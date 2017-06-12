США готовятся к новым санкциям против РФ

Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию.

Согласно информации РИА Новости , издание Politico сообщает о том, что Сенат США вплотную подошел к расширению антироссийских санкций.Основные разногласия вызывает степень углубления санкционной политики. Демократы настаивают на введении законодательного запрета для президента страны на смягчение введенных санкций и расширении их списка в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы. Республиканцы стремятся придерживаться более осторожной линии, хотя среди них находятся приверженцы ужесточения санкций, в частности данную позицию занимает сенатор Линдси Грэм.- пояснил он.Демократы заявили о том, что они не поддержат санкции против Ирана в случае отказа от введения более жестких мер в отношении России.При продвижении законопроекта он должен получить одобрение Сената и впоследствии Палаты представителей. Конечной инстанцией станет Белый дом.