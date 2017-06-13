10:11 13 июня

И бизнес у нас ответственный...

Не так давно отгудел улей (или что там ещё...) Петербургского международного экономического форума. И центральным событием, пожалуй, нужно считать... нет, не весьма странную модерацию форума американской журналисткой Мэгин Келли и её беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, а представительность площадки в Питере. Северную столицу посетили владельцы крупного западного бизнеса, которые в интервью различным СМИ, включая федеральные каналы, сообщили, что готовы выступать в качестве инвесторов в российскую экономику и вести бизнес в РФ, несмотря на санкции.

Тема зарубежных инвестиций вообще была одной из горячо обсуждаемых на форуме. И это понятно. Ведь и сам форум в Санкт-Петербурге на то и созывается, чтобы «подороже продать» проекты для ведения бизнеса на территории Российской Федерации. Иностранными инвестициями грезит и министерство экономического развития страны, представляя президенту свои документально оформленные мысли на предмет того, как «запылесосить» в Россию финансы зарубежного бизнеса, превращая их в инвестиционную денежную массу.

Привлечение зарубежных капиталов в отечественную экономику – дело, конечно, значимое. Тут не поспоришь. А убеждение тех же западных инвесторов со стороны представителей российских властей в том, что в нынешних условиях на экономике России можно заработать, не менее значимо уже для самих инвесторов.


Однако на фоне такой демонстрации прелестей «невесты» (если уж речь идёт о попытке «выдать замуж» российскую экономику) нельзя не обратить внимание на то, что для отечественной финансовой системы и для российского бюджета существенно важнее притока зарубежных инвестиций. Это, если так можно выразиться, экономический непатриотизм тех, в чьих руках сосредоточены огромные финансовые средства – российские миллиардеры, зарабатывающие свои средства в России и на России, а налоги выплачивающие за пределами экономической юрисдикции страны.

Проблема по-настоящему велика. С одной стороны нам уже объявили, что мы живём в условиях победившей рыночной экономики, а потому о каком экономическом патриотизме денежных мешков можно сегодня говорить... Ищут способы обойти систему российского налогообложения, подкармливая заработанными в России миллиардами оффшорные зоны от Европы до Карибского бассейна.

С другой стороны страна фактически продолжает сталкиваться с фактическим грабежом ресурсов, который (грабёж) представители крупного бизнеса упорно называют желанием «найти тихую гавань» для своих средств. То есть эксплуатация российских основных активов, использование российских трудовых потенциалов, российской инфраструктуры – большинством российских миллиардеров считается делом нормальным. Но как только на основании, кстати, более чем либеральных экономических законов РФ, этих людей пытаются убедить в необходимости и налоги платить тоже в России – крики на форумах о необходимости «дать бизнесу свободно дышать». Мол, крупный бизнес «душат непомерными налогами»... Представители малого и микробизнеса заявления «крупняка» о том, что для того «власти перекрыли кислород», воспринимают как насмешку над их собственными попытками хоть как-то закрепиться на российском рынке. Мало того, об «удушении налогами» заявляют лица, которые стараются не вспоминать о том, каковы налоги в большинстве государств, к примеру, Европейского союза. В России, говорят, налоги «непомерны», а потому, мол, и крутимся как можем. А при французских 35-45% как «крутились» бы?..

Конечно, сегодня глупо взывать к какой-то социальной ответственности таких людей. Глупо по той простой причине, что капитал и социальная ответственность – понятия, мягко говоря, не всегда совместимые. А если учесть, что само построение рынка в нашей стране шло на фоне полной социальной безответственности тех, кто добрался до государственных активов, то вопрос цивилизованного убеждения «денежных мешков» в необходимости понимать значимость социальных обязательств и вовсе превращается в бесспорную наивность. Почему-то вспоминается фраза: «Они просто не вписались в рынок...»

