Насколько эффективна пуля против свинцового блока? Сегодня, 14:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет прочность свинцового блока. Стрельба ведется пулями, сделанными также из свинца. 0 "Прокаченный" соревновательный дробовик Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти