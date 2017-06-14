Гражданский короткоствол и Япония

В спорах о восстановлении в России права граждан на личное оружие и самозащиту с его помощью те, кто против подобных мер, постоянно указывают на Японию: вот, мол, запреты на оружие там покруче российских, а уровень безопасности один из самых высоких в мире. И ведь правы: не поспоришь, против фактов не попрёшь! По данным ООН, Япония по уровню бытовой безопасности и миролюбию населения — одна из самых благополучных стран. Есть сравнительные подтверждения. Но сначала напомню, и в России, и в Японии сильны запреты на личное оружие и самозащиту с его помощью, причём в Японии эти запреты гораздо строже, чем у нас. Сравниваю далее. В России чуть более 140 млн. населения, в Японии чуть более 120 млн. У нас проживает почти 120 коренных народов и народностей, в Японии население практически однородно, есть мигранты, но мало, и их открыто дискриминируют. В России нет смертной казни, в Японии есть. В 2016 году в России зарегистрировано более 29 тыс. убийств, а в Японии около 1000. В России около 700 тыс. заключенных, а в Японии около 70 тыс.Здорово! Вот бы нам так! Ну и чего заморачиваться? Немедленно брать и перенимать японский опыт? Однако лично меня жизнь научила, что под каждым "раем" обязательно бурлит свой ад, в который жизнь регулярно окунает абсолютно каждого человека...Общество в Японии очень жёсткое, отклонения от множества правил, даже редкие и случайные, непростительны. Государству, по конфуцианской традиции, поклоняются и повинуются почти религиозно. Если человек чем-то выделяется среди других, то его строго и открыто уравнивают. Это японцы придумали поговорку: "Если в туфле торчит гвоздик, его следует немедленно забить". Неяпонцу среди японцев жить так трудно, что впору удавиться! Впрочем, это касается не только иностранцев, но об этом ниже...Ещё в 16-м веке в Японии вышел закон о полном лишении крестьян доступа к владению оружием. А в 19-м веке запретили ношение и владение оружием военному сословию — самураям. С тех пор оружие в Японии только служебное, правда, в отличие от России, чинам армии и полиции разрешено ношение и хранение табельного короткоствола вне службы. За незаконное хранение оружия или боеприпасов в Японии дают 10 лет. Если нашли оружие и боеприпасы вместе, получишь более 10 лет. В России дают где-то до 3-х лет за то же самое. По уровню убийств Россия на одном из первых мест в мире, значительно опережая США с их попытками массовых психопатических расстрелов.В Японии одна из самых мощных в мире и практически легально организованная преступность. Весь мир знает слово "якудза", которым обозначают себя японские гангстеры. Их объединения себя не скрывают, а даже регистрируют и открывают свои офисы. В Японии зарегистрированы сейчас более 100 тыс. гангстеров. Они занимаются, как и везде, наркотой, проституцией, игорным бизнесом, рэкетом-вымогательством, крышеванием, контрабандой, в том числе и оружия. Кроме того, они открывают легальные компании по шоу-бизнесу и организации уличных праздников, ярмарок, лотерей, вкладываются в промышленность и торговлю на подконтрольных предприятиях. А ещё они помогают полиции ловить маньяков-убийц, психопатов-насильников, держать под контролем мигрантов, наркоманов, молодую уличную шпану, воришек и хулиганов, да ещё как эффективно это делают! Недаром японцы говорят, что днём их охраняет полиция, ночью — якудза. Банды якудза возникли ещё в средние века, и тогда же власти начали их нанимать и привлекать для своих мероприятий. Например в 20-м веке якудза помогали государству контролировать порты, где было засилье коррупции и уголовщины, что создавало опасность даже для чисто военной безопасности островной Японии. Во время войн якудза привлекались контрразведкой для слежки и противодействия ненадёжным и подозрительным элементам.