Теперь эти люди, для которых миллионы россиян «просто не вписались в рынок», заявляют, что деоффшоризация (а именно этот термин употребили представители властей) экономики приведёт к «негативному эффекту». К чему, простите? То есть сейчас, когда при сверхдоходах на российских активах от положенных объёмов налогов в российский бюджет приходит ломаный грош – эффект сугубо позитивный... Если речь о кошельке непосредственно представителей крупного бизнеса, тогда – да. Если речь об экономике России – странно удивляться тому, почему уже который год даже экономика «околоноля» считается большим успехом «в условиях санкционного давления».

На этом фоне примечательной выглядит статистика очередного всплеска активности по выводу капиталов за рубеж. Портал «Вести. Экономика» представляет данные, говорящие о том, что за май месяц из российской экономики за рубеж выведено около 1,4 млрд долларов США. И это официальные данные от Центробанка. А сколько неофициально?..

И бизнес у нас ответственный...


Отмечается, что объёмы оттока капиталов за пределы России в годовом исчислении в сравнении с прошлым годов выросли примерно в 2,2 раза! – $22,4 млрд против $10,3 млрд.

Пресс-служба ЦБ РФ при этом заявляет буквально следующее:
Определяющее влияние на динамику показателя оказали операции I квартала 2017 г., в апреле-мае текущего года чистый вывоз капитала существенно замедлился. В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств. Прочие секторы, привлекая средства в экономику, напротив, обеспечивали чистый ввоз капитала.


А далее и вовсе сообщается, что вывоз 22 с лишним миллиардов долларов вообще нужно считать экономической победой, так как в 2015 вывезли более 57 млрд долларов. Мол, надо радоваться и этому...

Притом, что об объёмах ввоза капитала никакой конкретики нет. Несмотря на постоянные заявления о том, что зарубежный крупный бизнес «хотел бы в экономику России вложиться». Судя по всему, на первом месте тут выступает желание вложиться по образу и подобию такого «инвестора» как Билл Браудер, «вкладывавшегося» в экономику России так, что потом эта самая экономика не досчиталась суммы, кратно превосходящей ту, которую «экономический спаситель» ввозил в страну.

Вот и итог: десятки миллиардов без надежды на возвращение продолжают утекать за рубеж, «денежные мешки», зарабатывающие в России, не готовы платить в казну законные объёмы средств в виде налогов. А в программах, представленных не так давно президенту, чуть ли не главным стимулом экономики РФ называется «необходимость» повышения пенсионного возраста и увеличение вложений в иностранную валюту. И в этом случае фраза «всё течёт, всё меняется» пока не добавляет оптимизма.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 35

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  1. ланс Сегодня, 07:10
    и где же взять деньги на космические программы?
    ланс
    1. Татьяна Сегодня, 07:17
      сообщается, что вывоз 22 с лишним миллиардов долларов вообще нужно считать экономической победой, так как в 2015 вывезли более 57 млрд долларов. Мол, надо радоваться и этому...
      Вывозят меньше, потому что в России почти всё олигархами уже поделено. Экономическая система в России в принципе не меняется
      Просто доля народной собственности в России всё меньше и меньше. И это Кудринская победа росийских либерал-глистов в экономики!
      Татьяна
  2. тасха Сегодня, 07:11
    В России т.н. олигархами стали те, кому ими позволили стать или кого ими назначили. Я так думаю.
    Если мне повезёт и я смогу заработать большую денежку, я тоже буду думать как её вывести за рубеж. Потому что как только бизнес становится более-менее заметным, то сразу придёт человечек от мэра, губернатора, главы какого-нибудь и скажет, что надо делиться или что надо отдать...
    тасха
    1. demo Сегодня, 08:19
      Все верно.
      Только "бизнес" состоялся такой, какой принадлежит "друзьям" первых лиц.
      Если пришедший к власти новый глава считает кого-то ненадежным, то он его найдет как поставить в позу.....
      Пример Ходорковского и Гусинского, а так же Березовского очень нагляден.

      Сейчас власть и слитый с ней крупный и крупнейший бизнес кристаллизовались.
      Привлечение новых капиталов может повлечь за собой перераспределение сфер влияния и соответственно получение прибыли.
      Пример Тельмана Исмаилова тоже о многом говорит.
      Как близкий к меру человек, миллиардер, может обанкротиться после смены власти и первого лица.

