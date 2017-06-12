Спаренный 4-ствольный дробовик Сегодня, 16:43 Мэтт с "Разрушительного ранчо" вместе с другом решили собрать самодельный 4-ствольный помповый дробовик. 1 Прострелит ли дробовик автомобильную покрышку? "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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