Слово "якудза" означает "бесполезный человек". Японская мафия является последним прибежищем для людей, которые не имеют и не могут иметь нормальную семью и нормальную работу, то есть "потеряли лицо". А таких в японском обществе достаточно, ибо за малейший проступок, если он стал широко известен, человек становится изгоем. Якудза известны своей благотворительностью по отношения к бездомным. Устраивают ночлежки и бесплатные кормления, но при этом вербуют новых членов среди облагодетельствованных бродяг, если видят, что кто-то из них силён, но не алкаш, не наркоман или владеет какой-то нужной профессией. За свои услуги государству якудза получают определённую лояльность со стороны полиции, особенно на низовом уровне. Бывает, что целые городские кварталы со всеми своими частными предприятиями попадают под контроль мафии, причём улицы в таких местах и ночные заведения становятся безопасны абсолютно, любой беспорядок пресекается мгновенно и жёстко без всякой полиции. Якудза отлично содержат то, что получили в своё "кормление". А в благодарность они регулярно дают местной полиции наводки, где найти контрабанду, наркотики, кого за это арестовать, чтобы свои "менты" могли давать наверх хорошую отчётность и расти по службе. Доходит дело и до прямых взяток полицейским, но в Японии полицейских начальников регулярно переводят с места на место географически, чтобы не вляпались в коррупционный скандал, не "потеряли лицо". У меня есть друзья в Европе, их дети-студенты летом регулярно ездят на подработку в Японию. Сначала прилетают в Южную Корею к знакомой фирме, получают там товар, который привозят в Японию и торгуют им на уличных лотках. Эти улицы контролируются якудза, каждый вечер регулярно все лотки обходят сборщики и берут с каждого торговца фиксированный сбор. Ты обязан его отдать, заработал за день или не заработал. Если не сможешь отдать, изобьют и назначат штраф. Не отдашь во второй раз, запретят торговлю, отберут товар, потребуют заплатить или отработать долг. Пока не расплатишься, не отвяжутся, а у иностранца ещё и паспорт отберут. Полицейские патрули ездят по гангстерским местам регулярно, но жаловаться бесполезно, особенно иностранцу. Сразу заявят, что ты торговал незаконно, твой товар — контрабанда, а въездная виза какая-то подозрительная.Оружия у якудза полно, их банды редко, но регулярно сражаются между собой за "хлебные" места. Дерутся с помощью любого огнестрела, даже гранатомёты применяют. Причём убитые якудза в полицейских отчётах почти всегда проходят по графам: несчастный случай и без вести пропавший! А вот в России даже преступник, убитый полицией при сопротивлении, вполне регулярно попадает в статистику убийств!Самих японцев "ночная охрана" со стороны якудза что-то не шибко радует, особенно в последние годы. Уже много раз в разных провинциях происходили массовые бунты населения против присутствия у них мафии. От уличной шпаны мафия уберегает, а от беспредельщиков и психопатов из самих этих банд почти не спасёшься. Можно пожаловаться главарю, но никогда не знаешь, какое решение он примет, может, ещё хуже дело обернётся. А в полицию жаловаться тоже бесполезно, если твой район под якудза, жалобу они примут, но потом тебя же замурыжат допросами и ничего не сделают за недостатком улик, да ещё сами посоветуют обратиться к бандитскому боссу. Якудза же, когда сталкиваются с бунтами населения против себя, привычно избивают активистов и бизнесменов, отказывающихся от "крыши", особо смелых убивают под видом "несчастных" случаев.Вот такие "пироги" хавают японцы в своём "раю". Убийства там редки, на каковы! Сколько уже было сообщений о том, как местные психопаты врываются в детские сады или школы и поварскими топориками вырезают всех подряд, пока полиция не пристрелит.Японцы вообще-то гордые люди, а тут и бандиты могут всегда унизить, и психопаты зарезать, отстреливаться запрещено, посадят — лицо потеряешь, после тюрьмы только в бомжи или к якудза, если примут.И последнее! Россия по уровню самоубийств на 30-м месте в мире, их у нас то меньше, то больше бывает, неустойчивая статистика. Япония стабильно и много лет держит по самоубийствам 2-е место в мире. В 2016 году в России при населении около 140 млн. человек зарегистрировано более 29 тыс. убийств, а в Японии при 120 млн. населения зарегистрировано меньше 1000 убийств, но более 27 тыс. самоубийств. И у них, и у нас запрещены владение и самозащита личным оружием.Р. S. Я против любых общественных потрясений. Я за порядок и стабильность в стране. Но если в России возникнет политическая сила, которая начнёт эффективно вводить "японщину" для "обеспечения" безопасности граждан, то я готов оказать всю возможную помощь тем благородным и решительным людям, которые начнут любое (!!), самое жёсткое сопротивление этим попыткам.