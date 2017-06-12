11:53 12 июня

США готовятся к новым санкциям против РФ

Согласно информации РИА Новости , издание Politico сообщает о том, что Сенат США вплотную подошел к расширению антироссийских санкций.

Основные разногласия вызывает степень углубления санкционной политики. Демократы настаивают на введении законодательного запрета для президента страны на смягчение введенных санкций и расширении их списка в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы. Республиканцы стремятся придерживаться более осторожной линии, хотя среди них находятся приверженцы ужесточения санкций, в частности данную позицию занимает сенатор Линдси Грэм.

Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию.

- пояснил он.




Демократы заявили о том, что они не поддержат санкции против Ирана в случае отказа от введения более жестких мер в отношении России.

При продвижении законопроекта он должен получить одобрение Сената и впоследствии Палаты представителей. Конечной инстанцией станет Белый дом.


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Комментарии 21

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:34
    Неугомонные какие...Ну хорошо , принимаем!
    Нам не впервой это все уже.. Работаем!

    Вот такие дела мужики.. soldier
    ОТДЕЛ
    1. pjastolov Сегодня, 11:37
      Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию.


      вот и самое дермократическое государство волнуется laughing
      pjastolov
      1. Тралл Сегодня, 11:49
        Чтобы санкции снимались нужно предавать и пропивать
        Тралл
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:49
        сенатор Линдси Грэм.

        Ещё один "недоястреб" . Удивляюсь , как это в такой новости ни разу не упомянули Маккейна . Может , помер ?
        bouncyhunter
    2. tiredwithall Сегодня, 11:38
      Угомонить их может только хорошая встряска.
      Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию.

      И все же: что сделала Россия?
      tiredwithall
      1. krops777 Сегодня, 11:46
        И все же: что сделала Россия?


        Ну как же идет наперекор политике главню-ов, а не послушно следует их "демократии".
        krops777
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:48
          США готовятся к новым санкциям против РФ

          Странно... А я думал, что это нам нужно готовиться к их санкциям! belay laughing
          СРЦ П-15
          1. pjastolov Сегодня, 11:53
            Странно... А я думал, что это нам нужно готовиться к их санкциям!
            все правильно - санкции нам, а готовятся они, за вазелином в аптеку побежали laughing
            pjastolov
      2. Дамир Сегодня, 11:48
        а ничего не сделала... сами придумали причину... сами возмутились.... сами ввели санкции.... полная демократия.... зачем доказательства, зачем настоящее расследование???? сказали главдемократы - Россия, значит Россия.... надо в качестве ответного абсурда наложить на них санкции за присоединение Пуэрто-Рико... взять их методичку... заменить Крым на Пуэрто-Рико и начать вещать во все СМИ... интересно как скоро до них дойдет что над ними прикалываются??? думаю что нет... примут за чистую монету...
        Дамир
      3. Logall Сегодня, 11:51
        Как в анекдоте:
        Утром газовая камера, вечером газовая камера. Товарищ фашист сколько можно? Придумайте что-нибудь не такое скучное.
        Пусть молятся, чтобы мы ничего не придумали...
        Logall
  2. tiredwithall Сегодня, 11:34
    Раз они вводят санкции, то мы действуем правильно.
    tiredwithall
    1. DenZ Сегодня, 11:50
      Думаю что уже почти без разницы как и что мы делаем. В самих штатах началась такая возня которая их самих же обличает как клоунов которые грызутся до желчи друг с другом. Ну и пусть. Запасемся попкорном и будем наблюдать. Бизнес американский с российского рынка уходить совсем не хочет несмотря на всю истерику демократов.
      DenZ
  3. Никкола Мак Сегодня, 11:37
    Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию.

    Где-то это я уже слышал - только про "американскую демократию"!
    Маккарти снова в деле, с чем юсовцев и поздравляю!
    Флаг вам в руки, барабан на шею - и айда искать "агентов Кремля" в Конгрессе - чем больше, тем лучше!!!
    Никкола Мак
  4. Tusv Сегодня, 11:40
    Да весь мир уже понимает, что санкции это показать свои свинцовые фаберже, мол мы крутые и крутее не бывает. Давно уже санккционные компании открыли дочки, с коими буржуи свободно торгуют
    Tusv
  5. Rostislav Сегодня, 11:40
    Была бы Россия, а повод для санкций найдется.
    Rostislav
  6. Spartanez300 Сегодня, 11:40
    Если Россию наказывать санкциями за присоединение Крыма причем добровольное и борьбу против терроризма в Сирии , то США за все ее пакости по всему миру нужно стереть с лица земли как государство . И вообще Сенат США это просто сборище кровожадных идиотов .
    Spartanez300
  7. kepmor Сегодня, 11:43
    ну,ушлёпки...нашли чем наш народ пугать...санкции...
    да после "оглушительных успехов" нашей власти в экономике нам ваши санкции "по барабану"!...вам до нашего димона и Ко. ещё расти и расти...
    kepmor
  8. art030765 Сегодня, 11:44
    штаты запускают процесс выталкивания нас с энергетического рынка европы вторая часть мармезонского балета и это не есть хорошо особенно для нашей социалки
    art030765
    1. DenZ Сегодня, 11:51
      Каким образом они запускают этот процесс?
      DenZ
  9. Кот Всапогах Сегодня, 11:45
    ха-ха им к санкциям ещё и готовиться надо? я в шоке , я думал они санкции накладывают как левое яйцо пожелает!!
    Кот Всапогах
  10. Армата Сегодня, 11:46
    Это как на смягчение и углубление? Блин какие то противные мысли лезут в голову о нетрадиАНАЛАХ. Всю жизнь они через анал лезут, только-бы не дать развиваться.
    Армата
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