолжалось так долго, что люди уже забыли, что может быть как-то иначе.В качестве «какого-то другого» варианта рассматривалась «волшебная Евробеларусь». Кстати, именно так до сих пор ведутся дискуссии в белорусском медийном пространстве: жить за счёт России или за счёт Европы (и кто даст больше!). Беда в том, что ближайшие годы Белоруссии предстоит жить за свой собственный счёт (и чем дальше, тем больше). Собственно говоря, ничего страшного или необычного в этом нет: большинство советских республик (включая Россию), так или иначе через это прошли.При крушении СССР это было, когда общесоюзная экономика сначала работала всё хуже и хуже… а потом исчезла. И многим пришлось выживать. Выживали кто как мог. 90-е были тяжёлым временем и в Прибалтике, и в Закавказье, и в Средней Азии… Кто интересуется — уточните, как резко, допустим, изменился уровень жизни в сверхблагополучной советской Грузии сразу после распада СССР… Так что ничего нового, интересного, необычного в сегодняшней Белоруссии не происходит. РБ от этого очень долго спасал отнюдь не бывший председатель колхоза, а российская экономическая помощь.Так что сегодняшний кризис в РБ носит вполне закономерный характер, просто это должно было случиться гораздо, гораздо раньше. Как и в соседних Польше, Украине, Литве… «Паузу российской помощи», которую нужно было использовать для реформ экономики и создания новых производств, элита Белоруссии использовала для замораживания ситуации. Такое вот было принято решение, и принято оно было отнюдь не в Москве (там была совсем другая политика), а как раз в «суверенном Минске».И вот с 2011 года стремительно идёт «разморозка». Стартером послужила, как ни странно, внешнеполитическая проблема (Грузия/Абхазия/Ю.Осетия). Белоруссия — очень небольшая страна, но как-то очень «умело» попадает под большие внешнеполитические раздачи. Завидное искусство. Безусловно, финансовый кризис в РБ имел внутренние причины (гос. контроль экономики и отрицательный торговый баланс),спусковым крючком послужило именно «непризнание».Что, кстати, доказало крайне низкую компетентность руководства страны. Признание/непризнание Ю.Осетии было крайне серьёзным «головняком» и требовало от белорусского руководства высшей степени дипломатических талантов. Это было серьёзнейшим «вызовом» для руководства страны. И Беларусь «блестяще» провалила экзамен. Из всех возможных (а их было отнюдь не два и не три) вариантов был выбран самый дурацкий, самый проблемный и самый скандальный. То естьг-ну Медведеву признать Цхинвал… и не признать! Хуже этого вообразить что-то невозможно. Самое неправильное решение.Чтобы не быть голословным: у РБ было много вариантов решения по югоосетинской проблеме: например, с самого начала очень чётко осудить грузинскую агрессию, выслать гуманитарную помощь… но так же чётко не признавать Ю. Осетию (не нарушая «международное право!). Честно, прямо и логично. С самого начала. Или заранее полностью устраниться от всех кавказских дел (что там забыли белорусы?). Нас это не касается (закрыться наглухо!). Хуже, но тоже честно. Или ещё до конфликта назойливо предлагать свои «миротворческие услуги», а после войны «обидеться на всех милитаристов» и «закрыть калитку».Вариантов было много. Но белорусы выбрали самое «хитрое» и крайне неудачное решение... Именно с этого момента Россия начинает сокращать помощь. То есть перед белорусской дипломатией стояла серьёзнейшая задача… и белорусская дипломатия полностью облажалась. Кстати, именно тогда начинаются интереснейшие контакты с МВФ…Могла ли Россия «помочь» в момент того самого кризиса 2011 года? Безусловно. Но белорусский МИД сделал всё, чтобы это не произошло. Окончательно отношения по линии Москва-Минск добил украинский кризис (и в меньшей степени кризис в Сирии/Карабах).Почему-то в сознании белорусов существует такой советский реликт, как «безвозмездная экономическая помощь». СССР, в принципе, её оказывал, но не вполне «безвозмездно». Обычно в ответ требовалась политическая и идеологическая лояльность. Можно иронизировать по поводу того, насколько всё это нам было нужно… но лояльность предусматривалась.Белорусское «изобретение» — это экономическая помощь без всякой ответной лояльности (мы независимое государство!). Так вот, если последствия непризнания Абхазии/Ю.