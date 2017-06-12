18:48 12 июня

Япония намерена эшелонировать ПРО

Согласно информации РИА Новости , телеканал NHK сообщает о том, что власти Японии рассматривают вопрос об укреплении противоракетной обороны в связи с разработками и испытаниями в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия.



В соответствие со сведениями источника, противоракетная оборона Японии обеспечена кораблями с системой "Иджис", вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, батареей установок PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы.
В целях усиления противовоздушного потенциала, Япония рассматривает возможность размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата.


Предусмотренная парламентом возможность сокращения бюджетных средств может привести к экономии средств, выделенных на программу «Иджис». Предполагаемые затраты на размещение систем ПРО THAAD составят 750 млрд. иен (примерно 6,7 млрд. долл.), на наземный вариант "Иджис" - 160 млрд. (1,4 млрд. долл.).


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Сегодня, 17:08
    И эти ,,,товарищи,,,,ещё хотят назад Курилы ,наглость второе счастье.Теперь начнут блеять о Северокорейской
    Pirogov
    1. Pirogov Сегодня, 17:09
      Цитата: Pirogov
      И эти ,,,товарищи,,,,ещё хотят назад Курилы ,наглость второе счастье.Теперь начнут блеять о Северокорейской

      Цитата: Pirogov
      И эти ,,,товарищи,,,,ещё хотят назад Курилы ,наглость второе счастье.Теперь начнут блеять о Северокорейской
      и китайской угрозе.
      Pirogov
      1. svp67 Сегодня, 17:18
        Цитата: Pirogov
        Теперь начнут блеять о Северокорейской

        Цитата: Pirogov
        и китайской угрозе.

        И если бы их не было, то их стоило придумать или обвинить Иран... Ясно же, КТО будет контролировать это систему и частью чего она будет являться.
        svp67
        1. cniza Сегодня, 17:42
          Повод бы всегда нашли , главное Россию окружить.
          cniza
          1. Тралл Сегодня, 18:06
            А может с Кимушкой "случайно" технологией "Статус-6" поделиться?
            Пусть япы своё ПРО на металлолом сдадут smile
            Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 17:49
      Курилы "Искандерами" заселять надо, а не японскими туристами.
      сибиралт
    3. Офицер запаса Сегодня, 17:54
      Японцы в данном случае статисты. Ушки-то торчат штатовские.
      Офицер запаса
  2. Кот Всапогах Сегодня, 17:08
    Японцам , конечно есть чего бояться
    Кот Всапогах
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:14
      Цитата: Кот Всапогах
      Японцам , конечно есть чего бояться

      На США намекаете ? wink
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 17:20
        Цитата: bouncyhunter
        На США намекаете ?

        После Хиросимы и Нагасаки уже поздно....на что то намекать
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:23
          hi
          Цитата: svp67
          После Хиросимы и Нагасаки уже поздно....на что то намекать

          Вообще-то с подачи матрасов в Японии многие верят , что ядерная бомбардировка - дело рук СССР .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:43
            Привет Паша hi , верит большинство , особенно молодежь.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
              Цитата: cniza
              особенно молодежь.

              Угу , то есть те , кто не привык думать головой и анализировать , а привык тупо впитывать то , что ему говорят .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:49
                Там промывка мозгов постоянна и по нарастающей , а ещё о Курилах размечтались.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:51
                  Цитата: cniza
                  а ещё о Курилах размечтались.

                  По-моему японцы и сами прекрасно понимают что вместо Курил получат они от васаби ушки . Но хозяин приказал ныть - вот и ноют .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:57
                    Почему , на экскурсию пусть ездят , деньги тратят , а так да - васаби.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:02
                      Это да , за туризм мы двумя руками . Но они же туда не на "погостить" просятся , а насовсем .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 18:06
                        Не просто на совсем , а США там будет первыми с военными базами , ну а потом и японцев может быть пустят на рыбалку.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 18:10
                      Цитата: cniza
                      Не просто на совсем , а США там будет первыми с военными базами

                      Вот поэтому нефиг японцам на что-то рассчитывать . Если им территории для проживания и размножения мало - пусть матрасов с Окинавы прогонят и будет им счастье . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 18:29
                        Паша , может они и хотели бы прогнать , но кто же им даст , как никак . а они оккупированная страна.
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 18:36
                      Цитата: cniza
                      может они и хотели бы прогнать , но кто же им даст , как никак . а они оккупированная страна.

