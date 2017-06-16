16:36 16 июня

Как глубоко в землю входят пули?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" решить проверить, насколько глубоко пули различного калибра входят в землю.




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 14:12
    Странные иногда появляются материалы на ВО ,кому только в голову приходит найти глубину на которую ужодят пули в землю? Там столько составляющих что не перечесть.
    Угол входа,плотность земли,влажность земли,мощность патрона,расстояние до цели,оружие ,блин там до конца не перечислить.
    APASUS
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