Осетии были тяжёлыми, то «аннексия Крыма и сепаратисты» (а именно так писали в белорусских газетах) поставили жирную точку в вопросах «экономической помощи братскому белорусскому народу». Кино закончилось, за всё надо платить…Заигрались «ребята-октябрята» из белорусского руководства. Крым был личным проектом В. Путина. Самым главным и значимым проектом. И любую «фронду» в данном вопросе он рассматривал как личное оскорбление. А как мы все понимаем, решающее мнение в вопросе выделения «помощи» как раз за ним.То есть перед внешнеполитическим ведомством РБ (и лично перед господином Макеем!) была поставлена фантастическая по конфликтности интересов задача: что делать в условиях «возврата Крыма»? Решение не заставило себя ждать.Сегодняшнее драматическое падение зарплат в Белоруссии — это как раз во многом следствие «украинского Крыма», «дружбы с Турчиновым» и поставок дизтоплива ВСУ. Ну не может же Россия оказывать экономическую помощь стране, которая не желает признавать её территориальную целостность и уважать её внешнюю политику. Это как-то унизительно в конце концов.Примерно та же сделка, которую Лукашенко предложил белорусам: материальное благополучие (чарка, шкварка, иномарка) в обмен на неучастие в политике — имела место в отношениях Москва-Минск. Политическая лояльность в обмен на экономические преференции. Беда как раз в том, что Лукашенко не просто «нарушил условия» сделки. Беда в том, что он категорически отказался их соблюдать.По сути дела, все эти годы он их демонстративно игнорировал. С особым цинизмом так сказать: мы независимое государство и нам никто не указ! Тогда зачем было о чём-то договариваться?Тут у белорусов принято всё мешать в одну кучу: общую историю, язык, Союзное государство, независимость… социальные принципы и олигархов. И тщательно перемешивать большой поварёшкой. И да, в этом месиве уже ничего не поймёшь и не докажешь… Но стоит упростить ситуацию, вернуться, так сказать, на исходные… и всё становится кристально ясно: была договорённость, простая и понятная, — экономическая помощь в обмен на политическую лояльность. При этом белорусам никто руки не выкручивал, хочешь — соглашайся, не хочешь — откажись.После украинского конфликта говорить о какой-то там политической лояльности официального Минска достаточно смешно. И рано или поздно это должно было случиться (с остальными республиками это случилось гораздо раньше). Перевод отношений на чисто коммерческие рельсы. «Предпоследняя республика» — Украина через это прошла совсем недавно — в результате жизненный уровень упал в несколько раз и по данному критерию Киев приблизился к Средней Азии.Вот именно это самое сейчас происходит с Белоруссией. Жизненный уровень не просто упадёт, он упадёт до уровня стран Третьего мира. Самое печальное, что назад он уже не вернётся. Вот в Киеве, например, не только проводят Евровидение (Євробачення!), но и собираются прикрыть метро. А что поделаешь, метро — это очень дорого для страны Третьего мира. И даже для её столицы. То есть после разрыва с Россией Украина постепенно (и болезненно!) привыкает к новым жизненным стандартам. Попытка «сесть на шею Европе» успехом не увенчалась.Сейчас тот же самый процесс запущен в Белоруссии, что уже имело там серьёзные политические последствия. И на столь ожидаемой в Белоруссии встрече Путин-Лукашенко последнему было заявлено, что долги надо платить. И долг за газ тоже. Не того ждал Александр Григорьевич от встречи, не того…В принципе сумма для России небольшая и вопрос мог бы решиться, но этот вариант подразумевает под собойформат отношений (без выпадов и плевков в адрес России). Многих удивило в начале года отсутствие внятной реакции России на арест «пророссийских блоггеров» в Белоруссии. Ничего удивительного — было понятно с самого начала, что это довольно грязная провокация. Расчёт делался именно на жёсткую реакцию Москвы, с тем чтобы можно было громко кричать, что «нас обижают».Вместо этого белорусским элитам была предоставлена великолепная возможность лично объяснять народонаселению, что происходит с зарплатами, ценами на коммуналку, работой, пенсиями и уровнем жизни в целом. Однако же дорого обошлась Александру Григорьевичу дружба с Петром Алексеевичем.