                      Да понятно это , Витя . Потому и тявкают по команде оккупантов . Потому я и поставил смайлик в предыдущем коменте .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 18:47
                        США нужна Россия , как враг , вот и обкладывают нас по кругу и науськивают своих вассалов.
                        cniza
          2. cariperpaint Сегодня, 17:59
            кто вам это сказал? там есть конечно мнение отличное от исторического но более простое. что бомбардировка была но она помогла закончить войну. и что если бы ее не было то япония потеряла бы в десятки раз больше людей. короче практически благое дело) а то что вы говорите там даже в дурке не будет обсуждаться. не делайте из японцев идиотов.
            cariperpaint
        2. сибиралт Сегодня, 17:52
          У Японии еще и "фокусимы" не все закончились. bully
          сибиралт
      2. Кот Всапогах Сегодня, 17:20
        конечно, а вы как думали laughing good
        Кот Всапогах
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
          Так и думал . Быть союзником США вообще опасно . lol
          bouncyhunter
          1. Walanin Сегодня, 17:39
            Не то слово. Получать экономическую и военную помощь плюс открытые рынки сбыта в США очень опасно. Потому и загнивают уже более полувека.
            Walanin
    2. vovanpain Сегодня, 17:35
      Цитата: Кот Всапогах
      Японцам , конечно есть чего бояться

      Пускай боятся,Кимка на них свою гвардию запустит. wink Так что Хакамаду им,а не Курилы. drinks
      vovanpain
      1. Кот Всапогах Сегодня, 17:38
        миллионная армия фанатиков- страшная сила what
        Кот Всапогах
        1. Masya Masya Сегодня, 18:05
          миллионная армия фанатиков- страшная сила

          как то я сомневаюсь, что у них камикадзе ещё остались...
          Masya Masya
    3. Удав КАА Сегодня, 17:49
      Цитата: Кот Всапогах
      Японцам , конечно есть чего бояться

      Точно. Могли бы уже и противоЦУНАМИ-обороной озаботиться...Или самураи свято верят, что Фудзияма их от всего спасет?
      Удав КАА
      1. Кот Всапогах Сегодня, 18:07
        Фудзияма их когда нибудь и похоронит laughing
        Кот Всапогах
  3. Tusv Сегодня, 17:09
    С одной стороны оккупация, с другой быстрый Трасиб. Самураям надо очень подумать
    Tusv
    1. svp67 Сегодня, 17:20
      Цитата: Tusv
      С одной стороны оккупация, с другой быстрый Трасиб. Самураям надо очень подумать

      А они не прочь совместить
      svp67
    2. Masya Masya Сегодня, 17:25
      Самураям надо очень подумать

      думать за них есть кому... зачем мозг напрягать... wink
      Masya Masya
  4. Толстоевский Сегодня, 17:15
    пусть задумаются о массовом харакири. всё надёжнее и дешевле, чем эшелонированная ПРО
    Толстоевский
  5. Masya Masya Сегодня, 17:22
    вопрос об укреплении противоракетной обороны в связи с разработками и испытаниями в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия.

    типо КНДР опасаемся, но Россию держим в уме... как там-
    ПРО в Европе не против России,а против Ирана...
    Masya Masya
  6. behemot Сегодня, 17:29
    хмхмхм, куда же поставят? Спорим, поближе к нашим границам?
    behemot
    1. Владимирец Сегодня, 18:16
      Цитата: behemot
      Спорим, поближе к нашим границам?

      Там вся Япония "поближе к нашим границам". yes
      Владимирец
  7. parusnik Сегодня, 17:35
    Угу..Крилы им ..за могилками родственников ухаживать и рестораны японской кухни открывать... как же...
    parusnik
  8. voyaka uh Сегодня, 18:14
    Правильно. Я удивился, когда узнал, что у них только Пэтриот.
    Пэтриот прикрывает объекты или маленькую территорию.
    А им нужен дальний перехват. Кто знает, куда полетит кривая
    северо-корейская ракета?
    voyaka uh
    1. МПК105 Сегодня, 18:20
      Куда надо,туда и полетит...Молитесь,чтоб не к вам...
      МПК105
      1. voyaka uh Сегодня, 18:35
        Мы не молимся, а развиваем эшелонированное ПРО всех уровней.
        Чего и Вам желаем fellow (кривые ракеты могут полететь в любую сторону).
        voyaka uh
  9. mvg Сегодня, 18:44
    Цитата: voyaka uh
    Правильно. Я удивился, когда узнал, что у них только Пэтриот.
    Пэтриот прикрывает объекты или маленькую территорию.
    А им нужен дальний перехват. Кто знает, куда полетит кривая
    северо-корейская ракета?

    А то, что там с полтора десятка эсминцев с "Эгидой", да плюс 6-ой американский флот, плюс эсминцы Республики Корея (мощнейшие в своем классе, и тоже с Иджис и SM-3), ну просто совсем беззащитные. Запуски известные, к ним готовятся обе стороны, одни запустить, другие перехватить.
    Видно, все-таки опасаются начала боевых действий против КНДР. Японскую ПРО (даже с ТХАД'ами) можно вывести из строя. Уж слишком близко и малая территория. Против России и Китая - не панацея.
    mvg
Картина дня