      На сайте собрались люди которые однозначно не являются владельцами или управляющими миллиардными состояниями или бизнесом.
      Знаний в этой области маловато.
      Но не являются секретом две истины.
      В РФ очень трудно ввести деньги.
      Но еще труднее их ввести.
      И если эти выводятся, то "кто-то" свою "десятину получил.
      И это уровень даже не Улюкаева.
      Тут другая подпись ставиться.
      И вся эта камарилья, с инвестициями - это по большому счету договор западного (или мимикрирующего под него) бизнеса с нашей властью о том, сколько и когда отдать.
      Остальное все не стоит гроша ломаного.
      demo
    2. Вадим237 Сегодня, 09:17
      "Потому что как только бизнес становится более-менее заметным, то сразу придёт человечек от мэра, губернатора, главы какого-нибудь и скажет, что надо делиться или что надо отдать..." - Как придёт так и уйдёт.
      Вадим237
      1. тасха Сегодня, 09:57
        Как придёт так и уйдёт.

        Хорошо Вам. Это потому что у Вас продукция технически сложная, и чтобы от Вас денежку получать или Вашим производством управлять нужно умом работать, а не ручкой. Вот Вы им и не интересны.... Потому что непонятное - всегда пугает... wink
        тасха
  3. сибиралт Сегодня, 07:13
    Не надо нам подачек от "ответственного" бизнеса. А вот шкалу налогов нужно поменять, и взымать налоги, как это делается в государствах с рыночной экономикой. Не то выходит, что наш крупный бизнес налоги платит как при социализме, а шкуру дерет с государства и народа как при диком капитализме.
    сибиралт
    1. 34 регион Сегодня, 07:40
      07.13. Сибиралт! Ну тогда уже сделать налог 95% для оффшорных компаний! Заплати 95% в России, а остальное можешь ныкать в любых оффшорах! Но это навряд ли прокатит. Не контролируем мы международную финансовую систему. А вот США контролирует. И легко может конфисковать. Или не конфисковать, но сделать предложение от которого нельзя отказаться. Ты или лишаешься денег, или финансируешь русский майдан. Что выбираешь? И будет как на окраине. Самофинансирование Майдана. В общем Россия сама себе готовит петлю. Мы вывозим деньги за границу, и просим нас финансировать, считая самих себя самыми умными и хитрыми. Но сами упорно не хотим себя финансировать. Это какими наивными надо быть, думая что они перехитрили Запад!? У нас сегодня масса НКО. Запад их финансирует? А может мы сами их содержим? Средства вывезенные из России в банки, тупо отправляются обратно на подрывную работу. Хотя на счетах лиц они числятся, но фактически они вернулись обратно. А счета?! А счета всегда можно арестовать и конфисковать. У Ирана арестовывали. У Каддафи конфисковывали. И Саддам пострадал. А Прохоров (образно говоря) оказался самым хитрым и умным!? Ну НУ!!!
      34 регион
      1. andj61 Сегодня, 08:23
        Цитата: 34 регион
        Мы вывозим деньги за границу, и просим нас финансировать, считая самих себя самыми умными и хитрыми. Но сами упорно не хотим себя финансировать. Это какими наивными надо быть, думая что они перехитрили Запад!?

        С Вами, безусловно,можно согласиться, если не помнить иную статистику. В конце 90-х - начале нулевых вывоз капитала был гораздо больше - и до полутора сотен миллиардов в год доходил. Сейчас вывоз капиталов зарегламентирован законодательно в десятки раз сильнее, нежели 15-20 лет назад, но лазейки всё равно остались. В качестве лазейки используется и либерализация внешнеторговой деятельности. Когда-то было так - отправил деньги за границу и через 180 дней изволь обеспечить поступление товаров. Или наоборот - отправил товары - и не позднее 180 дней изволь обеспечить поступление денег. А сейчас всё это - в контрактные сроки. А их можно продлевать до бесконечности. Правда, кажущаяся жесткость прежнего законодательства не препятствовала вывозу сотен миллиардов. Так что нынешние 14 или даже 22 миллиарда в год(эти 22 даже не вывезли,это апроксимировали майские 1,4 млрд в годовое исчисление!) - это не 80, не 100 и не 150 миллиардов!
        А те деньги, которые поступают к нам - это на 2/3 ранее вывезенные из России Так что мы себя по-любому сами же и финансируем. hi
        andj61
      2. сибиралт Сегодня, 09:00
        Не прокатит, конечно. Систему менять надо.
        сибиралт
    2. Ингвар 72 Сегодня, 08:14
      Цитата: сибиралт
      А вот шкалу налогов нужно поменять

