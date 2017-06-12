18:50 12 июня

Спаренный 4-ствольный дробовик

Мэтт с "Разрушительного ранчо" вместе с другом решили собрать самодельный 4-ствольный помповый дробовик.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. datur Сегодня, 17:40
    мда! wassat действительно хреновина!!!! laughing
    datur
    1. Alex_Rarog Сегодня, 18:00
      Да блин хватит уже всякую дичь публиковать.
      Alex_Rarog
      1. IGAR Сегодня, 18:13
        Уважаемый! Вас никто не заставляет посещать раздел "Фото и Видео". На "Военном обозрении" много и других интересных статей!
        IGAR
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