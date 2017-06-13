"И бизнес у нас ответственный..."

Определяющее влияние на динамику показателя оказали операции I квартала 2017 г., в апреле-мае текущего года чистый вывоз капитала существенно замедлился. В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств. Прочие секторы, привлекая средства в экономику, напротив, обеспечивали чистый ввоз капитала.

Не так давно отгудел улей (или что там ещё...) Петербургского международного экономического форума. И центральным событием, пожалуй, нужно считать... нет, не весьма странную модерацию форума американской журналисткой Мэгин Келли и её беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, а представительность площадки в Питере. Северную столицу посетили владельцы крупного западного бизнеса, которые в интервью различным СМИ, включая федеральные каналы, сообщили, что готовы выступать в качестве инвесторов в российскую экономику и вести бизнес в РФ, несмотря на санкции.Тема зарубежных инвестиций вообще была одной из горячо обсуждаемых на форуме. И это понятно. Ведь и сам форум в Санкт-Петербурге на то и созывается, чтобы «подороже продать» проекты для ведения бизнеса на территории Российской Федерации. Иностранными инвестициями грезит и министерство экономического развития страны, представляя президенту свои документально оформленные мысли на предмет того, как «запылесосить» в Россию финансы зарубежного бизнеса, превращая их в инвестиционную денежную массу.Привлечение зарубежных капиталов в отечественную экономику – дело, конечно, значимое. Тут не поспоришь. А убеждение тех же западных инвесторов со стороны представителей российских властей в том, что в нынешних условиях на экономике России можно заработать, не менее значимо уже для самих инвесторов.Однако на фоне такой демонстрации прелестей «невесты» (если уж речь идёт о попытке «выдать замуж» российскую экономику) нельзя не обратить внимание на то, что для отечественной финансовой системы и для российского бюджета существенно важнее притока зарубежных инвестиций. Это, если так можно выразиться, экономический непатриотизм тех, в чьих руках сосредоточены огромные финансовые средства – российские миллиардеры, зарабатывающие свои средства в России и на России, а налоги выплачивающие за пределами экономической юрисдикции страны.Проблема по-настоящему велика. С одной стороны нам уже объявили, что мы живём в условиях победившей рыночной экономики, а потому о каком экономическом патриотизме денежных мешков можно сегодня говорить... Ищут способы обойти систему российского налогообложения, подкармливая заработанными в России миллиардами оффшорные зоны от Европы до Карибского бассейна.С другой стороны страна фактически продолжает сталкиваться с фактическим грабежом ресурсов, который (грабёж) представители крупного бизнеса упорно называют желанием «найти тихую гавань» для своих средств. То есть эксплуатация российских основных активов, использование российских трудовых потенциалов, российской инфраструктуры – большинством российских миллиардеров считается делом нормальным. Но как только на основании, кстати, более чем либеральных экономических законов РФ, этих людей пытаются убедить в необходимости и налоги платить тоже в России – крики на форумах о необходимости «дать бизнесу свободно дышать». Мол, крупный бизнес «душат непомерными налогами»... Представители малого и микробизнеса заявления «крупняка» о том, что для того «власти перекрыли кислород», воспринимают как насмешку над их собственными попытками хоть как-то закрепиться на российском рынке. Мало того, об «удушении налогами» заявляют лица, которые стараются не вспоминать о том, каковы налоги в большинстве государств, к примеру, Европейского союза. В России, говорят, налоги «непомерны», а потому, мол, и крутимся как можем. А при французских 35-45% как «крутились» бы?..Конечно, сегодня глупо взывать к какой-то социальной ответственности таких людей. Глупо по той простой причине, что капитал и социальная ответственность – понятия, мягко говоря, не всегда совместимые. А если учесть, что само построение рынка в нашей стране шло на фоне полной социальной безответственности тех, кто добрался до государственных активов, то вопрос цивилизованного убеждения «денежных мешков» в необходимости понимать значимость социальных обязательств и вовсе превращается в бесспорную наивность. Почему-то вспоминается фраза: «Они просто не вписались в рынок...»Теперь эти люди, для которых миллионы россиян «просто не вписались в рынок», заявляют, что деоффшоризация (а именно этот термин употребили представители властей) экономики приведёт к «негативному эффекту». К чему, простите? То есть сейчас, когда при сверхдоходах на российских активах от положенных объёмов налогов в российский бюджет приходит ломаный грош – эффект сугубо позитивный... Если речь о кошельке непосредственно представителей крупного бизнеса, тогда – да. Если речь об экономике России – странно удивляться тому, почему уже который год даже экономика «околоноля» считается большим успехом «в условиях санкционного давления».На этом фоне примечательной выглядит статистика очередного всплеска активности по выводу капиталов за рубеж. Портал «Вести. Экономика» представляет данные, говорящие о том, что за май месяц из российской экономики за рубеж выведено около 1,4 млрд долларов США. И это официальные данные от Центробанка. А сколько неофициально?..Отмечается, что объёмы оттока капиталов за пределы России в годовом исчислении в сравнении с прошлым годов выросли примерно в 2,2 раза! – $22,4 млрд против $10,3 млрд.Пресс-служба ЦБ РФ при этом заявляет буквально следующее:А далее и вовсе сообщается, что вывоз 22 с лишним миллиардов долларов вообще нужно считать экономической победой, так как в 2015 вывезли более 57 млрд долларов. Мол, надо радоваться и этому...Притом, что об объёмах ввоза капитала никакой конкретики нет. Несмотря на постоянные заявления о том, что зарубежный крупный бизнес «хотел бы в экономику России вложиться». Судя по всему, на первом месте тут выступает желание вложиться по образу и подобию такого «инвестора» как Билл Браудер, «вкладывавшегося» в экономику России так, что потом эта самая экономика не досчиталась суммы, кратно превосходящей ту, которую «экономический спаситель» ввозил в страну.Вот и итог: десятки миллиардов без надежды на возвращение продолжают утекать за рубеж, «денежные мешки», зарабатывающие в России, не готовы платить в казну законные объёмы средств в виде налогов. А в программах, представленных не так давно президенту, чуть ли не главным стимулом экономики РФ называется «необходимость» повышения пенсионного возраста и увеличение вложений в иностранную валюту. И в этом случае фраза «всё течёт, всё меняется» пока не добавляет оптимизма.