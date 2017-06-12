Япония намерена эшелонировать ПРО
Согласно информации РИА Новости , телеканал NHK сообщает о том, что власти Японии рассматривают вопрос об укреплении противоракетной обороны в связи с разработками и испытаниями в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия.
В соответствие со сведениями источника, противоракетная оборона Японии обеспечена кораблями с системой "Иджис", вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, батареей установок PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы.
В целях усиления противовоздушного потенциала, Япония рассматривает возможность размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата.
Предусмотренная парламентом возможность сокращения бюджетных средств может привести к экономии средств, выделенных на программу «Иджис». Предполагаемые затраты на размещение систем ПРО THAAD составят 750 млрд. иен (примерно 6,7 млрд. долл.), на наземный вариант "Иджис" - 160 млрд. (1,4 млрд. долл.).
В соответствие со сведениями источника, противоракетная оборона Японии обеспечена кораблями с системой "Иджис", вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, батареей установок PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы.
В целях усиления противовоздушного потенциала, Япония рассматривает возможность размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата.
Предусмотренная парламентом возможность сокращения бюджетных средств может привести к экономии средств, выделенных на программу «Иджис». Предполагаемые затраты на размещение систем ПРО THAAD составят 750 млрд. иен (примерно 6,7 млрд. долл.), на наземный вариант "Иджис" - 160 млрд. (1,4 млрд. долл.).
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