      Именно.
      В России, говорят, налоги «непомерны», а потому, мол, и крутимся как можем. А при французских 35-45% как «крутились» бы?..
      Этот принцип налогообложения действует на всех, кроме олигархов. Как я уже писал, налог обычных рабочих составляет 47% (13% НДФЛ +34% ЕСН). Предприниматели же платят ТОЛЬКО НДФЛ.
      Ингвар 72
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:41
        Цитата: Ингвар 72
        Этот принцип налогообложения действует на всех, кроме олигархов. Как я уже писал, налог обычных рабочих составляет 47% (13% НДФЛ +34% ЕСН). Предприниматели же платят ТОЛЬКО НДФЛ.

        Не совсем так:))) Алигарх конечно со своего дохода заплатит только 13%, но это когда он выводит прибыль из компании. А чтобы эта прибыль у компании появилась надо заплатить 18% НДС и 20% прибыли.
        И если алигарх не трудоустроен, и отчислениев в пенсифонд не платит, то пенсии у него не-бу-дет!!!! crying То бишь может и будет, но - минимальная Грустно, правда? Жил, понимаешь, на широкую ногу, а потом старость подкралась незаметно, алигархом не можешь больше работать по состоянию здоровья и... laughing
        Это все шуточки, конечно, но если ты не ИП, то налогов с доходов все равно придется платить немало. Хотя с другой стороны - во многих странах то же самое.
        Андрей из Челябинска
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:53
          Цитата: Андрей из Челябинска
          18% НДС

          НДС большей частью возвращают. request
          Ингвар 72
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:04
            Цитата: Ингвар 72
            НДС большей частью возвращают

            Не-а. Его возвращают так - купил материалов (или услуг сторонних организаций) на 118 рублей - получи 18 рублей к возмещению. А вот если зарплата, налоги, или прибыль - тут никакого возмещения нет, 18% как с куста.
            Т.е. если к примеру продал продукции на 3 рубля, при этом понес затраты 1 руб - материалы, 1 руб - з/п, а оставшийся 1 руб - твоя прибыль, то НДС будем платить с 2 рублей (1 руб компенсируется материалами)
            Андрей из Челябинска
          2. сибиралт Сегодня, 09:14
            Согласен. Выплаченный НДС закладывает в цену, за которую платит потребитель, в том числе и за его свору посредников. У меня была юридическая консультация, и мы, ничего не производя, платили НДС за аренду и коммуналку, которая за четыре года выросла в 17 раз! belay Нас государство фактически вынуждало обирать клиентов, включая затраты в скудные гонорары. В итоге пришлось все бросить, просто совесть не позволила так поступать.
            сибиралт
    3. Вадим237 Сегодня, 09:19
      Мелкий бизнес тоже шкуру драть умеет.
      Вадим237
  4. Dzafdet Сегодня, 07:26
    Денег нет,но вы держитесь! может плохо ищешь димон? wassat
    Dzafdet
    1. Никкола Мак Сегодня, 09:16
      Очень трудно заметить деньги в собственных карманах, а уж большие деньги- тем более (народная мудрость)!!!
      Никкола Мак
  5. кедр Сегодня, 07:45
    "И бизнес у нас ответственный..."

    И где это "у нас" если 90% российского... бизнеса зарегистрировано в офшорах ?
    Будте уверены, два этих офшорных "кадра" в кадре, даже очень ответственные бизнесмены, но только не здесь, не перед "нашим" правительством и Президентом России.
    кедр
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:18
      Цитата: кедр
      И где это "у нас" если 90% российского... бизнеса зарегистрировано в офшорах ?

      Тот же "Мегафон" друга ДАМы Усманова. laughing
      Ингвар 72
    2. andj61 Сегодня, 08:29
      Цитата: кедр
      Будте уверены, два этих офшорных "кадра" в кадре, даже очень ответственные бизнесмены, но только не здесь, не перед "нашим" правительством и Президентом России.

      Так даже эти кадры не шибко офшорные. Уже лет 10 в России с офшорами ведется борьба, и офшорной компании, даже если она реально инвестирует в нашу экономику, а не просто используется в качестве средства ухода от налогов,стало сложнее вести бизнес в России, чем ещё 10 лет назад. И эти два олигарха тоже вывели часть бизнеса из офшоров.
      А по поводу их налогов за границей - так хотят они там жить и деньги зарабатывать - вот и платят. Но это их в России от налогов не освобождает... bully hi
      andj61
  6. Самогонщик Сегодня, 07:53
    на всех этих подобий людей есть управа.всё что эти бизнюки делают проходит по статье о государственной измене. для них приговор о расстреле акт милосердия.поставить перед выбором как во времена Сталина. или ты сам или со всей роднёй будешь похоронен. а для явности-умер от воспаления пяточной грыжи на седьмом позвонке апендицита
    Самогонщик
    1. Вадим237 Сегодня, 09:23
      Всё это только на словах, задокументированных доказательств нет, что они не платят налогов в полном размере.
      Вадим237
  7. серафимамурский Сегодня, 07:58
    Прочитал статью и не понял Володина Алексея. Он что грустит о том что нет совести у наших олигархов? Так её не должно быть по определению: если есть какие то моральные рамки ( например патриотизм) то не фиг лезть в бизнес.
    И не понять, он что предлагает опять всё забрать и поделить?
    серафимамурский
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:21
      Цитата: серафимамурский
      И не понять, он что предлагает опять всё забрать и поделить?

      Врубить прогрессивное налогообложение и отказать в праве коммерческой деятельности на территории России компаниям, не зарегистрированным в России. wink В этом плане есть чему поучится у ближневосточных монархий. hi
      Ингвар 72
  8. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:18
    Статья, скажем так, некорректна
    Основная масса оттока ден. средств - это вовсе не вывод их алигархами.
    Нам что Великий Кудрин говорил? "Импортные кредиты - наше все". НУ вот народ и брал, у кого возможность была. А как брал? В основном конечно двумя путями:
    1) Прямые заимствования у иностранных банков. Этим наши банкиры отличались. Им то что? Под 5% взял, под 15%- загнал сородичам. С одной стороны - вроде бы верный навар, но с другой стороны наше государство настолько непредсказуемо, что понять, когда бюджет в очередной раз устроит резкое повышение цены на доллар затруднительно. А там ведь как - взял наш банк миллион долларов, купил 30 млн рублей, отдал сородичам, вдруг - рраз! - и доллар стоит уже 45 рублей. Итого в одночасье у банка осталось не миллион, а только 667 тыс долларов... так что банкиров тоже понять можно
    2) Через IPO, когда крупные корпорации гробили кучу денег и времени на то, чтобы соответствовать стандартам иностранных бирж, выходилли на них и продавали акции и облигации за столь нужные нам зеленые.
    В какой-то момент установилось эдакое равновесие - что смогли - набрали, больше уже не получалось, размер кредитной массы устаканился, когда подходил срок возвращать один кредит - его выплачивали и брали новый в том же размере (как правило даже наоборот - брали новый и выплачивали старый, рефинансирование называется), и все были довольны.
    Ну, это было раньше. А теперь что? Всюду санкции, РФ с 2014 г - страааааашный милитарист и враг всего мира, так что кредитов особо никто давать не хочет и вкладываться в экономику РФ - тоже.
    Но старые долги никуда не делись и отдавать приходится...
    Вот бизнес и платит по ранее взятым долгам, ничего не получая взамен. И не платить не может, обанкротят в два счета.
    Так что, как это неудивительно, виноваты в оттоке средств как раз не "алигархи". А наше правительство, которое, с одной стороны, требует от бизнеса находиться в рынке и молиться на западные инвестиции и кредиты, а с другой стороны - делает все, чтобы воспользоваться этими инвестициями и кредитами было как можно затруднительнее.
    На самом деле было бы правильно опираться только на собственные силы, сбалансировать денежную массу так, чтобы отечественным предприятиям хватало на нормальное развитие и не пришлось бы ходить в бусурманские земли с протянутой рукой. Но... увы.
    Андрей из Челябинска
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:29
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Основная масса оттока ден. средств - это вовсе не вывод их алигархами.

      Это доля правды Андрей. Кредиты брались всегда, так же как и олигархи выводили деньги всегда. Сейчас дешевые кредиты "обломались", а "алигархи" все так же выводят бабло. Но виновата в этом ТОЛЬКО политика государства, в этом Вы правы. Так что действительно...увы... request
      П.С. Что там с статьями по Вашей тематике? Когда ждать? wink
      Ингвар 72
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:38
        Цитата: Ингвар 72
        Это доля правды Андрей. Кредиты брались всегда, так же как и олигархи выводили деньги всегда

        Да вот сложно сказать, на самом-то деле:))) У нас алигарх - кто? Как правило, лицо назначаемое, а деньги откуда? Очень просто.
        Мы нефтьт/газ зарубеж продаем? Продаем. На западе делается фирма-прокладка, Газпром продает туда чуть подешевле, прокладка торгует Западу по стоимости контракта и все довольны, но на западной фирме остается некий кэш. Ну, новоявленному алигарху можно дать эту самую фирму в вотчину... тогда, сосредтотчив там нехилые ресурсы, "алигарх" может что-то купить в России, потом еще и еще...А спонсором остается западная прокладка. И получается вроде как что бизнес-в России, а собственник - в офшоре, но не все просто...
        Алигархи старого закала - они да, регистрировали офшор и выводили деньги из РФ. Сейчас те, кто не из "назначенных" тоже так делают. Ну и назначенные в общем тоже могут себе что-то вывести... Но, по большому счету это не такие большие средства. Сейчас офшор как средство уклонения от налогов относительно малоинтересен, как средство хранения капитальца на черный день - да.
        Андрей из Челябинска
  9. vladimirvn Сегодня, 08:37
    Помните знаменитую фразу из к/ф "Чапаев": "Белые пришли грабят, красные пришли опять грабят. Куда бедному крестьянину податься?" О то ж и у нас. Мы защищаем "право" наших олигархов и другой "элиты" нас пограбить. Альтернатива? Она есть. Можно выбрать иностранных грабителей, говорят крошки с их стола лучше. А мы так, бараны на выпасе.
    vladimirvn
  10. vladimirvn Сегодня, 08:51
    Дело да же не в том что нам мало достается. А в том, что не справедливо делится то что есть.
    vladimirvn
    1. Вадим237 Сегодня, 09:26
      "А в том, что не справедливо делится то что есть". А то что есть - это что такое, конкретнее?
      Вадим237
      1. vladimirvn Сегодня, 09:48
        Я о разворовывании бюджетных средств. О безответственности за неэффективное расходование наших денег. Я о необоснованно высоких премиях и зарплатах руководителей. О высокой доле частных доходов при добыче и использовании природных ресурсов.
        vladimirvn
  11. Million Сегодня, 09:07
    Наша власть,правительство и есть самые главные враги России. Так вот получается...
    Million
  12. kig Сегодня, 09:09
    Ну так давайте создадим налоговый рай здесь и сейчас! И все ненаши вернутся, и еще всякие разные прибегут. Почему нет?
    kig
  13. spirit Сегодня, 09:24
    Митинги против коррупции Вам не нравятся ! Олигархи вне закона Вам не нравиться! Вы либо крест снимите либо трусы наденьте! С Уважением hi
    spirit
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